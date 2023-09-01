58 комментариев

Канселу и Феликс в «Барселоне», Коло-Муани в «ПСЖ», Салах никуда не ушел – итоги дедлайна
Только главное.
Последний день трансферного окна традиционно порадовал: были и развязки запутанных саг, и просто заметные переходы.
Выбрали главное.
Успешные сделки
«Барселона» арендовала Жоау Канселу и Жоау Феликса
Оба перехода в аренду на сезон и без опций выкупа. Закрыли проблемные позиции.
Рандаль Коло-Муани дожал переход в «ПСЖ»
«Айнтрахт» все лето держал ценник на француза в районе 100+ млн евро. В последний день окна «ПСЖ» уломал клуб из Франкфурта предложением в 75+15 млн евро.
Теперь в Париже мощная французская атака из Мбаппе, Дембеле и Коло-Муани.
Райан Гравенберх наконец-то в «Ливерпуле»
Клуб вел голландского полузащитника несколько лет, но Райан прошлым летом предпочел «Баварию» – и оказался не нужен Тухелю. Все лето Гравенберх просился в другой клуб, но отпустили только в конце лета – за 40 млн евро.
Ансу Фати проведет сезон в «Брайтоне»
Поломанная звездочка «Барселоны» едет в АПЛ набирать игровое время и восстанавливать уверенность. Может, хотя бы у Де Дзерби получится реанимировать забуксовавшую карьеру.
«Манчестер Сити» подписал Матеуша Нунеша
За португальца из «Вулверхэмптона» заплатили 53 млн фунтов. Большое подписание, которое расширяет обойму и без того элитного состава.
«Манчестер Юнайтед» взял Амрабата, Регилона и Байиндыра
Тен Хаг подписал запасного вратаря Алтая Байиндыра (5 млн), левого защитника Серхио Регилона (аренда на сезон) и опорного полузащитника Софьяна Амрабата (аренда за 10 млн, опция выкупа – 20+5 млн).
А еще «Манчестер Юнайтед» отпустил Мэйсона Гринвуда
У Гринвуда в последний день окна был вариант с «Лацио», но он сорвался. Реанимировать карьеру попробует в «Хетафе».
Коул Палмер сменил «Ман Сити» на «Челси» – 40 млн евро
Один из первых трансферов окна. Палмер – одна из звездочек академии «Сити», классно начал сезон (забил в Суперкубках Англии и УЕФА), но у Пепа тяжело получить время – и Коул решился на переход в «Челси».
Леонардо Бонуччи в «Унионе»
Рассорился с «Ювентусом», ушел бесплатно и теперь будет играть в Лиге чемпионов – в отличие от бывшего клуба. Контракт с берлинцами на один сезон.
Чего не случилось
Салах не ушел в «Аль-Иттихад»
В последнюю неделю августа саудовские клубы активизировали интерес к Салаху – главному футболисту-мусульманину в АПЛ. Инсайдеры сообщают про несколько предложений – в 100 и 150 млн фунтов. «Ливерпуль» отклонил все и настаивает, что Салах этим летом не продается.
Впрочем, у Саудовской Аравии еще есть время – там трансферное окно закроется только 7 сентября.
Переход Жоау Пальиньи в «Баварию» сорвался в последний момент
Мюнхенцы очень хотели опорника, согласовали детали контракта на 5 лет и сумму трансфера с «Фулхэмом» (68 млн евро). Но лондонский клуб не нашел замену и не одобрил переход.
Пальинья уже даже сфотографировался с футболкой и прошел медобследование в Мюнхене. Но теперь вернется в Премьер-лигу.
Вильсон Изидор не ушел из «Локомотива»
За полгода Изидора связывали с половиной клубов французской Лиги 1 и с «Шальке». 1 сентября был вариант с «Метцем», но в итоге сорвался и он.
Мбаппе не перешел в «Реал»
Ждем следующее лето.
Трансферный онлайн со всеми деталями
Облом дня: Пальинья уже сфоткался с формой «Баварии» и прошел осмотр, но «Фулхэм» не отпустил
Фати едет в «Брайтон» – это шанс перезагрузить карьеру
Фото: instagram.com/liverpoolfc; twitter.com/FCBarcelona; instagram.com/chelseafc; instagram.com/mancity; IMAGO/Mark Cosgrove/News Images/Global Look Press
Только этого мало...