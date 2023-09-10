Расширяем кругозор.

В Саудовской Аравии мы теперь привыкли видеть только суперзвезд, купленных летом из Европы. Зря.

Там немало героев, которые в местной лиге не первый сезон.

Давид Оспина уже год в «Аль-Насре»

Колумбиец перешел из «Наполи» свободным агентом в прошлом июле. Сейчас ему 35 лет. Весь 2023-й Оспина пропускает – еще в начале года прооперировал локоть, сроки возвращения пока неизвестны. Герман Ткаченко рассказывал, что «Аль-Наср» даже предлагал арендовать голкипера «Зенита» Даниила Одоевского.

Оспина же пока наиграл только 13 матчей за «Аль-Наср» – еще в прошлом сезоне, восемь из них – всухую. И даже выдал голевой пас на Талиску.

Эвер Банега и в 35 – важный игрок «Аль-Шабаба» с Карраско и Диалло

Он и был там единственной звездой до этого лета. Уже давно прижился – играет с 2020-го, после «Севильи» и ее прошлой победы в Лиге Европы, своей третьей. Летом он объявил, что сезон-2023/24 станет последним за «Аль-Шабаб». Банега недавно сыграл 100-й матч за команду.

Клуба три сезона с Эвером не опускался ниже четвертого места, а его в первом – занял второе место, в четырех очках от «Аль-Хилаля».

Витиньо – теперь партнер Хендерсона и Вейналдума по «Аль-Иттифаку»

Его тренировали Леонид Слуцкий, Виктор Гончаренко – а теперь Стивен Джеррард. Это второй сезон экс-игрока ЦСКА в Саудовской Аравии после перехода из «Фламенго» в прошлом августе. В первый год забил три мяча и отдал две голевые, сейчас уже 2+1 за четыре матча.

Когда речь зашла о возможном возвращении в ЦСКА, агент игрока Мигел Гойс объяснил Metaratings.ru: «Поймите правильно, сейчас чемпионат Саудовской Аравии сильнее чемпионата России. Возможно, даже входит в топ-5 лиг мира. Витиньо оказался здесь в нужный момент».

Похоже, так и есть.

Владимир Стойкович и в 40 лет – основной вратарь «Аль-Фейха»

Играл еще в начале 2000-х за «Црвену Звезду», позже угодил в скандал, перейдя в «Партизан», когда показал майку с надписью «Простите меня за уродливое прошлое». Неудивительно, что Стойкович после этого ходил с четырьмя охранниками. Затем в его карьере были Греция, Израиль, английский Чемпионшип. Стойкович заезжал и на чемпионат мира в Россию – третий такой турнир в карьере.

Последние три сезона – основной вратарь «Аль-Фейха». В новом чемпионате уже сыграл два сухих матча и пропустил только один гол от суперзвездного «Аль-Хилаля».

Фэшн Сакала – финалист Лиги Европы. И легенда «Спартака»-2

Экс-спартаковец приехал в Саудовскую Аравию за 4,65 млн евро из «Рейнджерс». В составе шотландцской команды он дошел до финала Лиги Европы-2022, там только в серии пенальти проиграл «Айнтрахту».

Сакала приходил в «Спартак» еще в 2016-м как часть идеи развивать молодых африканцев, чтобы перепродавать, но дальше второй команды в ФНЛ и молодежки не продвинулся – хотя титул принес, помог выиграть молодежное первенство. Ушел в бельгийский «Остенде», а оттуда уже в Шотландию.

Сакала отлично начал саудовский этап карьеры – забил по голу в трех матчах «Аль-Фейха» и добавил ассист.

Чиприан Тэтэрушану в 37 уехал поехал в ворота «Абхи»

За первые два сезона в «Милане» сыграл всего семь матчей Серии А, за следующий – уже 16 в ранге чемпиона Италии. За румына, в карьере которого еще были «Фиорентина», «Нант» и «Лион», вообще платили не больше 2,5 млн евро, а «Абхе» он достался бесплатно.

В Про-лиге сыграл четыре матча – правда, в трех пропустил (в том числе от Сакалы). И заодно схватил желтую.

Франсуа Камано подписали, чтобы за «Абху» забивать

У Камано пока нет голов, только голевой пас на победный мяч против «Аль-Раэда». Гвинейца «Абха» подписала в августе.

За несколько месяцев до этого он рассуждал о получении российского паспорта и говорил, что счастлив в «Локомотиве». Но, как сообщал Иван Карпов, еще зимой агент Камано требовал от клуба миллион евро за продление контракта (где игроку, кстати, повышали зарплату).

«Локо» отказался, а летом не стал продлевать контракт. Камано ушел свободным агентом.

Токо Экамби в «Абхе» уже забивает – чемпиона Африки помним по «Лиону»

Причем Карл Токо Экамби обошелся «Абхе» всего в полтора миллиона евро, хотя три года назад «Лион» выкупил его у «Вильярреала» за 11,5 млн. Еще за три года до этого он был в заявке сборной Камеруна, которая выиграла Кубок Африки.

В Саудовской Аравии Экамби начал с гола – открыл счет в дебютной игре против «Аль-Фейха» и помог «Абхе» победить. Во втором матче промолчал – и «Абха» проиграла «Аль-Таи» (0:1).

Кристиан Тельо почти год звезда «Аль-Фатеха»

Летом клуб усилился Джейсоном Денайером, а при пришедшем в январе Тельо финишировал шестым в прошлом сезоне. У 32-летнего испанца было четыре гола и четыре ассиста.

В новом сезоне он уже провел отличный матч против «Аль-Охдуда»: поучаствовал во всех трех голах команды, два забил сам, еще на один отдал голевую.

Норманн только приехал из РПЛ – когда взбесил «Динамо» и «Ростов» поведением

Выбору Матиаса Норманна покривилась даже глава Федерации футбола Норвегии Лизе Клавенесс: «Я бы хотела, чтобы Матиас выбрал другой клуб».

Нет, Норманн подписал двухлетний контракт с «Аль-Раэдом», который занял десятое место в прошлом сезоне, а в этом выиграл пока лишь один матч из пяти. Норвежец уже дебютировал.

На претензии из России ему плевать.

Соломон Кверквелия – основной защитник «Аль-Охдуда»

Семь голов от Испании в квалификации, дальше еще и встреча с Эрлингом Холандом – осень для экс-игрока «Рубина» и «Локомотива» начинается непросто.

В клубе тоже сложно, там 31-летний Кверквелия – основной защитник, но в первых четырех матчах команда проиграла трижды. Только в пятом туре наконец-то победили.

Одиона Игало вытеснили суперновички, но в лиге он остался

После грандиозной закупки «Аль-Хилаля» пробиться в состав экс-форварду «Манчестер Юнайтед» уже нереально. Пришлось спуститься в команду, которая чуть не вылетела в прошлом сезоне.

Зато не будет трудностей с адаптацией – Игало в Саудовской Аравии третий год, как раз после ухода из «МЮ».

Его «Аль-Вахда» играет весело: в двух матчах бьет соперников 3:1 и 3:0, в двух следующих – отлетает 0:3 и 1:4. Игало уже забил – причем вышел в самом конце матча против «Аль-Таи», но успел отличиться.

Бонус: автор победного гола в ворота Аргентины на ЧМ

Это Салем Аль-Досари – легенда «Аль-Хилаля» покруче любого Неймара, за клуб он играет больше десяти лет и в сезоне-2023/24 наверняка оформит 400-й выход в его составе. Кстати, даже при новых звездах у него порядок с результативностью – уже четыре гола. Больше в лиге только у Криштиану Роналду и Садио Мане из «Аль-Насра» и Абдерразака Амдалла из «Аль-Иттихада».

Фото: twitter.com/AlNassrFC_EN; instagram.com/alsaddsc; instagram.com/ettifaq; instagram.com/alfaihaclub; East News/Anadolu Agency, AFP; instagram.com/abhafc; instagram.com/alakhdoud