25 комментариев

Райс – самый дорогой английский футболист в истории. Перешел в «Арсенал» за 122 млн евро!
Деклан Райс наконец перешел в «Арсенал» из «Вест Хэма». Об этом трансфере долго говорили летом – он и свершился.
Райс дороже Грилиша!
«Вест Хэм» отклонил два предложения «Арсенала» и не устоял перед третьим, хотя в списке желающих фигурировали «Ман Сити» и «Бавария». Сам же Райс склонялся к переходу как раз в «Арсенал».
Мы рассказывали про это ранее:
«Арсенал» дает за Деклана Райса 100+5 млн, «Ман Сити» вышел из гонки. Развязка близка
У «Арсенала» – крутой полузащитник, у «Вест Хэма» – куча денег. У нас – обновление в рейтинге самых дорогих трансферов среди английских игроков. Данные – Transfermarkt.
Главное из рейтинга: много изменений в этом десятилетии, в топ-20 есть Кэрролл, из Англии дороже всех уезжал Абрахам
Вспоминаем:
• Летом 2023-го сразу три игрока вклинились в десятку – Райс, Беллингем и Маунт. Без них в рейтинге бы присутствовали Арон Ван-Биссака (55 млн), Кайл Уокер (52,7 млн) и Бен Чилуэлл (50,2 млн).
Сейчас вместе с этими футболистами был бы топ-13 – именно столько английских игроков обходились в 50+ млн евро. Следующий – 14-й – Калвин Филлипс, за него «Ман Сити» заплатил 49 млн.
• Кстати, в 2021-м тоже три игрока врывались в рейтинг – Грилиш, Санчо и Уайт. До 2021-го десятка бы выглядела так по убыванию: Магуайр, Стерлинг, Стоунз, Ван-Биссака, Уокер, Чилуэлл, Фердинанд, Кэрролл, Окслейд-Чемберлен, Дринкуотер.
• Из совсем далекого прошлого в рейтинге самых дорогих трансферов английских футболистов есть Рио Фердинанд – за него в 2002-м «МЮ» отдал «Лидсу» 46 миллионов евро. По сути, рекорд держался 13 лет, пока его не побил Рахим Стерлинг.
Фердинанд сказал, что сейчас стоил бы €200 миллионов – с учетом инфляции. Проверяем
• Стерлинг присутствует в десятке дважды. Вы наверняка помните тот громкий трансфер в середине 2010-х, когда игрок набрал 32 очка по гол+пас за два сезона АПЛ в «Ливерпуле», а затем в 20 лет умотал в «Ман Сити». Там, конечно, выдал изумительный сезон-2017/18 с 18+15, да и следующий был не хуже – 17+13.
Но в 2022-м история закончилась – и Рахим уехал покорять «Челси», который вернул «Сити» почти всю сумму.
• А в топ-20 все еще задержится – теперь уже на предпоследнем месте – несравненный Энди Кэрролл, которого «Ливерпуль» спешно вытащил у «Ньюкасла» в 2011-м на замену Фернандо Торресу. Обошелся тогда Кэрролл в 41 млн евро. 6 голов за 44 матча в АПЛ не впечатлили, да и сам футболист позже говорил: «Тогда я был травмирован и думал: «Господи, пожалуйста, пусть я не пройду медосмотр». Как только я сел в вертолет, я понял, что хочу назад».
• Самый дорогой английский футболист, проданный не в английский клуб – Джуд Беллингем. Кстати, он располагается еще и на 30-м месте – три года назад за 30,15 млн уходил в «Боруссию» из «Бирмингема».
• Дороже всех за рубеж из АПЛ уезжал Тэмми Абрахам: в 2021-м перебрался из «Челси» в «Рому» за 41 млн. И заодно сыграл в двух финалах еврокубков.
• А где там суперзвезды прошлого, которые долго составляли с Фердинандом главную тройку? Уже в начале третьего десятка. В 2003-м Дэвид Бекхэм перешел в «Реал» за 37,5 млн, а еще через год – Уэйн Руни в «МЮ» за 37 млн. Спустя годы дороже их, например, «Челси» обошелся Дэнни Дринкуотер – за 37,9 млн. Чтобы потом сыграть за лондонский клуб в АПЛ лишь 12 матчей.
10 самых дорогих трансферов лета-2023. В топ-3 уже тесно, АПЛ тотально доминирует
Фото: Gettyimages.ru/George Wood, Tan Jun
Молодной, моторный, опытный, с хорошей культурой паса, очень мощный и выносливый. Для любого клуба АПЛ это лютый трансфер был бы.
О чём ты говоришь вообще?