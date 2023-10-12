Лаутаро уволил смертельно больную няню. Девушка вскоре умерла, ее семья обвиняет футболиста

Нападающий «Интера» и сборной Аргентины Лаутаро Мартинес попал в неприятную историю.

По данным итальянских медиа, Лаутаро признан виновным в незаконном увольнении няни Милагрос Лиццолы. 27-летняя девушка лишилась работы в июле 2022-го, когда у нее обнаружили серьезную болезнь. В январе 2023-го она умерла.

Теперь Мартинесу, по словам журналиста Маттиа Барзаги, нужно выплатить компенсацию – 15 зарплат семье девушки, таково решение суда.

«Не позволю опорочить мою семью». Жена Лаутаро обвинила родственников няни в непорядочности

После новостей об обвинениях в адрес Лаутаро публично выступила Агустина Гандольфо – жена форварда. Она обвинила семью умершей няни.

«Я долгое время хранила молчание из уважения к семье, которая никогда не уважала нас. Но я не позволю опорочить мою семью.

Мы взяли на работу человека, который уже был болен, подругу нашей семьи. Она работала до тех пор, пока болезнь не помешала ей продолжить. Мы многое сделали для нее и ее семьи: помогли с билетами, чтобы они могли приехать, помогли с местом в больнице, когда у нее начались проблемы, помогли с лечением, с жильем для семьи, которую нам пришлось уговаривать приехать и поухаживать за умирающей дочерью.

Мы сделали все, а они дождались момента, когда их дочь будет при смерти, чтобы попытаться получить от нас деньги и воспользоваться ситуацией. Более того, после ее смерти они продолжали стоять на своем, и все закончилось очень плохо. Хотя иначе и быть не могло.

И после решения, по которому они не смогли получить от нас ни единого евро, потому что мы оказали их дочери огромную помощь, когда это было необходимо, они вытаскивают эту историю, чтобы попытаться нас замарать? Какими надо быть людьми, чтобы попытаться воспользоваться смертью ребенка для получения денег?

Семья Лиццола-Лембо отвратительна! Идите работать!» – написала Агустина в соцсетях.

Мать няни утверждает, что сама Милагрос просила ее привлечь семью Лаутаро к ответственности

Есть и объяснение матери няни – Лауры Лембо, которая рассказала свою версию произошедшего в одном из аргентинских ток-шоу.

«Агустина и Милагрос с первого класса ходили в одну школу и знали друг друга с детства. В 2018 году моя дочь прошла курс химиотерапии, а через три года Агустина предложила ей стать няней своей дочери. Милагрос согласилась.

Однако весной 2022 года состояние Милагрос ухудшилось – опухоль стала расти, а контролировать ситуацию было все тяжелее. Именно Милагрос решила привлечь Лаутаро и Агустину к ответственности из-за невозможности вести диалог, который постоянно прерывался. Именно она перед смертью попросила нас продолжить судебные разбирательства. Мы не собирались извлекать из этого выгоду.

Милагрос всегда была очень добра и отдала жизнь за ребенка, о котором заботилась. Мы всегда относились к семье Лаутаро и Агустины с уважением, поэтому я прошу уважать меня и мою умершую дочь. В конце ноября 2022-го, когда моя дочь умирала, Агустина сообщила Милагрос, что подает на нее иск на миллион евро. Это было уродливое и болезненное для моей дочери известие».

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Действительно неприятный обмен уколами в неприятных обстоятельствах.

Фото: Gettyimages.ru/David Ramos; Instagram/agus.gandolfo