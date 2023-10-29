У «МЮ» вторые подряд 0:3 на «Олд Траффорд», «Арсенал» еле ушел от разгрома. Кубок лиги впечатляет

А «Ливерпуль» и «Челси» прошли.

1/8 финала Кубка английской лиги подарил парочку интересных сюжетов. Разбираемся.

«Арсенал» сгорел 1:3. Матч имени Бена Уайта

«Арсенал» эпично влетел «Вест Хэму» – 1:3.

Хотя играли полуосновой: Зинченко, Уайт, Габриэл и Хавертц вышли в старте, а Эдегор, Райс, Сака и Мартинелли подключились уже по ходу встречи. Не помогло.

Команда Мойеса управилась за час.

⚽️16’ – Бен Уайт полетел к ближней штанге и переправил чужой навес с углового в свои ворота. Это его второй автогол за «Арсенал».

⚽️50’ – Защитник Найеф Агерд закинул на Мохаммеда Кудуса, тот поймал мяч у штрафной и левой закинул в дальний угол.

⚽️60’ – Уайт снова прервал подачу, но выбил в центр. Джеррод Боуэн пробил и попал в Кивера, а мяч влетел в сетку.

Забавный факт: «Вест Хэм» ни разу не пробил в сторону ворот «Арсенала» за первый тайм. Спас Уайт, а потом реализовали два удара в створ из трех. Типичный Мойес.

«Арсенал» отыграл один мяч: на 96-й минуте отличился Мартин Эдегор.

«МЮ» снова разгромили на «Олд Траффорд»

«Ман Юнайтед» продолжает штормить – опять 0:3 дома, теперь от «Ньюкасла».

Команда Эдди Хау повела на 28-й минуте: после потери от Гарначо, Тони Ливраменто протащил со своей половины и покатил налево Мигелю Альмирону, тот забежал в штрафную и пробил мимо Онана.

Через семь минут «Ньюкасл» удвоил счет: Джо Уиллок навесил в штрафную, Магуайр выбил головой точно на Льюиса Холла. Воспитанник «Челси» мощно пробил с лета.

Во втором тайме в Уиллока вдруг вселился Месси: тащил мяч с центра поля до штрафной, отобрав у Амрабата – и четко пробил уже с линии. Онана снова не спас.

«МЮ» так и не нашел, чем ответить: 0:3 – еще один удар по Тен Хагу после 0:3 в дерби. А ведь до этого были три победы подряд.

● «Юнайтед» второй раз подряд разгромно проиграл на «Олд Траффорд». Теперь в этом сезоне неудач больше, чем побед: пугающие восемь поражений за 15 игр – такое впервые с сезона-1962/63.

● «МЮ» снова пропустил 3+, уже шестой раз: ранее прилетало от «Арсенала» (1:3), «Брайтона» (1:3), «Ман Сити» (0:3), «Баварии» (3:4) и «Галатасарая» (2:3).

● Выделяем Каземиро: его снова заменили в перерыве – так было и в восьмом туре с «Брентфордом», дерби бразилец пропускал.

У Каземиро новая травма, теперь он пропустит ближайший матч с «Фулхэмом».

Теперь у Кубка лиги точно будет новый победитель – обладатель не защитил трофей. За девять лет только два раза он уходил клубу не из Манчестера: «Ливерпулю» в сезоне-2021/22 и в нынешней кампании.

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Коротко про остальные матчи.

● «Челси» уверенно обыграл «Блэкберн» – 2:0. Голы на счету защитника Бенуа Бадьяшиля и Рахима Стерлинга. Первая победа за три матча: до этого сыграли вничью с «Арсеналом» (2:2) и проиграли «Брентфорду» (0:2) в АПЛ.

● «Ливерпуль» прошел «Борнмут» – 2:1. Забили Коди Гакпо и Дарвин Нуньес, одним ответил Джастин Клюйверт. «Борнмут» мог отыграться в концовке, в штрафную даже пришел вратарь Ионуц Радуи, но именно он и заблокировал опасный удар Брукса.

● Самая необычная пара 1/4 финала – встреча «Порт Вейл» из Лиги 1 с «Мидлсбро» из Чемпионшипа. А вот остальные: «Эвертон» – «Фулхэм», «Челси» – «Ньюкасл», «Ливерпуль» – «Вест Хэм».

Кто теперь фаворит?

Фото: Gettyimages.ru/Alex Pantling, Michael Regan; IMAGO/Andrew Yates, IMAGO/Mark Cosgrove/News Images/Global Look Press