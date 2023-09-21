«Зальцбург» здорово начал групповой этап Лиги чемпионов, победив 2:0 «Бенфику» на ее «Эштадиу Да Луш». Вдвойне круто, что добиться этого удалось невероятно молодым составом. В том числе и вынужденно – перед игрой в списке травмированных значились сразу девять (!) игроков. Один из них все же вышел на поле в старте (Страхиня Павлович), еще один – на замену.

Перед игрой твиттер провайдера статистики Opta сообщил, что средний возраст стартового состава «Зальцбурга» на этот матч составляет 21 год и 183 дня. А еще – что это самый молодой состав среди всех команд в истории Лиги чемпионов.

Кто в составе: самый дорогой игрок австрийского футбола, сербский участник прошлого ЧМ, цель «Зенита» из Израиля и сын бронзового призера ЧМ-1998

Друг другу они хорошо знакомы. Новичками летом были только голкипер Александр Шлагер и купленные в общей сложности за 11 миллионов Мадс Бидструп (у «Брентфорда») и Алекса Терзич (у «Фиорентины»). Плюс Роко Шимич вернулся из аренды. Всего же «Зальцбург» распродал игроков на 77 миллионов в летнее трансферное окно, а закупился на 30. И прекрасно начал новый сезон.

Страхиню Павловича вы можете помнить по ЧМ-2022 в составе сборной Сербии – там он даже забил Камеруну. Интересно, что ранее именно против сборной России он дебютировал и во взрослой команде, и в молодежке.

Шлагер ездил со сборной Австрии на Евро-2020, но все четыре матча просидел в запасе. Самсон Байду – молодой темнокожий австриец ганского происхождения, прошедший все австрийские сборные, начиная с U-15, но пока не выступал за главную.

Датчанин Мауриц Кьергор забивал в ЛЧ, но вряд ли этому сильно радовался – в том матче «Зальцбург» проиграл 1:7 «Баварии» в плей-офф. Терзич дошел с «Фиорентиной» до финала Лиги конференций – сам играл в семи матчах. Бидструп – один из героев вышедшего в АПЛ в 2021 году «Брентфорда».

За Люка Гурна-Дуата «Зальцбург» выложил «Сент-Этьену» рекордные для австрийского футбола 13 миллионов евро. Оскаром Глухом интересовался «Зенит» и готов был купить его прошлым летом, еще у этого парня израильский паспорт, а отец до 13 лет жил в России. В 2022-м Глух забил в финале Евро U-19, а Израиль проиграл Англии только в дополнительное время.

Амару Дедичу всего 21 год, а он уже пять лет играет на высоком уровне – дебютировал в 16. Шимич – форвард, а его отец играл в защите за «Интер» и «Милан», ездил и на три Евро, и на три ЧМ, а в 1998-м привез из Франции бронзу.

Наконец, Герхард Штрубер – 46-летний австрийский тренер. Он выигрывал с «Зальцбургом» Бундеслигу в 1997-м еще как игрок. Как тренер недолго поработал с «Вольфсбергом» в 2019-м – именно при нем клуб неожиданно грохнул 4:0 в Лиге Европы менхенгладбахскую «Боруссию» с Зоммером, Тюрамом и тренером Марко Розе. Еще спас от вылета из Чемпионшипа «Барнсли» и поработал с «Нью-Йорк Ред Булл».

Штрубер возглавляет «Зальцбург» с конца июля. Пока все отлично – команда лишь однажды потеряла очки в семи матчах австрийской Бундеслиги, здорово стартовала в Лиге чемпионов.

Через две недели «Зальцбург» примет «Реал Сосьедад».

Самые молодые команды в ЛЧ обязательно проигрывали. Среди них был даже «Жальгирис»

Transfermarkt дает немного другую статистику в сравнении с Opta. И здесь выделяются три команды:

• Тот же самый «Зальцбург» с составом со средним возрастом 21,6 года в сезоне-2022/23. Это был шестой тур ЛЧ против «Милана» – 0:4.

• «Арсенал» в сезоне-2009/10 – тоже с 21,6 года и тоже в шестом туре ЛЧ. Не разгром, но тоже проиграли – 0:1 «Олимпиакосу» с 17-летним Джеком Уилшером и 18-летним Аароном Рэмзи.

• Самый юный состав – у «Жальгириса», 21,1 года в сезоне-1992/93. Тогда в первом раунде ЛЧ литовцы уступили в гостях ПСВ 0:6 и выставили на ответную игру молодежь, где старше 22 лет были только два игрока (23 и 24 года). Тоже не помогло – 0:2. Одним из участников был Виргиниюс Балтушникас, поигравший в середине 1990-х за нижегородский «Локомотив» в чемпионате России.

Юная версия современного «Зальцбурга» не просто молода, но и успешна.

Фото: East News/YANG LEI / XINHUA / Xinhua via AFP; Gerardo Santos / Global Imagens/Global Look Press