12 комментариев

Могут забанить на 4 года.

Неожиданные новости из «Ювентуса»: Поль Погба сдал положительную допинг-пробу на тестостерон.

Все серьезно.

Что случилось?

Погба после матча первого тура Серии А против «Удинезе» (3:0) сдал положительный тест на допинг. В анализах зафиксирован повышенный уровень тестостерона – одного из основных мужских гормонов, отвечающего за мышечную и костную массу.

Весь матч Поль просидел на скамейке, зато выходил на замену в следующих матчах против «Болоньи» и «Эмполи», но ни разу даже на 30 минут.

Сейчас Полю дают 3 дня на запрос дополнительных анализов. Если положительный результат подтвердится и вину игрока признают, он предстанет перед Национальным антидопинговым комитетом Италии.

Но француза уже временно дисквалифицировали: «Антидопинговый трибунал предпринял шаги по отстранению спортсмена Поля Погба в качестве меры предосторожности. Обнаружены метаболиты тестостерона неэндогенного происхождения».

Что грозит Погба?

По данным Sportmediaset, Погба грозит до двух лет дисквалификации. Если докажут, что Погба принял допинг умышленно, срок вполне может вырасти до четырех лет.

В случае признания вины он нарушит статьи 2.1 и 2.2 правил Серии А, предусматривающих «употребление запрещенного вещества» и «попытка употребления запрещенного вещества». С 2000-го употребление допинга в Италии отнесено к уголовным преступлениям.

Разве тестостерон – допинг?

Тестостерон вырабатывается в организме, но за счет допинга можно завысить его показатель.

Популярность тестостерона в качестве допинга вызвана его сильным влиянием на мышечную силу и массу. Он также влияет на расщепление жировых клеток. Вызванный тестостероном рост мышечных клеток обусловлен активацией сателлитных клеток и ростом ядер мышечных клеток.

Летом Погба связывали с Саудовской Аравией. Он отказывался уходить из «Юве»

Поль мало играет за «Юве», в прошлом сезоне лишь шесть раз выходил на поле в матчах Серии А, но но очень хочет показать себя.

По информации La Gazzetta dello Sport, летом за игроком приходили саудовские «Аль-Ахли» и «Аль-Иттихад», клуб охотно вел переговоры, но Погба всем отказал. Хоть и предлагали трехлетний контракт на огромные 150 миллионов евро.

«Его психологическая устойчивость впечатляет, она волшебна. У него есть потрясающая способность преодолевать трудности. Вставая на ноги, он движется вперед, и не оглядывается, – считает Рафаэла Пимента, агент француза.

Нужно время на восстановление. Он вернется, когда будет готов. Поль не из тех, кто останавливается и думает о произошедшем. Он смотрит вперед. Он всегда твердит, что ему еще многое нужно сделать в «Ювентусе». Он обожает этот клуб».

«Я постарел на 10 лет за 7 месяцев. Последний сезон – сложнейшее испытание в жизни. Завершить карьеру означало бы признать поражение. Я должен идти вперед и искать позитивные стороны. Это будет моя главная победа в жизни», – заряжался Поль перед стартом сезона.

Фото: Gettyimages.ru/Gabriele Maltinti; Marco Alpozzi/Keystone Press Agency, IMAGO/imagephotoagency.it/Global Look Press