Фирмино близок к Саудовской Аравии, Марез пока думает. А кто еще может уехать?
Гризманн, кажется, отказал.
Саудовская Аравия становится центром притяжения футбольных звезд. Карим Бензема, Нголо Канте, Рубен Невеш, Калиду Кулибали уже там, на очереди Хаким Зиеш и Эдуар Менди.
Ловите порцию свежих слухов.
Мареза соблазняют жирным контрактом, у Фирмино скоро медосмотр. А вот Гризманн, кажется, отказал
• Рияд Марез может уйти в «Аль-Ахли».
По информации Daily Mail, алжирцу предлагают двухлетний контракт с зарплатой в 43 млн фунтов (50 млн евро) за сезон + бонусы. Сейчас Рияд зарабатывает в пять раз меньше – пока размышляет над саудовским предложением и не уверен, что стоит покидать «Сити» сразу после требла. Английский клуб хочет оставить Мареза.
• Роберто Фирмино тоже связывают с «Аль-Ахли», переговоры уже на продвинутой стадии.
Как сообщает журналист CBS Sports Бен Джейкобс, источники в клубе убеждены, что нападающий подпишет контракт на три года. У саудовского клуба все готово к закрытию сделки.
Инсайдер Фабрицио Романо пишет, что медосмотр бразильца запланирован в период со среды по пятницу.
• Антуан Гризманн привлек внимание «Аль-Насра», где зажигает Криштиану Роналду.
Foot Mercato утверждал, что представители клуба уже встретились в Лондоне с агентами Гризманна. Но надежный Фабрицио Романо пишет, что планы француза не изменились, он хочет остаться в «Атлетико».
• Каллум Хадсон-Одои интересен двух неназванным клубам Саудовской Аравии, тоже инсайд от Романо. Пока непонятно, согласится ли англичанин на переход. В прошедшем сезоне он играл в аренде за леверкузенский «Байер»: 14 матчей и 1 ассист.
• Сауль Ньигес может перейти в «Ан-Наср». Фабрицио Романо сообщил, что представители клуба уже ведут переговоры с «Атлетико».
• Томас Парти из «Арсенала» оценивается саудовцами в 40 млн евро: в гонке несколько клубов, сумму хотят перечислять поэтапно. Сам футболист пока не принял никакого решения. К нему еще есть интерес «Ювентуса». Переговоров с «Арсеналом» о продлении контракта Парти не ведет.
• Секо Фофана тоже может присоединиться к Криштиану Роналду. Как сообщает журналист Руди Галетти, «Аль-Наср» начал переговоры с полузащитником «Ланса». Футболист согласился на них, желая уточнить, на какую сумму он может претендовать.
• Мэтт Доэрти – еще один вариант для саудовских клубов. Фабрицио Романо пишет, что переговоры ведутся, но деталей пока нет. После истечения контракта с «Атлетико» в конце июня Доэрти станет свободным агентом.
• К игрокам РПЛ саудовцы тоже присматриваются. Речь про нападающего «Краснодара» Джона Кордобу.
По информации «РБ Спорт», он готов рассмотреть такой вариант продолжения карьеры. Сумма трансфера может составить 12-15 миллионов евро.
А что с тренерами?
Саудовская Аравия ждет не только топовых футболистов, но и тренеров.
• Заговорили про Дженнаро Гаттузо. На итальянского тренера претендуют сразу несколько саудовских клубов. В ближайшее время он решит, какое предложение принять.
До этого было несколько неудачных переговоров.
• Жозе Моуринью заинтересовал «Аль-Ахли», но португалец отказался от предложения – в «Роме» интереснее.
• Экс-тренер «Рейнджерс» и «Астон Виллы» Стивен Джеррард съездил пообщаться с руководством «Аль-Иттифака», подумал пару дней – и отказался. О чем сам и рассказал ВВС.
• Массимилиано Аллегри отказался от гигантского предложения «Аль-Хилаля» на 30 млн евро в год. Чуть раньше коуч отверг контракт на 20 млн.
Звезды, конечно, едут, но отказов пока все равно больше.
Аллегри отклонил контракт на 30 млн в год из Саудовской Аравии. А «Юве» этому рад?
Они отказали Саудовской Аравии. Месси, Модрич, Неймар – кто еще?
Фото: globallookpress.com/IMAGO/Andrew Yates, Ivan Terron/Keystone Press Agency, IMAGO/Gary Oakley, IMAGO/www.imago-images.de, IMAGO/David Rawcliffe, Edgar Breshchanov/Global Look Press, Fabrizio Corradetti/Keystone Press Agency, Mutsu Kawamori/AFLO
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