29 комментариев

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Почти миллиард евро за Мбаппе от «Аль-Хилаля». Что об этом известно?

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Сумасшедшее предложение.

Главная новость дня: «Аль-Хилаль» предлагает невероятные деньги за Килиана Мбаппе. 

Предложение «Аль-Хилаля»: 300 млн для «ПСЖ» и 700 млн в год для Мбаппе 

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в понедельник днем сообщил, что «Аль-Хилаль» направил в «ПСЖ» официальное предложение о трансфере Мбаппе за 300 млн евро. Так много за футболистов еще не платили. 

Но сумма трансфера меркнет на фоне предложения самому Мбаппе! Как сообщает журналист CBS Джеймс Бендж, «Аль-Хилаль» предлагает Мбаппе безумные 700 млн за сезон. Надежный инсайдер Маттео Моретто добавляет: с учетом всех бонусов Килиан может заработать аж 1 миллиард евро за год игры в Саудовской Аравии. Фабрицио Романо дает информацию скромнее: фиксированные 200 млн, сумма может дорасти до 700 млн с учетом коммерческих предложений Мбаппе от Саудовской Аравии.

«Аль-Хилаль» приглашает Мбаппе на сезон – летом 2024-го его готовы бесплатно отпустить в «Реал». Разумеется, более длительный контракт в Саудовской Аравии тоже возможен, если захочет сам футболист.

По данным французского AFP и журналиста Марка Мешенуа, «ПСЖ» одобрил предложение в 300 млн евро и разрешил «Аль-Хилалю» напрямую договариваться с Мбаппе. Все зависит от Килиана – его согласие станет последним пунктом в переезде в Саудовскую Аравию.

Что думают в «Реале»?

Напоминание: самым реалистичным продолжением карьеры Мбаппе казался «Реал» – либо трансфер этим летом, либо переход свободным агентом летом 2024 года.

Слухи очень разные. Журналист Родриго Фаэс говорил: «Приоритет Мбаппе – переход в «Мадрид» этим летом». ESPN уверял, что у «Реала» все готово к осуществлению трансфера в минимальные сроки. Сейчас мадридцы ждут лишь сигнала либо от «ПСЖ», либо от Мбаппе, после которого начнут действовать. Возможно, сделку закроют на первой неделе августа. 

Но никаких официальных заявлений «Реала» не было. Так что инсайды не стоит переоценивать.

Что правда важно: «ПСЖ» исключил Мбаппе из заявки на турне по Японии – это факт, а не домысел. Считается, что руководство «ПСЖ» сделало это, поскольку считает, что у француза есть договоренность с «Реалом» о переходе свободным агентом летом 2024-го. «ПСЖ» не хочет этого допустить.

Мбаппе связывают и с другими топ-клубами – возможно, «ПСЖ» разгоняет слухи, чтобы поторопить «Реал»

На Мбаппе есть и другие претенденты: по информации Sky Sports, интерес к футболисту проявляют «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Интер» и «Барселона». 

Возможно, «ПСЖ» специально разгоняет шум вокруг трансфера Мбаппе. По данным журналиста Ромена Беддука, «ПСЖ» ждет оффер из Мадрида – и чтобы ускорить трансфер, распространяет инсайды об интересе других клубов.

Инсайд про «Барсу», вероятно, выдумка, даже если отбрасывать клубные предпочтения Мбаппе. Главный каталонский инсайдер Жерар Ромеро совсем не верит в такой сценарий: «На данный момент между «Барсой» и Мбаппе ничего нет. Мы даже не можем зарегистрировать игроков, как мы собираемся подписать Мбаппе?»

Слухи по «МЮ» тоже быстро рассеялись. Надежный Саймон Стоун написал, что ни Кейн, ни Мбаппе не входят в трансферные планы «Юнайтед».

Интерес «Челси», похоже, реален, но до конкретики пока далеко.

У Мбаппе еще год по контракту с «ПСЖ». У игрока есть опция продления до 2025-го, но Килиан вряд ли ее активирует

Именно поэтому это лето решающее: либо Мбаппе сейчас продлевает контракт с «ПСЖ», либо «ПСЖ» сейчас продает Мбаппе, либо через год Мбаппе уйдет свободным агентом. 

Нассер Аль-Хелайфи публично говорил, что дедлайн по решению Мбаппе – продлить контракт или быть выставленным на трансфер – 31 июля. Фактически Мбаппе выставили на трансфер с отказом брать его в турне по Японии – это было 21 июля. 

Уход Мбаппе свободным агентом через год станет финансовой катастрофой для «ПСЖ»: в клубе рассчитывали продать Мбаппе, если его не удастся сохранить. Француз дал обещание руководству, что не уйдет бесплатно, но теперь его планы, кажется, поменялись.

💶 «Аль-Хилаль» предложил за Мбаппе 300 млн! Онлайн главной трансферной драмы

Фото: Gettyimages.ru/Alex Grimm / Staff, David Ramos / Staff; A. Perez Meca/Keystone Press Agency, IMAGO/Aurelien Morissard/Global Look Press

29 комментариев

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Андрей Балабаев
Забавно вспоминать теперь высказывания когда ковид начался, что теперь такие деньги не будут платить звëздам спорта, кино, музыки, а направят их врачам, в больницы и тд
+47
-1
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Harut Hovsepyan
Какие переговоры? О чем речь вообще? Явный перформанс подстрекаемых руководством ПСЖ новостников.

Распустили слухи о 300 млн от Саудитов, о бесчисленном количестве покупателей из Англии, о Барсе, сейчас может еще кого добавят. У всего этого есть только две цели:

1. Заставить (удачи, конечно) Реал поторопиться с предложением.

2. Нанести имиджевый удар Килиану (тоже удачи, впрочем).

Ничего реального под этими вбросами нет! Да, может и есть большое предложение от саудитов, но не настолько большое уж точно, да и английские клубы далеко не все (как они вообще умудрились Тоттэнхэм в тот список впихнуть?) потянут Мбаппе финансово (так как не смогут заработать на нем так, как это сделает Реал). На счет Барсы тоже явно погорячились!

Но это их почерк, и это уж слишком явно видно тем, кто следит за всеми новостями об этой саге.
+14
-2
+12
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TaR
С ума сошли там все совсем 😅
+6
0
+6
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Кавабунга Шреддоголовый
У арабов совсем колпак уехал от переизбытка нефтеевро. Футбольный рынок уже давно с потекшей крышей
+6
-1
+5
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Денис Францев
через пару дней будет новость, что макрон отдал ему свою жену и пообещал ему стать следующим президентом Франции лишь бы он остался
+5
-1
+4
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Vinnipukh Vinni
Ответ Zanat Po
Если это правда , то это ловушка для Мбаппе , за такие деньги обратно его у саудитов никто не выкупит , и никуда они его не отпустят ни через год, ни через два. Впрочем , туда ему и дорога- в самый лучший чемпионат Азии.
Если контракт на 1 сезон, как они ему помешают уйти?
+4
0
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ARIGAMI ARIGAMI
Да ну его этого Мбаппе. Надоел этот сериал
+2
0
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Lionel Andres Messi 10
Мне кажется, если он согласится, то его сознание бесповоротно изменится и он станет требовать ещё и ещё, и, не сумев насытить аппетит, в итоге всё это приведёт к собственному выгоранию, жизненная энергия в его теле замедлится, снизится давление и, как результат, он превратится в чёрную дыру. Надеюсь, вы понимаете, что в таком случае в живых не останется никого. (Это к вопросу об уместности шуток. Но если вам наплевать на себя, то подумайте хотя бы о ваших родных и близких.)
+2
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predMBAPPE
Ответ Harut Hovsepyan
Какие переговоры? О чем речь вообще? Явный перформанс подстрекаемых руководством ПСЖ новостников. Распустили слухи о 300 млн от Саудитов, о бесчисленном количестве покупателей из Англии, о Барсе, сейчас может еще кого добавят. У всего этого есть только две цели: 1. Заставить (удачи, конечно) Реал поторопиться с предложением. 2. Нанести имиджевый удар Килиану (тоже удачи, впрочем). Ничего реального под этими вбросами нет! Да, может и есть большое предложение от саудитов, но не настолько большое уж точно, да и английские клубы далеко не все (как они вообще умудрились Тоттэнхэм в тот список впихнуть?) потянут Мбаппе финансово (так как не смогут заработать на нем так, как это сделает Реал). На счет Барсы тоже явно погорячились! Но это их почерк, и это уж слишком явно видно тем, кто следит за всеми новостями об этой саге.
В итоге поедет в Сегунду вытягивать Эспаньол😎
+2
0
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Руслан Чесебиев
Да ну на.??? Арабы достали запрещенные приемы применять 😁
+1
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Zanat Po
Если это правда , то это ловушка для Мбаппе , за такие деньги обратно его у саудитов никто не выкупит , и никуда они его не отпустят ни через год, ни через два. Впрочем , туда ему и дорога- в самый лучший чемпионат Азии.
+1
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Евгений Кузнецов
ох, уж эти сказки) ох, уж эти сказочники))
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Фёдор Кузнецов
Ответ stanvixx
Ну если бы прям вообще ничего реального тут не было, Фабрицио Романо об этом бы не писал...
Романо как то запостил откровенную утку про Марсело в Лестер, так что не факт
+1
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Pink Floyd1276
Ответ Евгений Кузнецов
ох, уж эти сказки) ох, уж эти сказочники))
Маловато будет?!
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Igor Pivovarov
Ответ Денис Францев
через пару дней будет новость, что макрон отдал ему свою жену и пообещал ему стать следующим президентом Франции лишь бы он остался
Не люблю эти тупые шуточки, но жена у Макрона - не актив (см. фото). Особенно для любителя трансов.
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stanvixx
Ответ Harut Hovsepyan
Какие переговоры? О чем речь вообще? Явный перформанс подстрекаемых руководством ПСЖ новостников. Распустили слухи о 300 млн от Саудитов, о бесчисленном количестве покупателей из Англии, о Барсе, сейчас может еще кого добавят. У всего этого есть только две цели: 1. Заставить (удачи, конечно) Реал поторопиться с предложением. 2. Нанести имиджевый удар Килиану (тоже удачи, впрочем). Ничего реального под этими вбросами нет! Да, может и есть большое предложение от саудитов, но не настолько большое уж точно, да и английские клубы далеко не все (как они вообще умудрились Тоттэнхэм в тот список впихнуть?) потянут Мбаппе финансово (так как не смогут заработать на нем так, как это сделает Реал). На счет Барсы тоже явно погорячились! Но это их почерк, и это уж слишком явно видно тем, кто следит за всеми новостями об этой саге.
Ну если бы прям вообще ничего реального тут не было, Фабрицио Романо об этом бы не писал...
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Amalfitano
Ответ olezich
Вспомните Анжи Сулеймана Керимова, по российским меркам тоже было что-то невероятное, думаю и здесь такая же история на годик максимум ;)
Тут наверное саудовцы хотят получить ЧМ. Вот и вкладываются.
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olezich
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
У арабов совсем колпак уехал от переизбытка нефтеевро. Футбольный рынок уже давно с потекшей крышей
Вспомните Анжи Сулеймана Керимова, по российским меркам тоже было что-то невероятное, думаю и здесь такая же история на годик максимум ;)
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Amalfitano
После того что творят саудиты этим летом европейские топ клубы смотрятся как-то нелепо. Еще вчера Милан и Юве не могли потягаться в финансах с условным Вест Хэмом, а уже сегодня ПСЖ и МС не могут потягаться в финансах с клубами с трудно произносимыми названиями. И ты такой в недоумении уже начинаешь думать, а кто тут топ?
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Александр Опёнышев
Пускай забирают, это вполне логичный исход для его карьеры с его то истериками и претензиями
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Amalfitano
Что известно о пол миллиарде? Что это дофига и всего в 2 раза меньше чем один миллиард. Не благодарите.
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Iamliam
Уже понятно что ПСЖ хочет продать Мбаппе во что бы то ни стало и кому бы то ни стало. Потерять актив в 150+ млн через год для клуба уровня ПСЖ это не столько финансовый удар, сколько имиджевый. Верю в любой сценарий с продажей Мбаппе, кроме Барсы и Тоттенхема конечно)
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DolJun
тема попытки фк мем перехватить мбаппе за тарелку паэльи, гель чави и подписку спотифай премиум на 3 месяца не раскрыта)
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Северный болельщик
Это сколько в минуту?
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хавбек+
Бейонсе в Дубае 23 млн получила за выступление, здесь 4-5 за игру выходит, демократично))
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