30 комментариев

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Игрок «Валенсии» проигнорировал акцию Ла Лиги против расизма. Обиделся, что его так не защищали

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Муктар Диакаби недоволен.

Оскорбления болельщиков «Валенсии» в адрес Винисиуса сделали расизм темой недели в испанском футболе. Клубы запустили акцию «Расистам в футболе не место». Перед матчами этого тура футболисты продемонстрируют специальный баннер.

Но один уже отказался от участия. Гвинейский защитник «Валенсии» Муктар Диакаби демонстративно разминался отдельно от остальных.

Диакаби недоволен, что пару лет назад Ла Лига не отреагировала должным образом, когда на расистской почве оскорбили самого Муктара.

В 2021-м Диакаби обвинил защитника «Кадиса» в расизме, а «Валенсия» ушла с поля. Ла Лига не нашла доказательств

Перемещаемся в апрель 2021-го, когда Ла Лига жила в условиях ковидных ограничений. «Кадис» и «Валенсия» играли на пустом стадионе.

На 32-й минуте Диакаби столкнулся с защитником соперников Хуаном Калой. Футболисты обменялись парой фраз, после чего Кала убежал, а игрок «Валенсии» разводил руками и пытался что-то объяснить. Муктар догнал Хуана в центре поля, они сцепились.

Диакаби с трудом оттащили. Защитник «Валенсии» не успокаивался и получил желтую карточку – и что-то долго объяснял судье Хименесу. После этого капитан «Валенсии» Габриэль Паулиста увел всю команду в раздевалку.

Через 25 минут «Валенсия» вернулась на поле – все, кроме Диакаби, которого заменили на Уго Гильямона. В официальном твиттере клуба написали, что Муктар попросил партнеров вернуться на поле – игроки вместе решили выйти и сражаться за честь клуба, а Диакаби остался на трибуне. Хотя потом появилось другое объяснение: клубу пригрозили лишением 6 очков.

«Валенсия» после матча выступила с заявлением из 10 пунктов с поддержкой Диакаби и осуждением расизма. По информации Marca, игрок «Кадиса» назвал Диакаби «гребаным нигером» – прозвучало negro de mierda, еще можно перевести как «черное дерьмо» или «черномазый говнюк» (простите, что углубляемся, но для понимания важно). Издание подтверждает, что именно эта фраза была зафиксирована в протоколе матча – со слов Диакаби.

Ла Лига тогда наняла компанию, которая изучила все доступные видеозаписи и прочитала по губам, что сказал Хуана Кала. Через 5 дней все обвинения в адрес игрока «Кадиса» сняли, потому что не нашли доказательств расизма. Отмечается, что Кала использовал такие выражения, как «дерьмо, оставь меня в покое, извини, не злись».

«Валенсию» и Диакаби такой итог не устроил: «Согласно имеющимся видео- и аудио-тестам, в рамках расследования нельзя доказать наличие ВСЕХ слов, которые услышал Диакаби. Отсутствие доказательств не означает, что этого не было».

На этом скандал объявили закрытым. До случая с Винисиусом. В котором поучаствовали и футболисты «Валенсии».

Кала поддел Диакаби и «Валенсию» после скандала с Винисиусом

Сразу после скандала с Винисиусом Кала сделал выпад в сторону Диакаби и игроков «Валенсии»:

«Сегодня Паулиста и его друг не покинули поле оскорбленными? Не было никаких заявлений, видео, ведь образцовые болельщики не виноваты, так? Время расставило всех клоунов по своим местам».

Диакаби ответил:

«Ты сейчас разговариваешь только потому, что они (Ла Лига) защитили тебя. Так что заткнись хотя бы ненадолго.

И да, естественно, я поддерживаю Винисиуса, а не фанатов, которые оскорбляли его на расистской почве. И я надеюсь, что мой клуб сделает все, чтобы наказать виновных... Промолчать – значит стать сообщником».  

***

Скандал с Винисиусом только раскручивается. Ла Лига же отменила красную карточку бразильца. Судью-видеоассистента, который не указал главному арбитру на момент с удушающим приемом в адрес самого Винисиуса, уволили.

Игроки «Реала» вышли на матч против «Райо Вальекано» в футболках Жуниора с номером 20. Болельщики аплодировали на 20-й минуте.

А глава Ла Лиги Хавьер Тебас выступил в таком тоне:

«Во многих случаях мы делали все в одиночку. Нам никто не помогал – ни Винисиус, ни мадридский «Реал», ни кто-либо еще. Абсолютно одни.

Мы продолжим кампанию против расизма. Мы хотим достаточно компетенций, чтобы действительно решить эту проблему. Нам очень трудно это сделать, если прокуратура закрывает дела, утверждая, что оскорбления являются результатом спортивного соперничества».

Но один защитник «Валенсии» с этим крайне не согласен.

«Лига принадлежит расистам». Фаны «Валенсии» довели Винисиуса – он заплакал, удалился и громко ответил в соцсетях

«Они всегда делали все, чтобы темнокожие не достигли вершины». Футбол сплотился вокруг Винисиуса

Фото: AFP/David Aliaga / NurPhoto; кадры трансляции

30 комментариев

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Фёдор Кузнецов
Это правильно, ведь пока не раздули ситуацию, то никто в лиге не думал бороться с расизмом, и те кто становились жертвами расизма тоже не понимают почему их ситуации так не сделали? И тут вопрос к лигу почему им чтоб начать бороться нужен международный скандал,и ответ тем кто говорит что проблемы только у Винисиуса
+33
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Кентуки
Диакаби красавчик! Надо отстоять свои права до конца!
+7
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Люкс
Ответ александр модов
Раньше такого не было, тему расизма никто не мусолил и игроков в Испании не оскорбляли или напомните, когда нибудь оскорбляли Роналдиньо или Роберто Карлоса? А теперь эту повестку кто-то грамотно использует. Подтолкнуть фанатов, за пару евро постоянно троллить одного игрока и использовать это в своих целях, мог любой политик от футбола.
Да оскорбляли, конечно, и их, и других. Вроде Алвесу банан кидали. Просто они реагировали на это иначе. Поэтому это не приобретало таких масштабов. А тут неуравновешенный истеричный парень, который сам любит пообщаться с чужими игроками и болельщиками в провокационной манере. Ну и получает в ответ в итоге. Как уж конкретно его там обзывают - не имеет значения тут. Расизм уже, видимо, в том, что кричат что-то неприятное (неважно, что) в адрес чернокожего человека.
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rachidibrahimov
Ответ Фёдор Кузнецов
Это правильно, ведь пока не раздули ситуацию, то никто в лиге не думал бороться с расизмом, и те кто становились жертвами расизма тоже не понимают почему их ситуации так не сделали? И тут вопрос к лигу почему им чтоб начать бороться нужен международный скандал,и ответ тем кто говорит что проблемы только у Винисиуса
Кто знает, может за счёт этого шума, Перес как-то сможет убрать Тебаса.
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Андрюха с района
Это еще раз доказывает, что вся шумиха только ради хайпа) Сейчас помусолят эту тему и снова про нее забудут)
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Ola BP
Ответ Фёдор Кузнецов
Это правильно, ведь пока не раздули ситуацию, то никто в лиге не думал бороться с расизмом, и те кто становились жертвами расизма тоже не понимают почему их ситуации так не сделали? И тут вопрос к лигу почему им чтоб начать бороться нужен международный скандал,и ответ тем кто говорит что проблемы только у Винисиуса
Ну, во-первых, до данной ситуации с Вини всё спускалось на тормозах. Его лупили, материли, называли обезьяной и всё сходило с рук.
Во-вторых, Лига расследовала ситуацию с Диакаби. На пустом стадионе никто ничего не слышал кроме самой «жертвы». Доказательств НОЛЬ.
Кого наказывать то?
Этот нытик просто решил хайпануть ра BLM, которое было тогда в моде, но не прокалило.
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Сикарио
Все эти ноунеймы должны благодарить Реал за все, что он делает по борьбе с расизмом.
+6
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AR Hongover
А кто-то сомневался? Это ж Валенсия, кому она интересна? Вот Винисиус, Реал... это хайп. Правильно сделал. Жаль, что другие его не поддержали и не ушли также
+8
-5
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Нефанатик
Красава! Достойно, не стоит участвовать в этой клоунаде.
+15
-14
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Фёдор Кузнецов
Ответ rachidibrahimov
Кто знает, может за счёт этого шума, Перес как-то сможет убрать Тебаса.
И сделает лучше Ла Лиге
+4
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Павел Мельников
Так это, там же только Винисиуса оскорбляют, потому что он обидчивый, а в целом в Ла лиге все в порядке. Разве нет?
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бек саидов
Темнокожие уже могут кого угодно обвинить в расизме, если им что то не нравится. Развязали им язык, дальше только хуже
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Павел Мельников
Ответ Люкс
Тему расизма из ничего раскручивают. Было, не было... Никто не разбирается. Хотя, кажется, все понимают, что болельщики достают Винисиуса не потому, что он относится к какой-то расе.
Все - это небольшая кучка комментаторов на спортсе, считающих, что расизма не существует?
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rachidibrahimov
Ответ Фёдор Кузнецов
И сделает лучше Ла Лиге
Ага
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nurikkkk
Ответ Нефанатик
Красава! Достойно, не стоит участвовать в этой клоунаде.
Его не участие, это только подтверждение того что в Испании существует проблема расизма
и равнодушное отношение ЛЛ к этому.
Что говорит о том, что Вини абсолютно прав в своей ситуации. Просто разница в том, что Реал как и сам Перес имеют больший вес среди чинушей и соответственно больше рычагов что бы отстоять свои права.
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justbored
Ну они действительно сообщают о случаях в прокуратуру, которая под разными предлогами отказывается возбуждать дела. Что именно от них ждут-то, глобального.
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BillShen
Почему Реал не ушел в раздевалку как это сделала та же Валенсия?
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Demyan Grachev
открыт новый персонаж)
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бек саидов
Правильно, что не присоединился.
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Николай Козлов
Вот он расист нашелся!
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Bugy
как обычно все)
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Люкс
Тему расизма из ничего раскручивают. Было, не было... Никто не разбирается. Хотя, кажется, все понимают, что болельщики достают Винисиуса не потому, что он относится к какой-то расе.
+3
-3
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Tigo_Volchara93
Как же достали эти чернокожие, если бы не они не было бы расизма
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Mukhammadzhan Akhmedov
Так у Валенсии нет подручных СМИ и судей чтобы эту тему раздувать)
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