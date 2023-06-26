Поделился эмоциями в колонке для The Players’ Tribune.

Гюндоган тепло прощается с «Манчестер Сити» и Гвардиолой – немецкий полузащитник написал большую колонку для The Players’ Tribune, где поблагодарил клуб и поделился эмоциями.

Мы перевели ее полностью.

«Когда я приехал в Манчестер, я был молодым человеком без детей, но с большими мечтами. Трудно поверить, но семь лет спустя я ухожу отцом, который осуществил все мечты, которые у него когда-либо были.

Прощание никогда не бывает легким – и прощаться с этой командой особенно тяжело. Когда я писал парням, что ухожу, меня захлестнули эмоции. Я буду скучать по всем, честно. Но я счастлив сказать, что ухожу отсюда чемпионом – в моем сердце нет ничего, кроме любви к клубу. Кто бы еще ушел из команды, которая выиграла требл, – да еще и в качестве действующего капитана?

Удивительно, чего мы достигли. Пять титулов Премьер-лиги за семь лет, которые я провел здесь. Два Кубка Англии. Лига чемпионов. Требл. Но это только трофеи. Больше всего я запомню то, что происходило внутри команды – особенно в этом сезоне. Я никогда не испытывал ничего подобного.

Я довольно сдержанный человек – мне нужно время, чтобы открыться. Но самое замечательное в этой команде то, что мы все чувствовали себя комфортно, шутя друг с другом – вне зависимости от того, под каким давлением находились. На тренировках мы играли 5 на 2 в штрафной, и мне больше всего нравилось шутить с Рубеном Диашом. На поле я обычно действую просто – поэтому ребята нашли забавным называть меня Зиданом, если я исполнял что-то техничное.

После тренировок, где я хорошо показал себя, Рубен ходил и называл меня Зиданом. Я отвечал: «Не, сегодня был Пирло. Зидан вернется завтра».

Мы смеялись каждый день – это редкость в футболе. Я действительно должен отдать должное нашим женам и партнерам за то, что мы сблизились в этом сезоне. Они организовывали барбекю в групповом чате – и это многое значило. Это была самая сплоченная команда в моей карьере – думаю, именно поэтому мы наконец взяли ЛЧ.

В последние 10 лет ЛЧ была для меня навязчивой идеей. Это была натуральная одержимость. Когда моя дортмундская «Боруссия» проиграла финал ЛЧ в 2013 году, я был раздавлен – не мог осознать, что мы проиграли финал. Мысль об этом поражении преследовала меня 10 лет. Я приехал в «Сити», потому что моей главной целью было завоевание этого трофея. Было ужасно, когда мы проиграли финал «Челси» два года назад. Год назад, когда я остался на скамейке в полуфинале с «Реалом» на «Этихаде», было еще тяжелее. Когда Пеп назвал состав, я был просто опустошен.

В этом сезоне что-то щелкнуло – я просто знал, что мы это сделаем. Я имею в виду не только ЛЧ – я знал, что мы выиграем все. Неделю за неделей я просто чувствовал, что пазл выстраивается идеально. Даже когда мы отставали от «Арсенала» на 10 очков, я знал, что мы выиграем АПЛ. Де Брюйне, Уокер, Стоунз, Бернарду, Эдерсон – у нас уже была прочная основа, к которой добавились Грилиш и Холанд.

Некоторые медиа неправильно воспринимают Грилиша. Он один из самых приятных парней, которых я встречал в футболе. С ним весело, он скромный и чистый. Я был рад его успеху в этом сезоне, потому что я знаю, каково это – прийти в большой клуб за большие деньги, а затем испытывать давление. Он усердно работал, чтобы выйти на новый уровень в этом сезоне, и проявил себя фантастически.

Я не знал, чего ожидать от Холанда, когда он пришел. Мы видели его голы в «Дортмунде», наблюдали за вниманием, которое он там привлекал, и задавались вопросом: «Впишется ли он в состав?» Но когда я познакомился с ним, то был удивлен, как кто-то может быть настолько талантливым, но все равно стремиться к самосовершенствованию. Ему всегда мало. Я чувствую, что для него нет границ. Месси и Роналду – два игрока, с которыми я могу сравнить Эрлинга.

Наш второй вратарь Штефан Ортега стал еще одним человеком, без которого я бы не провел настолько сильный сезон. Мы каждый день вместе пили эспрессо – и общение с соотечественником помогло мне раскрепоститься еще сильнее. Также я стал намного ближе общаться с Де Брюйне. Я чувствовал, что могу поговорить с ним о чем угодно. Круто, когда ты общаешься с товарищами команде не так, как с обычными коллегами.

Партнеры по «Сити» вселяли в меня уверенность, что мы можем побеждать в каждом матче. Когда вы действительно доверяете товарищам по команде, вы можете играть без всякого страха – и тогда кажется, что происходит волшебство. Возможно, именно поэтому я забил так много ключевых мячей в этом сезоне.

(Для интересующихся: да, я действительно планировал так пробить в матче с «Эвертоном». Я немного техничный игрок – можете спросить Рубена).

Этот сезон был похож на фильм. Но я не думаю, что мог мечтать о лучшем финале, чем финал в Стамбуле. Это было своего рода возвращением домой для меня и моей семьи. Я помню, как самолет заходил на посадку над городом, и я смотрел в окно, понимая, что буду капитаном «Сити» в финале ЛЧ на родине моего дедушки.

В автобусе до отеля я ехал со Скоттом Карсоном, который выиграл ЛЧ с «Ливерпулем» в 2005-м. Он сказал: «Ребята, не волнуйтесь. Каждый раз, когда я приезжаю в Стамбул, то уезжаю отсюда с трофеем ЛЧ». Хахаха, думаю со Скоттом в команде мы не могли проиграть.

Единственная проблема была в том, что матч начинался только в 22:00 – так что мы целый день были предоставлены сами себе и нашим мыслям. Я помню, как выключил телефон, потому что не хотел читать сообщения – но все равно не мог вздремнуть и даже смотреть телевизор. Я нервничал. Я сыграл матч около 500 раз в голове в номере отеля. Я очень хотел выиграть.

Не забуду одну вещь: когда Пеп отвел в сторону в раздевалке и сказал, чтобы я оставил время для предматчевой речи Кайла. Уокер, который не вышел в старте, сказал, что сильно всех нас любит и добавил: «Это всегда было моей мечтой. Идите и исполните ее».

Не могу говорить о финале – в моей голове он все еще выглядит размытым. Мы сыграли не лучшим образом, но нашли способ победить – как настоящие чемпионы.

Отчетливее всего я помню финальный свисток. Я рухнул на поле и уткнулся головой в траву – пытался все осознать. Когда я поднялся, меня окружали игроки «Интера», утопающие в слезах. Я подошел к ним и сказал, что они должны гордиться сезоном и продолжать сражаться. Эмоции игроков «Интера» помогли мне понять, что мы могли и не выиграть финал. Решающие матчи почти всегда проходят на равных.

Борьба всегда чего-то стоит, но годы неудач сделали нашу победу ошеломляющей и сладкой.

Первым, кого я увидел из запасных, был Штефан. Мы долго обнимались – и именно этот момент поразил меня. Я заплакал. Он тоже начал плакать. Мы были очень счастливы и чувствовали облегчение.

Пеп три раза повторил: «Мы сделали это».

Моя семья сказала мне: «Ты сделал это».

Но нет. Все было именно так, как сказал Пеп. Мы сделали это.

За каждой мечтой стоит семья, она так же важна, как игрок. Мои родители много работали, чтобы обеспечить нам хорошую жизнь. Мой отец был водителем грузовика в пивной компании. Моя мать была поваром в кафе при бассейне. Мой дедушка впервые приехал в Германию, чтобы работать в шахтах. Для меня стоять перед всем миром как чемпион, как Гюндоган, это было невероятное чувство.

Должен сказать, что все это было бы невозможно без Пепа. Бывают моменты, когда он так требователен к нашей игре и так интенсивен, что это может быть немного сложно в психологическом плане. Но когда все находят общий язык, и мы достигаем гармонии на поле, его система настолько эффективна, что кажется, будто она не требует усилий.

Всегда чувствовал тесную связь с Пепом. Однажды он сказал мне: «Я бы хотел играть с 11 полузащитниками. Вы, ребята, можете видеть игру на пять шагов вперед».

Один из самых трудных звонков, который мне пришлось сделать, был Пепу, тогда я сказал, что собираюсь уходить. Все, что я мог сделать, это сказать спасибо. Не только за этот сезон или за все трофеи, но и за то, что привел меня сюда в первую очередь. Я никогда не забуду, как в конце сезона в Дортмунде я повредил колено, мне пришлось делать операцию, я так волновался, что «Сити» откажется от сделки. Но Пеп позвонил мне по телефону и сказал: «Не волнуйся, это ничего не меняет. Мы хотим, чтобы ты был здесь. Мы будем ждать тебя, сколько бы времени это ни заняло».

Я могу только представить, что подумали фанаты, когда этот тихий парень со смешным именем приехал сюда, в Манчестер, за большие деньги, а на презентации он хромал на костылях.

Ну, все, что я могу сказать.... Я пришел сюда, хромая на одну ногу, а ухожу с ощущением, что летаю в облаках.

После триумфа и впечатляющего парада под манчестерским дождем, я подумал про себя: как все могло сложиться лучше, чем сейчас? Чего еще ты мог достичь? Как ты мог написать что-то более совершенное? И ответ был: «Никак».

Возможно, Пеп надеялся, что мы вместе приедем в «Сити» и вместе уедем, но я знаю, что он понимает мое решение. Уверен, что ему помогает то, что я перехожу в клуб его детства. Надеюсь, скоро мы встретимся в финале Лиги чемпионов. Если и был смысл переходить, то только в один клуб мира. Либо «Барселона», либо ничего. С детства я мечтал надеть эту футболку.

Уверен, у меня впереди еще несколько лет игры на высочайшем уровне, и я просто хочу помочь «Барселоне» вернуться на заслуженное место.

Мы с моим старым другом Левой воссоединимся. Я буду рад сыграть под руководством еще одного тренера, которым долгое время восхищался. Когда мы с Хави разговаривали о проекте, все казалось таким естественным. Я вижу, что наши характеры очень схожи. Мы похожим образом смотрим на игру.

Я знаю, что в «Барселоне» будет большое давление. Но я люблю давление. Я люблю выходить из зоны комфорта. Я не искал легкий вариант. Я искал новый вызов. Вот о чем будет эта новая глава.

Я не могу дождаться, когда сыграю в футболке «Барселоны». Но сначала хочу в последний раз высказаться о «Манчестер Сити». Я хочу обратиться напрямую ко всем моим товарищам по команде, персоналу и особенно к болельщикам....

Я просто хочу, чтобы вы знали, что я всегда буду за «Сити». Ничто не может разорвать эту связь. Это любовь на самом высоком уровне из возможных. Все, что я могу сказать, это спасибо вам.

Я осуществил мечты благодаря тренерам, которые подталкивали меня (иногда очень сильно!) на новый уровень, товарищам по команде, которые пожертвовали всем, что у них было, чтобы играть в такой красивый футбол, болельщикам, которые проехали тысячи миль, чтобы поддержать нас, клубу, который дал мне шанс стать частью этого амбициозного проекта, и всем врачам и физиотерапевтам, которые проделали такую невероятную работу по поддержанию нашего здоровья.

Я уверен, большинство людей, вероятно, помнят голы, голевые передачи и финалы этой невероятной эпохи. Но я буду лелеять немного другое.

Да, временами футбол был потрясающим. Но люди были еще лучше. Я буду помнить вас всех до конца жизни. Спасибо за все.

С уважением, Илкай».

Гюндоган – уже в «Барсе». Он был первым подписанием Пепа в Манчестере

Фото: Gettyimages.ru/Clive Rose / Staff, Shaun Botterill / Staff, Michael Regan / Staff, Michael Steele / Staff, Julian Finney / Staff; globallookpress.com/IMAGO/Paul Terry, imago sportfotodienst; instagram.com/ilkayguendogan