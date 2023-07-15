25 комментариев

Деклан Райс наконец перешел в «Арсенал» из «Вест Хэма». Об этом трансфере долго говорили летом – он и свершился.

Райс дороже Грилиша!

«Вест Хэм» отклонил два предложения «Арсенала» и не устоял перед третьим, хотя в списке желающих фигурировали «Ман Сити» и «Бавария». Сам же Райс склонялся к переходу как раз в «Арсенал».

Мы рассказывали про это ранее:

У «Арсенала» – крутой полузащитник, у «Вест Хэма» – куча денег. У нас – обновление в рейтинге самых дорогих трансферов среди английских игроков. Данные – Transfermarkt.

Главное из рейтинга: много изменений в этом десятилетии, в топ-20 есть Кэрролл, из Англии дороже всех уезжал Абрахам

Вспоминаем:

• Летом 2023-го сразу три игрока вклинились в десятку – Райс, Беллингем и Маунт. Без них в рейтинге бы присутствовали Арон Ван-Биссака (55 млн), Кайл Уокер (52,7 млн) и Бен Чилуэлл (50,2 млн).

Сейчас вместе с этими футболистами был бы топ-13 – именно столько английских игроков обходились в 50+ млн евро. Следующий – 14-й – Калвин Филлипс, за него «Ман Сити» заплатил 49 млн.

• Кстати, в 2021-м тоже три игрока врывались в рейтинг – Грилиш, Санчо и Уайт. До 2021-го десятка бы выглядела так по убыванию: Магуайр, Стерлинг, Стоунз, Ван-Биссака, Уокер, Чилуэлл, Фердинанд, Кэрролл, Окслейд-Чемберлен, Дринкуотер.

• Из совсем далекого прошлого в рейтинге самых дорогих трансферов английских футболистов есть Рио Фердинанд – за него в 2002-м «МЮ» отдал «Лидсу» 46 миллионов евро. По сути, рекорд держался 13 лет, пока его не побил Рахим Стерлинг.

• Стерлинг присутствует в десятке дважды. Вы наверняка помните тот громкий трансфер в середине 2010-х, когда игрок набрал 32 очка по гол+пас за два сезона АПЛ в «Ливерпуле», а затем в 20 лет умотал в «Ман Сити». Там, конечно, выдал изумительный сезон-2017/18 с 18+15, да и следующий был не хуже – 17+13.

Но в 2022-м история закончилась – и Рахим уехал покорять «Челси», который вернул «Сити» почти всю сумму.

• А в топ-20 все еще задержится – теперь уже на предпоследнем месте – несравненный Энди Кэрролл, которого «Ливерпуль» спешно вытащил у «Ньюкасла» в 2011-м на замену Фернандо Торресу. Обошелся тогда Кэрролл в 41 млн евро. 6 голов за 44 матча в АПЛ не впечатлили, да и сам футболист позже говорил: «Тогда я был травмирован и думал: «Господи, пожалуйста, пусть я не пройду медосмотр». Как только я сел в вертолет, я понял, что хочу назад».

• Самый дорогой английский футболист, проданный не в английский клуб – Джуд Беллингем. Кстати, он располагается еще и на 30-м месте – три года назад за 30,15 млн уходил в «Боруссию» из «Бирмингема».

• Дороже всех за рубеж из АПЛ уезжал Тэмми Абрахам: в 2021-м перебрался из «Челси» в «Рому» за 41 млн. И заодно сыграл в двух финалах еврокубков.

• А где там суперзвезды прошлого, которые долго составляли с Фердинандом главную тройку? Уже в начале третьего десятка. В 2003-м Дэвид Бекхэм перешел в «Реал» за 37,5 млн, а еще через год – Уэйн Руни в «МЮ» за 37 млн. Спустя годы дороже их, например, «Челси» обошелся Дэнни Дринкуотер – за 37,9 млн. Чтобы потом сыграть за лондонский клуб в АПЛ лишь 12 матчей.

Фото: Gettyimages.ru/George Wood, Tan Jun