37 комментариев

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Странное лето Лукаку: хотел в «Юве» (ради него кинул «Интер»), но в итоге попал в «Рому»

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Наконец-то это закончилось.

Летние приключения Ромелу Лукаку завершились: форвард подписал контракт с «Ромой» – аренда на год с опцией выкупа в размере 40 млн евро.

«Челси» заработает 6 млн евро, бельгиец согласился урезать зарплату, ее римляне будут платить сами. Как сообщает Мэтт Лоу, это касается и зарплаты в «Челси» на оставшиеся пару лет контракта – раньше Ромелу получал 20 млн в год.

Лукаку – личная просьба Жозе Моуринью, именно тренер настоял на переходе, хотя сначала в «Роме» хотели ограничиться арендой Сердара Азмуна из «Байера».

Сначала Лукаку хотел в «Интер». А потом сорвал трансфер ради призрачного шанса с «Юве»

Переговоры шли несколько месяцев. В середине июля стороны все-таки договорились.

Как пишет La Gazzetta dello Sport, тренер Симоне Индзаги лично просил руководство оставить игрока в клубе. «Интер» начал переговоры с «Челси», но они двигались медленно: лондонцы хотели продать Ромелу, итальянцы настаивали на аренде с обязательным правом выкупа.

Пока в «Интере» искали оптимальный вариант, за Лукаку пришли из Саудовской Аравии: «Аль-Хилаль» давал бельгийцу около 60 млн евро в год, но тот хотел остаться в Европе.

Вскоре «Интер» и «Челси» наконец-то сошлись – 35 млн сразу, еще 5 бонусами. Но тут началось что-то неясное: агент игрока Себастьен Ледур перестал выходить на связь. Вскоре выяснилось, что об этом просил сам Ромелу, чтобы хорошо подумать над предложением «Ювентуса». La Gazzetta dello Sport добавляла, что услуги форварда туринцам предложил именно Ледур.

Вскоре выяснилось, что Лукаку договорился с «Юве». Через 2 дня после поражения «Интера» в финале ЛЧ – был разочарован, что начал матч на скамейке.

По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, «Интер» все-таки дозвонился до Лукаку, но Ромелу отвечал на повышенных тонах. После этого клуб отказался от сделки.

Бельгиец поставил на «Юве», хотя знал, что клуб купит форварда, только если уйдет Душан Влахович – иначе сделка невозможна по финансовым причинам. Туринцы согласовали контракт с Лукаку, но в продаже серба не продвинулись: заинтересованный «ПСЖ» выбрал Гонсалу Рамуша из «Бенфики» (да и Килиан Мбаппе никуда не ушел).

«Ювентус» попытался договориться с «Челси» по обмену Влахович-Лукаку, но Тодд Боули отдавать 40 млн евро в качестве доплаты не захотел. Переговоры схлопнулись.

Лукаку возвращался к «Интеру». Все были против

Когда вариант с «Юве» заглох, Лукаку извинился перед «Интером», попытался все-таки провернуть трансфер, но против выступили бывшие партнеры: «Я разочарован. Попытался дозвониться до него в дни хаоса, но он так и не ответил мне, как и моим партнерам по команде, – грустил Лаутаро. – После стольких лет совместной игры, после стольких событий, пережитых вместе... разочарован. Тем не менее, это его выбор. Я желаю ему всего наилучшего».

Фанаты тоже не ждали форварда: «Те, кто предают, сделают это снова. Не потому, что им это нравится, а потому, что такова их природа. Да, Ромелу, мы поддерживали тебя до конца в твои плохие дни. Защищали от болельщиков команды-соперника, которые издевались над тобой. Но что ты сделал? Ты ударил нас ножом в спину.

Ты целовал эмблему, которая для нас дороже жизни. А теперь, как дешевый наемник, продаешь себя тому, кто больше платит. Прежде чем стать чемпионом, надо быть мужчиной. Прощай, позорник».

По словам La Gazzetta dello Sport, против возобновления переговоров по Лукаку выступил и владелец Стивен Чжан. Хавьер Дзанетти назвал действия Лукаку «предательством». В итоге, «Интер» взял трех других форвардов – Маркуса Тюрама, Марко Арнаутовича и Алексиса Санчеса.

Ромелу предлагал себя «Барсе» и «ПСЖ». Пришла лишь «Рома»

В конце августа «Челси» поставил бельгийцу ультиматум: либо сам находит клуб в Европе, либо уедет в Саудовскую Аравию.

Лукаку перебирал варианты: по информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, предлагал себя «Барселоне», «ПСЖ», «Тоттенхэму» и «Роме», но ответили только римляне. Агент Себастьян Ледур сразу поменял аватарку в WhatsApp.

«Челси», отчаявшийся продать Лукаку, согласился на аренду. Римляне вылетели в Лондон – и быстро уладили все вопросы. Хотя сначала «Рома» предложила 4 млн евро за аренду, а «Челси» хотел 7 млн.

«Лукаку? На данный момент это не футболист «Ромы», – укрылся Моуринью. – Тиаго Пинто сообщил мне, что Азмун не будет последним новичком на позицию нападающего».

Теперь у римлян целых четыре центрфорварда: Лукаку, Азмун, Андреа Белотти и порвавший кресты Тэмми Абрахам.

Владелец «Ромы» лично привез Лукаку в Рим. Да, как пилот самолета!

Сравниваем Влаховича и Лукаку

Фото: Gettyimages.ru/David Ramos, Gabriele Maltinti; Instagram/officialasroma

37 комментариев

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Greg Khan
Как мне кажется, это косяки агента. Если работаешь с таким великовозрастным ребёнком, как Лукаку, нужно постоянно объяснять: "Нет, Ромелу, ты не должен говорить такое на интервью. Ромелу, тебе стоит поговорить с клубом открыто. Ромелу, нельзя пить колу, если съел ментос".
+62
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+60
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Салауат Нуралиев
Не знаю как вы ребят, но я больше всего жду когда он поцелует эмблему 😂😂😂
+23
-3
+20
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Ответ Greg Khan
Как мне кажется, это косяки агента. Если работаешь с таким великовозрастным ребёнком, как Лукаку, нужно постоянно объяснять: "Нет, Ромелу, ты не должен говорить такое на интервью. Ромелу, тебе стоит поговорить с клубом открыто. Ромелу, нельзя пить колу, если съел ментос".
От колы с ментосом внутрь ничего не будет :)
+14
0
+14
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Albert Sarkisov
Есть маргиналы.... Но этот черт пробил дно....
+15
-5
+10
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priova 2
Ка я провел лето) Любая бабушка с деревней обзавидуются)
+6
-2
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King_X
На самом деле Интер тож хорош, в ранней весной откровенно сливали Ромелу, мол, 100% не продлим, да и фразы были достаточно резкие

А так, Лукаку со своим "новый длм" и метаниями сильно позорится, эт да
+10
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Баджо Роберто 95
Ответ King_X
На самом деле Интер тож хорош, в ранней весной откровенно сливали Ромелу, мол, 100% не продлим, да и фразы были достаточно резкие А так, Лукаку со своим "новый длм" и метаниями сильно позорится, эт да
Так это логично. До апреля и мая Лукаку был мертвым. Весь сезон то валял дурака, то травмирован был.
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ForzaGandzasar
Тот редкий случай, когда выиграл от всего этого Юве ) Лукаку в Интере все таки сделал бы Интер посильнее, Влахович на мой взгляд еще не исчерпал все шансы, и как минимум еще год должен был играть в Юве, а Лукаку в Роме это не так интересно Юве.
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werowolf-gears
Ответ Eden Hazard
каких обоих Манчестеров?
Шикарно сыграл в финале ЛЧ за Сити
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Алексей Тихий
Ответ Streetbor
Лукаку легенда Челси, обоих Манчестеров 😁, Интера, теперь и Ромы. Жаль Жордан покинул Лацио, было интересно посмотреть на римское дерби)
Эвертон ещё забыл.
И Вест Бромвич😊
+5
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Андрей Меньшиков
Самое странное, что он в Саудовскую Лигу не захотел.
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Е.Р.
Хитрый план Лакаки
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Андрюха с района
Ответ Алексей Игоревич
Явно не Интеру про наёмников высказываться, сами таких любят собирать, чего стоит Чалханоглу
Никто не мешал Милану выполнить требования Хакана) Поэтому смешно постоянно вспоминать Хакана)

Наемники есть во многих клубах) Поэтому вдвойне смешно писать про Интер, что он любит таких собирать)
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Eden Hazard
Ответ Streetbor
Лукаку легенда Челси, обоих Манчестеров 😁, Интера, теперь и Ромы. Жаль Жордан покинул Лацио, было интересно посмотреть на римское дерби)
каких обоих Манчестеров?
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ImVladis
бельгийский Дзюба
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Спартак Гордость России
Ну и слава богу в Рому ушёл. Есть Лаутаро и Тюрам. Они не токсичные и не переписанные
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Νίκος Καρυπίδης
Футбол стал работой уже. Где лучше условия и тд, туда и бегут. В принципе оно и правильно, верность на работе это лишнее, но не нужно устраивать цирк с целованием эмблем или не подходить к телефону.
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ASRhayader
Он бегать то могет ? Или полгода на диету сперва по методике конте...
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Νίκος Καρυπίδης
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От колы с ментосом внутрь ничего не будет :)
Сейчас все побегут проверять😁
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Ноно Гомес
слов нет от него)
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Константин Капалкин
Ромелу лучше понимать надо куда он попал
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Eden Hazard
Ответ werowolf-gears
Шикарно сыграл в финале ЛЧ за Сити
а, точно)))
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Νίκος Καρυπίδης
Ответ Салауат Нуралиев
Не знаю как вы ребят, но я больше всего жду когда он поцелует эмблему 😂😂😂
Ну Моратта когда переходил в новый клуб все ждали когда он начнёт говорить что играть за этот клуб было его мечтой, теперь будем ждать когда Лукаку будет эмблему целовать. Жаль конечно что с Юве не срослось. Поцелуй эмблемы Юве после эмблемы Интера взорвал бы соцсети😂😂
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server34
Связка Лукаку Азмун ...
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snegoviq
Ответ ImVladis
бельгийский Дзюба
Рукаку
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