«Арсенал» чудом спасся в Лутоне – 4:3! Вытащили на 97-й после двух ошибок Райи

Был даже гол Баркли!

Вот это концовка в матче «Арсенала»: чуть не потеряли очки с «Лутоном», но забили победный на 97-й минуте.

4:3 – команда Артеты еще тур точно будет на первом месте АПЛ. «Ливерпуль» отстает на пять очков при матче в запасе, «Ман Сити» – на шесть.

Спокойное начало: забили, пропустили, снова забили

«Арсенал» повел на 20-й минуте: пас Букайо Сака во вратарскую, Габриэль Мартинелли проткнул мяч в нижний угол. Хотя защитник Теден Менджи чуть не накрыл удар, повезло.

Но через пять минут хозяева сравняли: подача с углового, защитник Гэбриэл Ошо выскакивает из-под Габи Жезуса и точно бьет головой. Райя тянулся к мячу, но все-таки не достал.

Под конец тайма «Арсенал» забил второй: Бен Уайт подбежал к лицевой, отдал в штрафную на Жезуса – бразильцу оставалось внести в пустые.

Казалось, фаворит уже не отдаст этот матч.

«Арсенал» пропустил от Баркли. А победный внес уже на 98-й!

Но «Лутон» вдруг включился: сначала забил форвард Элайджа Адебайо, через пару минут случилась история – гол Росса Баркли! Это его первый мяч в АПЛ с мая 2022-го: тогда огорчил «Уотфорд», еще выступая за «Челси».

Символично, что сделал он это в день рождения! Похоже, Райя приготовил подарок – испанец пустил мяч прямо под собой.

Кстати, гол Адебайо на 2:2 тоже на совести испанца – неправильно выбрал позицию при угловом.

Ошибки голкипера не смутили «Арсенал». Уже спустя пару минут Хавертц сравнял (у него три гола в четырех матчах), гости придавили и закрыли «Лутон» в штрафной. Еще пару раз Кай мог сделать дубль, Троссард тоже транжирил моменты, но все шло к 3:3.

Пока на 97-й минуте в штрафную не пришел Деклан Райс. Шикарный удар после навеса Эдегора. Это камбэк!

«Арсенал» снова показывает характер. Неужели чемпионский?

⚽️96’ – гол «Ман Юнайтед», дожали в компенсированное на 3:1.

⚽️86’ – гол «Ман Сити», выиграли 1:0.

⚽️89’ – пострадал «Брентфорд», снова 1:0.

⚽️84’ – «Челси», камбэк на 2:2.

И вот новое достижение – на 98-й с «Лутоном». Мощь!

Косяки Райя – шанс для Рэмсдейла?

Ошибки Райи – повод напомнить про Аарона Рэмсдейла.

В октябре Рэмсдейл страдал из-за потери места в старте: «Поскольку подобная ситуация случается впервые, было сложно. Независимо от того, выйду я или Давид, нам стоит просто сосредоточиться на игре. Мы проводим вместе по три-четыре часа в день, а нас во вратарской группе четверо или пятеро. Если мы не поладим, ничего не получится.

Мы хорошо работаем вместе в профессиональном плане. Подбадриваем друг друга на тренировках, и бывают дни, когда я падаю духом из-за ситуации, а он поддерживает меня. И если с ним по какой-то причине произойдет то же самое, то, даже несмотря на то, что я страдаю из-за того, что не играю, я должен быть готов поддержать его».

Недавно Артета дал шанс Аарону в игре с «Брентфордом», Давид не мог играть по условиям аренды. Вышло не очень: два раза чуть не привез, а после финального свистка расплакался прямо на поле – ему явно тяжело.

На этом фоне пошли слухи об уходе в «Ньюкасл», который ищет голкипера вместо травмированного Ника Поупа. Но Артета сразу все опроверг: «Хочу, чтобы Аарон был с нами. Рад, что есть два очень, очень хороших вратаря. Аарон остается с нами.

Он готов играть. Как любой игрок, он хочет играть за «Арсенал». Вот что он хочет сделать».

Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney, Catherine Ivill; eastnews.ru/JUSTIN TALLIS/AFP