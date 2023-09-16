32 комментария

Но Тен Хаг пока не паникует.

«Ман Юнайтед» проиграл «Брайтону» – 1:3.

Все пошло наперекосяк с самого начала: из-за скандала с Джейдоном Санчо пришлось двигать Бруну на правый фланг, перед матчем заболел Аарон Уан-Биссака. Из сборной Марокко с травмой вернулся Софьян Амрабат.

Уже на 20-й минуте «МЮ» поплыл: пропустили контратаку, прострел с фланга замкнул Дэнни Уэлбек – после того, как мяч эффектно пропустил Адам Лаллана.

Под конец первого тайма хозяева вроде даже отыгрались, но первый гол Расмуса Хейлунда отменили – мяч вышел за пределы поля перед голевым пасом Маркуса Рэшфорда. Невезуха!

А после перерыва «Брайтон» уже не оставил шансов: сначала Паскаль Гросс легко убрал Лисандро на ложном замахе и ударил точно, потом зарядил Жоао Педро. На 92-й минуте команда Де Дзебри могла забивать и четвертый – Ансу Фати не переиграл Андре Онана.

На 73-й минуте первый мяч за клуб забил Аннибаль Межбри. Хотя «МЮ» от этого сейчас не легче...

«МЮ» на 12-м месте! «Брайтон» – криптонит

Депрессивный старт.

Хотя Тен Хаг не паникует: «Мы разочарованы. Все решили мелочи. Мы были близки к успеху в матче с сильной командой. Первые 20 минут остались за нами. Первая атака соперника – гол. Нам просто не повезло. Это был не наш день.

Нужно сохранять оптимизм даже в такие моменты. Быть одним целым – и тогда удастся вернуться в игру. Можно извлечь много уроков. Я увидел много хорошего. Мы создавали много моментов, но нам не удается их использовать. Мы это поправим».

● «Ман Юнайтед» впервые в истории АПЛ проиграл три матча на старте. Даже прошлый сезон начинали мощнее: сначала проиграли «Брайтону» (1:2) и «Брентфорду» (0:4), но после выдали четырехматчевую серию из побед.

● Прервалась 20-матчевая беспроигрышная серия «МЮ» на «Олд Траффорд». Последнее поражение – от «Сосьедада» в ЛЕ осенью 2022-го. В АПЛ – тоже от «Брайтона» год назад.

● С «Брайтоном» прямо не клеится: «МЮ» проиграл «чайкам» четыре матча подряд, последний раз побеждали аж в феврале 2022-го (2:0). Общий счет – 2:10. Это весомый повод радоваться для болельщиков «Брайтона» – на трибунах пели: «Можно играть с вами каждую неделю?»

«МЮ» не хватает капли везения. Были шансы вернуться в игру, нужно исправлять мелочи, – считает Кристиан Эриксен. – В матче против «Арсенала» был зафиксирован офсайд, сегодня – выход мяча за пределы поля».

«Брайтон» разрывает. Больше всех голов в АПЛ!

Почему-то до сих пор не восхищаетесь командой Де Дзерби? Тогда оцените стоимость их стартового состава на игру.

Один Расмус Хейлунд обошелся «Юнайтед» в четыре раза дороже! «Все клубы тратят много денег. «Брайтон» – тоже. Для «Ман Юнайтед» ценник всегда завышен», – не видит ничего особенного Тен Хаг.

Но для нас это магия.

● «Брайтон» уверенно зашел в сезон: 12 очков за пять игр, четвертое место в АПЛ. Причем в соперниках был не только «Юнайтед», но и «Ньюкасл». Единственное поражение – от «Вест Хэма», те фантомные 1:3 уже позади.

● Команда Де Дзебри забила больше всех в АПЛ – 15 голов! Да-да, позади даже «Ман Сити», машина Пеп уложила лишь 14.

«Мы должны сохранять наш стиль, выигрываем мы или проигрываем. Мы не должны забывать нашу ДНК, когда результат меняет наш стиль – это плохо. Мы стараемся не терять нашу индивидуальность и забивать больше голов. Забили 3 гола, но у нас было много шансов забить еще», – не сомневается тренер.

Может позволить.

Фото: Gettyimages.ru/Lewis Storey, Michael Regan