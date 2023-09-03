23 комментария

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850-й гол Роналду, хет-трик Митровича и пятка Бензема. В Саудовской Аравии весело

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Сейчас убедитесь.

Сезон в Саудовской Аравии разгоняется, звезды привыкают к новой лиге, где уже происходит много интересного. 

Доказываем на примере 5-го тура. 

Роналду забил 850-й гол за карьеру

«Аль-Наср» проехался по скромному «Аль-Хазему» – 5:1. Конечно, постарался Криштиану Роналду: 38-летний португалец оформил 1+2, а один из ассистов – на пустые ворота 60-миллионному полузащитнику Отавио.

Но даже это не главное. На 68-й минуте Криштиану уверенно уложил 850-й гол за карьеру.

850-й! Фиксируем величие:

🤯 727 – за клубы;

🤯123 – за сборную;

Siuuu!

Да, Роналду в шикарной форме: забивает третий матч подряд, у него 6+5 в 5 играх – беспроигрышная серия «Аль-Насра» выросла до четырех встреч, общий счет –18:3. «Это еще не конец!» – радуется португалец после матча.

Впереди у Криштиану выезд в сборную. Соперники – Словакия и Люксембург (шутки в комментах принимаются).

Митрович уложил Бензема. Чудо-камбэк «Аль-Хилаля»

«Аль-Иттихад» против «Аль-Хилаля» – саудовское класико, одно из главных противостояний местной лиги. И оно получилось шикарным.

Перед перерывом «Иттихад» уверенно вел 3:1 – один из голов на счету пятки Карима Бензема. Красота!

А потом вдруг проснулся «Аль-Хилаль».

⚽️ 60’ – Александар Митрович ловит мяч в штрафной и шикарно укладывает в сетку головой;

⚽️ 65’ – Cерб не останавливается – и реализовывает пенальти;

⚽️ 71’ – Сергей Милинкович-Савич открывается в штрафной и аккуратно скидывает мяч набегающему Салему Аль-Досари. Капитан не прощает.

Есть камбэк! Главный герой – Митрович, форвард сделал хет-трик. Александар – лучший бомбардир «Аль-Хилаля» наравне с Аль-Досари. Это уже четвертый гол за три матча.

«Аль-Ахли» Мареза проиграл 1:5

Перед 5-м туром одним из первых в чемпионате уверенно шел «Аль-Ахли». Тот самый, который купил Эдуара Менди, Роберто Фирмино, Франка Кессиэ, Рияда Мареза, Аллана Сен-Максимена и Габриэля Вейгу.

Правда, против «Аль-Фатеха» звездный состав не помог (все они играли!) – 1:5. Может, «Аль-Фатех» накупил еще больше звезд? Нет, фронтменом команды считают армянского аргентинца Лукаса Селараяна. Родился в аргентинской Кордове, начал карьеру в «Бельграно», в 2015-м поехал в мексиканский «Тигрес» – там забил 32 гола и отдал 14 ассистов за четыре года. Потом расцвел в МЛС – 101 матч за «Коламбус Крю», 39 мячей и 23 голевых.

«Аль-Фатех» пришел за ним только этим летом. Похоже, все довольны.

Коротко: Джеррард победил, у Хендерсона дубль из ассистов, будущий клуб Карраско влетел 

• «Аль-Иттифак» Стивена Джеррарда сделал «Дамак» – 3:1. Дубль оформил экс-форвард «Лиона» Мусса Дембеле, оба раза ему ассистировал Джордан Хендерсон. Связь с «Ливерпулем» растет: пришел и Джорджиньо Вейналдум.

• «Аль-Вахда» легендарного Одиона Игало проиграл 1:4 «Аль-Таавуну».

• «Аль-Шабаб», который вот-вот привезет Янника Феррейру Карраско, продул скромному «Аль-Халиджу» – 1:3.

Верхняя часть таблицы:

Саудовская зарплата Манчини – 🤯🤯🤯. Гвардиола, Клопп и Анчелотти получают меньше

Стадион короля Фахда – главный в Саудовской Аравии. Монарх платил Тэтчер сырой нефтью и летал на самолете с фонтаном

Фото: East News/Abdulaziz ALNOMAN / AFP; instagram.com/fatehclub

23 комментария

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Dmitrii Shuka
Ответ marco -81
Мне понравился обзор: +. Ничего лишнего, но смотреть видео даже не стал - лига слабая ужасно. Дрова и звёзды - армия дуболомов Урфина Джуса или , правильнее, чемп нефтебабла.
Вчера смотрел Монако Ланс, угольки реальные костоломы. Чемпионат СА еще приличный
+11
-3
+8
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Фанат футбола 777
Роналду только в 4 матчах сыграл, первый он из-за травмы пропустил
+9
-2
+7
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ddddan 2
аль-тавуун не может не радовать купили игроков на 5 млн,продали на 15.идут вторыми.пример"мешкам"
+7
-2
+5
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Anton Kortenko
быстро же АПЛ забылась. кто бы мог подумать, что настоящие бисты соберутся вокруг пустыни. вот это будет заруба за величие, пока кексики греются на пляжах Маями.
+9
-5
+4
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Имя Фамилия
Ответ Фанат футбола 777
Роналду только в 4 матчах сыграл, первый он из-за травмы пропустил
И при этом уже 10 гол+пас, у ближайшего преследователя только 5 🤯
+5
-2
+3
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Мисс Вселенная
Карраско, видимо, не все деньги мира в Китае заработал. Решил второй заход устроить. Значит ждем Витселя тоже.
+2
0
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Имя Фамилия
На данный момент Криш лучший бомбардир и лучший ассистент чемпионата. Двукратный отрыв от ближайшего преследователя по Г+П 💪
+3
-2
+1
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songbilong
Ответ Rule1
Митрович машина,даже он лучше 🐫🐬
ну значительно моложе
+1
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Имя Фамилия
Ответ Фанат футбола 777
Роналду только в 4 матчах сыграл, первый он из-за травмы пропустил
*уже 7 у ближайшего преследоватeля.

За Кришем идёт один из лучших нападающих в истории чемпионата СА. Обладатель множества бомбардирских рекордов и бывший игрок Аль Насра Абдерразак Хамдала.
+2
-1
+1
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marco -81
Мне понравился обзор: +. Ничего лишнего, но смотреть видео даже не стал - лига слабая ужасно. Дрова и звёзды - армия дуболомов Урфина Джуса или , правильнее, чемп нефтебабла.
+8
-8
0
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dvv83
я все равно названия клубов не запомню, в таблице в скобках рядом с клубом пишите Роналду, Малколм, Джерард что ли
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-1
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songbilong
Аль Таавун сами наверное удивляются
0
0
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kostanostra
вот бы нам с ними совместный чемп или кубок замуть! натовцы и украинцы будут в шоке!
0
0
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songbilong
Ответ dvv83
я все равно названия клубов не запомню, в таблице в скобках рядом с клубом пишите Роналду, Малколм, Джерард что ли
скоро узнаешь
0
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