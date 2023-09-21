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Самый молодой состав в истории Лиги чемпионов! Это прекрасный «Зальцбург»

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Мауриц Кьергор Мауриц Кьергор
Карим Конате Карим Конате
Александр Шлагер Александр Шлагер
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Герхард Штрубер
Алекса Терзич Алекса Терзич
Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург
Мадс Бидструп Мадс Бидструп
Страхиня Павлович Страхиня Павлович
Люка Гурна-Дуат Люка Гурна-Дуат
Роко Шимич Роко Шимич
Самсон Байду Самсон Байду
Оскар Глух Оскар Глух
Футбол Футбол

«Зальцбург» здорово начал групповой этап Лиги чемпионов, победив 2:0 «Бенфику» на ее «Эштадиу Да Луш». Вдвойне круто, что добиться этого удалось невероятно молодым составом. В том числе и вынужденно – перед игрой в списке травмированных значились сразу девять (!) игроков. Один из них все же вышел на поле в старте (Страхиня Павлович), еще один – на замену.

Перед игрой твиттер провайдера статистики Opta сообщил, что средний возраст стартового состава «Зальцбурга» на этот матч составляет 21 год и 183 дня. А еще – что это самый молодой состав среди всех команд в истории Лиги чемпионов.

Кто в составе: самый дорогой игрок австрийского футбола, сербский участник прошлого ЧМ, цель «Зенита» из Израиля и сын бронзового призера ЧМ-1998

Друг другу они хорошо знакомы. Новичками летом были только голкипер Александр Шлагер и купленные в общей сложности за 11 миллионов Мадс Бидструп (у «Брентфорда») и Алекса Терзич (у «Фиорентины»). Плюс Роко Шимич вернулся из аренды. Всего же «Зальцбург» распродал игроков на 77 миллионов в летнее трансферное окно, а закупился на 30. И прекрасно начал новый сезон.

Страхиню Павловича вы можете помнить по ЧМ-2022 в составе сборной Сербии – там он даже забил Камеруну. Интересно, что ранее именно против сборной России он дебютировал и во взрослой команде, и в молодежке.

Шлагер ездил со сборной Австрии на Евро-2020, но все четыре матча просидел в запасе. Самсон Байду – молодой темнокожий австриец ганского происхождения, прошедший все австрийские сборные, начиная с U-15, но пока не выступал за главную.

Датчанин Мауриц Кьергор забивал в ЛЧ, но вряд ли этому сильно радовался – в том матче «Зальцбург» проиграл 1:7 «Баварии» в плей-офф. Терзич дошел с «Фиорентиной» до финала Лиги конференций – сам играл в семи матчах. Бидструп – один из героев вышедшего в АПЛ в 2021 году «Брентфорда».

За Люка Гурна-Дуата «Зальцбург» выложил «Сент-Этьену» рекордные для австрийского футбола 13 миллионов евро. Оскаром Глухом интересовался «Зенит» и готов был купить его прошлым летом, еще у этого парня израильский паспорт, а отец до 13 лет жил в России. В 2022-м Глух забил в финале Евро U-19, а Израиль проиграл Англии только в дополнительное время.

Амару Дедичу всего 21 год, а он уже пять лет играет на высоком уровне – дебютировал в 16. Шимич – форвард, а его отец играл в защите за «Интер» и «Милан», ездил и на три Евро, и на три ЧМ, а в 1998-м привез из Франции бронзу.

Наконец, Герхард Штрубер – 46-летний австрийский тренер. Он выигрывал с «Зальцбургом» Бундеслигу в 1997-м еще как игрок. Как тренер недолго поработал с «Вольфсбергом» в 2019-м – именно при нем клуб неожиданно грохнул 4:0 в Лиге Европы менхенгладбахскую «Боруссию» с Зоммером, Тюрамом и тренером Марко Розе. Еще спас от вылета из Чемпионшипа «Барнсли» и поработал с «Нью-Йорк Ред Булл».

Штрубер возглавляет «Зальцбург» с конца июля. Пока все отлично – команда лишь однажды потеряла очки в семи матчах австрийской Бундеслиги, здорово стартовала в Лиге чемпионов.

Через две недели «Зальцбург» примет «Реал Сосьедад».

Самые молодые команды в ЛЧ обязательно проигрывали. Среди них был даже «Жальгирис»

Transfermarkt дает немного другую статистику в сравнении с Opta. И здесь выделяются три команды:

• Тот же самый «Зальцбург» с составом со средним возрастом 21,6 года в сезоне-2022/23. Это был шестой тур ЛЧ против «Милана» – 0:4.

• «Арсенал» в сезоне-2009/10 – тоже с 21,6 года и тоже в шестом туре ЛЧ. Не разгром, но тоже проиграли – 0:1 «Олимпиакосу» с 17-летним Джеком Уилшером и 18-летним Аароном Рэмзи.

• Самый юный состав – у «Жальгириса», 21,1 года в сезоне-1992/93. Тогда в первом раунде ЛЧ литовцы уступили в гостях ПСВ 0:6 и выставили на ответную игру молодежь, где старше 22 лет были только два игрока (23 и 24 года). Тоже не помогло – 0:2. Одним из участников был Виргиниюс Балтушникас, поигравший в середине 1990-х за нижегородский «Локомотив» в чемпионате России.

Юная версия современного «Зальцбурга» не просто молода, но и успешна.

Бенфика Португалия – Ред Булл Австрия 0:2 (0:1, 0:1)
Дата проведения
20 сентября, 22.00, «Эштадиу да Луш»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 15, пенальти Шимич, 0:2 – 51 Глух.
БенфикаТрубин, Ба, Отаменди, Антониу Силва, Эурснес, Ди Мария (Нерес, 72), Жоау Мариу (Морато, 16), Рафа Силва (Гоувейя, 83), Кекчю (Шикинью, 72), Жоау Невеш, Муса (Тенгстедт, 83).
Ред БуллШлагер, Дедич, Павлович (Пионтковски, 89), Байду (Соле, 72), Терзич, Бидструп, Кьергор, Гурна-Дуат, Глух (Сучич, 71), Шимич (Ратков, 71), Конате (Койта, 59).
Предупреждения:
Трубин (2), Гурна-Дуат (21), Рафа Силва (54), Байду (58), Шимич (67), Отаменди (69), Койта (90).
Удаление:
Антониу Силва (13).

«Бенфика» привозила страшнее Онана. Два пенальти и красная

Фото: East News/YANG LEI / XINHUA / Xinhua via AFP; Gerardo Santos / Global Imagens/Global Look Press

3 комментария

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Ocelot
форма топовая у Зальцбурга
+1
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Shaldon
Ну для вас может быть и Глух, а вот для комментатора онлайна на Матче - Глоуч!🤦🏽‍♂️
0
0
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ARCAN
Бидструп – один из героев вышедшего в АПЛ в 2021 году «Брентфорда»
"Герой" целых 6 матчей тогда провел
0
0
0
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