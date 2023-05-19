61 комментарий

Эхо большого скандала.

Скандал после матча «Валенсия» – «Реал» продолжает развиваться. Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) после консультаций с Техническим комитетом судей уволила Игнасио Иглесиаса Вильянуэву, работавшего на ВАР на «Месталье» – его больше не привлекут к матчам Примеры.

Причина – действия Вильянуэвы во время эпизода, закончившегося удалением Винисиуса. Игнасио показал главному арбитру матча Рикардо Де Бургосу Бенгоэчеа только момент с ударом бразильца по лицу Уго Дуро – хотя до этого Уго схватил Вини за шею и начал душить.

В RFEF уверены – Вильянуэва несет ответственность за то, что главному арбитру показали обрезанное видео, что повлияло на итоговое решение. Обоснование такому поступку так и не нашли.

Также федерация уволила еще пять арбитров ВАР, объяснив это необходимостью усовершенствования использования видеоповторов. Фактически, всех шестерых признали профнепригодными.

Для Вильянуэвы это большой удар. Иногда он даже привлекался к работе главным на матчах самого высокого уровня: 21 игра в Ла Лиге и 14 – в Кубке Испании.

Что происходило в матче?

Фанаты «Валенсии» всю игру (и до нее) кричали в адрес Винисиуса расистские кричалки и однажды даже выбросили на поле второй мяч во время атаки «Реала». В конце второго тайма нервы бразильца сдали окончательно.

Рюдигер толкнул Юнуса Мусу и запустил потасовку на поле. Туда рванули Вини и Мамардашвили. Все остальные пытались разнять их.

Особенно старался Дуро: форвард «Валенсии» схватил Винисиуса за горло – в лучших традициях MMA.

Обалдевший от такой наглости бразилец в ответ двинул Дуро по лицу.

Вини удалили с поля. Он с сарказмом поаплодировал судье, а затем еще и спровоцировал стычку у боковой линии. «Наградой, которую выиграли расисты, стало мое удаление. Это не футбол. Это Ла Лига», – Винисиус после матча был очень разочарован.

От Мбаппе до Инфантино – Винисиуса поддержал весь футбольный мир

Тема с удалением Вини стала невероятно резонансной – в его поддержку высказались звезды футбола, чиновники и даже президент Бразилии.

• Джастин Клюйверт из «Валенсии» публично осудил действия болельщиков, а центрдеф Муктар Диакаби попросил немедленного наказания для виновных.

• Радикальнее всех высказывался форвард «Тоттенхэма» Ришарлисон: «Они всегда делали все, чтобы темнокожие не достигли вершины. Они порабощали, маргинализировали и убивали, но им никогда не одолеть тех, кто рожден быть великим. История позабудет о крысах и возвеличивает тех, кто борется с плохими людьми. Мы всегда вместе, Винисиус».

• Особенно яростно защищали Вини на родине. Высказался даже президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва: «Недопустимо, чтобы почти в середине 21 века мы видели, как расовые предрассудки набирают силу на нескольких футбольных стадионах Европы. Несправедливо, что парня, который побеждает и становится одним из лучших в мире оскорбляют в каждом городе, который он посещает. Крайне важно, чтобы ФИФА, Ла Лига и лиги других стран приняли серьезные меры, потому что мы не можем позволить фашизму и расизму захватить футбольные стадионы».

• Президент ФИФА Джанни Инфантино: «Абсолютная солидарность с Вини. В футболе, в обществе нет места расизму, и ФИФА полностью поддерживает всех игроков, оказавшихся в подобной ситуации. События в игре «Валенсии» и «Реала» показывают, что это необходимо. Именно поэтому в соревнованиях под эгидой ФИФА работает трехступенчатый процесс, рекомендованный на всех уровнях. Эти правила следует применять во всех лигах всех стран».

• Еще несколько коротких реакций из соцсетей игроков:

Килиан Мбаппе: «Ты не один. Мы с тобой, мы тебя поддерживаем».

Неймар: «Я с тобой ✊🏾🖤😡».

Антони: «Я с тобой, мой брат. Навсегда»

Кайл Уокер: «Мы с тобой, бро. Расизм не может победить».

Калиду Кулибали: «Вперед, Вини. Нет расизму 🚫».

Фото: Gettyimages.ru/Aitor Alcalde / Stringer ; East News/Maria Jose Segovia / NurPhoto / NurPhoto via AFP; globallookpress.com