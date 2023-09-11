7 комментариев

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Победа Казахстана, привоз Ван Дейка и провал Польши. Главное из отбора на Евро-2024

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У Митровича снова хет-трик.

Квалификация Евро-2024 не останавливается. Вот главное из 10 сентября.

Четвертая победа Казахстана. Шансы на Евро есть!

Казахстан переиграл Северную Ирландию – 1:0. Единственный гол на счету 21-летнего вингера «Актобе» Максима Самородова: после передачи Абзала Бейсебекова ударил точно в нижний угол. Это его второй мяч в отборе – первый оформил Словении еще в марте.

Казахстан выиграл четыре из пяти последних матчей в отборе, пока идет на четвертом месте в группе, но и до желанной путевки лишь одно очко. Могли возглавить группу еще в прошлом туре, но минимально уступили Финляндии дома. Впереди – выезды в Данию, к финнам и потом в Словению. Между ними – Сан-Марино.

Датчане в форме: после поражения от казахов еще не проигрывали, финнов дожали на характере – победный мяч только на 86-й минуте забил Пьер-Эмиль Хейбьерг. Словения разгромила Сан-Марино – 4:0. Пока группа H – максимально ровная.

Ван Дейк снова привез. Но Ирландии не помогло

Нидерланды начинали квалификацию со разгрома от Франции (0:4), но постепенно оправились: три победы подряд, на этот раз сложная над Ирландией – 2:1.

Голландцы пропустили первыми: уже на 4-й минуте Вирджил ван Дейк сыграл рукой в штрафной, и арбитр Ирфан Пельто сразу указал на точку.

Через 15 минут Нидерланды и сами заработали пенальти: Дензел Думфрис врезался в кипера Гэвина Базуну. «Если честно, я не думаю, что это пенальти», – считает Рафаэл Ван дер Варт.

Но Пельто посчитал иначе: Коди Гакпо реализовал шанс, на 56-й минуте Ваут Вегорст забил второй – ирландцы так и не оправились от удара.

Группа B – Франция и все остальные. Голландцы делят с Грецией вторую строчку, но провели на матч меньше. Через месяц как раз выезд к греками, но перед этим нужно будет пройти проверку Францией.

Польша может пролететь мимо Евро

Назрела сенсация в группе Е – Польша проиграла Албании (0:2), осталась на четвертом месте, отставание от второго места пока лишь два очка, но у Чехии матч в запасе. До лидирующих албанцев – уже четыре.

Впереди поляков не только Албания, но и... сборная Молдовы.

Да-да, Молдова может выйти на Евро! Переиграли Фареры (1:0), это вторая победа молдаван в отборе – в июне уложили поляков (3:2), до этого сыграли вничью с Чехией (0:0). Впереди три тяжелых игры: с Польшей (в гостях), Албанией (дома) и Чехией (снова в гостях).

***

● Черногорцы переиграли Болгарию – 2:1. Причем победный гол оформили только на 96-й минуте – о себе напомнил 33-летний Стеван Йоветич.

● Сербия разгромила Литва – 3:0. Главный герой, конечно, Александар Митрович. У форварда второй хет-трик подряд: первый оформил в матче «Аль-Хилаля» с «Аль-Иттихадом» (4:3).

Неудача Спаллетти на старте в сборной, Украина прервала серию англичан, Беларусь не забила Андорре. Главное в отборе на Евро-2024

Фото: Lukasz Grochala/Cyfrasport, Presseye/Global Look Press

7 комментариев

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server34
Польша и в целом и Левандовский как игрок очень везучие. То Россию отстранили и они нахаляву попали на ЧМ. Потом Щесны кураж поймал. По игре одна из самых слабых сборных была на ЧМ.
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Ромазан
Литву 3-1 сербы обыграли, поправьте пожалуйста
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Sumin
Поляки прям чет вообще расклеились... Сантуш там какую ту фигню мутит, походу реально пора увольнять
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Человек_Легенда
Буду рад, если Чехия и Польша пролетят мимо Евро. Албания и Молдова - это очень интересный расклад
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Max Well
Ответ Человек_Легенда
Буду рад, если Чехия и Польша пролетят мимо Евро. Албания и Молдова - это очень интересный расклад
Хайзенберг, у тебя бизнес с Чехией, почему ты против нее?
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