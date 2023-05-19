61 комментарий

Уволен судья ВАР с матча «Валенсия» – «Реал». Он не показал главному арбитру удушающий прием на Винисиусе
Эхо большого скандала.
Скандал после матча «Валенсия» – «Реал» продолжает развиваться. Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) после консультаций с Техническим комитетом судей уволила Игнасио Иглесиаса Вильянуэву, работавшего на ВАР на «Месталье» – его больше не привлекут к матчам Примеры.
Причина – действия Вильянуэвы во время эпизода, закончившегося удалением Винисиуса. Игнасио показал главному арбитру матча Рикардо Де Бургосу Бенгоэчеа только момент с ударом бразильца по лицу Уго Дуро – хотя до этого Уго схватил Вини за шею и начал душить.
В RFEF уверены – Вильянуэва несет ответственность за то, что главному арбитру показали обрезанное видео, что повлияло на итоговое решение. Обоснование такому поступку так и не нашли.
Также федерация уволила еще пять арбитров ВАР, объяснив это необходимостью усовершенствования использования видеоповторов. Фактически, всех шестерых признали профнепригодными.
Для Вильянуэвы это большой удар. Иногда он даже привлекался к работе главным на матчах самого высокого уровня: 21 игра в Ла Лиге и 14 – в Кубке Испании.
Что происходило в матче?
Фанаты «Валенсии» всю игру (и до нее) кричали в адрес Винисиуса расистские кричалки и однажды даже выбросили на поле второй мяч во время атаки «Реала». В конце второго тайма нервы бразильца сдали окончательно.
Рюдигер толкнул Юнуса Мусу и запустил потасовку на поле. Туда рванули Вини и Мамардашвили. Все остальные пытались разнять их.
Особенно старался Дуро: форвард «Валенсии» схватил Винисиуса за горло – в лучших традициях MMA.
Обалдевший от такой наглости бразилец в ответ двинул Дуро по лицу.
Вини удалили с поля. Он с сарказмом поаплодировал судье, а затем еще и спровоцировал стычку у боковой линии. «Наградой, которую выиграли расисты, стало мое удаление. Это не футбол. Это Ла Лига», – Винисиус после матча был очень разочарован.
От Мбаппе до Инфантино – Винисиуса поддержал весь футбольный мир
Тема с удалением Вини стала невероятно резонансной – в его поддержку высказались звезды футбола, чиновники и даже президент Бразилии.
• Джастин Клюйверт из «Валенсии» публично осудил действия болельщиков, а центрдеф Муктар Диакаби попросил немедленного наказания для виновных.
• Радикальнее всех высказывался форвард «Тоттенхэма» Ришарлисон: «Они всегда делали все, чтобы темнокожие не достигли вершины. Они порабощали, маргинализировали и убивали, но им никогда не одолеть тех, кто рожден быть великим. История позабудет о крысах и возвеличивает тех, кто борется с плохими людьми. Мы всегда вместе, Винисиус».
• Особенно яростно защищали Вини на родине. Высказался даже президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва: «Недопустимо, чтобы почти в середине 21 века мы видели, как расовые предрассудки набирают силу на нескольких футбольных стадионах Европы. Несправедливо, что парня, который побеждает и становится одним из лучших в мире оскорбляют в каждом городе, который он посещает. Крайне важно, чтобы ФИФА, Ла Лига и лиги других стран приняли серьезные меры, потому что мы не можем позволить фашизму и расизму захватить футбольные стадионы».
• Президент ФИФА Джанни Инфантино: «Абсолютная солидарность с Вини. В футболе, в обществе нет места расизму, и ФИФА полностью поддерживает всех игроков, оказавшихся в подобной ситуации. События в игре «Валенсии» и «Реала» показывают, что это необходимо. Именно поэтому в соревнованиях под эгидой ФИФА работает трехступенчатый процесс, рекомендованный на всех уровнях. Эти правила следует применять во всех лигах всех стран».
• Еще несколько коротких реакций из соцсетей игроков:
Килиан Мбаппе: «Ты не один. Мы с тобой, мы тебя поддерживаем».
Неймар: «Я с тобой ✊🏾🖤😡».
Антони: «Я с тобой, мой брат. Навсегда»
Кайл Уокер: «Мы с тобой, бро. Расизм не может победить».
Калиду Кулибали: «Вперед, Вини. Нет расизму 🚫».
«Лига принадлежит расистам». Фаны «Валенсии» довели Винисиуса – он заплакал, удалился и громко ответил в соцсетях
«Они всегда делали все, чтобы темнокожие не достигли вершины». Футбол сплотился вокруг Винисиуса
Фото: Gettyimages.ru/Aitor Alcalde / Stringer ; East News/Maria Jose Segovia / NurPhoto / NurPhoto via AFP; globallookpress.com
2) никакое другое преступление не может оправдывать новое
3) я всегда защищал людей, подвергшихся такой вот дискриминации, и этим горжусь, считаю, что так и нужно поступать.
4) я рад, например, что Реал многих гомофобов и расистов с нашего стадиона выкинул.
И в итоге все накинулись на Вини) вместе с винисиусом должны были удалять дуро и вратаря.
теперь всех уволят или только если против Винисиуса ошибся?
1. Пеле почти всю жизнь играл исключительно в Бразилии. Именно поэтому подобной грязи в свой адрес он слышал явно меньше, чем темнокожие, играющие в Европе.
2. Видимо, твои поверхностные знания про Пеле не уходят дальше статьи в вики...т.к. многие, из биографии Пеле, сразу вспомнят 1966 год, когда вся сборная Бразилии подверглась дискриминации со стороны арбитров.
3. Ну и цитата Пеле...года 2015: «Если бы я боролся каждый раз после того, как меня обзывали негром в Европе, США, Латинской Америке и Бразилии, то все еще подавал бы в суд на весь мир. Люди, отличающиеся на стадионе расизмом, являются не нормальными болельщиками, а больными. Если бы все поступали так, как это сделал Дани Алвес, то такого больше не происходило бы». Итого. Он достаточно недавно подтверждал, что оскорбления на расовой почве в его адрес были
Т.ч я вижу тут только одного condomа, который делает оголтелые вбросы. В эти вбросы поверят лишь люди лет до 25-30. А ещё более юная аудитория хейтеров Реала и вовсе за радость схавают такие глупости.
Взрослый сознательный любитель футбола с лёгкостью проведёт проверку фактов подобного высказывания и сделает для себя вывод про некого Гену