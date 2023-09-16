32 комментария

Кошмар «МЮ»: 12-е место, трешка от «Брайтона», который забивает в АПЛ больше всех!
Но Тен Хаг пока не паникует.
«Ман Юнайтед» проиграл «Брайтону» – 1:3.
Все пошло наперекосяк с самого начала: из-за скандала с Джейдоном Санчо пришлось двигать Бруну на правый фланг, перед матчем заболел Аарон Уан-Биссака. Из сборной Марокко с травмой вернулся Софьян Амрабат.
Уже на 20-й минуте «МЮ» поплыл: пропустили контратаку, прострел с фланга замкнул Дэнни Уэлбек – после того, как мяч эффектно пропустил Адам Лаллана.
Под конец первого тайма хозяева вроде даже отыгрались, но первый гол Расмуса Хейлунда отменили – мяч вышел за пределы поля перед голевым пасом Маркуса Рэшфорда. Невезуха!
А после перерыва «Брайтон» уже не оставил шансов: сначала Паскаль Гросс легко убрал Лисандро на ложном замахе и ударил точно, потом зарядил Жоао Педро. На 92-й минуте команда Де Дзебри могла забивать и четвертый – Ансу Фати не переиграл Андре Онана.
На 73-й минуте первый мяч за клуб забил Аннибаль Межбри. Хотя «МЮ» от этого сейчас не легче...
«МЮ» на 12-м месте! «Брайтон» – криптонит
Депрессивный старт.
Хотя Тен Хаг не паникует: «Мы разочарованы. Все решили мелочи. Мы были близки к успеху в матче с сильной командой. Первые 20 минут остались за нами. Первая атака соперника – гол. Нам просто не повезло. Это был не наш день.
Нужно сохранять оптимизм даже в такие моменты. Быть одним целым – и тогда удастся вернуться в игру. Можно извлечь много уроков. Я увидел много хорошего. Мы создавали много моментов, но нам не удается их использовать. Мы это поправим».
● «Ман Юнайтед» впервые в истории АПЛ проиграл три матча на старте. Даже прошлый сезон начинали мощнее: сначала проиграли «Брайтону» (1:2) и «Брентфорду» (0:4), но после выдали четырехматчевую серию из побед.
● Прервалась 20-матчевая беспроигрышная серия «МЮ» на «Олд Траффорд». Последнее поражение – от «Сосьедада» в ЛЕ осенью 2022-го. В АПЛ – тоже от «Брайтона» год назад.
● С «Брайтоном» прямо не клеится: «МЮ» проиграл «чайкам» четыре матча подряд, последний раз побеждали аж в феврале 2022-го (2:0). Общий счет – 2:10. Это весомый повод радоваться для болельщиков «Брайтона» – на трибунах пели: «Можно играть с вами каждую неделю?»
«МЮ» не хватает капли везения. Были шансы вернуться в игру, нужно исправлять мелочи, – считает Кристиан Эриксен. – В матче против «Арсенала» был зафиксирован офсайд, сегодня – выход мяча за пределы поля».
«Брайтон» разрывает. Больше всех голов в АПЛ!
Почему-то до сих пор не восхищаетесь командой Де Дзерби? Тогда оцените стоимость их стартового состава на игру.
Один Расмус Хейлунд обошелся «Юнайтед» в четыре раза дороже! «Все клубы тратят много денег. «Брайтон» – тоже. Для «Ман Юнайтед» ценник всегда завышен», – не видит ничего особенного Тен Хаг.
Но для нас это магия.
● «Брайтон» уверенно зашел в сезон: 12 очков за пять игр, четвертое место в АПЛ. Причем в соперниках был не только «Юнайтед», но и «Ньюкасл». Единственное поражение – от «Вест Хэма», те фантомные 1:3 уже позади.
● Команда Де Дзебри забила больше всех в АПЛ – 15 голов! Да-да, позади даже «Ман Сити», машина Пеп уложила лишь 14.
«Мы должны сохранять наш стиль, выигрываем мы или проигрываем. Мы не должны забывать нашу ДНК, когда результат меняет наш стиль – это плохо. Мы стараемся не терять нашу индивидуальность и забивать больше голов. Забили 3 гола, но у нас было много шансов забить еще», – не сомневается тренер.
Может позволить.
- Дата проведения
- 16 сентября, 17.00, «Олд Траффорд»
- Голы:
- 0:1 – 20 Уэлбек, 0:2 – 53 Гросс, 0:3 – 71 Жоао Педро, 1:3 – 73 Межбри.
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Манчестер Юнайтед –
Онана, Диогу Далот, Линделеф, Мартинес (Уан-Биссака, 85), Регилон (Гарначо, 85), Мактоминей (Пельистри, 85), Эриксен, Каземиро (Межбри, 64), Бруну Фернандеш, Рэшфорд, Хейлунд (Марсьяль, 64).
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Брайтон –
Стил, Велтман, Данк, ван Хекке, Лэмпти (Милнер, 77), Лаллана (Фати, 64), Гросс, Дауд (Гилмор, 77), Митома, Аденгра (Фергюсон, 85), Уэлбек (Жоао Педро, 64).
- Предупреждения:
- Лэмпти (4), ван Хекке (24), Бруну Фернандеш (45), Межбри (90).
Миллиметры лишили Хейлунда первого гола за «МЮ». Так мяч вышел или нет?
Фото: Gettyimages.ru/Lewis Storey, Michael Regan
Мой прогноз не вырулит Эрик уже. Долго в этом клубе ждать не будут, столько бабла вывалено, а играют чуть по лучше Лутона. Ладно бы игра была, а результата нет. Можно было бы потерпеть. 20мин играют в Тенхаговский футбол, а потом ходят весь матч как гав.о по полю.
P.S. Каземиро в чудовищной форме. У нас не опорная зона, а проходной двор.
Я думаю ещё 3 игры и Чемодан. Вокзал. Амстердам.
Бавария-убьёт
Бернли-ничья
Кристал Пэлас-победа
Каземиро на поле, Бруну, Онана, Мартинес, Эриксен, Рэшфорд, Хейлунд - они все дороже аналогичных игроков Брайтона, всем бы такой полурезерв на поле
Ключевые игроки на месте и с таким подбором не может быть подобных оправданий, это смех