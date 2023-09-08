Казахстан впервые проиграл.

Пауза на сборные нужна, чтобы в Европе провели еще по паре матчей в квалификации к Евро-2024. Выбрали главное в первый день.

Франция и Нидерланды четко выиграли. У французов уже 11:0

Сборная Франции царит в группе B. Теперь на классе убрали Ирландию: забили Орельен Тчуамени и Маркус Тюрам, на первый гол ассистировал Килиан Мбаппе. Теперь у Франции пять побед в пяти играх, причем ни одного пропущенного и выдающиеся 11:0 в разнице. Из неприятного – только травма Оливье Жиру, поймавшего шикарную форму в «Милане» (там четыре гола за три матча).

Нидерланды не заметили Грецию – итоговые 3:0 сдедали еще в первом тайме. Дензел Думфрис разорвал правый фланг двумя голевыми. Он традиционно хорош в атаке, несмотря на формальную роль защитника. Второй фаворит группы сыграл пока меньше всех, положение пока выглядит не таким уверенным. Через три дня Нидерланды следом за французами будут испытывать ирландцев.

Польша мучилась с Фарерами – полтора тайма. Чехи так и не дожали албанцев

Сборная Польши долго не могла справиться с Фарерскими островами. Только ближе к концу сработал Роберт Левандовски: сначала он забил с пенальти, потом добавил с игры. Поляки, конечно же, доминировали – 73% владения, 18:2 по ударам – но гол получился только на 73-й минуте. Полтора тайма напряжение лишь нарастало , при двух поражениях за три первых матча терять очки против Фарер было никак нельзя. Выдохнули, теперь надо доставать лидеров.

Чехи не смогли додавить Албанию – закончили 1:1, несмотря на игровое преимущество хозяев. Албанцы забили единственным ударом в игре и остались на промежуточно проходном втором месте. В воскресенье ключевой для поляков и Албании личный матч в Тиране.

Яркая развязка Литвы с Черногорией: два гола после 89-й. У защитника Венгрии второй автогол в сезоне

В матче Литвы с Черногорией все отложили на концовку. Все четыре мяча забили во второй половине второго тайма, на 89-й минуте защитник Стефан Савич из «Атлетико» сделал счет 2:1, но литовцы вырвали ничью на 90+4, забил бывший форвард «Динамо» Федор Черных. Правда, Литве такого, конечно, мало: у сборной все еще ни одной победы, это только второе очко. Пока совсем не похоже на шансы зацепиться.

В матче лидеров группы венгры обыграли сербов – 2:1. Хоть это и победа, именно у Венгрии антигерой дня – это защитник Аттила Салаи, статус выдаем ему по совокупности. Он уже второй раз за сезон забил в свои ворота! Он только перешел в «Хоффенхайм» и в первом же туре помог выиграть «Фрайбургу» (2:1). Здесь партнеры хотя бы все замаскировали.

Казахстан впервые проиграл, у Эриксена три ассиста, первая – Финляндия

Победная серия Казахстана обидно прервалась в матче с финнами – могли брать ничью, но пропустили на 78-й. Финны единолично возглавили группу, но у Казахстана еще неплохие шансы съездить на крупный турнир: хоть пока только четвертое место, при высокой плотности и трех победах за четыре матча бороться можно.

Датчане легко разобрали Сан-Марино – 3:0 устроили за первые 40 минут. Три голевые передачи у Кристиана Эриксена, он с результативными действиями в третьем матче подряд, если считать игры за «Ман Юнайтед».

Словения победила Северную Ирландию – 4:2. Ассистом помог знакомый по ЦСКА Яка Бийол, он сейчас в «Удинезе». Словенцы делят второе место с Данией: по 10 очков. Североирландцы скромно идут пятыми.

Фото: eastnews.ru/FRANCK FIFE