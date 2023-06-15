14 комментариев

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Отбор на Евро продолжается: Бельгия Тедеско против Австрии Рангника, Роналду готов сыграть 200-й матч за Португалию

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В Европе стартуют летние матчи сборных – в Лиге наций будет определен победитель, а в квалификации к Евро-2024 пройдут четыре игровых дня.

Как сейчас выглядят таблицы отборочного этапа к Евро-2024

Напоминаем регламент: две лучшие команды каждой из десяти групп выходят на Евро напрямую, еще три сборные добавятся через стыковые матчи по итогам розыгрыша Лиги наций.

В таблицах при равенстве очков сначала учитываются личные встречи, а уже затем разница мячей.

Какие матчи состоятся летом

• В группе А сборная Испании свободна от летних игр квалификации, так как выступает в финальном турнире Лиги наций. Так что здесь будем ждать зрелища от матча Холанда против Робертсона – Норвегия примет Шотландию в субботу. Через три дня норвежцы сыграют с Кипром, шотландцы – с Грузией.

Шотландия сделала широчайший шаг к выходу на Евро, обыграв Испанию. У нее отличные шансы. Обыграть Грузию, не проиграть в Норвегии – и задача почти выполнена.

• В группе В летние матчи пропустят Нидерланды – тоже из-за Лиги наций, где вылетели в полуфинале от Хорватии.

Здесь Франция и Ирландия поочередно сыграют с Гибралтаром и Грецией. Фаворит группы понятен, но расклады по второму месту этим летом наверняка перепутаются.

• Италия из группы C уехала на Лигу наций, так что без нее Англия и Украина проведут по матчу против Мальты и Северной Македонии.

Позапрошлым летом украинцы уже играли против македонцев в финальном турнире Евро. В Скопье у них будет непростой матч, но результаты оставшихся трех летних игр в этой группе кажутся предсказуемыми.

• Матчи группы D пройдут без участвующей в ЛН Хорватии, так что здесь Турция и Армения сыграют по разу против Латвии и Уэльса. Здесь три явных претендента на два места, но вмешаются ли армяне?

• В группе Е лето – время для разборок команд из нижней части: например, Албания сыграет и с Молдовой, и с Фарерскими островами. У чехов и поляков будет только по одному матчу – против Фарер и Молдовы. 

• В группе F – непростой момент для лидера: австрийцам во главе с Ральфом Рангником предстоит сначала сыграть в Бельгии, а потом принять Швецию. Еще два матча в этой группе пройдут с участием Эстонии: против Азербайджана и Бельгии.

• В группе G Венгрия и Болгария протестируют Литву и сразятся с балканцами: венгры отправятся в Черногорию, а болгары примут Сербию. Здесь тоже велика вероятность, что все перепутается в борьбе, по крайней мере, за второе место.

• В группе Н будет сразу шесть матчей, но только Финляндия сыграет оба дома (против Словении и Сан-Марино) и только Казахстан – дважды в гостях (против Сан-Марино и Северной Ирландии). Датчанам c лучшим бомбардиром Расмусом Хейлундом предстоит принять Северную Ирландию и съездить в Словению.

Любопытно, что все кроме Сан-Марино в этой группе победили уже хотя бы по разу. 

• Швейцария и Румыния в группе I могут еще сильнее оторваться от конкурентов, сыграв против Андорры и Косово, но потом встретятся в очном матче в Люцерне. Беларусь проведет две игры в Будапеште против Израиля и Косово.

• Летние матчи группы J начнутся с красивой вывески Люксембург – Лихтенштейн, затем эти сборные сыграют соответственно с боснийцами и словаками. Португальцы примут Боснию и Герцеговину, а потом отправятся в Исландию, которая перед этим примет Словакию. Здесь тоже все может запутаться после обоих туров.

Кстати, у Криштиану Роналду сейчас 198 матчей за сборную Португалии. Кажется, 200-й матч случится в Исландии.

Когда будут самые интересные матчи

Расписание потенциально интересных или заслуживающих внимание матчей сборных – квалификации Евро-2024 и Лиги наций – выглядит вот так:

• 15 июня, 21:45 (московское время): Испания – Италия (1/2 ЛН);

• 17 июня, 19:00: Норвегия – Шотландия / 21:45: Бельгия – Австрия, Португалия – Босния и Герцеговина;

• 18 июня, 16:00: матч за 3-е место ЛН / 21:45: финал ЛН;

• 19 июня, 21:45: Турция – Уэльc, Швейцария – Румыния, Франция – Греция, Англия – Северная Македония;

• 20 июня, 21:45: Исландия – Португалия, Австрия – Швеция.

Сколько еще будет туров и когда состоится Евро-2024

Осенью пройдут очередные матчи сборных: 7-12 сентября, 12-17 октября и 16-21 ноября. Стыковые матчи запланированы на весну 2024 года – полуфиналы состоятся 21 марта, финалы – 26-го.

Чемпионат Европы-2024 пройдет в десяти городах Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Формат турнира тот же, что и на двух предыдущих Евро: шесть групп по четыре команды и плей-офф с 1/8 финала.

Развязка Лиги наций: кто играет в полуфиналах, как это влияет на отбор Евро-2024?

Фото: Gettyimages.ru/Maja Hitij; globallookpress.com/ALvaro Isidoro

14 комментариев

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NickN
Спасибо. Ждем расклад на кубок КОНКАКАФ
+8
-1
+7
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Анатолий Дмитриевич
Ответ Владимир Самсонов
Третье место выходит в стыке. Ниже они не опустяться.
вообще-то нет
+3
0
+3
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Анатолий Дмитриевич
Холанд, кажись, опять мимо крупного турнира
+2
0
+2
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feelthedroom@mail.ru
Ответ Sergio19882007
Мечта Роналду сыграть в матче Люксембург-Лихтенштейн)
А в чем мечта?
Нейтральным игроком или что?
Или показать что может на себе тащить любую команду? В отличии от Лео , который только с левых пенок решает матчи, так что ли?))
+8
-6
+2
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Sergeev55
Роналду не только сыграет 200-й матч за сборную, а ещё и на Евро-2024 сыграет!!!
+1
0
+1
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Sergio19882007
Мечта Роналду сыграть в матче Люксембург-Лихтенштейн)
+12
-12
0
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Zombieset
Откуда автор знает, какие матчи будут самыми интересными? И с чего это вдруг матчи 19 июня самые интересные? Одна унылость в анонсах. Как и сами отборы.
0
0
0
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Sergio19882007
Ответ feelthedroom@mail.ru
А в чем мечта? Нейтральным игроком или что? Или показать что может на себе тащить любую команду? В отличии от Лео , который только с левых пенок решает матчи, так что ли?))
Месси чемпион мира,а Роналду игрушка в гареме шейхов)
+4
-4
0
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Предан Мадриду!!!
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Sergio19882007
Месси чемпион мира,а Роналду игрушка в гареме шейхов)
Месси стал чемпионом мира в гареме шейхов
0
0
0
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Предан Мадриду!!!
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Sergio19882007
Месси чемпион мира,а Роналду игрушка в гареме шейхов)
Месси стал чемпионом мира будучи игрушкой в гареме шейхов, Мэн))
0
0
0
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Владимир Самсонов
Ответ Анатолий Дмитриевич
Холанд, кажись, опять мимо крупного турнира
Третье место выходит в стыке. Ниже они не опустяться.
0
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Владимир Самсонов
Ответ Анатолий Дмитриевич
вообще-то нет
Да, вы правы. Но тогда есть путь Лиги Наций. Там довольно слабые сборные.
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Анатолий Дмитриевич
Ответ Владимир Самсонов
Да, вы правы. Но тогда есть путь Лиги Наций. Там довольно слабые сборные.
ну вообще-то там Норвегия уже заняла второе место в группе и не факт, что сыграет в стыках
0
0
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