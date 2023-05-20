93 комментария

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«Вышло все очень плохо». Реакция Левандовского и других на привет игроков «Барсы» российским фанатам

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Клуб не увидел ничего криминального.

Телеграм-канал «Okko Спорт» перед матчем «Барселона» – «Реал Сосьедад» (1:2) опубликовал обращения Алекса Бальде и Серджи Роберто к российским болельщикам.

«Большой привет всем болельщикам «Барселоны» в России! Скоро увидимся! – сказал Бальде. – Дорогие болельщики из России! Большое спасибо за вашу поддержку и энергию! Вы также часть этой большой победы! Надеюсь, что вместе мы выиграем еще много титулов!» – говорил Роберто.

14-секундное видео неожиданно вызвало большой резонанс. На него отреагировал «Шахтер», Украинская ассоциация футбола (УАФ), Роберт Левандовски и Владислав Радимов.

«Шахтер» назвал поступок «Барсы» аморальным…

От лица «Шахтера» высказался гендиректор клуба Сергей Палкин:

«Шахтер» выражает свое возмущение по поводу распространенного видеообращения игроков «Барселоны» со словами благодарности футбольным болельщикам из России. Мы считаем это невозможным и просто аморальным поступком. Надеемся, «Барселона» осознает, что их поддержка такой страны, как Россия, сейчас абсолютно недопустима. Мы ожидаем, что клуб признает свою ошибку и будет избегать таких ситуаций в будущем».

…а УАФ – позорным

УАФ тоже выпустила целый пресс-релиз по этому поводу:

«Верим, что европейское футбольное сообщество даст адекватную оценку позорному поступку футболистов «Барселоны» — и мы уже видим такие примеры. Считаем, что если и обращаться к фанатам [этой страны], то лишь для того, чтобы лишний раз напомнить о том единственно правильном направлении, куда пошел и российский футбол. Руководство «Барселоны» призываем работать не только в плане спортивных достижений, но и над воспитанием европейских ценностей, в основе которых лежит мир и демократия. За которые именно Украина сегодня ведет упорную борьбу».

«Динамо Киев» предлагает игрокам «Барсы» уехать в Россию

«Мы искренне рекомендуем игрокам «Барселоны» переехать поближе к своим российским болельщикам и подать заявку на участие в чемпионате России».

Левандовски сказал, что вышло очень плохо – но не объяснил, что не так

Левандовски высказался уже после матча с «Сосьедадом» (1:3), где он забил единственный гол «Барсы». Вот его слова:

«Я узнал об этом видео не сразу и, мягко говоря, был очень удивлен. Я спросил в клубе об этой ситуации и  знаю, что это не официальная позиция, а просто заявления, которые сделаны во время встречи с медиа, владеющими телевизионными правами на Ла Лигу.

В таких ситуациях зачастую даже не знаешь, с кем разговариваешь. Конечно, это не оправдание, потому что явно тут что-то не продумали до конца, и вышло все очень плохо. Но я также в курсе, что клуб собирается что-то предпринять в ответ на эту ситуацию».

Радимов наехал на Левандовского и призвал не смешивать политику и спорт

Есть и реплика Радимова, который с 1996 по 2001 год играл за испанскую «Сарагосу».

«Я отыграл пять лет в Испании, у меня там осталось много друзей. Они говорят, что устали от ситуации и не собираются смешивать ее со спортом. Сами испанцы говорят, что многие украинцы пытаются этим пользоваться и монетизировать. Киевское «Динамо» влезает сюда… не нужно смешивать эти вещи.

Думаю, что футболисты «Барселоны» искренне поблагодарили болельщиков. А Левандовски влез… Было бы смешно, если бы он не влез, вот и вся история. Другой разговор: как сейчас Левандовски придет в раздевалку и будет спрашивать: зачем вы это сделали? Думаю, они скажут: мол, иди, бей по воротам, не лезь не в свое дело», – заявил Владислав.

«Барса» считает, что Бальде и Роберто не совершили ничего предосудительного

«Барса» попробовала потушить пламя. 

В клубе объяснили, что видеообращение было записано на мероприятии, которое организовала Ла Лига. На последней встрече присутствовали сотрудники компании «Okko Спорт», которая транслирует Ла Лигу в России. 

Также представители «Барсы» считают, что Бальде и Роберто не совершили ничего предосудительного – в клубе считают, что игроки не заслуживают общественного порицания.

Фото: Gettyimages.ru/Aurelien Meunier / Stringer ; кадры трансляции «Матч ТВ»; кадр трансляции Okko Sport

93 комментария

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Syndycate
Зинченко заплакал?
+219
-12
+207
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blaugrano
"Левандовски сказал, что вышло очень плохо – но не объяснил, что не так."
А он и сам не знает, что не так. Есть курс и ему надо слепо следовать: максимально выключить Россию и россиян из инфополя - их не существует, в нашем "цивилизованном" мире им места нет.
Его ответ будто нейросеть писала. Ни о чём и без конкретики - хоть сейчас иди в политику.
+160
-9
+151
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Makar Tert
Раздули скандал из ничего, реально многие считают что передать привет болельщикам из России это плохо? Шахтер и Динамо очнитесь
+130
-5
+125
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Headly
бедные селюки как же у них печет "у дупе" когда кто-то нам просто спасибо сказал)
+53
-5
+48
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Андрей Балабаев
Забавно когда динамо киев( кстати, непонятно почему такое советское название оставили) учит Барселону как и что ей делать. Всё равно что сердючка будет учить как петь и выступать бейонсе, шакиру, рианну и других
+50
-4
+46
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Sergey
Хохлы теперь в любой бочке затычка? Они в курсе, что все те санкции так и остались "санкциями"? Продукты иностранные также стоят на прилавках, достаточно просто посмотреть этикетку? Техника та же и тд
+49
-13
+36
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And-Rover
УАФ, Динамо К и Шахтёр могут пойти только на три буквы. И этот польска тоже.
+36
-2
+34
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Radik_2.0
Ответ Makar Tert
Раздули скандал из ничего, реально многие считают что передать привет болельщикам из России это плохо? Шахтер и Динамо очнитесь
эти еще не скоро очнутся
+40
-6
+34
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MagicWithoutBorders
То что говорят и пишут уаф, динамо, шахтер и лева - это чистой воды ксенофобия и нарушение свобод, против которых они якобы борются 😁😁😁
+27
0
+27
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Max9999
Ну и что же тут криминальновааа!
+28
-4
+24
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Igor Khiv
Совсем уже рёхнулись. Привет болельщикам уже передать нельзя.
+24
0
+24
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Александр Опёнышев
Лях ещё выпендривается, а он не в курсе, что у него есть фанаты в России, например? Или че, они теперь не люди? Спорт вне политики - утверждают европейские футбольные ассоциации, но чет видимо не совсем вне политики
+22
-3
+19
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Геннадий Тёкин
Ответ blaugrano
"Левандовски сказал, что вышло очень плохо – но не объяснил, что не так." А он и сам не знает, что не так. Есть курс и ему надо слепо следовать: максимально выключить Россию и россиян из инфополя - их не существует, в нашем "цивилизованном" мире им места нет. Его ответ будто нейросеть писала. Ни о чём и без конкретики - хоть сейчас иди в политику.
Дядя Сэм методичку прислал, но не объяснил что к чему.
+27
-9
+18
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Magico!
Ответ Makar Tert
Раздули скандал из ничего, реально многие считают что передать привет болельщикам из России это плохо? Шахтер и Динамо очнитесь
современный нацизм. а что вы хотели, если ЕС поддерживает бандеровский режим на украине? другого и не следовало ожидать.
уже в открытую идет геноцид всего русского. вообще не разделяются понятия государства, политического руководства (даже если оно кому-то не нравится) и людей, культуры, которая вообще никакого отношения к сложившейся ситуации не имеет.
просто маски сброшены. а у поляков они и не надевались - поэтому левандовски там хедлайнер. средняя командочка, мерзким путем, пролезшая на последний ЧМ.
+18
-2
+16
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Zalupechkin
Левандовски это позор Барселоны
+15
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шампион
Респект Бальде и Роберто. Они лучше клуба понимают, что спорт может объединять людей, что это универсальная ценность, которая принадлежит каждому.
+15
0
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Kira Graponova
Ответ Ювенский Туринтус
Во-первых, половина еще со старых запасов. Во-вторых, серые обходные схемы будут обходиться дороже для конечного потребителя. В-третьих, плохо не столько отсутствие товаров народного потребления, сколько выпадение элементов производственных цепей в технологических производствах. А по факту -- практически в любом производстве, ибо своего ничего нет. Это уже бьет по многим сферам, заставляет экономить, менять стандарты и тд. Опять же -- оплатит в конечном итоге простой россиянин
Каких старых запасов? Там дата везде уже 23 года. Я в спар едва ли не каждый день хожу. Да, дороже стало, соглы. Но в то же время у нас есть люди, которые подсуетились. Банально в той же сетке магазинов есть весьма качественная паста нашего производства. Но уже не по цене Де Чекко, которая 300-400р за полкило, а где-то 80-90р. Реально качественная. Мне с пастой приходилось работать много лет в ресторанах. И это не вот та хрень типа шебекенские и пр. Да, до лучших стандартов не дотягивает, но она на 7 из 10. Поэтому стоит пройтись по магазинам и внимательно посмотреть. Могу с уверенностью сказать, что что-то новое, своё и весьма хорошего качества найти получится. Главное - задаться целью
+15
-2
+13
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Андрей Балабаев
Ответ Павел Мельников
Справедливости ради, когда-то было и такое, что Динамо научило Барселону аж на семь безответных мячей.
Вспомнила бабка как девкой была). От этого Барселона не перестала быть Барселоной. И по всему миру могли наслаждаться игрой, Ривалдо, Роналдиньо, Месси, Хавиньесты и других звёзд
+13
0
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Say Hello to the Robots
Ответ MagicWithoutBorders
То что говорят и пишут уаф, динамо, шахтер и лева - это чистой воды ксенофобия и нарушение свобод, против которых они якобы борются 😁😁😁
Это другое. И свободы, они у того, у кого надо, свободы.
+12
0
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red hikkikomori
Барса красавцы, ещё бы бревно-пшека продали ) интересно почему он не возмущён тем что играет в лиге, которая продала права на трансляции РФ, шел бы в АПЛ тогда, раз такой принципиальный
+12
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therealgreenman
По мнению УАФ и их команд, это российские болельщики призывали к действию этих событий что идут на их родине? Все что связно со словом «русский» теперь поголовно отрицательное и плохое? Больше года уже идёт это неприятное событие в наше время и я за все время услышал, наверное, из 10 человек, дай бог один сказал или говорил, что либо неприемлемое, касаемо к нации украинцев, не может и не будет так, что поголовно 100% какой то нации, не важно какой, будут аморальны и омерзительны, нет плохой нации, есть плохие люди, а вешать всем поголовно эти ярлыки, могут только плохие люди, а здравомыслящие лишь хотят жизни и процветания, себе и другим, а не призывать к чему либо…
+12
-1
+11
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Reanimation
Так кроме Левы и представителей украинского футбола никто не возмутился?
+12
-1
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alberto-m
Никогда не думал,что это скажу, но украинцы такие ущербные ,это что-то🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
ף
+10
0
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VsP
Ответ Максим_К
Комментарий удален пользователем
зачем? сейчас настоятся до вечера и под ужин буду читать)
+10
-1
+9
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Magico!
Ответ Александр Опёнышев
Лях ещё выпендривается, а он не в курсе, что у него есть фанаты в России, например? Или че, они теперь не люди? Спорт вне политики - утверждают европейские футбольные ассоциации, но чет видимо не совсем вне политики
забудь о спорте вне политики. они могут десятки лет на рекламных щитах вокруг поля вывешивать лозунги против дискриминации, но как только дело касается их интересов - это значит для них ровно ноль.
интересно посмотреть на его фанатов в России? кто эти люди? кем надо быть, чтобы такого имбецила поддерживать?
+9
0
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