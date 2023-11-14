Главные интриги отбора на Евро. Украина vs Италия, как пробиться Казахстану, какие чудеса возможны

В европейском футболе ключевая пауза на игры сборных: в ближайшую неделю определится большая часть участников Евро-2024. Напомним, что на турнир в Германию едут по две сборные из каждой отборочной группы. Еще три участника определятся весной по итогам стыков Лиги наций.

Сначала – все группы, где есть реальные интриги.

Группа С: Украина может выкинуть чемпионов Европы

17 ноября: Италия – Северная Македония, Англия – Мальта;

20 ноября: Северная Македония – Англия, Украина – Италия.

Если итальянцы обыграют Северную Македонию (а это, как мы знаем, не самая простая для них задача), в последнем туре вырисовывается стыковой матч Италия – Украина. В нем действующим чемпионам Европы достаточно ничьей, потому что в первом матче они победили 2:1.

Македонцы теоретически могут догнать и Италию, и Украину, но вторыми все равно не станут из-за личных встреч. Но если они все же отберут очки у итальянцев, это облегчит задачу украинцам: тогда уже команду Сергея Реброва в последнем туре устроит ничья с Италией.

Группа D: три претендента на одно место, хорваты в зоне риска

18 ноября: Армения – Уэльс, Латвия – Хорватия;

21 ноября: Хорватия – Армения, Уэльс – Турция.

Турция уже вышла, а за вторую путевку в гонке трое.

Все в руках Уэльса: нужно набрать не меньше Хорватии (валлийцы будут впереди по личным). Хорватам желательно брать шесть очков и ждать осечки Уэльса.

Теоретические – пусть и мизерные – шансы есть у Армении. Нужно обыгрывать конкурентов (Уэльс и Хорватию), но еще ждать, что хорваты потеряют очки в Латвии.

Группа Е: четыре кандидата на два места, в том числе Молдова

17 ноября: Молдова – Албания, Польша – Чехия;

20 ноября: Чехия – Молдова, Албания – Фарерские острова.

В этой группе еще ничего не ясно, хотя у албанцев самые большие шансы: более простой календарь и преимущество личных встреч над конкурентами. Чехам для выхода может хватить и двух очков в двух матчах, но для этого Албания должна обыграть Молдову.

У поляков остался только один матч, поэтому им необходима победа над Чехией и молдавская потеря. У самой Молдовы самая простая по формулировке и сложная по сути задача: на Евро ее выведут две победы.

Группа G: никто не вышел, но есть фантастический сценарий

16 ноября: Болгария – Венгрия, Черногория – Литва;

19 ноября: Венгрия – Черногория, Сербия – Болгария.

Венгрия и Сербия почти гарантировали себе Евро. Теоретически кого-то из них еще могут подвинуть черногорцы, но для этого должно сложиться многовато факторов: две победы самой Черногории, а также поражение венгров или сербов от главного аутсайдера – Болгарии.

Группа H: Казахстан прорвется без Зайнутдинова и капитана?

17 ноября: Казахстан – Сан-Марино, Финляндия – Северная Ирландия, Дания – Словения;

20 ноября: Северная Ирландия – Дания, Сан-Марино – Финляндия, Словения – Казахстан.

Сказка сборной Казахстана продлилась до последних туров: напрямую выйти сложно, но все-таки возможно. Надо побеждать Сан-Марино дома и Словению на выезде. Правда, еще важно, чтобы Дания дома отобрала очки у словенцев. Только тогда последний тур как раз и превратится в стык Словения – Казахстан.

Если же словенцы обыграют датчан, казахстанцам нужно будет рассчитывать еще и на осечку Дании в Северной Ирландии. Иначе на Евро поедут Словения и Дания.

Задачу словенцам сильно облегчили травмы лидеров у конкурентов: датчане лишились Кристиана Эриксена и лучшего бомбардира Расмуса Хейлунда, а казахстаны остались без Бахтиера Зайнутдинова из-за того, как ему прилетело по лицу, и капитана Асхата Тагыбергена (обладателя того самого пушечного удара, от которого пострадала Дания).

Группа I: ворвется ли в борьбу Израиль?

15 ноября: Израиль – Швейцария;

18 ноября: Беларусь – Андорра, Швейцария – Косово, Израиль – Румыния;

21 ноября: Румыния – Швейцария, Андорра – Израиль, Косово – Беларусь.

Пока шансы Румынии и Швейцарии выглядят предпочтительнее, но у них впереди очный матч и игры с Израилем. Все в руках израильтян: для выхода на Евро им нужно побеждать прямых конкурентов.

Но у израильтян вынужденно невероятно сложный график: для них пауза началась намного раньше, они уже проиграли Косово и вообще сыграют за девять дней четыре матча.

Призрачные шансы теперь есть и у Косово: нужно обыгрывать Швейцарию и Беларусь, а также ждать осечки Швейцарии с Израилем и израильтян против Румынии.

Группа J: а вдруг Словакия упустит почти оформленную путевку?

16 ноября: Словакия – Исландия, Люксембург – Босния и Герцеговина, Лихтенштейн – Португалия;

19 ноября: Португалия – Исландия, Босния и Герцеговина – Словакия, Лихтенштейн – Люксембург.

Люксембургу или Исландии нужны две победы при двух поражениях Словакии. Вариант маловероятный, поэтому словаки наверняка присоединятся к уже вышедшей Португалии.

Группа В: поможет ли Греции чудо?

18 ноября: Франция – Гибралтар, Нидерланды – Ирландия;

21 ноября: Греция – Франция, Гибралтар – Нидерланды.

Франция уже на Евро, но и со вторым местом интриги нет. На 99% к ним присоединятся голландцы.

Греция выйдет на Евро, только если обгонит по очкам Нидерланды (при равенстве впереди голландцы за счет личных встреч). Это выглядит задачей из разряда фантастики: у голландцев матч в запасе, а впереди две игры с аутсайдерами. Нидерландам достаточно победы над Гибралтаром, у которого уже шесть поражений с разницей 0:21.

А еще:

● Испания и Шотландия уже вышли на Евро из группы А – осталось только формально решить, кто на первом месте.

16 ноября: Грузия – Шотландия, Кипр – Испания;

19 ноября: Испания – Грузия, Шотландия – Норвегия.

● Бельгия и Австрия забронировали себе места в группе F. Есть разве что личная интрига: Ромелу Лукаку с 10 голами пока лидер гонку бомбардиров отбора. Криштиану Роналду (9), Харри Кейн (7), Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе (6) рядом.

16 ноября: Эстония – Австрия, Азербайджан – Швеция;

19 ноября: Бельгия – Азербайджан, Швеция – Эстония.

Фото: Gettyimages.ru/Claudio Villa