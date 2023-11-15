В «Баварию» едет 17-летний австралиец. Талантливый, но буйный

Родился в лагере для беженцев.

«Бавария» уже усиливается на следующий сезон: клуб объявил о подписании 17-летнего австралийца из «Аделаиды» Нестори Иранкунда. Вингер переедет в Мюнхен летом 2024-го, когда ему исполнится 18.

«Некоторое время он был у нас на радаре, – говорит директор по развитию молодежи «Баварии» Йохен Зауэр. – Нестори чрезвычайно быстрый вингер, сильный дриблер и финишер с хорошим чутьем к голам. Убеждены в его потенциале».

Посмотрите на голы парня.

Инсайдер Фабрицио Романо несколько дней назад анонсировал переход за 3,4 млн евро. В Австралии считают, что «Бавария» нашла бриллиант и недоплатила. Хотя это рекордная продажа для «Аделаида Юнайтед» и чемпионата Австралии (предыдущий рекорд – 1,75 млн).

При этом Bild пишет, что за Иранкунда заплатят меньше 3,4 млн евро: сначала 750 тысяч евро, затем сумма чуть вырастет в зависимости от количества игр за «Аделаиду» до следующего лета (все равно будет меньше миллиона). До трех миллионов сумма дойдет, если парень доберется до основы «Баварии».

Начинал центральным защитником, фанател от «Барсы» (Пуойля и Пике!), есть проблема с дисциплиной

У Иранкунда непростая, но уже распространенная для австралийского футбола биография: родился в лагере для беженцев в Танзании, потому что его родители бежали из Бурунди – из-за гражданской войны и болезни дочери (старшей сестры Нестори).

Нестори четвертый ребенок в семье. Африканский этап жизни он не помнит, в Австралии он оказался уже в три месяца. Любовь к футболу проявилась, когда он играл во дворе с братьями. Нестори очень благодарен семье: отец ежедневно возил на тренировки, а братья бросили футбол, чтобы помочь ему с оплатой тренировочных сборов, когда он попал в национальную Премьер-лигу (вторая по уровню после А-лиги).

Первый профессиональный контракт с «Аделаидой» Нестори подписал в сентябре 2021-го, уже в январе 2022-го дебютировал в основе, став шестым самым молодым игроком в истории А-лиги (15 лет и 333 дня). В конце того же месяца Иранкунда отметился голом – только один игрок в истории А-лиги забивал раньше (15 лет и 355 дней). Уже в мае 2022-го парня с тремя голами на профессиональном уровне взяли в команду звезд лиги, которая сыграла против «Барселоны».

Представляете, какие эмоции для парня: в детстве Нестори болел именно за «Барсу» и боготворил Карлеса Пуйоля и Жерара Пике. Сам тоже играл в центре защите, пока его не перевели на более атакующие роли.

Следующий сезон (2022/23) стал для Иранкунда пока что лучшим: пять мячей и две голевые. Не запредельные показатели, но и парню всего 17. И он заметно выделяется на поле.

В мае «Аделаида» наградила Нестори званием «Восходящая звезда», а beIN Sports Australia впервые сообщил об интересе «Баварии». Тогда полузащитник поспешил заявить, что пока не собирается в Европу, чтобы не повторить ошибку других молодых австралийцев, которые уехали рано. Этот сезон Нестори начал с гола в трех матчах (всего у него за взрослую карьеру 9+2 в 38 играх) – и все же договорился с «Баварией».

У Иранкунда 11 голов в семи матчах за Австралию U-17. До совершеннолетия вингер уже соприкоснулся со взрослой сборной: в марте его вызвали на два матча с Эквадором. Еще не дебютировал, но главный тренер Грэм Арнольд (легенда австралийского футбола и бывший помощник Гуса Хиддинка) позвал его для опыта: «У него особые качества для парня 17 лет: телосложение при нем, скорость. Хочу, чтобы он перенимал опыт у Аарона Муя или Джексона Ирвина. Не только на поле, но и вне его. Чтобы он видел поведение игроков, которое требуется для большой профессиональной карьеры. Думаю, он научится очень быстро».

Кажется, Арнольд не просто так взялся за воспитание парня. В прошлом сезоне у Нестори проглядывались проблемы с дисциплиной: клуб отстранял его за опоздание на несколько командных встреч, в одном из матчей он инициировал драку, в другом – ударил микрофон вещателя.

«Он стоил бы в 20 раз дороже, если бы был бразильцем или аргентинцем». Эксперты считают, что «Бавария» не прогадала

После объявления трансфера многие специалисты отметили, что игрока взяли за смешные деньги. Футбольный аналитик и скаут Петар Петров, который специализируется на австралийском футболе, выдал самое смелое заявление:

«Рад за Нестора, но три миллиона фунтов – это, честно говоря, ограбление при дневном свете. Он стоил бы в 20 раз дороже, если бы был бразильцем/аргентинцем.

Кстати, он достаточно хорош, чтобы сразу попасть в основной состав. Не преувеличиваю. Плюс его стиль игры очень подходит немецкому футболу. Сильные стороны Нестори очевидны, но люди, которые только начали обращать на него внимание, должны также услышать и о его слабостях. Он очень груб тактически и может расточительно владеть мячом. Также проявил немного вспыльчивый характер, который ему необходимо улучшить».

Видеоскаут «Мальме» Элайджа Михилс уверен: «Если бы Иранкунда был южноамериканцем, он бы не присоединился к «Баварии» всего за пару миллионов. Вот видео с его первым стартом в лиге».

Футбольный журналист Кай Илиев похвалил мюнхенский клуб за находку: «Ограбление. Нестори значительно спрогрессировал за последний год. «Бавария» показывает, что их скауты делают работу: можно ожидать аналогичного результата как с Альфонсо Дэвисом. Три миллиона – ничто для такого игрока. Уверен, что сделка будет полностью успешной».

А вот мнение аналитика по Бундеслиге Мэттью Карагича: «О боже мой, плата смехотворно низкая, учитывая его талант. Отличный результат для «Баварии». Все смотрят на то, как Нестори развивается».

Австралийский футбольный комментатор Джейк Бакли: «Три миллиона фунтов – выгодная сделка для «Баварии», но мы рады. Буду скучать по тебе, Нестори».

Фото: Noe Llamas, Hiroyuki Sato/Global Look Press; Gettyimages.ru/Mark Brake