23 комментария

850-й гол Роналду, хет-трик Митровича и пятка Бензема. В Саудовской Аравии весело
Сейчас убедитесь.
Сезон в Саудовской Аравии разгоняется, звезды привыкают к новой лиге, где уже происходит много интересного.
Доказываем на примере 5-го тура.
Роналду забил 850-й гол за карьеру
«Аль-Наср» проехался по скромному «Аль-Хазему» – 5:1. Конечно, постарался Криштиану Роналду: 38-летний португалец оформил 1+2, а один из ассистов – на пустые ворота 60-миллионному полузащитнику Отавио.
Но даже это не главное. На 68-й минуте Криштиану уверенно уложил 850-й гол за карьеру.
850-й! Фиксируем величие:
🤯 727 – за клубы;
🤯123 – за сборную;
Siuuu!
Да, Роналду в шикарной форме: забивает третий матч подряд, у него 6+5 в 5 играх – беспроигрышная серия «Аль-Насра» выросла до четырех встреч, общий счет –18:3. «Это еще не конец!» – радуется португалец после матча.
Впереди у Криштиану выезд в сборную. Соперники – Словакия и Люксембург (шутки в комментах принимаются).
Митрович уложил Бензема. Чудо-камбэк «Аль-Хилаля»
«Аль-Иттихад» против «Аль-Хилаля» – саудовское класико, одно из главных противостояний местной лиги. И оно получилось шикарным.
Перед перерывом «Иттихад» уверенно вел 3:1 – один из голов на счету пятки Карима Бензема. Красота!
А потом вдруг проснулся «Аль-Хилаль».
⚽️ 60’ – Александар Митрович ловит мяч в штрафной и шикарно укладывает в сетку головой;
⚽️ 65’ – Cерб не останавливается – и реализовывает пенальти;
⚽️ 71’ – Сергей Милинкович-Савич открывается в штрафной и аккуратно скидывает мяч набегающему Салему Аль-Досари. Капитан не прощает.
Есть камбэк! Главный герой – Митрович, форвард сделал хет-трик. Александар – лучший бомбардир «Аль-Хилаля» наравне с Аль-Досари. Это уже четвертый гол за три матча.
«Аль-Ахли» Мареза проиграл 1:5
Перед 5-м туром одним из первых в чемпионате уверенно шел «Аль-Ахли». Тот самый, который купил Эдуара Менди, Роберто Фирмино, Франка Кессиэ, Рияда Мареза, Аллана Сен-Максимена и Габриэля Вейгу.
Правда, против «Аль-Фатеха» звездный состав не помог (все они играли!) – 1:5. Может, «Аль-Фатех» накупил еще больше звезд? Нет, фронтменом команды считают армянского аргентинца Лукаса Селараяна. Родился в аргентинской Кордове, начал карьеру в «Бельграно», в 2015-м поехал в мексиканский «Тигрес» – там забил 32 гола и отдал 14 ассистов за четыре года. Потом расцвел в МЛС – 101 матч за «Коламбус Крю», 39 мячей и 23 голевых.
«Аль-Фатех» пришел за ним только этим летом. Похоже, все довольны.
Коротко: Джеррард победил, у Хендерсона дубль из ассистов, будущий клуб Карраско влетел
• «Аль-Иттифак» Стивена Джеррарда сделал «Дамак» – 3:1. Дубль оформил экс-форвард «Лиона» Мусса Дембеле, оба раза ему ассистировал Джордан Хендерсон. Связь с «Ливерпулем» растет: пришел и Джорджиньо Вейналдум.
• «Аль-Вахда» легендарного Одиона Игало проиграл 1:4 «Аль-Таавуну».
• «Аль-Шабаб», который вот-вот привезет Янника Феррейру Карраско, продул скромному «Аль-Халиджу» – 1:3.
Верхняя часть таблицы:
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Фото: East News/Abdulaziz ALNOMAN / AFP; instagram.com/fatehclub
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