37 комментариев

Наконец-то это закончилось.

Летние приключения Ромелу Лукаку завершились: форвард подписал контракт с «Ромой» – аренда на год с опцией выкупа в размере 40 млн евро.

«Челси» заработает 6 млн евро, бельгиец согласился урезать зарплату, ее римляне будут платить сами. Как сообщает Мэтт Лоу, это касается и зарплаты в «Челси» на оставшиеся пару лет контракта – раньше Ромелу получал 20 млн в год.

Лукаку – личная просьба Жозе Моуринью, именно тренер настоял на переходе, хотя сначала в «Роме» хотели ограничиться арендой Сердара Азмуна из «Байера».

Сначала Лукаку хотел в «Интер». А потом сорвал трансфер ради призрачного шанса с «Юве»

Переговоры шли несколько месяцев. В середине июля стороны все-таки договорились.

Как пишет La Gazzetta dello Sport, тренер Симоне Индзаги лично просил руководство оставить игрока в клубе. «Интер» начал переговоры с «Челси», но они двигались медленно: лондонцы хотели продать Ромелу, итальянцы настаивали на аренде с обязательным правом выкупа.

Пока в «Интере» искали оптимальный вариант, за Лукаку пришли из Саудовской Аравии: «Аль-Хилаль» давал бельгийцу около 60 млн евро в год, но тот хотел остаться в Европе.

Вскоре «Интер» и «Челси» наконец-то сошлись – 35 млн сразу, еще 5 бонусами. Но тут началось что-то неясное: агент игрока Себастьен Ледур перестал выходить на связь. Вскоре выяснилось, что об этом просил сам Ромелу, чтобы хорошо подумать над предложением «Ювентуса». La Gazzetta dello Sport добавляла, что услуги форварда туринцам предложил именно Ледур.

Вскоре выяснилось, что Лукаку договорился с «Юве». Через 2 дня после поражения «Интера» в финале ЛЧ – был разочарован, что начал матч на скамейке.

По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, «Интер» все-таки дозвонился до Лукаку, но Ромелу отвечал на повышенных тонах. После этого клуб отказался от сделки.

Бельгиец поставил на «Юве», хотя знал, что клуб купит форварда, только если уйдет Душан Влахович – иначе сделка невозможна по финансовым причинам. Туринцы согласовали контракт с Лукаку, но в продаже серба не продвинулись: заинтересованный «ПСЖ» выбрал Гонсалу Рамуша из «Бенфики» (да и Килиан Мбаппе никуда не ушел).

«Ювентус» попытался договориться с «Челси» по обмену Влахович-Лукаку, но Тодд Боули отдавать 40 млн евро в качестве доплаты не захотел. Переговоры схлопнулись.

Лукаку возвращался к «Интеру». Все были против

Когда вариант с «Юве» заглох, Лукаку извинился перед «Интером», попытался все-таки провернуть трансфер, но против выступили бывшие партнеры: «Я разочарован. Попытался дозвониться до него в дни хаоса, но он так и не ответил мне, как и моим партнерам по команде, – грустил Лаутаро. – После стольких лет совместной игры, после стольких событий, пережитых вместе... разочарован. Тем не менее, это его выбор. Я желаю ему всего наилучшего».

Фанаты тоже не ждали форварда: «Те, кто предают, сделают это снова. Не потому, что им это нравится, а потому, что такова их природа. Да, Ромелу, мы поддерживали тебя до конца в твои плохие дни. Защищали от болельщиков команды-соперника, которые издевались над тобой. Но что ты сделал? Ты ударил нас ножом в спину.

Ты целовал эмблему, которая для нас дороже жизни. А теперь, как дешевый наемник, продаешь себя тому, кто больше платит. Прежде чем стать чемпионом, надо быть мужчиной. Прощай, позорник».

По словам La Gazzetta dello Sport, против возобновления переговоров по Лукаку выступил и владелец Стивен Чжан. Хавьер Дзанетти назвал действия Лукаку «предательством». В итоге, «Интер» взял трех других форвардов – Маркуса Тюрама, Марко Арнаутовича и Алексиса Санчеса.

Ромелу предлагал себя «Барсе» и «ПСЖ». Пришла лишь «Рома»

В конце августа «Челси» поставил бельгийцу ультиматум: либо сам находит клуб в Европе, либо уедет в Саудовскую Аравию.

Лукаку перебирал варианты: по информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, предлагал себя «Барселоне», «ПСЖ», «Тоттенхэму» и «Роме», но ответили только римляне. Агент Себастьян Ледур сразу поменял аватарку в WhatsApp.

«Челси», отчаявшийся продать Лукаку, согласился на аренду. Римляне вылетели в Лондон – и быстро уладили все вопросы. Хотя сначала «Рома» предложила 4 млн евро за аренду, а «Челси» хотел 7 млн.

«Лукаку? На данный момент это не футболист «Ромы», – укрылся Моуринью. – Тиаго Пинто сообщил мне, что Азмун не будет последним новичком на позицию нападающего».

Теперь у римлян целых четыре центрфорварда: Лукаку, Азмун, Андреа Белотти и порвавший кресты Тэмми Абрахам.

Фото: Gettyimages.ru/David Ramos, Gabriele Maltinti; Instagram/officialasroma