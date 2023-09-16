9 комментариев

Странное решение.

По итогам жеребьевки азиатской ЛЧ сразу три звездных саудовских клуба поедут в Иран. Еще недавно это означало бы игры на нейтральных полях, но теперь страны помирились. На прошлой неделе все сомнения развеяло заявление Азиатской конфедерации футбола.

Правда, Криштиану Роналду и другие звезды «Аль-Насра» приезжают в Тегеран уже в первом туре – матч с «Персеполисом» 19 сентября. Игра пройдет без зрителей из-за бана АФК, но и без него иранские власти не заинтересованы в скоплении людей в эти даты. В последнее время силы безопасности страны жили в ожидании 16 сентября – да-да, сегодня годовщина начала прошлогодних протестов.

Иран и Саудовская Аравия возобновили отношения после 7-летнего перерыва. В футболе тоже оттепель

У Эр-Рияда и Тегерана сложные отношения, продиктованные тем, что Иран воспринимает себя лидером шиитского мира, а Саудовская Аравия – суннитского. Двусторонние отношения между странами разрывались дважды – в 1988-м и в 2016-м.

В последний раз страны поссорились, когда Саудовская Аравия казнила шиитского проповедника Нимр аль-Нимра. Духовный лидер Ирана Али Хаменеи осудил казнь, а толпа местных жителей атаковала саудовское посольство в Тегеране и консульство в Мешхеде.

Саудовская Аравия в ответ разорвала дипломатические отношения, обвинив Иран в поддержке шиитской оппозиции и вмешательстве во внутренние дела королевства.

С тех пор саудовские и иранские команды не ездили друг к другу в гости, но в марте появилась надежда, что холодная война в прошлом. Страны помирились при посредничестве Китая, а на прошлой неделе обменялись послами после семилетнего перерыва.

Теперь потепление добралось и до футбола, с заявлением вышла Азиатская конфедерация футбола:

«АФК приветствует исторический шаг, поскольку он отражает приверженность обеих федераций к укреплению более тесных связей. Страстные болельщики в Саудовской Аравии, Иране и всей Азии теперь с нетерпением ждут захватывающей новой главы в клубном и национальном футболе».

Правда, пока не очень понятно, на какую поддержку в ЛЧ смогут рассчитывать тегеранские клубы. В столице неожиданно затеяли реконструкцию главного стадиона.

Трибуны «Азади» разрушили за несколько дней до начала сезона. Это может быть связано с допуском женщин на стадионы и годовщиной со дня смерти Махсы Амини

«Азади» (в переводе с персидского – «Свобода») – крупнейший стадион Ирана, который вмещает чуть больше 78 тысяч зрителей. Из-за характерного шума местных фанатов арена получила прозвище «Пчелиный рой». Ожидалось, что «Персеполис» получит здесь мощную поддержку в ЛЧ.

АФК подтвердила, что на «Азади» также сыграет «Нассаджи Мазандаран», чей стадион не соответсвует стандартам. Получается, что на арену этой осенью должны приехать «Аль-Наср» с Роналду (19 сентября с «Персеполисом») и «Аль-Хилаль» с Неймаром (3 октября с «Нассаджи»).

Однако за несколько дней до старта чемпионата на стадионе неожиданно разрушили часть трибун, затеяв реконструкцию. Камаль Садат, чиновник столичной области по вопросам безопасности, объявил, что матчи на «Азади» будут проводиться без зрителей – до дальнейшего уведомления. В качестве причин он назвал отсутствие необходимой инфраструктуры и заботу о безопасности.

При этом IranWire со ссылкой на информированный источник в Министерстве спорта и молодежи сообщил, что еще за 10 дней до внезапно начавшегося ремонта стадиона в министерстве ничего о таких планах не слышали. Компания, ответственная за техобслуживание стадиона, тоже не выходила с таким предложением. BBC Persian пишет, что менее чем за сутки разрушили основные трибуны и туалеты для зрителей, хотя стадион реконструировали всего 5 лет назад к финалу азиатской ЛЧ. Тогда арену посетил президент ФИФА Джанни Инфантино.

«Еще одна странность – демонтаж вип-секции, отремонтированной к финалу ЛЧ, – говорит спортивный журналист Пайам Юнсипур. – Судя по всему, организация, которая решила разрушить этот стадион, намеревалась сделать это таким образом, что даже если бы Министерство спорта или Федерация футбола захотели использовать его, они не смогли бы это сделать».

Мехьяр Асгарян – представитель организации, ответственной за реконструкцию, не называет сроки завершения работ. При этом допускает ограниченное присутствие зрителей на стадионе, но по вопросу допуска стадиона к матчам ЛЧ советует обращаться к организаторам соревнований. Понятно, что если на арене не будет туалетов, она вряд ли пройдет сертификацию АФК на допуск зрителей.

Источник IranWire в министерстве спорта подчеркивает – реконструкция направлена на то, чтобы болельщики держались подальше от стадиона. Это связывают с двумя причинами.

1. Все происходит в тот самый сезон, когда иранских женщин впервые с революции 1979 года должны были допустить для посещения матчей чемпионата. Летом чиновники пообещали, что это случится на 5 стадионах в Тегеране, Тебризе, Исфахане, Ахвазе и Сирджане. «Азади» в этот список федерации входил, что снова подтверждает неожиданность реконструкции.

По ходу сезона к этому списку должны были добавиться и другие города. Но уже на старте сезона начались проблемы с допуском на крупнейшие стадионы: столичный «Азади» вдруг остался без трибун, а на 75-тысячную арену в Исфахане (сюда в ЛЧ приедет Бензема, это третий город страны с 2,2 млн жителей) не пустили болельщиц местного «Сепахана».

При этом правительственные издания широко освещали организованный допуск 150 болельщиц в 200-тысячном Сирджане – самом малонаселенном городе из тех, где власти обещали допускать женщин. Считается, что это делается для красивой картинки, чтобы отчитаться перед АФК.

2. Вторую – и, похоже, главную версию озвучил экс-полузащитник «Баварии» и лучший футболист Азии-2004, а ныне главный футбольный голос оппозиции Али Карими: «Никакие зрители не будут допущены на «Азади» до годовщины смерти Махсы Амини».

Напомним, задержанная полицией за «неправильное ношение хиджаба» 22-летняя девушка погибла 16 сентября прошлого года, что вызвало самые массовые протесты в Иране за последние годы.

Есть подозрение, что власти опасаются большого скопления людей в эти даты. Сообщается, что некоторых замеченных ранее на протестах людей вызывали в органы и просили гарантировать, что они не покинут дома 16 сентября. Также замечена переброска войск в неспокойные курдские районы страны.

12-го сентября Иран принял на «Азади» сборную Анголы – матч прошел без зрителей. Чемпионат после паузы на игры сборных возобновится 20 сентября, но без участия крупнейших клубов: «Сепахан» поедет на выезд в ЛЧ, «Персеполис» сыграет дома с «Аль-Насром» без зрителей, а матч «Эстегляля» перенесли (случайно или нет, но именно они должны были играть с занятым в ЛЧ «Персеполисом»).

При этом фанаты «Персеполиса» при любом раскладе пропускают игру с «Аль-Насром». Два года назад клуб играл с «Гоа» и перед матчем зачем-то подбодрил команду в соцсетях историческими параллелями – о персидских вторжениях в Индию. Соперник пожаловался в АФК, и иранцев наказали одним матчем без зрителей. В прошлом сезоне «Персеполис» не играл в ЛЧ, а значит, что наказание предстоит отбыть сейчас: к большому сожалению иранцев, Роналду и Мане приедут в Тегеран уже в стартовом туре. Времени на завершение работ нет.

После жеребьевки фанаты «Персеполиса» закидали соцсети «Гоа» извинениями, но это не помогло: АФК постановила, что на матче с «Аль-Насром» на стадионе должно быть максимум 27 человек.

При этом за три дня до игры арена выглядит так.

Неймар в октябре до Тегерана тоже может не доехать. Руководство «Нассаджи Мазандарана» из-за непоняток с допуском зрителей на «Азади» думает о переносе матчей ЛЧ в другой город.

Фото: Alireza Zeinali/Global Look Press; Gettyimages.ru/Dean Mouhtaropoulos