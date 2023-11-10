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«Ливерпуль» почти отыгрался с 1:3, но проиграл «Тулузе». Сенсация дня в ЛЕ

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Тейс Даллинга
Арон Деннум
Кристиан Кассерес Йепес Кристиан Кассерес Йепес
Франк Магри
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Помешала рука Мак Аллистера.

«Ливерпуль» неожиданно проиграл «Тулузе» в Лиге Европы – 2:3.

Это было эпично.

Сначала «Тулуза» смяла «Ливерпуль»

Хозяева повели на 36-й минуте: латераль Константинос Цимикас зазевался и позволил себя накрыть хавбеку Арону Деннуму, тот украл мяч и выскочил на Куивина Келлехера. Без шансов для голкипера «Ливерпуля», он основной в ЛЕ.

После перерыва хозяева задавили даже мощнее: сначала явный момент упустил Габриэль Суасо, еще через пару минут забил форвард Тейс Даллинга, но гол отменили из-за фола на Матипе.

Но Даллинга не успокоился – и на 58-й минуте все сделал по правилам: «Тулуза» накрывала гостей на фланге, Венсан Сьерро выгрыз мяч и подал в штрафную. А там Тейс: в касание принял мяч и пробил в дальний угол.

Через восемь минут «Тулуза» забил еще раз, но Никлас Шмидт залез в явный офсайд. Справедливая отмена.

«Ливерпуль» отвечал неуверенными атаками. На 72-й «Тулуза» подарила гол сама: Джо Гомес скинул мяч к воротам в направлении Салаха, но защитники хозяев мешали друг другу – и Кристиан Кассерес протолкнул мяч в свои. Обидный автогол!

Казалось, камбэк близко, но «Тулуза» не дрогнула: уже через две минуты Суасо остался один на краю штрафной и прострелил во вратарскую. Келлехер прервал пас, но мяч покатился к одинокому Франку Магри – оставалось лишь добить в пустые. 3:1.

«Ливерпуль» почти отыгрался. Помешала рука Мак Аллистера

Под конец матча Клопп выпустил Диогу Жоту – и португалец отблагодарил голом: Мак Аллистер взял мяч в центре поля и выдал его Диогу, тот умчался от четверых соперников и элегантно покатил мяч в угол.

Арбитр Георгий Кабаков добавил семь минут. Пока Нуньес спорил с игроками «Тулузы», «Ливерпуль» отчаянно полез атаку и на последней минуте все-таки забил – постарался защитник Джарелл Куанса, который заменял Ван Дейка.

Но радовались недолго. Оказалось, в начале голевой атаки Мак Аллистер сыграл рукой: сначала реф не заметил, но включился ВАР – и исправил арбитра.

Все справедливо: любое касание руки в атаке – фол. Хотя на TNT Sports жаловались, что рука у Мак Аллистера хоть и была, но задолго до гола и не повлияла на итоговый эпизод.

«Ливерпуль» мог выйти в плей-офф. Но нет

Если бы выиграли, гарантировали бы себе место в 1/8. Но не использовали шанс.

● Это первое поражение команды Клоппа в Лиге Европы: до этого были только победы – над «ЛАСК» (3:1), «Юнионом» (2:0) и «Тулузой» на «Энфилде» (5:1).

«Поражение абсолютно заслуженное, потому что соперник выиграл почти все ключевые единоборства. Ситуаций, в которых мы должны были выиграть борьбу за мяч, но не сделали этого, было слишком много.

К тому же мы как минимум дважды подарили мяч, в одном случае был гол, во втором – еще один, но не помню, засчитали его или нет. В случае с третьим голом была контратака, последняя линия расположилась слишком глубоко. С точки зрения обороны мы сыграли недостаточно хорошо.

Когда пропускаешь три гола, нужно много забивать для победы, и мы почти сумели набрать очко. Игра от этого лучше не стала бы, но лучше стало бы наше положение в таблице. Но приходится принять то, что есть. Все заслуженно», – сказал Клопп.

● «Ливерпуль» проиграл впервые за восеь матчей: после памятной встречи с «Тоттенхэмом» выиграли пять раз, еще два сыграли вничью – 2:2 с «Брайтоном» и 1:1 с «Лутоном».

После четырех туров группы ЛЕ у «Ливерпуля» 9девять очков, у «Тулузы» – семь. «Юнион» мог воспользоваться шансом, но сам влетел ЛАСК в гостях – 0:3. Теперь у бельгийцев всего четыре очка, а впереди две игры с лидерами.

Похоже, «Ливерпуль» без труда пройдет дальше, но не так быстро, как хотелось бы.

Тулуза Франция – Ливерпуль Англия 3:2 (1:0, 2:2)
Дата проведения
9 ноября, 20.45, «Стадиум де Тулуз»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 36 Деннум, 2:0 – 58 Даллинга, 2:1 – 73, автогол Кассерес, 3:1 – 76 Магри, 3:2 – 89 Диогу Жота.
ТулузаРест, Деслер, Николайсен, Коста, Диарра, Суасо, Деннум (Каманси, 81), Сьерро, Кассерес, Шмидт (Магри, 70), Даллинга (Сесар Хелаберт, 88).
ЛиверпульКеллехер, Гомес, Матип, Куанса, Цимикас (Собослаи, 46), Эндо (Александер-Арнолд, 46), Мак Аллистер, Эллиотт, Диас (Диогу Жота, 81), Гакпо (Нуньес, 73), Доук (Салах, 46).
Предупреждения:
Шмидт (11), Эндо (34), Нуньес (90), Каманси (90), Рест (90), Николайсен (90).

Фото: Gettyimages.ru/Justin Setterfield

1 комментарий

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Overkiller
"«Ливерпуль» почти отыгрался с 1:3"

"Почти отыгрался" - это просто ещё один гол забил и проиграл не 1:3, а 2:3 ?

Какой же ...нутый заголовок.
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