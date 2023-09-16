32 комментария

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Кошмар «МЮ»: 12-е место, трешка от «Брайтона», который забивает в АПЛ больше всех!

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Но Тен Хаг пока не паникует.

«Ман Юнайтед» проиграл «Брайтону» – 1:3.

Все пошло наперекосяк с самого начала: из-за скандала с Джейдоном Санчо пришлось двигать Бруну на правый фланг, перед матчем заболел Аарон Уан-Биссака. Из сборной Марокко с травмой вернулся Софьян Амрабат.

Уже на 20-й минуте «МЮ» поплыл: пропустили контратаку, прострел с фланга замкнул Дэнни Уэлбек – после того, как мяч эффектно пропустил Адам Лаллана.

Под конец первого тайма хозяева вроде даже отыгрались, но первый гол Расмуса Хейлунда отменили – мяч вышел за пределы поля перед голевым пасом Маркуса Рэшфорда. Невезуха!

А после перерыва «Брайтон» уже не оставил шансов: сначала Паскаль Гросс легко убрал Лисандро на ложном замахе и ударил точно, потом зарядил Жоао Педро. На 92-й минуте команда Де Дзебри могла забивать и четвертый – Ансу Фати не переиграл Андре Онана.

На 73-й минуте первый мяч за клуб забил Аннибаль Межбри. Хотя «МЮ» от этого сейчас не легче...

«МЮ» на 12-м месте! «Брайтон» – криптонит

Депрессивный старт.

Хотя Тен Хаг не паникует: «Мы разочарованы. Все решили мелочи. Мы были близки к успеху в матче с сильной командой. Первые 20 минут остались за нами. Первая атака соперника – гол. Нам просто не повезло. Это был не наш день.

Нужно сохранять оптимизм даже в такие моменты. Быть одним целым – и тогда удастся вернуться в игру. Можно извлечь много уроков. Я увидел много хорошего. Мы создавали много моментов, но нам не удается их использовать. Мы это поправим».

● «Ман Юнайтед» впервые в истории АПЛ проиграл три матча на старте. Даже прошлый сезон начинали мощнее: сначала проиграли «Брайтону» (1:2) и «Брентфорду» (0:4), но после выдали четырехматчевую серию из побед.

● Прервалась 20-матчевая беспроигрышная серия «МЮ» на «Олд Траффорд». Последнее поражение – от «Сосьедада» в ЛЕ осенью 2022-го. В АПЛ – тоже от «Брайтона» год назад.

● С «Брайтоном» прямо не клеится: «МЮ» проиграл «чайкам» четыре матча подряд, последний раз побеждали аж в феврале 2022-го (2:0). Общий счет – 2:10. Это весомый повод радоваться для болельщиков «Брайтона» – на трибунах пели: «Можно играть с вами каждую неделю?»

«МЮ» не хватает капли везения. Были шансы вернуться в игру, нужно исправлять мелочи, – считает Кристиан Эриксен. – В матче против «Арсенала» был зафиксирован офсайд, сегодня – выход мяча за пределы поля».

«Брайтон» разрывает. Больше всех голов в АПЛ!

Почему-то до сих пор не восхищаетесь командой Де Дзерби? Тогда оцените стоимость их стартового состава на игру.

Один Расмус Хейлунд обошелся «Юнайтед» в четыре раза дороже! «Все клубы тратят много денег. «Брайтон» – тоже. Для «Ман Юнайтед» ценник всегда завышен», – не видит ничего особенного Тен Хаг.

Но для нас это магия.

● «Брайтон» уверенно зашел в сезон: 12 очков за пять игр, четвертое место в АПЛ. Причем в соперниках был не только «Юнайтед», но и «Ньюкасл». Единственное поражение – от «Вест Хэма», те фантомные 1:3 уже позади.

● Команда Де Дзебри забила больше всех в АПЛ – 15 голов! Да-да, позади даже «Ман Сити», машина Пеп уложила лишь 14.

«Мы должны сохранять наш стиль, выигрываем мы или проигрываем. Мы не должны забывать нашу ДНК, когда результат меняет наш стиль – это плохо. Мы стараемся не терять нашу индивидуальность и забивать больше голов. Забили 3 гола, но у нас было много шансов забить еще», – не сомневается тренер.

Может позволить.

Манчестер Юнайтед – Брайтон 1:3 (0:1, 1:2)
Дата проведения
16 сентября, 17.00, «Олд Траффорд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 20 Уэлбек, 0:2 – 53 Гросс, 0:3 – 71 Жоао Педро, 1:3 – 73 Межбри.
Манчестер ЮнайтедОнана, Диогу Далот, Линделеф, Мартинес (Уан-Биссака, 85), Регилон (Гарначо, 85), Мактоминей (Пельистри, 85), Эриксен, Каземиро (Межбри, 64), Бруну Фернандеш, Рэшфорд, Хейлунд (Марсьяль, 64).
БрайтонСтил, Велтман, Данк, ван Хекке, Лэмпти (Милнер, 77), Лаллана (Фати, 64), Гросс, Дауд (Гилмор, 77), Митома, Аденгра (Фергюсон, 85), Уэлбек (Жоао Педро, 64).
Предупреждения:
Лэмпти (4), ван Хекке (24), Бруну Фернандеш (45), Межбри (90).

Миллиметры лишили Хейлунда первого гола за «МЮ». Так мяч вышел или нет?

Фото: Gettyimages.ru/Lewis Storey, Michael Regan

32 комментария

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Гаврила Ардалионович
Паниковать не надо. Самое время впадать в отчаяние.
+19
0
+19
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Gaiar
Де Дзерби делает жизнь всего Брайтона лучше. Низкий поклон ему за это
+14
0
+14
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Борис Энгельгардт
какой-то ахтунг с позицией Бруну - он уже от Онаны пасы получает в своей штрафной для дальнейшего розыгрыша, и это не единичная история, а минимум полчаса так играли
+7
0
+7
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Morjak Papai
Надо еще парочку балласта из состава выкинуть и полетят соколята Эрика.
+6
0
+6
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NottinghamForest
Тен Хаг: "Фергюсон вообще на вылет стоял... "
+5
0
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Michae17
После первых туров появилась чуйка что Т. Х. уволят уже по ходу сезона. Сейчас это чувство укрепилось. Да даже при таком колличестве травмированных. Игра ужас какой то. Не знаю, кто то видит какие то позитивные моменты в игре. Я вообще смотрю на них и ощущение, что они вместе вообще не тренируются, а не которые не тренируются вовсе. Столько брака, недопонимания на поле. Чем они там занимаются?!
Мой прогноз не вырулит Эрик уже. Долго в этом клубе ждать не будут, столько бабла вывалено, а играют чуть по лучше Лутона. Ладно бы игра была, а результата нет. Можно было бы потерпеть. 20мин играют в Тенхаговский футбол, а потом ходят весь матч как гав.о по полю.
+5
-1
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Censormorum
В прошлом сезоне с Тен Хага был минимальный спрос. В плане игры в общем-то так и вышло, а вот результат порадовал. В этом сезоне в первую очередь были требования к демонстрируемой игре. Так или иначе 2 полноценные предсезонки и покупки под тренера этим летом. И что же мы видим? А видим мы всё те же забросы на Маркуса в надежде на его индивидуальные действия. Больше ничего. В середине 0 идей розыгрыша и продвижения мяча. Если это всё на что способен Тен Хаг, так зачем было менять Сульшера? Было всё тоже самое за меньшие деньги.
P.S. Каземиро в чудовищной форме. У нас не опорная зона, а проходной двор.
+3
0
+3
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Alex1104
А может это не Санчо или Роналду "плохие"?
+7
-4
+3
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Ноябрьский Набат
Ответ Гаврила Ардалионович
Паниковать не надо. Самое время впадать в отчаяние.
🤣👏👏👏
Я думаю ещё 3 игры и Чемодан. Вокзал. Амстердам.
Бавария-убьёт
Бернли-ничья
Кристал Пэлас-победа
+2
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Александр Опёнышев
Ответ dauren utd
как болельщик МЮ могу разводить демогогию про пол состава в резерве(травмы, скандалы, расследования). Но он красавчег.
Ни хрена себе полсостава в резерве
Каземиро на поле, Бруну, Онана, Мартинес, Эриксен, Рэшфорд, Хейлунд - они все дороже аналогичных игроков Брайтона, всем бы такой полурезерв на поле
Ключевые игроки на месте и с таким подбором не может быть подобных оправданий, это смех
+2
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Censormorum
Ответ Gaiar
Де Дзерби делает жизнь всего Брайтона лучше. Низкий поклон ему за это
Прекрасный тренер, но стоит отметить всю структуру клуба при которой второй тренер подряд раскрывается на максимум, а игроки буквально за сезон прибавляют в цене в несколько раз.
+2
0
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Anton Kortenko
я бы на месте МЮ присмотрелся к Брайтону и купил всю его структуру.
+2
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dauren utd
Ответ Andrei Shprenhel
Тем временем Челси уже может обойти МЮ в случае победы...
чемпионат кончился походу, цеплят по осени считают.
+1
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dauren utd
как было у НТВ ,, Интриги, Скандалы, Последования., МЮ собрал джекпот
+1
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Gaiar
Ответ dauren utd
как болельщик МЮ могу разводить демогогию про пол состава в резерве(травмы, скандалы, расследования). Но он красавчег.
Ну разводите) у Брайтона вышел полувторой состав. Не было основных форварда, ЦАПа, ЦП, правого нападающего и левого защитника
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Censormorum
Ответ ernar11
конечно хочется обвинить Тен Хана, что до сих пор не поставил свой футбол команде, а ведь идёт уже 2 сезон и ему купили всех нужных игроков. Но ведь это не первый тренер, который проваливается в МЮ. Сколько тренеров не смогли вывести команду из кризиса после ухода САФа, а воз и ныне там. Значит дело в руководстве команды, пока они не уйдут ничего не поменяется. Ну или нанять толкового спортивного директора, который даст нужное направление для развития команды. Как Бегиристайн, Алемани или Маротта.
Никто и не спорит. В команде отсутствует профессиональное спортивное управление. Профессионалы в клубе только в финансовом и маркетинговом отделах. Ситуация при которой приобретаются знакомые тренеру игроки, а не лучшие из имеющихся на рынке, не выдерживает никакой критики.
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Sebastian Roberto Pereira
любопытно, но третий год Брайтона, когда забивал Педро, был почти копией года Эдегора в прошлом туре - такой же прострел с левого фланга и дыра в штрафной
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yarondosnik
Не надо посыпать голову пеплом, ведь это только начало сезона, А дальше?- дальше будет только хуже.
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Artem Sarapulov
Вообще-то Тен Хааг пришел дисциплину подтягивать, культуру там... Вам что, ещё и игра хорошая нужна?
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Гаврила Ардалионович
Ответ Ноябрьский Набат
🤣👏👏👏 Я думаю ещё 3 игры и Чемодан. Вокзал. Амстердам. Бавария-убьёт Бернли-ничья Кристал Пэлас-победа
Даже не помню когда такая попа была.
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Валера Алекс
Ответ Andrei Shprenhel
Тем временем Челси уже может обойти МЮ в случае победы...
Ну и ладно, в мае посмотрим
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Alexander Tryapyshko
Ответ Борис Энгельгардт
какой-то ахтунг с позицией Бруну - он уже от Онаны пасы получает в своей штрафной для дальнейшего розыгрыша, и это не единичная история, а минимум полчаса так играли
так правильно, там 10Х уже ва-банк пошел, играя с одним центральным и без опорки
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Борис Энгельгардт
Ответ Alexander Tryapyshko
так правильно, там 10Х уже ва-банк пошел, играя с одним центральным и без опорки
ва-банк это когда два форварда выходят, а не один вместо другого
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vulturecrow
я под каждой новостью про МЮ буду повторять: Роналду, Де Хеа и Уле Гуннар тянут МЮ вниз. владельцам надо срочно принимать меры!
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Ложный Латераль
Ответ dauren utd
как болельщик МЮ могу разводить демогогию про пол состава в резерве(травмы, скандалы, расследования). Но он красавчег.
Брайтон играл вторым составом, даже того парня с хет триком в прошлом туре не было
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