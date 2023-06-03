30 комментариев

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«Сити» в шаге от требла! Вырвали Кубок Англии у «МЮ» дублем Гюндогана

Илкай Гюндоган Илкай Гюндоган
Кубок Англии Кубок Англии
Бруну Фернандеш Бруну Фернандеш
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Давид Де Хеа Давид Де Хеа
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«Манчестер Сити» движется не просто к успешному сезону, а к величию.

Выиграли второй внутренний трофей: забрали Кубок Англии в финале у «Манчестер Юнайтед».

Через неделю – кульминация, финал Лиги чемпионов и шанс на требл.

Символично, что решающий кубковый матч выиграли именно у «Ман Юнайтед» – последнего английского автора требла. Это было в другом мире и другом веке, но все же ориентир для всех.

И финал вышел весьма напряженным.

Победить помог самый быстрый гол финалов – 13-я секунда! xG удара – 0,03!

Как же быстро Илкай Гюндоган забил! Решился на дальний удар с лету – и попал точно в девятку в первой же атаке.

Это самый быстрый гол финалов Кубка Англии. Немец превзошел экс-игрока «Эвертона» Луи Саа, который забил «Челси» в финале Кубка-2009 на 25-й секунде.

Причем момент-то неочевидный совсем: xG удара – лишь 0,03. xGOT (xG, но с учетом попадания в створ) – 0,26.

Кажется, Давид де Хеа мог потащить. Он в этом сезоне хоть и забрал «Золотую перчатку» АПЛ, но оставляет вопросы. У испанца за календарный год показатель предотвращенных голов – 0,02 (у 40% вратарей топ-5 лиг выше), процент сэйвов – 71,7 (больше половины вратарей топ-5 эффективнее). Еще больше важных цифр – в телеграм-канале Павла Тихонова.

Грилиш привез пенальти, но «Сити» все равно вырвал. Потому что Гюндоган!

«МЮ» сравнял еще в первом тайме – помог пенальти на 31-й минуте. После заброса в штрафную и скидки Аарона Уан-Биссаки мяч попал в руку Джека Грилиша.

Главный арбитр матча Пол Тирни после подсказки ВАР поставил одиннадцатиметровый – а Бруну Фернандеш покатил в левый угол, вратарь не угадал. Интригующие 1:1. Удивительная деталь первого тайма: Джон Стоунз сделал 23 касания в штрафной «МЮ», был лидером «Сити».

В начале второй половины «Сити» восстановил преимущество – и снова благодаря дальнему удару Гюндогана. Немец оформил дубль, суммарный xG двух его голевых ударов – всего 0,07. Де Хеа опять не спас.

• Пеп выиграл 34-й трофей в тренерской карьере. 14 взял в «Барселоне», еще 7 в «Баварии», в Манчестере это 13-й трофей за 7 лет.

• В «Сити» у Гвардиолы пять чемпионств, четыре Кубка английской лиги, два Суперкубка Англии и два Кубка Англии.

• «Сити» выиграл Кубок Англии в 7-й раз, столько же побед у «Астон Виллы». Лидирует по этому показателю «Арсенал» с 14 Кубками.

Для долгожданного требла Пепу осталось только обыграть «Интер» в финале Лиги чемпионов.

Развязка сезона – 10 июня в Стамбуле.

Фото: Gettyimages.ru/Clive Rose, Shaun Botterill

30 комментариев

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udiekemen
Гюндоган бриллиант конечно, его нужно сохранить
+26
0
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Artur Kovas
Гюндогана нельзя продавать Сити, это овертоп
+13
0
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Jlaw
Карма за левую пенку
+15
-7
+8
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Bogdan Fedyuk
Какой же Гюндоган крутой , настоящий капитан . Нельзя терять такого игрока
+7
-1
+6
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SegaYasch
Ответ udiekemen
Гюндоган бриллиант конечно, его нужно сохранить
Когда забил первый, то подумал что просто дурак залетел, пальнул на удачу и мяч приземлился куда надо
Но после второго гола понял что и первый был не случаен
Еще и с разных ног забил
+5
0
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Football Forever
Ответ Jlaw
Карма за левую пенку
Сити хоть и был сильнее, пенальти был по делу.
+6
-1
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Alex_V69
Сильнейшая команда победила. МЮ постарался дать бой. Все было буднично и прозаично. Никакой интриги
+4
0
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Jlaw
Ответ Football Forever
Сити хоть и был сильнее, пенальти был по делу.
я согласен что он по делу, за такие зацепы ставят, но если бы МЮ выиграл из-за пенки, то это было бы нечестно
+4
-1
+3
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Роман
Возьмут требл.
Холанд или Де Брейне выиграют ЗМ.
+10
-7
+3
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Ман Сити
Настоящий капитан. Тащит когда реально нужно, как и в том сезоне против Виллы.
Нельзя отпускать же.
+4
-2
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Igor Pivovarov
Результат по игре. Ваш кэп.

Не хватало еще чтоб МЮ с такой пенкой по итогу победил. Но вообще играл МЮ не так уж и плохо, учитывая уровень сопротивления. Просто одни на пике своего могущества, причем паневропейского, а другие возвращаются в самую илитку.

Интеру не позавидуешь, после него матчей если не всей жизни, то последних шести лет не будет.
+2
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samvaga
Победа Сити на классе
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Леонид Ботвинник
На самом деле МЮ пока не уровень. Две три передачи - ошибка. Гол Гюндоган забивает, детская ошибка нет подбора. В детских школах учат - игрок должен находится на линии штрафной при стандарте. Эти прижимаются к вратарской и Элкан спокойно пробивает. Работы непочатый край.
+2
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Алексей Тарасюк
Всякое может случиться. Зря многие хоронят Интер
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Erakha
Санчо конечно полный ноль. Будто МЮ играли в 10-ом. Де Хеа необходимо убрать с основы. Эриксен тоже потерялся, легко терял мячи. Чтоб на равных бороться с сити тен Хага нужно поддержать трансферами. С этим составом он выжил максимум.
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Тюменский медвежонок
я чуть ли не молился чтобы в МЮ пришел тен Хаг, потому что видел его Аякс, видел как он построил супер атакующую команду которая не боится даже топов в Лиге Чемпионов и играет с ними на равных в "атакующий" футбол, но прошел целый сезон в МЮ и сейчас этот финал кубка Англии, где я смотрю на свою команду и не понимаю ничего... мы как не умели атаковать - так и не умеем, при Сульшере тоже самое было, что такое "позиционная атака" команда вообще не понимает, когда соперник обороняется нормальным блоком, у нас какой-то хаос в нападение и никто не понимает куда отдавать пас, всё что мы умеем это ловить соперника на контратаке, когда у соперника проходной двор появляется... Рэшфорд это вообще наше "проклятье", абсолютно деревянный игрок, который не в состоянии даже пас на 5 метров отдать точный, я убежден в том что это не игрок топ-команды, убежден в том что он бы никогда не играл в старте у команды которая ставит себе цель "взять чемпионство и Лигу Чемпионов", он бы никогда не играл в старте у условной Баварии, Реал Мадриде или в том же Манчестер Сити, его максимум бы был выход со скамейки и игра на 15-20 минут, а он у нас ГЛАВНАЯ епт звезда бездарная... я не понимаю почему у нас выходит спасать ситуацию нападающий Вергхорст - игрок Чемпионшипа, как мы докатились до такого... счет был в финале всего лишь 1-2, но мысль из головы не выходила что мы "не спасемся", потому что Сити нас просто на классе полностью переигрывает, какая-то безнадега все 90 минут, тьфу ты...
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boalx
Что так все накинулись на тен Хага, не понимаю... Сити теоретически должен был выигрывать мяча три, просто класс команды намного выше, хотя бы засчет сыгранности, да и по суммарному классу игроков. По большому счету получилась равная игра, с равными шансами. Вы вспомните, какие руины во главе с нарциссом тен Хаг получил вначале, без слез не глянешь! Кто вменяемый верил вначале сезона, что МЮ будет в зоне ЛЧ? Сколько было стёба и приколов по поводу вылета из премьер-лиги?!
Нужно усиливать состав, только и всего. Думаю, если тен Хагу дадут спокойно работать и прислушаются к его пожеланиям по усилению состава, Сити в следующем году получат реального конкурента.
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DolJun
иронично, что физруку в этом матче успех принесли дальние удары, против которых он выступал всю свою физкультурную карьеру
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Bobber
По игре было видно, что игровой ритм был нарушен после долгого простоя. Как бы в финале ЛЧ не вышло боком. МЮ конечно были очень хороши, но чувствуется опять таки, что Сити слегка растерял форму. Надеюсь соберутся через неделю и выдадут матч сезона.
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boalx
Ответ Роман
Возьмут требл. Холанд или Де Брейне выиграют ЗМ.
Не накаркай...)))
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#SharkTeam
Когда-то из-за позорных фанатов английские клубы банили в еврокубках, а сейчас в Англии появилась великая команда!
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vladimir.kostrichko
Ответ выходец из убежища
Что значит "настоящий фанат"? А твои элементарные доводы видели. Несёшь полную чушь и не разбираешься в вопросе. Если уж ты в интернете косячишь, когда есть возможность проверить любую информацию, боюсь представить, что будет вживую.
Какая любая информация....Когда фанаты команды с 14-ого места мне доказывают,что их клуб честно поднялся и это более великий клуб,чем Ливерпуль или МЮ-меня пробирает на смех....
Самим не смешно?
Ну нет проблем,что вы болеете за нее-у всех разные вкусы,но признавайте элементарные факты....
Сити - мешок....
От этого факта ну никак не уйти фанатам этого клуба....Если бы я болел за них я бы тоже бы признал это.....
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выходец из убежища
Ответ vladimir.kostrichko
Какая любая информация....Когда фанаты команды с 14-ого места мне доказывают,что их клуб честно поднялся и это более великий клуб,чем Ливерпуль или МЮ-меня пробирает на смех.... Самим не смешно? Ну нет проблем,что вы болеете за нее-у всех разные вкусы,но признавайте элементарные факты.... Сити - мешок.... От этого факта ну никак не уйти фанатам этого клуба....Если бы я болел за них я бы тоже бы признал это.....
Почему ты с таким рвением пытаешься что-то доказать каким-то рандомным людям в интернете? Почему тебе, взрослому человеку, не плевать кто и что пишет? Болеешь за великий клуб? Ну молодец, можешь этим гордиться (хотя это сомнительный повод для гордости - выбрал клуб с большим количеством трофеев и пытаешься к нему примазаться, именно поэтому я считаю, что почти все фанаты европейских топ клубов не из городов или стран, в которых эти клубы базируются, в какой-то степени глоры). Просто болей за свой клуб, откуда это желание кого-то "опустить"?
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Jlaw
Ответ Тюменский медвежонок
я чуть ли не молился чтобы в МЮ пришел тен Хаг, потому что видел его Аякс, видел как он построил супер атакующую команду которая не боится даже топов в Лиге Чемпионов и играет с ними на равных в "атакующий" футбол, но прошел целый сезон в МЮ и сейчас этот финал кубка Англии, где я смотрю на свою команду и не понимаю ничего... мы как не умели атаковать - так и не умеем, при Сульшере тоже самое было, что такое "позиционная атака" команда вообще не понимает, когда соперник обороняется нормальным блоком, у нас какой-то хаос в нападение и никто не понимает куда отдавать пас, всё что мы умеем это ловить соперника на контратаке, когда у соперника проходной двор появляется... Рэшфорд это вообще наше "проклятье", абсолютно деревянный игрок, который не в состоянии даже пас на 5 метров отдать точный, я убежден в том что это не игрок топ-команды, убежден в том что он бы никогда не играл в старте у команды которая ставит себе цель "взять чемпионство и Лигу Чемпионов", он бы никогда не играл в старте у условной Баварии, Реал Мадриде или в том же Манчестер Сити, его максимум бы был выход со скамейки и игра на 15-20 минут, а он у нас ГЛАВНАЯ епт звезда бездарная... я не понимаю почему у нас выходит спасать ситуацию нападающий Вергхорст - игрок Чемпионшипа, как мы докатились до такого... счет был в финале всего лишь 1-2, но мысль из головы не выходила что мы "не спасемся", потому что Сити нас просто на классе полностью переигрывает, какая-то безнадега все 90 минут, тьфу ты...
да я бы не сказал что Решфорд это игрок чш, проблема как была так и осталась, всем плевать на дисциплину, на тренера тоже, играют как хотят, а Решфорд вообще один из самых талантливых английских паспортистов, но ему голодающие дети Манчестера важнее этого всего
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