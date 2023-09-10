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Спаллетти неудачно стартовал в сборной, Украина прервала серию англичан, Беларусь не забила Андорре. Что там в отборе к Евро-2024?

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Немцы позорятся в товарищеских матчах.

9 сентября прошло семь матчей отбора к Евро-2024. Фиксируем самое важное.

Победная серия англичан прервалась. Спаллетти начал в сборной с ничьи

Украинцы бодро начали против Англии: на 26-й минуте Ефим Конопля вбежал в штрафную, отдал чуть назад, и Александр Зинченко не промахнулся. Команда Гарета Саутгейта быстро сравняла усилиями Кайла Уокера: крайний защитник забил после идеального заброса Харри Кейна в штрафную. Во втором тайме англичане давили, Букайо Сака зарядил в перекладину, но победить не удалось – 1:1.

Англия впервые потеряла очки в отборе: до этого было четыре победы подряд, в том числе и дома над Украиной. Команда Саутгейта лидирует с комфортным отрывом, украинцы пока вторые.

Италия в первом матче Лучано Спаллетти не обыграла Северную Македонию. Тоже 1:1 с голами Чиро Иммобиле и Эниса Барди. Итальянцы вновь оступились с тем же соперником, который отобрал у них путевку на ЧМ-2022. Италия на расстоянии трех очков от Украины, но с матчем в запасе.

Бельгия не проигрывает при Тедеско. Шведы пытаются догнать лидеров

Бельгия с трудом обыграла Азербайджан – 1:0. Единственный мяч получился слегка курьезным: Жоан Бакайоко пробил из-за штрафной, мяч попал в ногу Карраско и влетел в нижний угол. Доменико Тедеско все еще не проигрывает в сборной: четыре победы и одна ничья, с Австрией Ральфа Рангника (1:1). Как раз с ней и делят первое место.

Шведы проехались по Эстонии – разгром 3:0 оформился еще в первом тайме. Во втором добавили еще парочку. Деян Кулусевски сделал 1+1, последний мяч на счету бывшего полузащитника «Краснодара» Виктора Классона.

Но впереди у них еще сложный цикл: Швеция проиграла двум основным конкурентам, поэтому вынуждена догонять с третьего места.

Три ничьих в группе I – 0:0, 1:1 и 2:2

Беларусь в начале отбора получила три поражения кряду, потом обыграла Косово, а теперь споткнулась об Андорру. Беларусы доминировали по игре, нанесли 15 ударов против трех у соперника, но так и не забили – такие 0:0 вряд ли помогут пробиться на Евро.

Сборная Косово спасла четвертую ничью в отборе. На 79-й минуте казалось, что Швейцария удержит победу: защитник косоваров Амир Ррахмани обидно срезал в свои. Но настырный Ведат Мурики сравнял счет на 90+4, у него дубль.

Румыния и Израиль решили не нарушать тенденцию, тоже ничья, забили Денис Алибек и Оскар Глух. Израильтяне были активнее, но этого не хватило для победы.

Бонус: Германия тонет, пока только в товарищеских матчах

Немцы готовятся принимать Евро-2024, поэтому участвуют только в товарищеских встречах. Пока у команды Ханси Флика все очень плохо: теперь разгром от японцев 1:4, даже на ЧМ-2022 было не так позорно (всего 1:2).

Несколько дополнительных фактов, чтобы напомнить об ужасной форме сборной Германии.

Германия провела шесть матчей в 2023-м. Обыграли Перу, но уступили Бельгии, Польше, Колумбии и Японии. Были на грани и с Украиной – 1:3 к 82-й минуте, но спаслись.

Расширяем отрезок, но у команды Ханси Флика все по-прежнему грустно. В последних 18 матчах немцы победили лишь пять раз, три – в товарищеских матчах. Проиграли шесть. Главный успех был больше года назад – 5:2 над Италией в Лиге наций. Тогда немцы вели 5:0 к 69-й минуте.

Германия провалила ЧМ-2022, не выйдя из группы, и не преуспела в Лиге наций – побитая ей Италия в итоге вышла в полуфинал, а сами немцы пропустили вперед в таблице и ее, и даже венгров, с которыми набрали лишь очко в двух матчах.

Слухи об увольнении Флика из сборной долетали и раньше, теперь их будет еще больше.

Испания размазала Грузию – 7:1, Мактоминей забил больше всех, Португалия идеальна и без голов Роналду. Главное из отбора на Евро

Фото: IMAGO/Nigel Keene, IMAGO/Michael Taeger/Global Look Press

1 комментарий

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aek4
Не "Букайо Сака зарядил в перекладину", а Георгий Бущан отбил удар в перекладину.
+5
0
+5
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