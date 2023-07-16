13 комментариев

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Льорис уходит после 11 сезонов в «Тоттенхэме». Клуб не взял капитана в турне и разрешил искать новую команду

Тоттенхэм Тоттенхэм
Уго Льорис Уго Льорис
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Давид Де Хеа Давид Де Хеа
Футбол Футбол

Представить кого-то другого вместо Уго Льориса  в воротах «Тоттенхэма» практически невозможно. Он перешел в лондонский клуб из «Лиона» сразу после чемпионата Европы-2012 – да-да, настолько давно!

Кажется, теперь история завершается.

Льорис правда покидает «Тоттенхэм»?

Все к этому идет. Льорис начинал предсезонную подготовку в «Тоттенхэме», но не был включен в число 28 игроков, которые отправились в азиатско-тихоокеанское турне. Клуб сообщил, что 36-летний вратарь останется «изучать возможные варианты для продолжения карьеры».

Намекал об этом и сам Льорис еще в июне: «Мы подходим к важному моменту – и я, и клуб. Это конец эпохи. Я бы хотел делать что-то другое, так что собираюсь посмотреть, какие варианты доступны».

В июле «Тоттенхэм» проведет товарищеские матчи против «Вест Хэма», «Лестера» и сингапурского клуба «Лайон Сити Сейлорс». С новым тренером Энджем Постекоглу, но уже без многолетнего капитана.

Какие варианты у Льориса?

Финал ЧМ-2022 с Аргентиной стал последним матчем Льориса за сборную Франции, а золотой пенальти Монтиэля – завершающим игровым моментом. Голкипер покинул сборную в ранге рекордсмена по матчам (145) и все же поднял кубок мира в качестве капитана – в 2018-м в «Лужниках».

Впереди у Льориса последние годы игровой карьеры, теперь – исключительно на клубном уровне. Контракт с «Тоттенхэмом» действует до лета 2024 года. К вратарю есть интерес из Саудовской Аравии: The Times сообщал, что предложение уже поступило.

Еще один интересный вариант – «Интер», который, судя по всему, расстается с Андре Онана. На замену итальянцы рассматривали Льориса, а еще Кейлора Наваса и Яна Зоммера. Еще один кандидат – вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин.

Сезон Льориса испортила травма – их вообще хватало

В 2023-м «Тоттенхэм» играл без Льориса с февраля по апрель. За это время клуб хоть и обыграл «Челси», но, например, получил 1:4 от «Лестера» и вылетел из Лиги чемпионов от «Милана». Шесть заключительных матчей АПЛ также прошли без капитана.

Сначала Льорис лечил связку колена, а в конце сезона выбыл из-за повреждения бедра. Фактически с начала февраля он провел всего четыре игры.

Не сказать, что за все 11 лет Льорис пропустил много матчей «Тоттенхэма» из-за травм. Но их характер был разным.

Впрочем, редко Льорис пропускал больше месяца. Выделяется разве что травма локтя после жуткого падения осенью 2019-го. Пришлось лечь на операцию и не играть три месяца.

Льорис – шестой по сэйвам в истории АПЛ

Хотя сезон не слишком удачный, если брать продвинутую статистику. Например, можно оценить PSxG+/-, это показатель, который формируется из разности ожидаемых голов после ударов и пропущенных мячей. Если он в плюсе, значит, голкипер отразил больше ударов, чем ожидалось.

У Льориса за последние шесть сезонов было три плюсовых показателя, последний – в 2020/21. Небольшой минус (-1,4) вслед за ним, но в минувшем сезоне уже -4,1. Он сдал в игре на линии, а еще и очутился в десятке голкиперов топ-лиг с наибольшим количеством ошибок, которые привели к ударам (4).

Но Льорис – все равно легенда «Тоттенхэма».

• Он провел за клуб 447 матчей – впереди только семеро, причем никто из них не играл в XXI веке.

• У Льориса 151 сухой матч за «Тоттенхэм». Из них – 127 в АПЛ, одной игры не хватило, чтобы догнать Петера Шмейхеля.

• По сэйвам Льорис занимает шестое место в АПЛ, до тысячи не хватило еще 14. Больше только у Тима Ховарда, Петра Чеха, Лукаша Фабьянского, Давида Де Хеа и Бена Фостера.

Льорис и Де Хеа – самые стабильные вратари топ-6 АПЛ

За последние 10 сезонов у «МЮ» и «Тоттенхэма» вообще не было вопросов о том, кто основной вратарь – регулярно играли Де Хеа и Льорис: в АПЛ за это время 358 матчей у испанца, 334 – у француза. Символично, что оба, похоже, покидают клубы в одно трансферное окно. Де Хеа – уже свободный агент.

У других клубов из топ-6 показатели немного иные.

• У «Ман Сити» Эдерсон – бесспорный №1 в последних шести сезонах, до этого играли Джо Харт, Клаудио Браво и Вилли Кабальеро.

• У «Арсенала» часто выходили Войцех Шченсны и Давид Оспина, затем на три сезона воцарился Петр Чех, после чего такой же срок отработал Бернд Лено. Последние два года первый – Аарон Рэмсдейл.

• У «Ливерпуля» с тех пор пять сезонов отыграл Симон Миньоле, пару из них – с Лорисом Кариусом. И уже потом пять лет провел Алиссон (плюс в какой-то момент его подменял Адриан).

• В «Челси» доигрывал Петр Чех, уступивший затем место в старте Тибо Куртуа. После чего был куплен Кепа Аррисабалага, еще в воротах лондонцев залетал Эдуар Менди.

А кто будет играть вместо Льориса?

Весной ходили слухи о том, что «Тоттенхэм» присматривается к Джордану Пикфорду, но попытается его приобрести, если «Эвертон» вылетит из АПЛ (остался – вопросы отпали). Другой кандидат – Дин Хендерсон, если отпустит «МЮ».

В итоге «Тоттенхэм» вытащил вратаря из «Эмполи», отдав 20 миллионов евро за 194-сантиметрового Гульельмо Викарио. Краткая характеристика: в сезоне-2021/22 итальянец стал первым по сэйвам в топ-лигах, а в прошлом – третьим в Италии по предотвращенным голам, да еще и занял четвертое место по проценту сэйвов (73,9%). Специалисты отмечают его реакцию и чутье.

Что еще важно – Постекоглу в «Тоттенхэме» нужен вратарь, умеющий играть ногами и пасовать. Льорис на эту роль подошел бы хуже Викарио. Преимущества итальянского новичка подробно расписал Андрей Клещенок:

Новый кипер «Тоттенхэма» умеет все. Но почему он в большом клубе только в 27 лет?

Льорис же, похоже, уйдет. Но как-то уж совсем несправедливо, что последним матчем такой длинной карьеры за этот клуб стали 1:6 от «Ньюкасла», где француз заменился в перерыве, пропустив пять мячей за тайм. Совсем не таким должен быть финал.

Фото: Gettyimages.ru/Richard Heathcote, Shaun Botterill, Claudio Villa, Naomi Baker

13 комментариев

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Тухель
Ответ Nuteruoli
Отвратительно поступил Тоттенхэм по отношению к легенде клуба, ничего не изменится пока есть товарищ Леви.
По хорошему надо было гнать еще сезона 2-3 назад, но как легенду клуба его держали. Льорис и раньше был мастером привозов, но включал иногда режим Бога и лучшего вратаря в мире, но последние годы привозы остались, а вот режим Бога исчез. Когда у Астон Виллы вратарь по всем статьям лучше вратаря Тоттенхэма, то значит у Шпор что то не так.
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Владислав Бондарчук
В псж брать регулярку да и на пенсию
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Михаил Лубянский
Ответ Владислав Бондарчук
В псж брать регулярку да и на пенсию
А смысл ему на лавку туда?
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Давид Agabekyan
Ответ Momos
Интересно, что в одно и тоже трансферное окно уходят (пока оба в никуда) два привозилы последних сезонов (Де Хеа и Льорис), которые держались только на "делах давно минувших дней" и тренеры все надеялись, что в следующем сезоне опять прежнюю форму вернут. И тут терпение в обоих клубах закончилось одновременно.
Не терпение закончилось а контракт
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Влад Панарин
Это называется - жизнь, в ней не так много красивых историй. Кипер хороший, да и чемпион мира (если о титулах). Найдет себе команду с деньгами или с амбициями. Тут по желанию самого Уго. В любом случае спасибо, даже если на заработки отправится.
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Astella Guccio
Реально. Думала , Тоттенхэм хотя бы на эти предсезонные матчи возьмёт, и проведут сухие матчи под руководством Агне
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Дастан Муканов
Кэп сдал в последнее время, что за клуб, что за сборную. Порой казалось, что защитники опасались отдавать пас назад. Добротный вратарь. С/у болельщик Арсенала с 2007 года.
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Имя Фамилия
Ответ Борис Энгельгардт
в Аль-Наср, куда же ещё
У Аль-Насра трансферный бан.
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-2
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