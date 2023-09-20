8 комментариев

Особенно успешны с южноамериканцами.

«Шахтер» на старте нового сезона Лиги чемпионов принимает «Порту». У клубов есть две общие черты: любовь к южноамериканскому рынку и умение выгодно перепродавать игроков.

За последние 15 лет «Порту» получил от продаж сумму, превышающую миллиард евро. У «Шахтера» показатели скромнее: клуб приближается к половине от этого результата.

У «Порту» за последние 15 лет даже трансферный баланс выше 500 миллионов.

● Лучше «Порту» перепродают только земляки из «Бенфики» – их трансферный баланс за этот же временной отрезок приближается уже к 700 миллионам. Кстати, «Спортинг» тоже недалеко – лиссабонцы с балансом в 375 млн идут шестыми.

● «Шахтер» в топ-20. Здесь сильно помогла продажа Михаила Мудрика: если считать за последние 10 лет, украинский клуб по балансу врывается в топ-15. А по итогам прошлого сезона «Шахтер» с балансом почти в 103 млн евро занял аж четвертое место («Порту» с 35 миллионами 19-й).

«Только бразильцы делают из футбола шоу». Как «Шахтер» и «Порту» сконцентрировались на Южной Америке

У «Порту» множество скаутов по всему миру, но они объяснимо делают ставку на южноамериканский рынок. Там много талантов по доступным ценам, которые с радостью едут в Португалию, воспринимают ее как наиболее комфортный трамплин для захода в европейский футбол. Здесь для южноамериканцев более привычный климат, менталитет и языковая среда (особенно для бразильцев), а также возможность быть постоянно на виду у команд из топ-5.

«Мы постоянно изучаем молодежный рынок, – говорил президент клуба Пинту да Кошта. – Это помогает «Порту» сохранять конкурентоспособность несмотря на то, что наш бюджет в 20 раз меньше, чем у топ-клубов. Каждый год мы продаем больших игроков, но верим в новичков с потенциалом».

В топ-10 самых дорогих продаж в истории «Порту» шесть южноамериканцев, три из них возглавляют рейтинг. Отавио играет за сборную Португалии, но родился и начинал в Бразилии.

В «Шахтере», как это ни странно, еще более заметный уклон на бразильцев: в топ-11 продаж сразу семеро с бразильским паспортом.

Первым подписанием оттуда в 2002-м стал Брандао, но по-настоящему стратегия зародилась в 2004-м, когда «Шахтер» возглавил Мирча Луческу.

«Президент [Ринат Ахметов] и я мечтали, чтобы каждая игра «Шахтера» превращалась в шоу, – рассказывал румынский тренер. – Мы хотели привлекать фанатов. Отсюда родилась идея сделать ставку на бразильцев. Если бы нам было нужно что-то другое, мы бы покупали аргентинцев и уругвайцев. Только бразильцы делают из футбола шоу».

Первых бразильцев, в том числе Фернандиньо, в «Шахтер» привез знакомый Луческу агент Франк Хенуда . Вот как он рассказывал о плане: «Мы концентрировались на игроках от 18 до 20 лет, предполагая, что им потребуется полгода для адаптации в Европе. Идея была в том, чтобы они поиграли три-пять сезонов в «Шахтере», после чего их можно было продать и заработать».

Поначалу завлекать игроков было сложно, но со временем у «Шахтера» появилась репутация самого бразильского клуба Европы. Глава рекрутинговой службы клуба Боту объяснял, почему в Южной Америке «Шахтер» сконцентрировался только на одной стране:

«Нам проще работать на бразильском рынке. Наши ресурсы не распыляются, как в других клубах. Мы можем найти лучших в Бразилии. Возьмем футболистов из сборной Бразилии U-20. Мы можем убедить ее лучших игроков перейти в «Шахтер». Потому что они знают, что мы играем в Лиге чемпионов. Они знают, что в «Шахтере» начинали европейскую карьеру Виллиан, Фред и Фернандиньо. Для этих парней «горняки» – хорошее начало в Европе».

С 2002-го через «Шахтер» прошли уже 39 бразильцев, а с учетом хорвата Эдуардо их даже 40. Некоторых перепродали очень выгодно: Тейшейру брали за 6 млн евро (продали за 50 млн), Фернандиньо – 8 и 40 млн, Виллиан – 14 и 35 млн, Фред – 15 и 59 млн.

Но главным трансферным успехом «Шахтера» в итоге стал воспитанник: Мудрика уехал за 70+30.

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