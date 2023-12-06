«Арсенал» чудом спасся в Лутоне – 4:3! Вытащили на 97-й после двух ошибок Райи
Был даже гол Баркли!
Вот это концовка в матче «Арсенала»: чуть не потеряли очки с «Лутоном», но забили победный на 97-й минуте.
4:3 – команда Артеты еще тур точно будет на первом месте АПЛ. «Ливерпуль» отстает на пять очков при матче в запасе, «Ман Сити» – на шесть.
Спокойное начало: забили, пропустили, снова забили
«Арсенал» повел на 20-й минуте: пас Букайо Сака во вратарскую, Габриэль Мартинелли проткнул мяч в нижний угол. Хотя защитник Теден Менджи чуть не накрыл удар, повезло.
Но через пять минут хозяева сравняли: подача с углового, защитник Гэбриэл Ошо выскакивает из-под Габи Жезуса и точно бьет головой. Райя тянулся к мячу, но все-таки не достал.
Под конец тайма «Арсенал» забил второй: Бен Уайт подбежал к лицевой, отдал в штрафную на Жезуса – бразильцу оставалось внести в пустые.
Казалось, фаворит уже не отдаст этот матч.
«Арсенал» пропустил от Баркли. А победный внес уже на 98-й!
Но «Лутон» вдруг включился: сначала забил форвард Элайджа Адебайо, через пару минут случилась история – гол Росса Баркли! Это его первый мяч в АПЛ с мая 2022-го: тогда огорчил «Уотфорд», еще выступая за «Челси».
Символично, что сделал он это в день рождения! Похоже, Райя приготовил подарок – испанец пустил мяч прямо под собой.
Кстати, гол Адебайо на 2:2 тоже на совести испанца – неправильно выбрал позицию при угловом.
Ошибки голкипера не смутили «Арсенал». Уже спустя пару минут Хавертц сравнял (у него три гола в четырех матчах), гости придавили и закрыли «Лутон» в штрафной. Еще пару раз Кай мог сделать дубль, Троссард тоже транжирил моменты, но все шло к 3:3.
Пока на 97-й минуте в штрафную не пришел Деклан Райс. Шикарный удар после навеса Эдегора. Это камбэк!
«Арсенал» снова показывает характер. Неужели чемпионский?
⚽️96’ – гол «Ман Юнайтед», дожали в компенсированное на 3:1.
⚽️86’ – гол «Ман Сити», выиграли 1:0.
⚽️89’ – пострадал «Брентфорд», снова 1:0.
⚽️84’ – «Челси», камбэк на 2:2.
И вот новое достижение – на 98-й с «Лутоном». Мощь!
Косяки Райя – шанс для Рэмсдейла?
Ошибки Райи – повод напомнить про Аарона Рэмсдейла.
В октябре Рэмсдейл страдал из-за потери места в старте: «Поскольку подобная ситуация случается впервые, было сложно. Независимо от того, выйду я или Давид, нам стоит просто сосредоточиться на игре. Мы проводим вместе по три-четыре часа в день, а нас во вратарской группе четверо или пятеро. Если мы не поладим, ничего не получится.
Мы хорошо работаем вместе в профессиональном плане. Подбадриваем друг друга на тренировках, и бывают дни, когда я падаю духом из-за ситуации, а он поддерживает меня. И если с ним по какой-то причине произойдет то же самое, то, даже несмотря на то, что я страдаю из-за того, что не играю, я должен быть готов поддержать его».
Недавно Артета дал шанс Аарону в игре с «Брентфордом», Давид не мог играть по условиям аренды. Вышло не очень: два раза чуть не привез, а после финального свистка расплакался прямо на поле – ему явно тяжело.
На этом фоне пошли слухи об уходе в «Ньюкасл», который ищет голкипера вместо травмированного Ника Поупа. Но Артета сразу все опроверг: «Хочу, чтобы Аарон был с нами. Рад, что есть два очень, очень хороших вратаря. Аарон остается с нами.
Он готов играть. Как любой игрок, он хочет играть за «Арсенал». Вот что он хочет сделать».
- Дата проведения
- 5 декабря, 23.15, «Кенилворт Роуд»
- Голы:
- 0:1 – 20 Мартинелли, 1:1 – 25 Ошо, 1:2 – 45 Габриэл Жезус, 2:2 – 49 Адебайо, 3:2 – 57 Баркли, 3:3 – 60 Хавертц, 3:4 – 90 Райс.
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Лутон –
Камински, Каборе, Белл, Ошо, Менджи, Даути (Джайлз, 88), Таунсенд (Огбене, 62), Баркли, Раддок-Мпанзу (Кларк, 88), Браун (Чонг, 61), Адебайо (Моррис, 61).
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Арсенал –
Райя, Уайт, Габриэл, Салиба, Кивер (Зинченко, 64), Эдегор, Райс, Хавертц, Мартинелли (Троссард, 64), Сака, Габриэл Жезус.
- Предупреждения:
- Браун (33), Баркли (44), Габриэл Жезус (45).
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Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney, Catherine Ivill; eastnews.ru/JUSTIN TALLIS/AFP