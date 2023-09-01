58 комментариев

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Канселу и Феликс в «Барселоне», Коло-Муани в «ПСЖ», Салах никуда не ушел – итоги дедлайна

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Только главное.

Последний день трансферного окна традиционно порадовал: были и развязки запутанных саг, и просто заметные переходы.

Выбрали главное. 

Успешные сделки

«Барселона» арендовала Жоау Канселу и Жоау Феликса

Оба перехода в аренду на сезон и без опций выкупа. Закрыли проблемные позиции.

Рандаль Коло-Муани дожал переход в «ПСЖ»

«Айнтрахт» все лето держал ценник на француза в районе 100+ млн евро. В последний день окна «ПСЖ» уломал клуб из Франкфурта предложением в 75+15 млн евро. 

Теперь в Париже мощная французская атака из Мбаппе, Дембеле и Коло-Муани.

Райан Гравенберх наконец-то в «Ливерпуле»

Клуб вел голландского полузащитника несколько лет, но Райан прошлым летом предпочел «Баварию» – и оказался не нужен Тухелю. Все лето Гравенберх просился в другой клуб, но отпустили только в конце лета – за 40 млн евро.

Ансу Фати проведет сезон в «Брайтоне»

Поломанная звездочка «Барселоны» едет в АПЛ набирать игровое время и восстанавливать уверенность. Может, хотя бы у Де Дзерби получится реанимировать забуксовавшую карьеру.

«Манчестер Сити» подписал Матеуша Нунеша

За португальца из «Вулверхэмптона» заплатили 53 млн фунтов. Большое подписание, которое расширяет обойму и без того элитного состава.

«Манчестер Юнайтед» взял Амрабата, Регилона и Байиндыра 

Тен Хаг подписал запасного вратаря Алтая Байиндыра (5 млн), левого защитника Серхио Регилона (аренда на сезон) и опорного полузащитника Софьяна Амрабата (аренда за 10 млн, опция выкупа – 20+5 млн).  

А еще «Манчестер Юнайтед» отпустил Мэйсона Гринвуда

У Гринвуда в последний день окна был вариант с «Лацио», но он сорвался. Реанимировать карьеру попробует в «Хетафе».

Коул Палмер сменил «Ман Сити» на «Челси» – 40 млн евро

Один из первых трансферов окна. Палмер – одна из звездочек академии «Сити», классно начал сезон (забил в Суперкубках Англии и УЕФА), но у Пепа тяжело получить время – и Коул решился на переход в «Челси».

Леонардо Бонуччи в «Унионе»

Рассорился с «Ювентусом», ушел бесплатно и теперь будет играть в Лиге чемпионов – в отличие от бывшего клуба. Контракт с берлинцами на один сезон.

Чего не случилось

Салах не ушел в «Аль-Иттихад»

В последнюю неделю августа саудовские клубы активизировали интерес к Салаху – главному футболисту-мусульманину в АПЛ. Инсайдеры сообщают про несколько предложений – в 100 и 150 млн фунтов. «Ливерпуль» отклонил все и настаивает, что Салах этим летом не продается.

Впрочем, у Саудовской Аравии еще есть время – там трансферное окно закроется только 7 сентября.

Переход Жоау Пальиньи в «Баварию» сорвался в последний момент 

Мюнхенцы очень хотели опорника, согласовали детали контракта на 5 лет и сумму трансфера с «Фулхэмом» (68 млн евро). Но лондонский клуб не нашел замену и не одобрил переход.

Пальинья уже даже сфотографировался с футболкой и прошел медобследование в Мюнхене. Но теперь вернется в Премьер-лигу. 

Вильсон Изидор не ушел из «Локомотива»

За полгода Изидора связывали с половиной клубов французской Лиги 1 и с «Шальке». 1 сентября был вариант с «Метцем», но в итоге сорвался и он.

Мбаппе не перешел в «Реал»

Ждем следующее лето.

Трансферный онлайн со всеми деталями

Облом дня: Пальинья уже сфоткался с формой «Баварии» и прошел осмотр, но «Фулхэм» не отпустил

Фати едет в «Брайтон» – это шанс перезагрузить карьеру

Фото: instagram.com/liverpoolfc; twitter.com/FCBarcelona; instagram.com/chelseafc; instagram.com/mancity; IMAGO/Mark Cosgrove/News Images/Global Look Press

58 комментариев

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Всеволод Соколов
Ответ Владимир Владимирович
За Салаха очень рад
Рано еще. Они в свой дедлайн могут и 200 предложить
+78
-4
+74
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Владимир Владимирович
За Салаха очень рад
+67
-5
+62
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кuraakula belov
Салах никуда не ушёл, будто его в Европу увести могли😐 Ничего что в СА окно ещё неделю открыто? Так то что им мешает дожимать Ливерпуль и предложить хоть 300 по итогу?
+63
-4
+59
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Дмитрий Яруллин
Барса молодцы , конечно
+17
0
+17
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Joss Stone
Нунеш выглядит так будто его родителями были Агуэро и Тевес
+17
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Алекс Баландин
Ответ brace
Им было сказано, что он этим летом не продается. Вот можно будет посмотреть, победит бабло принципы или нет?
Уже осень)
+16
0
+16
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Имя Фамилия
Теперь лишь бы Верратти остался в Европе.
+13
-1
+12
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brace
Ответ кuraakula belov
Салах никуда не ушёл, будто его в Европу увести могли😐 Ничего что в СА окно ещё неделю открыто? Так то что им мешает дожимать Ливерпуль и предложить хоть 300 по итогу?
Им было сказано, что он этим летом не продается. Вот можно будет посмотреть, победит бабло принципы или нет?
+14
-3
+11
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zukarello
В Хетафе Гринвуд угробит карьеру , зато весело будет.Самый нежиданный трансфер
+12
-2
+10
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LinkLin
Ответ Bob Ganiev
Лапорта, ты просто гений!
Гений затыкать дыры на год без права выкупа? А Хави каждый год новую команду строить.
+10
-2
+8
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Pnk
Ответ brace
Им было сказано, что он этим летом не продается. Вот можно будет посмотреть, победит бабло принципы или нет?
Летом - нет, за деньги - да
+9
-1
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Дмитрий Мужанов
Ответ Владимир Владимирович
За Салаха очень рад
За Салаха скорей не рад, учитывая те деньги что ему предлагали в Саудовской Аравии и то что Ливерпуль в этом году не играет в ЛЧ. А вот за клуб стоит порадоваться(хотя на эти деньги они могли найти ему отличную замену)
+10
-2
+8
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vitalis
стопиццот одинаковых коментариев про Салаха и закончившееся лето, конечно, показывают уровень коментаторов, неудосуживающихся посмотреть, а не написал ли этот банальный бред кто то еще :)))))))
+8
-1
+7
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Bob Ganiev
Лапорта, ты просто гений!
+11
-4
+7
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Несусветный Папаша
Ответ brace
Им было сказано, что он этим летом не продается. Вот можно будет посмотреть, победит бабло принципы или нет?
Вот и лето прошло,словно и не бывало))
+5
0
+5
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граф Якунин
Ответ LinkLin
Гений затыкать дыры на год без права выкупа? А Хави каждый год новую команду строить.
Путь к финансовому оздоровлению долог, но прогресс есть - ситуация в прошлом году была хуже.
+4
0
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ЭмильК
Ответ Владимир Владимирович
За Салаха очень рад
Ты за него рад, а он за себя не рад) мы тоже будем рады когда ты не перейдешь на другую работу с тройным увеличением зп, а будешь и дальше впахивать за любовь к конторе.
+3
0
+3
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Garre Garre
Этим летом трансферы были конечно что то с чем то!
+3
0
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Shikari
Ответ Всеволод Соколов
Рано еще. Они в свой дедлайн могут и 200 предложить
да хоть 300, где Ливер замену найдёт? они не хотят мимо ЛЧ второй год пролететь.
+3
0
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Константин Капалкин
Салах молодец что не ушел ради денег
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eple
Самое странное трансферное окно на моей памяти
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brace
Ответ Несусветный Папаша
Вот и лето прошло,словно и не бывало))
На пригреве бабло.
Только этого мало...
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Rasan
Ответ IlyaGrain
Если Пеп не едет на Алтай, то Алтай едет к Пепу 😄
Так-то Алтай к Тен Хаагу поехал:)))
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IgorScouser
Ответ кuraakula belov
Салах никуда не ушёл, будто его в Европу увести могли😐 Ничего что в СА окно ещё неделю открыто? Так то что им мешает дожимать Ливерпуль и предложить хоть 300 по итогу?
До 21 открыто, а не неделю.
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R
Нунеш, когда наушники наденет, чтобы спрятать ухи, будет на Агуэро похож)
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