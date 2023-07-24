29 комментариев

Сумасшедшее предложение.

Главная новость дня: «Аль-Хилаль» предлагает невероятные деньги за Килиана Мбаппе.

Предложение «Аль-Хилаля»: 300 млн для «ПСЖ» и 700 млн в год для Мбаппе

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в понедельник днем сообщил, что «Аль-Хилаль» направил в «ПСЖ» официальное предложение о трансфере Мбаппе за 300 млн евро. Так много за футболистов еще не платили.

Но сумма трансфера меркнет на фоне предложения самому Мбаппе! Как сообщает журналист CBS Джеймс Бендж, «Аль-Хилаль» предлагает Мбаппе безумные 700 млн за сезон. Надежный инсайдер Маттео Моретто добавляет: с учетом всех бонусов Килиан может заработать аж 1 миллиард евро за год игры в Саудовской Аравии. Фабрицио Романо дает информацию скромнее: фиксированные 200 млн, сумма может дорасти до 700 млн с учетом коммерческих предложений Мбаппе от Саудовской Аравии.

«Аль-Хилаль» приглашает Мбаппе на сезон – летом 2024-го его готовы бесплатно отпустить в «Реал». Разумеется, более длительный контракт в Саудовской Аравии тоже возможен, если захочет сам футболист.

По данным французского AFP и журналиста Марка Мешенуа, «ПСЖ» одобрил предложение в 300 млн евро и разрешил «Аль-Хилалю» напрямую договариваться с Мбаппе. Все зависит от Килиана – его согласие станет последним пунктом в переезде в Саудовскую Аравию.

Что думают в «Реале»?

Напоминание: самым реалистичным продолжением карьеры Мбаппе казался «Реал» – либо трансфер этим летом, либо переход свободным агентом летом 2024 года.

Слухи очень разные. Журналист Родриго Фаэс говорил: «Приоритет Мбаппе – переход в «Мадрид» этим летом». ESPN уверял, что у «Реала» все готово к осуществлению трансфера в минимальные сроки. Сейчас мадридцы ждут лишь сигнала либо от «ПСЖ», либо от Мбаппе, после которого начнут действовать. Возможно, сделку закроют на первой неделе августа.

Но никаких официальных заявлений «Реала» не было. Так что инсайды не стоит переоценивать.

Что правда важно: «ПСЖ» исключил Мбаппе из заявки на турне по Японии – это факт, а не домысел. Считается, что руководство «ПСЖ» сделало это, поскольку считает, что у француза есть договоренность с «Реалом» о переходе свободным агентом летом 2024-го. «ПСЖ» не хочет этого допустить.

Мбаппе связывают и с другими топ-клубами – возможно, «ПСЖ» разгоняет слухи, чтобы поторопить «Реал»

На Мбаппе есть и другие претенденты: по информации Sky Sports, интерес к футболисту проявляют «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Интер» и «Барселона».

Возможно, «ПСЖ» специально разгоняет шум вокруг трансфера Мбаппе. По данным журналиста Ромена Беддука, «ПСЖ» ждет оффер из Мадрида – и чтобы ускорить трансфер, распространяет инсайды об интересе других клубов.

Инсайд про «Барсу», вероятно, выдумка, даже если отбрасывать клубные предпочтения Мбаппе. Главный каталонский инсайдер Жерар Ромеро совсем не верит в такой сценарий: «На данный момент между «Барсой» и Мбаппе ничего нет. Мы даже не можем зарегистрировать игроков, как мы собираемся подписать Мбаппе?»

Слухи по «МЮ» тоже быстро рассеялись. Надежный Саймон Стоун написал, что ни Кейн, ни Мбаппе не входят в трансферные планы «Юнайтед».

Интерес «Челси», похоже, реален, но до конкретики пока далеко.

У Мбаппе еще год по контракту с «ПСЖ». У игрока есть опция продления до 2025-го, но Килиан вряд ли ее активирует

Именно поэтому это лето решающее: либо Мбаппе сейчас продлевает контракт с «ПСЖ», либо «ПСЖ» сейчас продает Мбаппе, либо через год Мбаппе уйдет свободным агентом.

Нассер Аль-Хелайфи публично говорил, что дедлайн по решению Мбаппе – продлить контракт или быть выставленным на трансфер – 31 июля. Фактически Мбаппе выставили на трансфер с отказом брать его в турне по Японии – это было 21 июля.

Уход Мбаппе свободным агентом через год станет финансовой катастрофой для «ПСЖ»: в клубе рассчитывали продать Мбаппе, если его не удастся сохранить. Француз дал обещание руководству, что не уйдет бесплатно, но теперь его планы, кажется, поменялись.

Фото: Gettyimages.ru/Alex Grimm / Staff, David Ramos / Staff; A. Perez Meca/Keystone Press Agency, IMAGO/Aurelien Morissard/Global Look Press