12 комментариев

Оправдывается за переход в Саудовскую Аравию.

Джордан Хендерсон начинает новую жизнь вне «Ливерпуля». Экс-капитан дал яркое интервью The Athletic.

Выделим главное.

«Я не политик». Хендо извиняется перед ЛГБТ-сообществом

Джордан – активный сторонник ЛГБТК+, он несколько лет поддерживает сообщество, перед ЧМ-2022 открыто критиковал ФИФА за то, что турнир отдали Катару. Но переезд в Саудовскую Аравию считает правильным шагом – говорит, можно изменить ситуацию изнутри:

«Думаю, люди знали о моих взглядах и ценностях до того, как я покинул «Ливерпуль», и знают их по-прежнему. Считаю, появление человека с такими взглядами и ценностями в Саудовской Аравии – положительный момент .

Во-первых, я не политик. Я никогда им не был. Никогда не пытался изменить законы или правила в Англии, не говоря уже о другой, не родной для меня стране. И я не говорю, что собираюсь сделать это там. Но хочу сказать, что люди здесь знают мои ценности.

Они ни разу не сказали мне: «Можешь сделать это, не можешь сделать то». Попытка открыться, как в случае с Катаром, может быть только положительным моментом. А проведение ЧМ там пролило свет на некоторые спорные вопросы. Именно так вы пытаетесь добиваться позитивных изменений. И я не говорю, что смогу это сделать в одиночку.

Критика была бы всегда, независимо от того, что бы я сделал – остался или ушел. Могу понять разочарование. Смогу понять гнев. Я всегда хотел поддерживать дела и сообщества, которые просили меня о помощи.

Когда я принимал решение о переходе, пытался взглянуть на это так: если бы я не ехал туда, мы все могли бы просто спрятать головы в песок и критиковать другие культуры издалека. Но тогда ничего не произойдет . Ничего не изменится».

Джордан настаивает: уехал не ради денег. А из-за Джеррарда

Хендерсон убеждает, что его привлекли не 700 тысяч фунтов в неделю, а возможность поработать со Стивен Джеррардом:

«Приятно чувствовать себя желанным игроком. Знаю, что Стиви очень хотел подписать меня. Клуб действительно хотел, чтобы я пришел. Люди видят, что команда пришла с кучей денег, игрок просто говорит: «Да, я ухожу» . Хотя на самом деле это совсем не так. Люди могут верить мне, или нет, но в моей жизни и карьере деньги никогда не были мотивацией. Никогда.

Нет, не поймите меня неправильно. Должны быть финансовые возможности, ты должен чувствовать себя желанным. Деньги – часть этого, но это не единственная причина. Возможности появились еще до того, как со мной заговорили о деньгах. Я не говорю: «У меня не очень хорошая зарплата», потому что это хорошие деньги. Это выгодная сделка, но не те цифры, о которых сообщают медиа. Нет.

Стиви никогда не упоминал о деньгах. Все, о чем я говорил со ним, касалось футбола и проекта. Он на самом деле сказал, что не хочет вмешиваться ни в какие денежные дела. Все заключалось в том, что мы можем сделать вместе, чтобы добиться чего-то особенного, построить клуб и лигу».

Хендо зол на «Ливерпуль». Считает, что его зря не послушали

Да-да, капитану не понравилось, как клуб с ним обошелся:

« Если бы хоть кто-то в клубе сказал: «Мы хотим, чтобы ты остался», мы бы сейчас здесь не разговаривали , но я должен думать о карьере, о будущем. Я не хочу говорить, что меня кто-то выгнал или говорил, что хочет моего ухода, но ни в какой момент не чувствовал, что «Ливерпуль» или кто-либо в клубе хочет, чтобы я остался.

Не вдаюсь в детали разговоров с Клоппом, но после диалога я знал, что игровое время сократится. Я знал, что на мою позицию придут новые игроки. Если не играть, это непросто, ведь я так долго был капитаном. Вы знаете, как важна для меня сборная Англии. Следующим летом – Евро.

Когда пришел запрос от «Аль-Иттифака», клуб не сказал мгновенного «нет». В тот момент я почувствовал, что моя значимость снизилась. Знал, что время наступит, и не думал, что это будет сейчас. Я должен был это принять. Мне было тяжело смириться с этим».

Трансферная политика «Ливерпуля» Хендо тоже не по душе.

«Юрген сказал несколько дней назад, что он доволен трансферами, и что ему нравится эта команда. Это говорит и о том, что игроки, ухода которых он хотел, действительно ушли. Значит, тут был какой-то план. Руководство не хочет тратить огромные суммы на трансферы и зарплаты игроков, потому что это нарушит структуру, что я пытался убедить их сделать в отношении некоторых игроков в прошлом году. Вы понимаете, что я имею ввиду Джуда Беллингема. Они не послушали .

Видя его сейчас, я думаю, что мы должны были просто заплатить».

Фото: Gettyimages.ru/Francois Nel / Staff, Clive Brunskill / Staff, Julian Finney / Staff