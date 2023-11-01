«Базель» на дне: 0:10 за месяц, уже третий тренер за сезон

Страшный октябрь.

«Аякс» и «Лион» не единственные большие команды, которые идут на последних местах в чемпионате. В Швейцарии старт сезона провалил «Базель»: одна победа после 11 туров, восемь поражений, разница мячей -12 и пять очков до зоны стыков за невылет.

До еврокубков (четвертое место попадает в квалификацию ЛК) – уже 14 баллов.

Математическая модель предсказывает вылет из высшей лиги, в еврокубках вылетели от «Тобола»

Все пошло наперекосяк с самого начала: поражение в первом туре от «Санкт-Галлена» (1:2) и вылет из квалификации Лиги конференций от казахстанского «Тобола» (1:3 и 2:1). В конце сентября немецкого тренера Тимо Шульца сменил его соотечественник Хайко Фогель.

Все только ухудшилось: в октябре у «Базеля» четыре поражения с общим счетом 0:10. В соцсетях клуб с грустью сообщил, что болельщикам не из чего выбирать гол месяца. Хотя в предыдущие разы Фогель успешно подхватывал «Базель» по ходу сезона.

● Осенью 2011-го он стал и.о. настолько удачно, что очень быстро получил полноценный контракт: обыграл «МЮ» (2:1) и подвинул их в борьбе за плей-офф ЛЧ, выиграл чемпионат и Кубок Швейцарии. Фогель тогда установил клубный рекорд – «Базель» при нем проиграл лишь два матча из 34. Однако осенью 2012-го его заменили на Мурата Якина, так как в новом сезоне при Фогеле команда много играла вничью и неудачно стартовала в еврокубках.

● После этого Фогель уехал в Германию, а в «Базель» вернулся только в январе 2023-го: спортивным директором. Но уже через месяц Фогелю вновь пришлось возглавить команду после увольнения тренера. Второй заход тоже получился неплохим: полуфинал Лиги конференций.

● К лету «Базель» договорился с Шульцем, поэтому Фогель вернулся на должность спортдира. Но снова ненадолго – после проваленного старта Фогель третий раз принял команду. На этот раз максимально неудачно, тренер продержался всего месяц.

На прошлых выходных «Базель» влетел «Лозанне» 0:3, которая даже после такой победы идет только девятой из 12 команд. После этого руководство «Базеля» назначило уже третьего тренера за сезон. Теперь все попытается починить бывший игрок сборной Швейцарии Фабио Челестини.

«Мы можем сделать только одно: сражаться! Борьба на поле и работа, работа, работа. Очень важно держаться вместе», – сказал 48-летний тренер в первом интервью.

Челестини получил контракт до конца сезона. Первым тестом для него станет матч 1/8 финала Кубка с «Кринсом» из третьего дивизиона. Пока Кубок единственная отдушина «Базеля» в этом сезоне: ранее клуб победил там 8:1 и 8:0 – в соперниках команды из подвала швейцарского футбола.

Статистическая платформа Swiss Football Data не верит, что Челестини выправит ситуацию. Данные показывают, что по итогам сезона «Базель» сенсационно вылетит из Суперлиги. И это несмотря на то, что в Швейцарии напрямую вылетает только одна команда (еще одна играет в стыках).

«Модель основана на более чем двух тысячах игр Суперлиги, – говорит создатель платформы Саймон Воланин в интервью 20 Minuten. – Из предыдущих результатов она узнает, насколько велики шансы, что команда будет побеждать или проигрывать. Учитываются такие факторы, как рыночная стоимость, краткосрочная и долгосрочная форма, а также рейтинг Эло. В общей сложности модель симулирует 10 тысяч сценариев, а затем высчитывает среднее».

Пока прогноз получается таким.

При этом Воланин не хочет, чтобы «Базель» вылетел: он называет это катастрофой для швейцарского футбола. Но его прогнозы редко не сбываются. На сайте Swiss Football Data болельщики могут соревноваться с моделью: пока только в 28 случаях из 355 их прогнозы оказались точнее.

Но Саймон признает, что все просчитать невозможно. Модель может не справиться с позитивным эффектом от смены тренера или травм важных игроков у конкурентов.

В «Базеле» верят, что сезон еще можно спасти.

Фото: IMAGO/www.imago-images.de, IMAGO/Daniela Porcelli, IMAGO/Pius Koller/Global Look Press