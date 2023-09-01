22 комментария

Последние дни лета – самые жаркие в футболе. Часто клубы затягивают переговоры до самого конца, но иногда все не зря: ниже главные трансферы, случившиеся на флажке.

2002: Роналдо в «Реале»

В начале нулевых Флорентино Перес возглавил «Реал» – и каждое лето радовал фанатов звездным подписанием: сначала Луиш Фигу, затем Зинедин Зидан, а летом 2002-го «Мадрид» соблазнил Роналдо. «Феномен» приехал на пике: только что выиграл с Бразилией ЧМ, что помогло ему во второй раз забрать «Золотой мяч».

Награду бразилец получил уже как игрок «Реала», причем в напряженной борьбе обошел соотечественника и одноклубника Роберто Карлоса.

2003: Клод Макелеле в «Челси»

Уход Клода Макелеле из «Реала» – пожалуй, главная неудача Переса времен «Галактикос». Йерро называл его лучшим футболистом мадридцев. А вот мнение Роберто Карлоса: «Глядя на Порше, обыватели восхищаются кузовом. Но знаете, что делает машину особенной? Двигатель. Наш двигатель – Клод».

В какой-то момент Перес пообещал французу небольшое повышение зарплаты, но через несколько недель отказал: «Мы купили Бекхэма, денег больше нет». Макелеле справедливо посчитал, что его не ценят в «Реале» – и ушел в «Челси», где стал ключевой фигурой нового проекта Абрамовича.

2004: Златан Ибрагимович в «Ювентусе» и Уэйн Руни в «МЮ»

В последний день лета-2004 случились трансферы двух нападающих, которые в будущем станут великими. Пусть и проведут совершенно разные карьеры.

Златан Ибрагимович, который уже успел заявить о себе в «Аяксе» (два титула, четвертьфинал ЛЧ и вот такие издевательские голы), перебрался в Италию, где продолжил регулярно приносить своим командам победы в чемпионате. С 2002-го по 2016-й Ибра только дважды не стал чемпионом (правда, два титула с «Юве» у него в итоге отобрали из-за Кальчополи).

Уэйн Руни выиграл пять чемпионств, но все с одной командой. «Эвертон» очень не хотел расставаться с талантливым воспитанником, требуя космические по тем временам 50 млн фунтов. Уэйну пришлось действовать самому: игрок потребовал, чтобы его выставили на трансфер. И только в последний день лета «МЮ» забрал 18-летнего парня за 20+7 млн фунтов. Тогда это были самые большие деньги за игрока до 20 лет. И как признавался Алекс Фергюсон – ему пришлось убеждать боссов «Юнайтед» в том, что Уэйн (в будущем лучший бомбардир в истории клуба) стоит таких затрат.

2005: Серхио Рамос в «Реале»

По итогам сезона-2004/05 Серхио Рамоса признали открытием сезона в Ла Лиге. За молодым и неуступчивым защитником «Севильи» выстроилась очередь из «Реала», «Барсы» и «МЮ». Перес тогда почти не покупал испанцев, но Рамос стал исключением.

«Я подписал контракт в 23:30, зная, что трансферное окно закрывается в полночь, – вспоминал Серхио. – И когда я поставил подпись, то не мог в это поверить».

2006: Карлос Тевес и Хавьер Маскерано в «Вест Хэме»

Аргентинцы сделали великую карьеру в Европе: Тевес и Маскерано на двоих выиграли три Лиги чемпионов, девять чемпионских титулов и кучу всяких кубков. Но в резюме этих парней есть странный факт: они начинали европейский путь в «Вест Хэме».

Тевес и Маскерано приехали из «Коринтианс» 31 августа – оба достались англичанам бесплатно по мутной схеме. Было изначально очевидно, что надолго парни в «Вест Хэм» не задержатся: Хавьер проиграл 7 матчей из 7 и укатил в «Ливерпуль», а вот Тевес спас команду от вылета и стал любимцем фанатов.

2006: Эшли Коул в «Челси»

Эта сага растянулась на два года. Началось все еще в январе 2005-го, когда Эшли поймали на тайных переговорах в отеле с представителями «Челси». Летом лига оштрафовала всех причастных к встрече: «Челси», Моуринью, Коула и его агента Джонатана Барнетта.

Развязка наступила лишь через год: «Челси» предлагал 16 млн фунтов, но у них просили 25 млн. Торги шли все лето – Коул бойкотировал «Арсенал» и не появился на предсезонном общекомандном снимке. В итоге договорились только под самый дедлайн: «Челси» на долгие годы получил топового левого защитника, а взамен отправил Вильяма Галласа и 5 млн доплаты.

Такой уход отразился на репутации Эшли среди фанатов «Арсенала»: они прозвали его «Кэшли», а во время матча с «Челси» махали фальшивыми купюрами с изображением игрока.

2008: Димитар Бербатов в «МЮ»

Трансфер, из-за которого Фергюсон в будущем откажется от гонки за Лукой Модричем, которого тренер очень высоко ценил. Дело в президенте «Тоттенхэма» Дэниэле Леви, который все лето-2008 мучил «Юнайтед» утомительными переговорами по Димитару Бербатову.

Фергюсон сказал, что это было «больнее, чем операция по замене ребра»: «Этот человек полностью сбивает тебя с толку, с ним невозможно обсуждать выгоду обеих сторон. Только он, только «Тоттенхэм» и ничего больше. Хотя с точки зрения лондонцев это, конечно, неплохо».

2008: Робиньо в «Ман Сити»

Летом 2008-го «Ман Сити» купили шейхи: новая жизнь началась с рекордного трансфера в истории английского футбола – к ним перешел Робиньо. В «Реале» бразилец был важным игроком: за время его пребывания на «Сантьяго Бернабеу» только Руд ван Нистелрой и Рауль забили больше. По ассистам бразильца опередил только Гути.

Однако «Сити» воспользовался моментом, когда Робиньо поссорился с «Мадридом». И в последний момент перехватил игрока у «Челси». Кажется, даже сам бразилец не понимал, куда приехал:

«В дедлайн трансферного окна «Челси» сделал хорошее предложение для «Реала» и лично для меня. Оно было принято», – заявил Робиньо на первой пресс-конференции.

«Челси»? – переспросил кто-то из журналистов.

«Ой, «Манчестер Сити», извините», – смутился бразилец.

В первые годы построения топ-клуба «Ман Сити» пришлось столкнуться с тем, что звезды о них ничего не знали. Чего стоит только признание Яя Туре: «Когда ко мне обратился «Сити», я подумал, что это «МЮ». Мой агент должен был сказать мне, что это команда в голубых футболках».

2013: Гарет Бэйл в «Реале» и Месут Озил в «Арсенале»

В сезоне-2012/13 «Реал» стал вторым в Ла Лиге, отстав от «Барселоны» на 15 очков. Едва сезон завершился, как каталонцы еще и объявили о покупке Неймара. Перес нуждался в мощном ответе – и посчитал, что лучшим решением будет заполучить Гарета Бэйла. Валлиец на тот момент был самым желанным футболистом из тех, кто еще не играл за топ-клуб.

Сага с переходом растянулась на все лето – Леви традиционно устроил максимально выматывающие переговоры, но «Тоттенхэм» не зря старался: впервые в истории за игрока заплатили больше 100 млн евро. Рекордные цифры даже скрывали от Криштиану.

В обратном направлении из «Реала» в Лондон (но не в «Тоттенхэм», а «Арсенал») отправился Озил. Позже Месут рассказывал, что он не планировал менять клуб в это трансферное окно – решение изменила личная беседа с Арсеном Венгером, которая состоялась за несколько дней до дедлайна.

2021: Криштиану Роналду в «МЮ»

Под конец лета Криштиану твердо решил уходить из «Юве». Португалец пропускал старт сезона, пока слухи отправляли его в то «Юнайтед», то в «Сити». Алекс Фергюсон и несколько бывших игроков «МЮ» общались с Кришем – и делали все, чтобы не увидеть его в голубых цветах.

«Сити» в итоге отказался от трансфера, а Роналду вернулся в родной для себя «Юнайтед». Правда, ненадолго – уйдет из клуба португалец максимально скандально.

Кого мы еще не назвали? Пишите в комментариях свои топ-сделки в последний день летнего ТО,

Фото: Gettyimages.ru/Harry How, John Peters/Manchester United, Gonzalo Arroyo Moreno; AP Photo/Bernat Armangue