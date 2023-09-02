39 комментариев

«Барселона» усиленно критикует судейство в испанском чемпионате. Клуб проанализировал даже спорные моменты в пользу «Реала» – так «Барса» пытается доказать предвзятость на старте сезона.

Претензий за четыре тура накопилось много.

«Барселона» собрала все, даже офсайды

По данным As, список претензий «Барселоны» выглядит так:

1-й тур:

• Судья Хесус Хиль Мансано не назначил пенальти в пользу «Атлетика» в матче против «Реала» за эпизод с Эдером Милитао.

• Судья Сесар Сото Градо не назначил пенальти в пользу «Барселоны» в ворота «Хетафе» в эпизоде с Гави.

2-й тур:

• Cудья Хосе Мария Санчес Мартинес засчитал гол после игры рукой Джуда Беллингема в матче «Реала» и «Альмерии».

• Судья Алехандро Муньис Руис не назначил два пенальти в пользу «Барселоны» в игре с «Кадисом» – за фолы на Ламине Ямале и Роберте Левандовском.

3-й тур:

• Судья Исидро Диас де Мера отменил гол «Сельты» в ворота «Реала» из-за фола на Кепе Аррисабалаге.

• Судья Алехандро Эрнандес Эрнандес не зафиксировал офсайд в моменте с голом Александра Серлота в ворота «Барселоны» в игре с «Вильярреалом».

4-й тур:

• Судья Марио Мелеро Лопес засчитал гол Хоселу за «Реал» в ворота «Хетафе» после офсайда в предыдущем моменте.

«Барселона» недовольна и тем, что в каждом из эпизодов ВАР одобрял принятые судьями решения.

«Реал» отвечает своими подозрениями по поводу пенальти и карточек

Как пишет As, «Реал» обращает внимание на другие эпизоды:

• В матче против «Хетафе» Лопес назначил пенальти в пользу «Реала» после падения Джуда Беллингема по итогам контакта с Карлесом Аленьей, но отменил решение после видеопросмотра.

• В матче «Вильярреала» и «Барселоны» был отменен из-за офсайда гол Серлота – вопрос и к офсайду на Капу, и к тому факту, что линиями он был отмечен лишь спустя полчаса.

• В матче «Осасуны» и «Барселоны» – претензии к Кунде, якобы опирающемуся на соперника во время гола, а еще – попытка обратить внимание на неназначенный пенальти за удар локтем Ромеу и эпизод с назначением пенальти в пользу «Барсы» и удалением Катены.

«Реал» также обратил внимание на то, что Левандовски наступил на Икера Муньоса и мог быть удален.

«Реал» и «Барселона» пересекаются даже в «деле Негрейры», и «Мадрид» там – потерпевший!

И это тоже веселая новость в дополнение к разговорам о судействе. Напомним, что прокуратура обвиняет «Барселону» в коррупции в связи с выплатами Хосе Марии Энрикесу Негрейре, который был вице-президентом технического комитета судей. «Реал» намерен выступить в качестве частного обвинителя, «Барселона» требует отказать ему в этом.

Судья Хоакин Агирре, который ведет дело Негрейры, допустит «Реал» до судебного процесса. Причина? «При таком сценарии возможной системной коррупции «Мадрид» и любая другая команда, которая встречалась с «Барселоной» в период, в отношении которого проводится расследование, должны быть признаны потерпевшими и могут участвовать в расследовании», – считает Агирре.

«Барселона», «Реал», судейство – эти три слова рядом, похоже, будут звучать еще долго.

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«Реал» и «Барселона» на двоих выиграли семь из восьми матчей в лиге – «Реал» впереди, потому что «Барса» не победила «Хетафе» в 116-минутном матче (с удалением Хави).

Следующие игры – потенциально опасные в плане судейских скандалов, тем более что соперники наверняка упрутся: «Барселона» примет «Бетис», а «Мадрид» – «Реал Сосьедад». В прошлом сезоне «Бетис» хоть и проиграл 0:4 на «Камп Ноу», но Мануэль Пеллегрини назвал стыдным удаление Эдгара Гонсалеса. «Сосьедад» сыграл 0:0 на «Бернабеу» и мог добиться большего – экс-арбитр Итурральде Гонсалес уверен, что защитника «Реала» Начо нужно было удалить на 76-й минуте.

Обе игры пройдут в пятом туре Ла Лиги уже после паузы на международные матчи. Судьям не позавидуешь – теперь еще пристальнее будут следить за их работой на этих матчах.

Фото: eastnews.ru/ANDER GILLENEA, Alvaro Medranda; Gettyimages.ru/Angel Martinez, Alex Caparros