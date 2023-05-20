93 комментария

Клуб не увидел ничего криминального.

Телеграм-канал «Okko Спорт» перед матчем «Барселона» – «Реал Сосьедад» (1:2) опубликовал обращения Алекса Бальде и Серджи Роберто к российским болельщикам.

«Большой привет всем болельщикам «Барселоны» в России! Скоро увидимся! – сказал Бальде. – Дорогие болельщики из России! Большое спасибо за вашу поддержку и энергию! Вы также часть этой большой победы! Надеюсь, что вместе мы выиграем еще много титулов!» – говорил Роберто.

14-секундное видео неожиданно вызвало большой резонанс. На него отреагировал «Шахтер», Украинская ассоциация футбола (УАФ), Роберт Левандовски и Владислав Радимов.

«Шахтер» назвал поступок «Барсы» аморальным…

От лица «Шахтера» высказался гендиректор клуба Сергей Палкин:

«Шахтер» выражает свое возмущение по поводу распространенного видеообращения игроков «Барселоны» со словами благодарности футбольным болельщикам из России. Мы считаем это невозможным и просто аморальным поступком. Надеемся, «Барселона» осознает, что их поддержка такой страны, как Россия, сейчас абсолютно недопустима. Мы ожидаем, что клуб признает свою ошибку и будет избегать таких ситуаций в будущем».

…а УАФ – позорным

УАФ тоже выпустила целый пресс-релиз по этому поводу:

«Верим, что европейское футбольное сообщество даст адекватную оценку позорному поступку футболистов «Барселоны» — и мы уже видим такие примеры. Считаем, что если и обращаться к фанатам [этой страны], то лишь для того, чтобы лишний раз напомнить о том единственно правильном направлении, куда пошел и российский футбол. Руководство «Барселоны» призываем работать не только в плане спортивных достижений, но и над воспитанием европейских ценностей, в основе которых лежит мир и демократия. За которые именно Украина сегодня ведет упорную борьбу».

«Динамо Киев» предлагает игрокам «Барсы» уехать в Россию

«Мы искренне рекомендуем игрокам «Барселоны» переехать поближе к своим российским болельщикам и подать заявку на участие в чемпионате России».

Левандовски сказал, что вышло очень плохо – но не объяснил, что не так

Левандовски высказался уже после матча с «Сосьедадом» (1:3), где он забил единственный гол «Барсы». Вот его слова:

«Я узнал об этом видео не сразу и, мягко говоря, был очень удивлен. Я спросил в клубе об этой ситуации и знаю, что это не официальная позиция, а просто заявления, которые сделаны во время встречи с медиа, владеющими телевизионными правами на Ла Лигу.

В таких ситуациях зачастую даже не знаешь, с кем разговариваешь. Конечно, это не оправдание, потому что явно тут что-то не продумали до конца, и вышло все очень плохо. Но я также в курсе, что клуб собирается что-то предпринять в ответ на эту ситуацию».

Радимов наехал на Левандовского и призвал не смешивать политику и спорт

Есть и реплика Радимова, который с 1996 по 2001 год играл за испанскую «Сарагосу».

«Я отыграл пять лет в Испании, у меня там осталось много друзей. Они говорят, что устали от ситуации и не собираются смешивать ее со спортом. Сами испанцы говорят, что многие украинцы пытаются этим пользоваться и монетизировать. Киевское «Динамо» влезает сюда… не нужно смешивать эти вещи.

Думаю, что футболисты «Барселоны» искренне поблагодарили болельщиков. А Левандовски влез… Было бы смешно, если бы он не влез, вот и вся история. Другой разговор: как сейчас Левандовски придет в раздевалку и будет спрашивать: зачем вы это сделали? Думаю, они скажут: мол, иди, бей по воротам, не лезь не в свое дело», – заявил Владислав.

«Барса» считает, что Бальде и Роберто не совершили ничего предосудительного

«Барса» попробовала потушить пламя.

В клубе объяснили, что видеообращение было записано на мероприятии, которое организовала Ла Лига. На последней встрече присутствовали сотрудники компании «Okko Спорт», которая транслирует Ла Лигу в России.

Также представители «Барсы» считают, что Бальде и Роберто не совершили ничего предосудительного – в клубе считают, что игроки не заслуживают общественного порицания.

Фото: Gettyimages.ru/Aurelien Meunier / Stringer ; кадры трансляции «Матч ТВ»; кадр трансляции Okko Sport