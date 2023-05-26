30 комментариев

Муктар Диакаби недоволен.

Оскорбления болельщиков «Валенсии» в адрес Винисиуса сделали расизм темой недели в испанском футболе. Клубы запустили акцию «Расистам в футболе не место». Перед матчами этого тура футболисты продемонстрируют специальный баннер.

Но один уже отказался от участия. Гвинейский защитник «Валенсии» Муктар Диакаби демонстративно разминался отдельно от остальных.

Диакаби недоволен, что пару лет назад Ла Лига не отреагировала должным образом, когда на расистской почве оскорбили самого Муктара.

В 2021-м Диакаби обвинил защитника «Кадиса» в расизме, а «Валенсия» ушла с поля. Ла Лига не нашла доказательств

Перемещаемся в апрель 2021-го, когда Ла Лига жила в условиях ковидных ограничений. «Кадис» и «Валенсия» играли на пустом стадионе.

На 32-й минуте Диакаби столкнулся с защитником соперников Хуаном Калой. Футболисты обменялись парой фраз, после чего Кала убежал, а игрок «Валенсии» разводил руками и пытался что-то объяснить. Муктар догнал Хуана в центре поля, они сцепились.

Диакаби с трудом оттащили. Защитник «Валенсии» не успокаивался и получил желтую карточку – и что-то долго объяснял судье Хименесу. После этого капитан «Валенсии» Габриэль Паулиста увел всю команду в раздевалку.

Через 25 минут «Валенсия» вернулась на поле – все, кроме Диакаби, которого заменили на Уго Гильямона. В официальном твиттере клуба написали, что Муктар попросил партнеров вернуться на поле – игроки вместе решили выйти и сражаться за честь клуба, а Диакаби остался на трибуне. Хотя потом появилось другое объяснение: клубу пригрозили лишением 6 очков.

«Валенсия» после матча выступила с заявлением из 10 пунктов с поддержкой Диакаби и осуждением расизма. По информации Marca, игрок «Кадиса» назвал Диакаби «гребаным нигером» – прозвучало negro de mierda, еще можно перевести как «черное дерьмо» или «черномазый говнюк» (простите, что углубляемся, но для понимания важно). Издание подтверждает, что именно эта фраза была зафиксирована в протоколе матча – со слов Диакаби.

Ла Лига тогда наняла компанию, которая изучила все доступные видеозаписи и прочитала по губам, что сказал Хуана Кала. Через 5 дней все обвинения в адрес игрока «Кадиса» сняли, потому что не нашли доказательств расизма. Отмечается, что Кала использовал такие выражения, как «дерьмо, оставь меня в покое, извини, не злись».

«Валенсию» и Диакаби такой итог не устроил: «Согласно имеющимся видео- и аудио-тестам, в рамках расследования нельзя доказать наличие ВСЕХ слов, которые услышал Диакаби. Отсутствие доказательств не означает, что этого не было».

На этом скандал объявили закрытым. До случая с Винисиусом. В котором поучаствовали и футболисты «Валенсии».

Кала поддел Диакаби и «Валенсию» после скандала с Винисиусом

Сразу после скандала с Винисиусом Кала сделал выпад в сторону Диакаби и игроков «Валенсии»:

«Сегодня Паулиста и его друг не покинули поле оскорбленными? Не было никаких заявлений, видео, ведь образцовые болельщики не виноваты, так? Время расставило всех клоунов по своим местам».

Диакаби ответил:

«Ты сейчас разговариваешь только потому, что они (Ла Лига) защитили тебя. Так что заткнись хотя бы ненадолго.

И да, естественно, я поддерживаю Винисиуса, а не фанатов, которые оскорбляли его на расистской почве. И я надеюсь, что мой клуб сделает все, чтобы наказать виновных... Промолчать – значит стать сообщником».

***

Скандал с Винисиусом только раскручивается. Ла Лига же отменила красную карточку бразильца. Судью-видеоассистента, который не указал главному арбитру на момент с удушающим приемом в адрес самого Винисиуса, уволили.

Игроки «Реала» вышли на матч против «Райо Вальекано» в футболках Жуниора с номером 20. Болельщики аплодировали на 20-й минуте.

А глава Ла Лиги Хавьер Тебас выступил в таком тоне:

«Во многих случаях мы делали все в одиночку. Нам никто не помогал – ни Винисиус, ни мадридский «Реал», ни кто-либо еще. Абсолютно одни.

Мы продолжим кампанию против расизма. Мы хотим достаточно компетенций, чтобы действительно решить эту проблему. Нам очень трудно это сделать, если прокуратура закрывает дела, утверждая, что оскорбления являются результатом спортивного соперничества».

Но один защитник «Валенсии» с этим крайне не согласен.

Фото: AFP/David Aliaga / NurPhoto; кадры трансляции