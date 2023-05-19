61 комментарий

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Уволен судья ВАР с матча «Валенсия» – «Реал». Он не показал главному арбитру удушающий прием на Винисиусе

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Реал Мадрид Реал Мадрид
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
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Футбол Футбол

Эхо большого скандала.

Скандал после матча «Валенсия» – «Реал» продолжает развиваться. Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) после консультаций с Техническим комитетом судей уволила Игнасио Иглесиаса Вильянуэву, работавшего на ВАР на «Месталье» – его больше не привлекут к матчам Примеры.

Причина – действия Вильянуэвы во время эпизода, закончившегося удалением Винисиуса. Игнасио показал главному арбитру матча Рикардо Де Бургосу Бенгоэчеа только момент с ударом бразильца по лицу Уго Дуро – хотя до этого Уго схватил Вини за шею и начал душить. 

В RFEF уверены – Вильянуэва несет ответственность за то, что главному арбитру показали обрезанное видео, что повлияло на итоговое решение. Обоснование такому поступку так и не нашли.

Также федерация уволила еще пять арбитров ВАР, объяснив это необходимостью усовершенствования использования видеоповторов. Фактически, всех шестерых признали профнепригодными.

Для Вильянуэвы это большой удар. Иногда он даже привлекался к работе главным на матчах самого высокого уровня: 21 игра в Ла Лиге и 14 – в Кубке Испании.

Что происходило в матче?

Фанаты «Валенсии» всю игру (и до нее) кричали в адрес Винисиуса расистские кричалки и однажды даже выбросили на поле второй мяч во время атаки «Реала». В конце второго тайма нервы бразильца сдали окончательно.

Рюдигер толкнул Юнуса Мусу и запустил потасовку на поле. Туда рванули Вини и Мамардашвили. Все остальные пытались разнять их.

Особенно старался Дуро: форвард «Валенсии» схватил Винисиуса за горло – в лучших традициях MMA.

Обалдевший от такой наглости бразилец в ответ двинул Дуро по лицу.

Вини удалили с поля. Он с сарказмом поаплодировал судье, а затем еще и спровоцировал стычку у боковой линии. «Наградой, которую выиграли расисты, стало мое удаление. Это не футбол. Это Ла Лига», – Винисиус после матча был очень разочарован.

От Мбаппе до Инфантино – Винисиуса поддержал весь футбольный мир

Тема с удалением Вини стала невероятно резонансной – в его поддержку высказались звезды футбола, чиновники и даже президент Бразилии.

•  Джастин Клюйверт из «Валенсии» публично осудил действия болельщиков, а центрдеф Муктар Диакаби попросил немедленного наказания для виновных.

• Радикальнее всех высказывался форвард «Тоттенхэма» Ришарлисон: «Они всегда делали все, чтобы темнокожие не достигли вершины. Они порабощали, маргинализировали и убивали, но им никогда не одолеть тех, кто рожден быть великим. История позабудет о крысах и возвеличивает тех, кто борется с плохими людьми. Мы всегда вместе, Винисиус».

• Особенно яростно защищали Вини на родине. Высказался даже президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва: «Недопустимо, чтобы почти в середине 21 века мы видели, как расовые предрассудки набирают силу на нескольких футбольных стадионах Европы. Несправедливо, что парня, который побеждает и становится одним из лучших в мире оскорбляют в каждом городе, который он посещает. Крайне важно, чтобы ФИФА, Ла Лига и лиги других стран приняли серьезные меры, потому что мы не можем позволить фашизму и расизму захватить футбольные стадионы».

• Президент ФИФА Джанни Инфантино: «Абсолютная солидарность с Вини. В футболе, в обществе нет места расизму, и ФИФА полностью поддерживает всех игроков, оказавшихся в подобной ситуации. События в игре «Валенсии» и «Реала» показывают, что это необходимо. Именно поэтому в соревнованиях под эгидой ФИФА работает трехступенчатый процесс, рекомендованный на всех уровнях. Эти правила следует применять во всех лигах всех стран».

• Еще несколько коротких реакций из соцсетей игроков:

Килиан Мбаппе: «Ты не один. Мы с тобой, мы тебя поддерживаем».

Неймар: «Я с тобой ✊🏾🖤😡».

Антони: «Я с тобой, мой брат. Навсегда»

Кайл Уокер: «Мы с тобой, бро. Расизм не может победить».

Калиду Кулибали: «Вперед, Вини. Нет расизму 🚫».

«Лига принадлежит расистам». Фаны «Валенсии» довели Винисиуса – он заплакал, удалился и громко ответил в соцсетях

«Они всегда делали все, чтобы темнокожие не достигли вершины». Футбол сплотился вокруг Винисиуса

Фото: Gettyimages.ru/Aitor Alcalde / Stringer ; East News/Maria Jose Segovia / NurPhoto / NurPhoto via AFP; globallookpress.com

61 комментарий

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Real_v_dushe
Ответ Nike of FW
а теперь немножко фактов : 8 из 9 жалоб на расизм в сезоне связаны с Винисиусом. а вот поведение фанатов Реала twitter.com/i/status/1660388014235713537 попробуем угадать фанатов клуба по фото pbs.twimg.com/media/Ft9J8LdXgAEPMqe pbs.twimg.com/media/Ft9J8KQWYAAraez а может напомнить вот такое фото Рамоса pbs.twimg.com/media/FwwtUUqXwAMM5Jf А вот гомофобные кричалки мадридистов в адрес Пепа twitter.com/madridblaugrana/status/1660367839038001158 а вот тут коменты к твиту Валенсии о смерти в воскресенье фаната на Месталье twitter.com/valenciacf/status/1660554517547499520 www.superdeporte.es/valencia-cf/2023/05/22/desagradables-comentarios-madridistas-redes-aficionado-87710626.html а вот José Luis Ochaíta лидер Grada Fans del Real Madrid известный тем что пытался с ножом напасть на баскетболистов барселоны twitter.com/i/status/1660738953991933978 twitter.com/i/status/1660726780926349313 extraconfidencial.com/noticias/florentino-perez-permite-que-jose-luis-ochaita-lider-historico-de-los-ultras-sur-siga-siendo-una-de-las-caras-visibles-de-la-nueva-grada-fans-del-real-madrid-a-pesar-de-estar-condenado-a-un-ano-sin/ когда Мадрид пытается разыграть карту борьбы с расизмом мне смешно .
И? Как это оправдывает расизм фанатов Валенсии?
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дамьен
Да там каждого второго судью надо увольнять и не только вар. Порой такой цирк показывают.
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Real_v_dushe
Ответ Nike of FW
никак , это просто факты, дружочек, а фактам плевать на твои чувства.
1) ты расист, потому что оправдываешь расизм и не защищаешь его жертв

2) никакое другое преступление не может оправдывать новое

3) я всегда защищал людей, подвергшихся такой вот дискриминации, и этим горжусь, считаю, что так и нужно поступать.

4) я рад, например, что Реал многих гомофобов и расистов с нашего стадиона выкинул.
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Mr. Galacticos
тут вижу,тут не вижу
+16
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Davron Tashkenbaev
Всё по делу.
+12
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max mystique
О чем я и писал сразу после матча, что главный арбитр смотрел именно отрывок отмашки Вини, а не весь эпизод, ситуация на стадионе вышла из под контроля, кто смотрел матч видел это, и даже диктор на стадионе объявлял чтобы прекратили или матч прервут, но не помогло, да что говорить если футболисты самой Валенсии пытались угомонить невменяемых на трибунах
+11
-1
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Real_v_dushe
Вальянуэва давно не должен судить - это слепой и неадекватный арбитр
+9
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Он Самый
Эпизод с удалением смотрел много раз и никак не пойму почему вратарь мышей накинулся на Вини? Он просто был рядом когда Рюдигер отбирал мяч.
И в итоге все накинулись на Вини) вместе с винисиусом должны были удалять дуро и вратаря.
+5
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mj23.net
Ответ Makar Tert
Скажу непопулярное мнение, но судью несправедливо уволили, точнее несправедливо по отношению к другим судьям, почему не увольняют судей с Вар после каждой ошибки в Испании? А этого сразу удалили, тот же Бэнгоэчеа в двух Классико этого сезона допускал грубые ошибки
Потому что действие арбитра на ВАР было расценено как намеренное введение в заблуждение главного арбитра, а не ошибка. Так невозможно ошибиться. И скорее всего он банально не смог сам объяснить комиссии, почему он это сделал. Такие эпизоды с потасовками всегда рассматриваются долго и внимательно. Он не мог пропустить захват за горло, который сейчас моментально расценивается прямой красной.
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Гусеконь
сколько судьи ошибались в этом сезоне?
теперь всех уволят или только если против Винисиуса ошибся?
+6
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Софья Хороброва
Ответ дамьен
Да там каждого второго судью надо увольнять и не только вар. Порой такой цирк показывают.
для нашего человека нечему удивляться, у нас в рпл и не такое почти в кажом матче
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rachidibrahimov
Ответ Barbambia
Ни в коем случае я не поддерживаю расистские крики и прочее. Я лишь пытаюсь объяснить, что такое отношение на многих стадионах к нему в виду его провокационных поступков.
Всё началось из за того, что вице-президенту Атлетико, не понравились танцы Вини. В этом они увидели провокацию, хотя танцы как и любое другое празднование, имеет право на существование. Конечно же есть, исключаем празднование которые подразумевает собой, прямое оскорбление или призыв к чему-то. Футбол это игра и праздник, и запрещать здесь танцы, тоже самое что запрещать людям на пляжах ходит в купальнике. Абсолютная глупость.
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Real_v_dushe
Ответ Barbambia
Ни в коем случае я не поддерживаю расистские крики и прочее. Я лишь пытаюсь объяснить, что такое отношение на многих стадионах к нему в виду его провокационных поступков.
Объяснение идиотское, потому что Валенсии Винисиус абсолютно ничего не сделал вопиющего и в отношении его шла преднамеренная такая вот мерзкая атака болельщиков на расовой почве, чтобы вывести его из себя. Это абсолютно понятно на основании всех фактов, которые есть в наличии.
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Gridint
Ответ Геннадий Чеботарев
это дискриминация по цвету кожи и есть рассизм. вылавливают единственного и последнего из магикан из спорта. он один такой и все ополчились.но вроде был ещё один,Пеле звали,но того почему-то назвали королем. получается не складуха. тот король а этот обезьяна и оба черный. может проблема не в цвете кожи а в том что в нутри них ? одного любил и уважал и им восхищялся весь мир и он король,а второй просто condom.
Вот бы включить критическое мышление прежде чем сравнивать Пеле и Винисиуса.
1. Пеле почти всю жизнь играл исключительно в Бразилии. Именно поэтому подобной грязи в свой адрес он слышал явно меньше, чем темнокожие, играющие в Европе.
2. Видимо, твои поверхностные знания про Пеле не уходят дальше статьи в вики...т.к. многие, из биографии Пеле, сразу вспомнят 1966 год, когда вся сборная Бразилии подверглась дискриминации со стороны арбитров.
3. Ну и цитата Пеле...года 2015: «Если бы я боролся каждый раз после того, как меня обзывали негром в Европе, США, Латинской Америке и Бразилии, то все еще подавал бы в суд на весь мир. Люди, отличающиеся на стадионе расизмом, являются не нормальными болельщиками, а больными. Если бы все поступали так, как это сделал Дани Алвес, то такого больше не происходило бы». Итого. Он достаточно недавно подтверждал, что оскорбления на расовой почве в его адрес были

Т.ч я вижу тут только одного condomа, который делает оголтелые вбросы. В эти вбросы поверят лишь люди лет до 25-30. А ещё более юная аудитория хейтеров Реала и вовсе за радость схавают такие глупости.
Взрослый сознательный любитель футбола с лёгкостью проведёт проверку фактов подобного высказывания и сделает для себя вывод про некого Гену
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Makar Tert
Скажу непопулярное мнение, но судью несправедливо уволили, точнее несправедливо по отношению к другим судьям, почему не увольняют судей с Вар после каждой ошибки в Испании? А этого сразу удалили, тот же Бэнгоэчеа в двух Классико этого сезона допускал грубые ошибки
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Barbambia
Ответ Nike of FW
а теперь немножко фактов : 8 из 9 жалоб на расизм в сезоне связаны с Винисиусом. а вот поведение фанатов Реала twitter.com/i/status/1660388014235713537 попробуем угадать фанатов клуба по фото pbs.twimg.com/media/Ft9J8LdXgAEPMqe pbs.twimg.com/media/Ft9J8KQWYAAraez а может напомнить вот такое фото Рамоса pbs.twimg.com/media/FwwtUUqXwAMM5Jf А вот гомофобные кричалки мадридистов в адрес Пепа twitter.com/madridblaugrana/status/1660367839038001158 а вот тут коменты к твиту Валенсии о смерти в воскресенье фаната на Месталье twitter.com/valenciacf/status/1660554517547499520 www.superdeporte.es/valencia-cf/2023/05/22/desagradables-comentarios-madridistas-redes-aficionado-87710626.html а вот José Luis Ochaíta лидер Grada Fans del Real Madrid известный тем что пытался с ножом напасть на баскетболистов барселоны twitter.com/i/status/1660738953991933978 twitter.com/i/status/1660726780926349313 extraconfidencial.com/noticias/florentino-perez-permite-que-jose-luis-ochaita-lider-historico-de-los-ultras-sur-siga-siendo-una-de-las-caras-visibles-de-la-nueva-grada-fans-del-real-madrid-a-pesar-de-estar-condenado-a-un-ano-sin/ когда Мадрид пытается разыграть карту борьбы с расизмом мне смешно .
Им уже поздно что-то доказывать, у них все стадионы виноваты. Этакие волки в овечьей шкуре.
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Real_v_dushe
Ответ Геннадий Чеботарев
тут так всегда. школота. я сначала думал что тут повзрослел народ,но нет,также школота не разумная.
Так а за бчк никто другой и не может топить, ничего тут нового нет. Самое интересное, что их бчк всегда позиционировал себя, как самый толерантный клуб в Испании. Например, Иньеста на Спотифае сидел рядом с геем-судьёй, которого специально пригласили на матч бчк, чтобы это подчеркнуть. Но вот их фанатики в рунете - это сплошь какие-то расисты, сексисты и гомофо.бы.
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Джон Мщузавсех
Закрыть стадион Валенсии. Или вообще пропустить один тур, всем клубам по баранке.
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Onion
Ришарлисон разве тоже черный?)))
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Кентуки
Надо увольнять весь негрейрскую команду, и всех судьей ла лигии
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Adeen
Ответ Onion
Зачем тут эта странная схема? Я же просто спросил)))
Я к тому, что хрен там поймёшь: Кто чёрный, кто не чёрный, а кто вообще вертолёт
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VictorVallecano
Ответ Onion
Ришарлисон разве тоже черный?)))
У голубей есть расы?
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Adeen
Ответ Onion
Ришарлисон разве тоже черный?)))
Может ты смотрел сериал "Побег" 2005 года? Главного персонажа там играет актёр Уэнтуорт Миллер. Набери в поиске. Так вот он - чёрный.
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mike I.
Ответ Геннадий Чеботарев
тут так всегда. школота. я сначала думал что тут повзрослел народ,но нет,также школота не разумная.
Если тут одна "школота", то зачем перед ней распинаетесь (с пятью ошибками в двух строчках)?
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Real_v_dushe
Ответ Barbambia
Помню похожие случаи с другими футболистами, Алвес например, поднял банан, откусил и дальше продолжил играть. Подобного раздувания скандала тогда не было, хотя банан для темнокожего еще большее проявление расизма чем в случае с этим бегунком. Проблема в том, что в каждом матче он провоцирует болельщиков других команд, спорит с судьями, и после этого он хочет чтобы его уважали.
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