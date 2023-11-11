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🤕 У «Тоттенхэма» уже минус 8 игроков! Большинство выбыли до конца года

Тоттенхэм Тоттенхэм
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Эндж Постекоглу Эндж Постекоглу
Ришарлисон Ришарлисон
Иван Перишич Иван Перишич
Джеймс Мэддисон Джеймс Мэддисон
Райан Сессеньон Райан Сессеньон
Манор Соломон Манор Соломон
Микки ван де Вен Микки ван де Вен
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Футбол Футбол

Травмы и дисквалификации.

У «Тоттенхэма» выдалась непростая неделя, и дело не только в 1:4 от «Челси». На команду навалились травмы. 

И без того широкий список потерь пополнили защитник Микки ван де Вен и ключевой игрок Джеймс Мэддисон, которые выбыли до конца года.  

А ведь еще дисквалифицированы защитники Кристиан Ромеро и Дестин Удоджи, которые получили красные против «Челси». 

Тренер Эндж Постекоглу уже не удивляется: «Первое серьезное испытание? А потеря лучшего игрока турнира за день до начала сезона? Сейчас все проще простого – мы потеряли игроков из-за травм, из-за которых досрочно заканчивают сезоны. Так что не переживайте».

● Иван Перишич сломался в конце сентября: порвал кресты на тренировке. До этого в основном был игроком ротации – сыграл во всех матчах лондонцев, но старт – лишь один.

Тренер грустил: «Это разочаровывает Ивана больше, чем кого-либо другого. Он настоящий профессионал. Эта ситуация расстраивает и нас, потому что он был очень важен для команды. У него светлая голова, он играл важную роль во всех наших матчах». 

● Райан Сессеньон вылетел вообще в июле – причем только вернувшись после травмы подколенного сухожилия. Через полторы недели схватил рецидив и летом 2023-го перенес операцию. Англичанин не играет с февраля.

● Манор Соломон, как и Перишич, повредил мениск на тренировке. В начале октября израильского полузащитника прооперировали, на поле он вернется не раньше января 2024-го.

● Ришарлисона долгое время мучали боли в паховой области: бразилец рассказывал, что терпел 8 месяцев. Помимо этого навалились психологические проблемы: не забивал за «Тоттенхэм», не везло в сборной Бразилии и в целом держался неуверенно. В том числе промахивался по пустым из вратарской.

Операция наверняка поможет все преодолеть.

● Джеймс Мэддисон и Микки ван де Вен вылетели в последнем матче с «Челси». Причем уже в первом тайме: в добавленное время их заменили Пьер-Эмиль Хейбьерг и Эмерсон.

Неутешительные диагнозы для обоих подтвердил Постекоглу на пресс-конференции перед «Вулверхэмптоном». По его словам, повреждение Мэддисона оказалось серьезнее, чем предполагалось, он и Ван де Вен вернутся только в 2024-м.

Но есть и хорошие новости: защитник Бен Дэвис восстановился и уже попал в старт против «Вулверхэмптона». 

Фото: Gettyimages.ru/Alex Pantling, Clive Rose

4 комментария

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Alim Alim
В который раз шпоры валятся к концу осени... жаль, но пора привыкнуть
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Никита Самарин
Особенно жаль, что травмы получили Мэддисон и Микки ван де Вен, которые на старте сезона демонстрировали отличную игру.
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Святослав Федорович
Будем надеяться, что Эндж сможет найти выход. Слишком красиво ТТХ играет:
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