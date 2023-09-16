Историческая серия.

Миланское дерби казалось матчем, в котором будет интрига. После прошлогодних полуфиналов ЛЧ и «Интер», и «Милан» серьезно обновились и перед четвертым туром шли без потерь в Серии А – выиграли все три матча на старте. Но сопротивления не получилось: «нерадзурри» победили 5:1.

Маркус Тюрам забил победный мегагол. И поучаствовал еще в одном

Уже в первом тайме «Интер» устроился на комфортные 2:0. Уже на пятой минуте Маркус Тюрам продавил правый фланг, вошел в штрафную и навел суету. Закончилось все подставленной ногой Мхитаряна, который и открыл счет.

Второй гол случился на 38-й минуте – и это было максимально красиво. Во-первых, Лаутаро опустился в полузащиту и идеальным пасом вывел Думфриса и Тюрама вдвоем против одного защитника. Маркус, казалось, не очень удачно принял пас от партнера, но потом качнул соперника и уложил идеально в девять.

Хороший ответ всем, кто не без оснований сомневался в паре форвардов Лаутаро-Тюрам. Действительно яркое выступление от обоих форвардов.

Тюрам-младший стал всего лишь вторым французом, который за «Интер» забивает «Милану». Предыдущим был Юрий Джоркаефф. Собственно, во многом благодаря усилиям Маркуса на перерыв ушли при счете 2:0.

«Интер» добил «Милан» в конце – забили два раскрывшейся команде

Во втором тайме «Милан» отыграл один мяч усилиями Тео Эрнандеса и Рафы Леау. Француз отправил португальца к воротам – и Рафа реализовал момент.

Но потом «Интер» снова взялся за дело и соорудил три гола. Сначала Мхитарян забил с передачи Лаутаро.

Потом Мартинес добавил к этому еще и заработанный пенальти. Поймал неаккуратный фол от Тео. С точки отличился Хакан Чалханоглу.

К тому моменту Стефано Пиоли уже сделал атакующие замены, из-за чего «Милан» раскрылся и получил еще раз. Мхитарян идеальной передачей вывел к воротам Давиде Фраттези, который забил первый мяч за «Интер».

Победа 5:1 – крупнейшая для «Интера» в дерби с 2009 года и времен Жозе Моуринью.

Историческая победа «Интера» – пятая за год

Еще порция приятной для фанатов «Интера» (и печальной для «Милана») статистики.

🔵 «Интер» забил пять мячей в соседу впервые с 24 марта 1974 года – тогда тоже играли в рамках Серии А, а матч закончился 5:1.

⚫️ Пять побед подряд у «Интера» – такой серии в истории дерби еще не было. У «Милана» было шесть побед подряд еще в 1940-х.

🔵 Самое крутое: «Интер» обыграл соседей пять раз за календарный год. Сначала в Суперкубке Италии, потом в Серии А, дважды в полуфинале Лиги чемпионов и теперь на старте нового сезона. Общий счет – 12:1. Да, без гола Леау было бы совсем печально.

«Интер» даже подсветил в соцсетях магию чисел: пять дерби в 2023-м, пять побед в этих дерби, пять мячей в последнем из них.

⚫️ Герои «Интера» – Мхитарян, Мартинес и Тюрам. Полузащитник из Армении сделал дубль и ассист на пятый гол, у аргентинского форварда – голевой пас, предголевой пас и заработанный пенальти, француз поучаствовал в двух голах.

Болельщикам «Милана», возможно, вдвойне обидно из-за того, что «Интер» буквально перехватил Тюрама у соседей. Нападающий летом ушел из «Менхенгладбаха» свободным агентом, приехал в Милан договариваться об условиях с «россонери», но тут и вмешался «Интер».

Потом «Милан» пытался в отместку перехватить у «Интера» Фраттези, но тот тоже предпочел сине-черную футболку. В дерби отличились оба.

🔵 «Интер» и дальше идет без потерь на первом месте в Серии А. А соседей отбросил пока на третье место – по итогам тура «Милан» может опуститься даже на седьмую строчку.

Фото: Gettyimages.ru/Marco Luzzani