30 комментариев

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«Манчестер Сити» движется не просто к успешному сезону, а к величию.

Выиграли второй внутренний трофей: забрали Кубок Англии в финале у «Манчестер Юнайтед».

Через неделю – кульминация, финал Лиги чемпионов и шанс на требл.

Символично, что решающий кубковый матч выиграли именно у «Ман Юнайтед» – последнего английского автора требла. Это было в другом мире и другом веке, но все же ориентир для всех.

И финал вышел весьма напряженным.

Победить помог самый быстрый гол финалов – 13-я секунда! xG удара – 0,03!

Как же быстро Илкай Гюндоган забил! Решился на дальний удар с лету – и попал точно в девятку в первой же атаке.

Это самый быстрый гол финалов Кубка Англии. Немец превзошел экс-игрока «Эвертона» Луи Саа, который забил «Челси» в финале Кубка-2009 на 25-й секунде.

Причем момент-то неочевидный совсем: xG удара – лишь 0,03. xGOT (xG, но с учетом попадания в створ) – 0,26.

Кажется, Давид де Хеа мог потащить. Он в этом сезоне хоть и забрал «Золотую перчатку» АПЛ, но оставляет вопросы. У испанца за календарный год показатель предотвращенных голов – 0,02 (у 40% вратарей топ-5 лиг выше), процент сэйвов – 71,7 (больше половины вратарей топ-5 эффективнее). Еще больше важных цифр – в телеграм-канале Павла Тихонова.

Грилиш привез пенальти, но «Сити» все равно вырвал. Потому что Гюндоган!

«МЮ» сравнял еще в первом тайме – помог пенальти на 31-й минуте. После заброса в штрафную и скидки Аарона Уан-Биссаки мяч попал в руку Джека Грилиша.

Главный арбитр матча Пол Тирни после подсказки ВАР поставил одиннадцатиметровый – а Бруну Фернандеш покатил в левый угол, вратарь не угадал. Интригующие 1:1. Удивительная деталь первого тайма: Джон Стоунз сделал 23 касания в штрафной «МЮ», был лидером «Сити».

В начале второй половины «Сити» восстановил преимущество – и снова благодаря дальнему удару Гюндогана. Немец оформил дубль, суммарный xG двух его голевых ударов – всего 0,07. Де Хеа опять не спас.

• Пеп выиграл 34-й трофей в тренерской карьере. 14 взял в «Барселоне», еще 7 в «Баварии», в Манчестере это 13-й трофей за 7 лет.

• В «Сити» у Гвардиолы пять чемпионств, четыре Кубка английской лиги, два Суперкубка Англии и два Кубка Англии.

• «Сити» выиграл Кубок Англии в 7-й раз, столько же побед у «Астон Виллы». Лидирует по этому показателю «Арсенал» с 14 Кубками.

Для долгожданного требла Пепу осталось только обыграть «Интер» в финале Лиги чемпионов.

Развязка сезона – 10 июня в Стамбуле.

Фото: Gettyimages.ru/Clive Rose, Shaun Botterill