39 комментариев

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«Барселона» ведет список ошибок судей – «Реал» отвечает. Как же полыхает в Ла Лиге!

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«Барселона» усиленно критикует судейство в испанском чемпионате. Клуб проанализировал даже спорные моменты в пользу «Реала» – так «Барса» пытается доказать предвзятость на старте сезона.

Претензий за четыре тура накопилось много.

«Барселона» собрала все, даже офсайды

По данным As, список претензий «Барселоны» выглядит так:

1-й тур:

• Судья Хесус Хиль Мансано не назначил пенальти в пользу «Атлетика» в матче против «Реала» за эпизод с Эдером Милитао.

• Судья Сесар Сото Градо не назначил пенальти в пользу «Барселоны» в ворота «Хетафе» в эпизоде с Гави.

2-й тур:

• Cудья Хосе Мария Санчес Мартинес засчитал гол после игры рукой Джуда Беллингема в матче «Реала» и «Альмерии».

• Судья Алехандро Муньис Руис не назначил два пенальти в пользу «Барселоны» в игре с «Кадисом» – за фолы на Ламине Ямале и Роберте Левандовском.

3-й тур:

• Судья Исидро Диас де Мера отменил гол «Сельты» в ворота «Реала» из-за фола на Кепе Аррисабалаге.

• Судья Алехандро Эрнандес Эрнандес не зафиксировал офсайд в моменте с голом Александра Серлота в ворота «Барселоны» в игре с «Вильярреалом».

4-й тур:

• Судья Марио Мелеро Лопес засчитал гол Хоселу за «Реал» в ворота «Хетафе» после офсайда в предыдущем моменте.

«Барселона» недовольна и тем, что в каждом из эпизодов ВАР одобрял принятые судьями решения.

«Реал» отвечает своими подозрениями по поводу пенальти и карточек

Как пишет As, «Реал» обращает внимание на другие эпизоды:

• В матче против «Хетафе» Лопес назначил пенальти в пользу «Реала» после падения Джуда Беллингема по итогам контакта с Карлесом Аленьей, но отменил решение после видеопросмотра.

• В матче «Вильярреала» и «Барселоны» был отменен из-за офсайда гол Серлота – вопрос и к офсайду на Капу, и к тому факту, что линиями он был отмечен лишь спустя полчаса.

• В матче «Осасуны» и «Барселоны» – претензии к Кунде, якобы опирающемуся на соперника во время гола, а еще – попытка обратить внимание на неназначенный пенальти за удар локтем Ромеу и эпизод с назначением пенальти в пользу «Барсы» и удалением Катены.

«Реал» также обратил внимание на то, что Левандовски наступил на Икера Муньоса и мог быть удален.

«Реал» и «Барселона» пересекаются даже в «деле Негрейры», и «Мадрид» там – потерпевший!

И это тоже веселая новость в дополнение к разговорам о судействе. Напомним, что прокуратура обвиняет «Барселону» в коррупции в связи с выплатами Хосе Марии Энрикесу Негрейре, который был вице-президентом технического комитета судей. «Реал» намерен выступить в качестве частного обвинителя, «Барселона» требует отказать ему в этом.

Судья Хоакин Агирре, который ведет дело Негрейры, допустит «Реал» до судебного процесса. Причина? «При таком сценарии возможной системной коррупции «Мадрид» и любая другая команда, которая встречалась с «Барселоной» в период, в отношении которого проводится расследование, должны быть признаны потерпевшими и могут участвовать в расследовании», – считает Агирре.

«Барселона», «Реал», судейство – эти три слова рядом, похоже, будут звучать еще долго.

* * *

«Реал» и «Барселона» на двоих выиграли семь из восьми матчей в лиге – «Реал» впереди, потому что «Барса» не победила «Хетафе» в 116-минутном матче (с удалением Хави).

Следующие игры – потенциально опасные в плане судейских скандалов, тем более что соперники наверняка упрутся: «Барселона» примет «Бетис», а «Мадрид» – «Реал Сосьедад». В прошлом сезоне «Бетис» хоть и проиграл 0:4 на «Камп Ноу», но Мануэль Пеллегрини назвал стыдным удаление Эдгара Гонсалеса. «Сосьедад» сыграл 0:0 на «Бернабеу» и мог добиться большего – экс-арбитр Итурральде Гонсалес уверен, что защитника «Реала» Начо нужно было удалить на 76-й минуте.

Обе игры пройдут в пятом туре Ла Лиги уже после паузы на международные матчи. Судьям не позавидуешь – теперь еще пристальнее будут следить за их работой на этих матчах.

Фото: eastnews.ru/ANDER GILLENEA, Alvaro Medranda; Gettyimages.ru/Angel Martinez, Alex Caparros

39 комментариев

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Верховный Лорд
Ответ Tiestorzn17
Вся «история» Реала это судьи, ничего нового
Вся «история» Барсы это просто слёзы и жалобы, ничего нового
+60
-21
+39
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yarmuck
Судьи ошибаются в ту и другую сторону. Лучше бы молчали и те и другие.
+33
-3
+30
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Djeday
Барселона против судей, это как пчелы против мёда
+38
-15
+23
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SHOTKA
Последний матч Реала: кипер Хетафе выходит за пределы штрафной и играет рукой. Раньше за такое красную давали.
+24
-4
+20
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Life Music
Ответ yarmuck
Судьи ошибаются в ту и другую сторону. Лучше бы молчали и те и другие.
Пусть признают что ошибаются и дисквалифицируются на несколько матчей
+15
0
+15
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Alex_V69
Барселоне пора сниматься с чемпионата и найти уже какую-нибудь каталонскую Зарему. Как они еще очки набирают, бедные! Всегда уважал клуб. То ли раньше таких штук не замечал, то ли это новая традиция. Странно.
+14
-5
+9
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Роман
Вечный ной от БЧК.
+7
-2
+5
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lorust
Ответ VDX00
Кокорин забивал, чем Захарян хуже?
В Ла Лиге Смолов забивал Барселоне и Реалу, а причем тут Кокорин?
+5
0
+5
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Кирилл Дубасов
дно пробито - нытье со стороны некогда великого клуба, просто дно
+7
-2
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miguel_diaz
Всю свою историю они жалуются и ноют. Бедолаги мучаются с мошенниками из Мадрида)))
+10
-6
+4
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aziz sofiev
Ответ Верховный Лорд
Вся «история» Барсы это просто слёзы и жалобы, ничего нового
А еще «многорычажная подвеска» по типу хондовской 5-link
+4
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+3
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Roja
а руководство барселоны вообще разбирается в футболе?
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bo_larson
Ответ yarmuck
Судьи ошибаются в ту и другую сторону. Лучше бы молчали и те и другие.
Пусть тогда кто-нибудь посчитает в ответ ошибки в пользу барсеала. Не будут же эти клубы это считать против самих себя)
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ЧИКО
Это что за балаган такой устроили? Это две великие команды или кто? Весь мир на них смотрит и удивляется. Лучше обеим следить за своими ошибками и исправлять их, чем квакать как бабы на рынке…. Противно на них смотреть и читать всю эту хрень…. Судьи всегда ошибались и будут, тем более в Ла Лиге, некоторый из за низкой квалификации и некоторые по личным соображениям. Вместо того, что играть, матчи превращаются в разборки и споры с судьями, по этому и карточек полно. Я что-то не слышал, что в АПЛ кто-то так спорил. Если не прекратят, то я хорошенко оштрафовал бы и тех и тех…..
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Nacho13
Где хоть одно доказательство, что это действительно происходит?
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Ivang King
Жаль конечно что Реал повелся на эти грязные провокации, судьи часто совершают ошибки и в пользу так и против, все нормальные люди это понимают.
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_Amelina_ Landau
Ответ Tiestorzn17
Вся «история» Реала это судьи, ничего нового
Поверь, от Эвребе вам ещё долго не отмыться. В черную убивали как...)
Платили Негоейре - факт? Бесплатный, а когда он выявился что надо делать? Не за то платили? ) Да, он им отчёты предоставлял по посеву пшеницы в Калуге.
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JENNINGS
Ответ Tiestorzn17
Вся «история» Реала это судьи, ничего нового
Вся история «Барселоны» - это зависть, бессилие, злость и усталость от одного и того же победителя ЛЧ практически каждый год.
Раунд!
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Геннадий Тёкин
А говорят что только в России судьи косячат...
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Mirhodi Mirfayziev
вес состов Барселону надо посадить рядом с бабушкам в скамейке возле домов
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Nike of FW
аргументы фк кабинет радуют .... офсайд в матче Барсы назвали офсадом через полчаса (хотя и изначально решениебыло офсайд) ..... от этого он перестал быть офсайдом ?
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Rosslyn
А почему ОН, а не Я ?!?!? ©
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Верховный Лорд
Нытье… Нытье никогда не меняется
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Roman Betenya
Какой позор, причём обеим сторонам. Ладно Барселона, там уже давно в руководстве сидят условные ригоберки и беки саидовы, но Реал мог бы просто проигнорировать этот нелепый трёп, не опускаясь до уровня сумасшедших.
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Harut Hovsepyan
Тот момент, когда реклама от спортса - в тему: "Лечение от всех заболеваний в Израиле" 👌🏼

Случай, действительно, клинический.
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