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Главные интриги отбора на Евро. Украина vs Италия, как пробиться Казахстану, какие чудеса возможны

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В европейском футболе ключевая пауза на игры сборных: в ближайшую неделю определится большая часть участников Евро-2024. Напомним, что на турнир в Германию едут по две сборные из каждой отборочной группы. Еще три участника определятся весной по итогам стыков Лиги наций.

Сначала – все группы, где есть реальные интриги.

Группа С: Украина может выкинуть чемпионов Европы

17 ноября: Италия – Северная Македония, Англия – Мальта;

20 ноября: Северная Македония – Англия, Украина – Италия.

Если итальянцы обыграют Северную Македонию (а это, как мы знаем, не самая простая для них задача), в последнем туре вырисовывается стыковой матч Италия – Украина. В нем действующим чемпионам Европы достаточно ничьей, потому что в первом матче они победили 2:1.

Македонцы теоретически могут догнать и Италию, и Украину, но вторыми все равно не станут из-за личных встреч. Но если они все же отберут очки у итальянцев, это облегчит задачу украинцам: тогда уже команду Сергея Реброва в последнем туре устроит ничья с Италией.

Группа D: три претендента на одно место, хорваты в зоне риска

18 ноября: Армения – Уэльс, Латвия – Хорватия;

21 ноября: Хорватия – Армения, Уэльс – Турция.

Турция уже вышла, а за вторую путевку в гонке трое.

Все в руках Уэльса: нужно набрать не меньше Хорватии (валлийцы будут впереди по личным). Хорватам желательно брать шесть очков и ждать осечки Уэльса.

Теоретические – пусть и мизерные – шансы есть у Армении. Нужно обыгрывать конкурентов (Уэльс и Хорватию), но еще ждать, что хорваты потеряют очки в Латвии.

Группа Е: четыре кандидата на два места, в том числе Молдова 

17 ноября: Молдова – Албания, Польша – Чехия;

20 ноября: Чехия – Молдова, Албания – Фарерские острова.

В этой группе еще ничего не ясно, хотя у албанцев самые большие шансы: более простой календарь и преимущество личных встреч над конкурентами. Чехам для выхода может хватить и двух очков в двух матчах, но для этого Албания должна обыграть Молдову.

У поляков остался только один матч, поэтому им необходима победа над Чехией и молдавская потеря. У самой Молдовы самая простая по формулировке и сложная по сути задача: на Евро ее выведут две победы.

Группа G: никто не вышел, но есть фантастический сценарий

16 ноября: Болгария – Венгрия, Черногория – Литва;

19 ноября: Венгрия – Черногория, Сербия – Болгария.

Венгрия и Сербия почти гарантировали себе Евро. Теоретически кого-то из них еще могут подвинуть черногорцы, но для этого должно сложиться многовато факторов: две победы самой Черногории, а также поражение венгров или сербов от главного аутсайдера – Болгарии.

Группа H: Казахстан прорвется без Зайнутдинова и капитана? 

17 ноября: Казахстан – Сан-Марино, Финляндия – Северная Ирландия, Дания – Словения;

20 ноября: Северная Ирландия – Дания, Сан-Марино – Финляндия, Словения – Казахстан.

Сказка сборной Казахстана продлилась до последних туров: напрямую выйти сложно, но все-таки возможно. Надо побеждать Сан-Марино дома и Словению на выезде. Правда, еще важно, чтобы Дания дома отобрала очки у словенцев. Только тогда последний тур как раз и превратится в стык Словения – Казахстан.

Если же словенцы обыграют датчан, казахстанцам нужно будет рассчитывать еще и на осечку Дании в Северной Ирландии. Иначе на Евро поедут Словения и Дания.

Задачу словенцам сильно облегчили травмы лидеров у конкурентов: датчане лишились Кристиана Эриксена и лучшего бомбардира Расмуса Хейлунда, а казахстаны остались без Бахтиера Зайнутдинова из-за того, как ему прилетело по лицу, и капитана Асхата Тагыбергена (обладателя того самого пушечного удара, от которого пострадала Дания).

Группа I: ворвется ли в борьбу Израиль? 

15 ноября: Израиль – Швейцария;

18 ноября: Беларусь – Андорра, Швейцария – Косово, Израиль – Румыния;

21 ноября: Румыния – Швейцария, Андорра – Израиль, Косово – Беларусь.

Пока шансы Румынии и Швейцарии выглядят предпочтительнее, но у них впереди очный матч и игры с Израилем. Все в руках израильтян: для выхода на Евро им нужно побеждать прямых конкурентов.

Но у израильтян вынужденно невероятно сложный график: для них пауза началась намного раньше, они уже проиграли Косово и вообще сыграют за девять дней четыре матча.

Призрачные шансы теперь есть и у Косово: нужно обыгрывать Швейцарию и Беларусь, а также ждать осечки Швейцарии с Израилем и израильтян против Румынии.

Группа J: а вдруг Словакия упустит почти оформленную путевку?

16 ноября: Словакия – Исландия, Люксембург – Босния и Герцеговина, Лихтенштейн – Португалия;

19 ноября: Португалия – Исландия, Босния и Герцеговина – Словакия, Лихтенштейн – Люксембург.

Люксембургу или Исландии нужны две победы при двух поражениях Словакии. Вариант маловероятный, поэтому словаки наверняка присоединятся к уже вышедшей Португалии.

Группа В: поможет ли Греции чудо?

18 ноября: Франция – Гибралтар, Нидерланды – Ирландия;

21 ноября: Греция – Франция, Гибралтар – Нидерланды.

Франция уже на Евро, но и со вторым местом интриги нет. На 99% к ним присоединятся голландцы.

Греция выйдет на Евро, только если обгонит по очкам Нидерланды (при равенстве впереди голландцы за счет личных встреч). Это выглядит задачей из разряда фантастики: у голландцев матч в запасе, а впереди две игры с аутсайдерами. Нидерландам достаточно победы над Гибралтаром, у которого уже шесть поражений с разницей 0:21.

А еще:

● Испания и Шотландия уже вышли на Евро из группы А – осталось только формально решить, кто на первом месте.

16 ноября: Грузия – Шотландия, Кипр – Испания;

19 ноября: Испания – Грузия, Шотландия – Норвегия.

● Бельгия и Австрия забронировали себе места в группе F. Есть разве что личная интрига: Ромелу Лукаку с 10 голами пока лидер гонку бомбардиров отбора. Криштиану Роналду (9), Харри Кейн (7), Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе (6) рядом.

16 ноября: Эстония – Австрия, Азербайджан – Швеция;

19 ноября: Бельгия – Азербайджан, Швеция – Эстония.

Развязка отбора на Евро – в кого верят букмекеры?

А помните, что Ирландии выгодно проиграть Нидерландам ради шансов на Евро? Скоро тот самый матч

Фото: Gettyimages.ru/Claudio Villa

24 комментария

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rude.
Ответ Mr.Todd
Не особо слежу за отборочными, но фига у Люксембурга очков!
Босния и Исландия нынче пассажиры, ну и Лихтенштейн...Но то что не смогли опередить очень возрастную Словакию говорит о том что пока не готовы люксы к качественному новому рывку в уровне. Впрочем все равно куда лучше чем 20 лет назад, развитие есть.
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rude.
Ответ kvint(ksk)
Смотрю я на группу F. Какое же днище сборные Чехии и Польши, раз албанцы лидируют и молдаване имееют до сей поры шансы на выход! У меня нет сомнений, что наши могли бы точно выйти на ЧМ.
Ну там скорее албанцы очень круто выстрелили, у чехов неплохая сборная, а поляки да, днище тут не поспоришь. Но вышла бы Россия с этой группы, очень вряд ли. Нынешнюю Албанию и Чехию не сдюжили бы, о чем речь вообще.
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Птюч, Ёж.
Ответ kvint(ksk)
Смотрю я на группу F. Какое же днище сборные Чехии и Польши, раз албанцы лидируют и молдаване имееют до сей поры шансы на выход! У меня нет сомнений, что наши могли бы точно выйти на ЧМ.
Сборная Албании на Евро 16 играла, состав у них я посмотрел получше чем у нас. Половина в Серии А играет. А чехи и поляки уже давно прозябают.
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Птюч, Ёж.
Ответ rude.
Ну там скорее албанцы очень круто выстрелили, у чехов неплохая сборная, а поляки да, днище тут не поспоришь. Но вышла бы Россия с этой группы, очень вряд ли. Нынешнюю Албанию и Чехию не сдюжили бы, о чем речь вообще.
Албанцы нас вынесли бы я уверен.
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Overkiller
Ответ kvint(ksk)
Смотрю я на группу F. Какое же днище сборные Чехии и Польши, раз албанцы лидируют и молдаване имееют до сей поры шансы на выход! У меня нет сомнений, что наши могли бы точно выйти на ЧМ.
В отборе на Евро мы могли бы выйти на ЧМ...

От Кении уже отскакиваем, а у вас всё мечты и мечты. Сборная до отстранения на уровне Украины была, которая в группе с Италией и Англией, на её месте в группе при такой жеребьёвке тоже легко вышли бы?
Да даже ни Чехию, ни Польшу, ни Албанию - никого из них вот прям *гарантированно и легко* бы не обошли, даже уверен в этом.
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Григорий Молотков
Ответ rude.
Босния и Исландия нынче пассажиры, ну и Лихтенштейн...Но то что не смогли опередить очень возрастную Словакию говорит о том что пока не готовы люксы к качественному новому рывку в уровне. Впрочем все равно куда лучше чем 20 лет назад, развитие есть.
Вообще у всех футбольных карликов - несильных стран игра стала гораздо сильней после лиги наций. Это уже тенденция.
И Латвия, и Молдова, и Люксембург. Не удивлюсь даже, если Молдова на крыльях удачи пройдет
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KMR
Только Хорватия сможет пройти. Остальные вряд ли
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rude.
Ответ KMR
Только Хорватия сможет пройти. Остальные вряд ли
Не факт. Уэльс вполне может взять максимум очков и там по личкам они хорватов опережают.
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Птюч, Ёж.
Ответ kvint(ksk)
Албании не было в стыках к ЧМ 22
ну они всего два очка проиграли Польше за второе место. На ошибках учатся.
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kvint(ksk)
Ответ Птюч, Ёж.
Сборная Албании на Евро 16 играла, состав у них я посмотрел получше чем у нас. Половина в Серии А играет. А чехи и поляки уже давно прозябают.
Посмотрел состав : два защитника приливного уровня , опорник из Интера и скамеечник из Челси в атаке. Звездец , Дрим-Тим !
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rude.
Ответ kvint(ksk)
Я вообще-то имел ввиду стыки к ЧМ 22. Я уверен что у наших были бы хорошие шансы. Те же хорваты только благодаря тупому автоголу вышли на ЧМ, на котором выиграли бронзу .
Это еще спорнее. Чехи были вполне в порядке, вспомни как на Евро сыграли, а поляки еще не так уж прям сднились. Оппозицию бы составили, но не думаю что прошли бы.
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Птюч, Ёж.
Ответ ulanov.vladislav95@list.ru
прям вынесли "бы"?!
думаю прям вынесли бы, учитывая как Валера ставит игру нашей сборной и некоторые игры в отборочном цикле.
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ulanov.vladislav95@list.ru
Ответ Птюч, Ёж.
Албанцы нас вынесли бы я уверен.
прям вынесли "бы"?!
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ahma007
Ответ kvint(ksk)
Смотрю я на группу F. Какое же днище сборные Чехии и Польши, раз албанцы лидируют и молдаване имееют до сей поры шансы на выход! У меня нет сомнений, что наши могли бы точно выйти на ЧМ.
Так наши еще большее днище:)
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кuraakula belov
Не лишними были бы и расклады про путёвки через лигу наций, последний игровой слот же остался как никак
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Берни Парент
Теоретически Армения может удивить. Собственно, судьба армянской сборной в их руках, достаточно совершить малость, сродни футбольному подвигу, а именно, одержать две победы над Уэльсом и Хорватией. При таком раскладе у трёх команд будет по 13 очков (учитывая, что Уэльс обыграет Турцию, а Хорватия Латвию) и вот тогда армяне впереди по личным встречам между тремя сборными:

1.АРМЕНИЯ-9 очков
2-3. УЭЛЬС и ХОРВАТИЯ по 4 очка.

Так что, в предлагаемом обзоре ошибка. Армянам безразличен результат матча Латвия-Хорватия. Конечно, в подобное чудо мало верится.
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Kulich
А чего зажали таблицы последних двух групп? )
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Mr.Todd
Не особо слежу за отборочными, но фига у Люксембурга очков!
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