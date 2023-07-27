12 комментариев

Подводим итоги.

Джордан Хендерсон уезжает в Саудовскую Аравию – в «Аль-Иттифак» к Стивену Джеррарду. Новыми партнерами Хендо будут экс-игрок «Лиона» Мусса Дембеле, экс-форвард ЦСКА Витиньо и Марсель Тиссеран, ранее игравший за «Вольфсбург».

«Ливерпуль» получил за трансфер 12 млн фунтов и бонусы, а Хендерсон подписал трехлетний контракт, по которому будет зарабатывать 700 тысяч фунтов в неделю.

Джордан попрощался с болельщиками довольно лаконично: «Сложно описать словами эти последние 12 лет, еще сложнее сказать «прощай». Я всегда буду «красным». До того дня, когда я умру. Спасибо вам за все. Вы никогда не будете одни».

Вряд ли фанаты «Ливерпуля» ждали от капитана чего-то иного.

На Sports.ru в ближайшее время наверняка появится материал, подробно осмысливающий эпоху Хендерсона в «Ливерпуле», а пока кратко суммируем.

•‎ Хендерсон отдал мерсисайдцам 12 лет – в этот период уместились 492 матча (13-й показатель за всю историю «Ливерпуля»), 33 гола и 61 ассист.

•‎ С родным (ну почти) клубом Хендо выиграл все, что возможно (ну почти) – ЛЧ, Кубок Англии, Кубок лиги, Суперкубок УЕФА, клубный ЧМ и, наконец, долгожданную АПЛ, которая не покорилась даже Джеррарду. В 2016-м мог взять и Лигу Европы, но в финале «Ливерпуль» проиграл «Севилье».

•‎ В последние два сезона Хендерсон сдал и уже не давал команде Юргена Клоппа тех объемов, которые выдавал в пиковой форме. Особенно повлияла операция на паху, перенесенная весной 2021-го. Правда, в сезоне-2021/22 кэп выбил 3800+ минут и всерьез претендовал на квадрупл вместе с «Ливерпулем».

•‎ Мало кто помнит, но в конце 2015-го у 25-летнего Хендерсона выявили хроническое заболевание пятки – плантарный фасциит. Тогда The Telegraph писал, что избавиться от болевых ощущений Джордану, скорее всего, не удастся никогда. В январе 2017-го Хендо пропустил 10 дней из-за проблем с пяткой, но сам никогда не жаловался – и с тех пор сыграл за «Ливерпуль» более 300 матчей. Мы бы, кстати, тоже не вспомнили о плантарном фасциите у Хендо, если бы не пост в телеграм-канале «Семнадцатый номер».

•‎ После ухода Хендерсона в «Ливерпуле» остался только один игрок, заставший начало эпохи Клоппа – Джо Гомес. 18-летний защитник пришел в клуб за 3,5 месяца до назначения немца, а через несколько дней после его прихода порвал кресты. Хендо же как раз тогда начал мучиться с пяткой, поэтому первые матчи под руководством Клоппа тоже пропустил.

Зато в последующие годы стал напрямую ассоциироваться с одним из ярчайших периодов в истории «Ливерпуля».

Фото: Gettyimages.ru/Mike Hewitt, Alex Livesey