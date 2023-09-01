58 комментариев

Только главное.

Последний день трансферного окна традиционно порадовал: были и развязки запутанных саг, и просто заметные переходы.

Выбрали главное.

Успешные сделки

«Барселона» арендовала Жоау Канселу и Жоау Феликса

Оба перехода в аренду на сезон и без опций выкупа. Закрыли проблемные позиции.

Рандаль Коло-Муани дожал переход в «ПСЖ»

«Айнтрахт» все лето держал ценник на француза в районе 100+ млн евро. В последний день окна «ПСЖ» уломал клуб из Франкфурта предложением в 75+15 млн евро.

Теперь в Париже мощная французская атака из Мбаппе, Дембеле и Коло-Муани.

Райан Гравенберх наконец-то в «Ливерпуле»

Клуб вел голландского полузащитника несколько лет, но Райан прошлым летом предпочел «Баварию» – и оказался не нужен Тухелю. Все лето Гравенберх просился в другой клуб, но отпустили только в конце лета – за 40 млн евро.

Ансу Фати проведет сезон в «Брайтоне»

Поломанная звездочка «Барселоны» едет в АПЛ набирать игровое время и восстанавливать уверенность. Может, хотя бы у Де Дзерби получится реанимировать забуксовавшую карьеру.

«Манчестер Сити» подписал Матеуша Нунеша

За португальца из «Вулверхэмптона» заплатили 53 млн фунтов. Большое подписание, которое расширяет обойму и без того элитного состава.

«Манчестер Юнайтед» взял Амрабата, Регилона и Байиндыра

Тен Хаг подписал запасного вратаря Алтая Байиндыра (5 млн), левого защитника Серхио Регилона (аренда на сезон) и опорного полузащитника Софьяна Амрабата (аренда за 10 млн, опция выкупа – 20+5 млн).

А еще «Манчестер Юнайтед» отпустил Мэйсона Гринвуда

У Гринвуда в последний день окна был вариант с «Лацио», но он сорвался. Реанимировать карьеру попробует в «Хетафе».

Коул Палмер сменил «Ман Сити» на «Челси» – 40 млн евро

Один из первых трансферов окна. Палмер – одна из звездочек академии «Сити», классно начал сезон (забил в Суперкубках Англии и УЕФА), но у Пепа тяжело получить время – и Коул решился на переход в «Челси».

Леонардо Бонуччи в «Унионе»

Рассорился с «Ювентусом», ушел бесплатно и теперь будет играть в Лиге чемпионов – в отличие от бывшего клуба. Контракт с берлинцами на один сезон.

Чего не случилось

Салах не ушел в «Аль-Иттихад»

В последнюю неделю августа саудовские клубы активизировали интерес к Салаху – главному футболисту-мусульманину в АПЛ. Инсайдеры сообщают про несколько предложений – в 100 и 150 млн фунтов. «Ливерпуль» отклонил все и настаивает, что Салах этим летом не продается.

Впрочем, у Саудовской Аравии еще есть время – там трансферное окно закроется только 7 сентября.

Переход Жоау Пальиньи в «Баварию» сорвался в последний момент

Мюнхенцы очень хотели опорника, согласовали детали контракта на 5 лет и сумму трансфера с «Фулхэмом» (68 млн евро). Но лондонский клуб не нашел замену и не одобрил переход.

Пальинья уже даже сфотографировался с футболкой и прошел медобследование в Мюнхене. Но теперь вернется в Премьер-лигу.

Вильсон Изидор не ушел из «Локомотива»

За полгода Изидора связывали с половиной клубов французской Лиги 1 и с «Шальке». 1 сентября был вариант с «Метцем», но в итоге сорвался и он.

Мбаппе не перешел в «Реал»

Ждем следующее лето.

Фото: instagram.com/liverpoolfc; twitter.com/FCBarcelona; instagram.com/chelseafc; instagram.com/mancity; IMAGO/Mark Cosgrove/News Images/Global Look Press