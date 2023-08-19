9 комментариев

«Аль-Наср» проиграл два стартовых тура в саудовской Про-лиге. В первом туре – 1:2 от «Аль-Иттифака», теперь – 0:2 дома от «Аль-Таавуна», в котором даже нет суперзвезд.

Роналду, Мане и Брозович уже у зоны вылета

С «Аль-Иттифаком» из крутой четверки «Аль-Насра» (Роналду/Мане/Секо Фофана/Марцело Брозович) играл только сенегалец. Он и забил в начале, соперник ответил дважды, хотя «Аль-Наср» нанес в два раза больше ударов.

С «Аль-Таавуном» играли уже все звезды. Но зрители увидели гол от Леандре Тавамбы, который замкнул головой подачу с углового. И сейчас фаворит перебил соперника по ударам (25:8), но не забил вообще ничего.

Матч для «Аль-Насра» – совсем неудачный. Талиска получил желтую за симуляцию, Роналду лупил со штрафного в стенку, а Фофана заработал пенальти, который был отменен после ВАР. Позже судья еще и вызвал гнев Криштиану, который проигнорировал падение в штрафной Гариба.

В конце Роналду пробил в штангу, но из офсайда, а на 90+5 Мане все-таки забил – но опять офсайд. После чего Ахмед Бахусейн вкатил второй мяч за «Аль-Таавун».

Итог – 0:2 от команды без селебрити, промежуточное 15-е место рядом с зоной вылета и ноль очков.

Кому проиграл Роналду: победители Кубка Франции и клубного ЧМ, а еще герой из чемпионата Казахастана

«Аль-Таавун» наблюдал за массовой закупкой суперзвезд со стороны, хотя финишировал в прошлом сезоне пятым. Чемпионат клуб начинал с семью легионерами.

• Четверо из них – бразильцы. Маилсон долго играл за «Спорт Ресифи», Флавио Медейрос выигрывал с «Трабзонспором» Кубок Турции, но уже второй сезон играет в Саудовской Аравии на правах аренды. Автор ассиста Матеус Кастро провел больше 250 матчей в Японии, Андрею Жиротто не хватило трех игр до 200 в «Нанте», зато там он выиграл Кубок Франции.

• Автор первого гола камерунец Тавамба начинал на родине, потом играл в ЮАР, затем покатался по Европе – тут и словацкие «Нитра», «Ружомберок» и «ВиОн», и казахстанский «Кайрат», и сербский «Партизан». В «Кайрате» Тавамба поиграл с Андреем Аршавиным и Анатолием Тимощуком.

• Еще есть испанец Альваро Медран из академии мадридского «Реала» – он провел пять матчей за клуб и даже забил «Лудогорцу» в Лиге чемпионов почти девять лет назад, тогда же выиграл клубный ЧМ. Дальше играл еще за несколько испанских клубов, включая «Валенсию», а в Саудовскую Аравию перебрался уже из МЛС.

• За «Аль-Таавун» выступает голландец Ашраф Эль-Махдиуи из академии «Аякса», засветившийся в «Тренчине» (опять Словакия!) и краковской «Висле».

Тренирует бразилец Периклес Шамуска, который уже почти 30 лет в профессии и прошел через три десятка команд. Среди них – «Ботафого», «Португеза», «Куритиба», проскочил даже «Аль-Хилаль».

И все же контраст с «Аль-Иттифаком», обыгравшим «Аль-Наср» в первом туре, очевиден – там есть Хендерсон, Квайсон, Дембеле, Витиньо и Стивен Джеррард.

Роналду не забил впервые за шесть игр

После победы в Кубке арабских чемпионов португалец расстроился дважды, хотя в первом туре и не играл. Во втором – лишь трижды из 28 попыток ошибся в передаче, выиграл три единоборства из семи и ни одного верхового из двух. Четыре раза пробил (два раза в створ), была одна успешная обводка из трех. Один кросс и один длинный пас прошли успешно.

В прошлом сезоне за 16 матчей у Роналду было 14+2. Сейчас он не отличился впервые за шесть игр: до этого он забил «Аль-Шорте», «Радже», «Замалеку» и «Монастиру».

А как там остальные легионеры? В топе Малком и Фирмино, команда Яйссле первая

Кажется, многие уже освоились:

• Малком из «Аль-Хилаля» и Роберто Фирмино из «Аль-Ахли» – во главе таблицы бомбардиров, оба забили по три гола. Малком оформил хет-трик в игре с «Абхой», Фирмино забил три мяча «Аль-Хазему».

• По гол+пас с ними сравнялся Кристиан Тельо из «Аль-Фатеха», у которого 2+1 – он поучаствовал во всех голах в ворота «Аль-Охдуда». Два гола у Робина Квайсона из «Аль-Иттифака».

• По 1+1 набрали Рияд Марез из «Аль-Ахли» и Витиньо из «Аль-Иттифака». Отметился голом Садьо Мане из «Аль-Насра» (и даже вторым – но его не засчитали). Мусса Дембеле из «Аль-Иттифака» тоже забил.

• По голевому пасу в активе Карима Бензема («Аль-Иттихад») и Гжегожа Крыховяка («Абха»).

Турнирную таблицу с шестью очками после двух матчей возглавляют клубы экс-тренера «Зальцбурга» Маттиаса Яйссле («Аль-Ахли») и Стивена Джеррарда («Аль-Иттифак»). Еще четыре команды могут их догнать – в том числе «Аль-Иттихад» Нуну Санту, «Аль-Хилаль» Жорже Жезуша и «Аль-Фатех» Славена Билича. Матчи их команд состоятся в воскресенье, 19 августа.

Фото: Gettyimages.ru/Adam Nurkiewicz; East News/Fayez NURELDINE / AFP