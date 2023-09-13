7 комментариев

Ильдефонс Лима – рекордсмен по матчам и голам.

Событие, которое вы могли упустить: 43-летний Ильдефонс Лима сыграл последний матч за Андорру. Он провел рекордные 137 игр за страну и выступал с 1997 года – 26 лет! Лима – лидер и по забитым мячам (11). Всего же Андорра забила 69 голов: из них почти шестая часть на счету Лимы.

Последним для защитника стал матч квалификации Евро-2024 против Швейцарии (0:3): Лима вышел в старте и под аплодисменты ушел на замену на 23-й минуте.

Отреагировал даже Инфантино. Джанни написал в соцсетях: «Ильде Лима, удачи в последней игре и всего наилучшего на следующем этапе жизни».

Лима приложил скрин и добавил: «Когда президент ФИФА поздравляет тебя с завершением карьеры, значит, ты превзошел игру».

Лима играл за Андорру почти с основания сборной!

Ильдефонс Лима дебютировал в сборной Андорры 22 июня 1997-го товарищеским матчем против Эстонии. 26 лет назад. Для понимания масштаба: андоррская национальная команда появилась лишь в 1996-м.

Во время его дебюта футбол был совсем другим:

● Франция еще ни разу не становилась чемпионом мира;

● Месси и Роналду было по 12 и 10 лет;

● Самым дорогим трансфером мира был переход Роналдо из «Барселоны» в «Интер» за 28 млн евро. «Золотого мяча» у Зубастика, кстати, тоже еще не было – надо было подождать декабря.

У Лимы целых шесть побед с национальной командой: над Беларусью, Албанией, Сан-Марино, Венгрией, Молдовой и Лихтенштейном.

На клубном уровне Лима начинал в «Андорре» в третьем дивизионе, поиграл в вышках той же Андорры и Швейцарии, в остальное время бороздил просторы вторых и третьих дивизионов Испании и Италии.

Ильдефонс Лима все равно уходит легендой – благодаря карьере в сборной. Один из главных долгожителей в современном футболе.

Лима запомнился нам и по матчам со сборной России: видел вживую дубль Онопко, из-за него удаляли Аршавина

Впервые против российской команды Ильдефонс Лима сыграл в квалификации Евро-2000. В той сборной еще были Онопко, Карпин, Хлестов, Филимонов и Цымбаларь. Первый матч завершился разгромом Андорры 1:6, во втором – 1:2 с дублем Виктора Онопко.

Перед Евро-2008 Лима даже повлиял на состав России: Андрей Аршавин пропустил первые матчи за стычку именно с Лимой – ударил того в игре отборочного турнира.

После этого Ильдефонс еще два раза сыграл со сборной России, оба матча закончились сухими поражениями (0:6 и 0:2).

А еще Лима собрал уже 600 чужих футболок. И даже их не стирает:

Фото: instagram.com/fedandfut; instagram.com/ildelima6; East News/Jean-Christophe Bott/Keystone via AP, PASCAL PAVANI / AFP; Gettyimages.ru/Jamie McDonald/ALLSPORT