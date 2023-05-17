61 комментарий

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Уокер съел Винисиуса. А до этого закрывал Мбаппе и слушал комплименты от Неймара и Азара

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0 созданных шансов у Вини.

Возможно, главная дуэль как минимум ответного матча «Ман Сити» и «Реала» – Кайл Уокер против Винисиуса. 

Один из ярчайших эпизодов – погоня Уокера за Винисиусом в первом тайме. Мало того, что настиг его, проигрывая на старте, так и чисто отобрал мяч без помощи партнеров.

Винисиус не создал ни одного (!) момента в игре с «Ман Сити». Впечатляет. Многие после матча отмечали именно Уокера.

Например, Тьерри Анри: «Кайл Уокер – зверь. Его не остановить, когда Кайлу нужно пробежать. В ситуации с Винисиусом он просто догнал его, забрал мяч, посмотрел на него, попрощался и убежал в другую сторону. А ведь Винисиус переигрывал множество действительно исключительных футболистов. С ним непросто справиться, поэтому Уокеру нужно отдать должное».

Рио Фердинанд дал еще более внушительный комплимент: «Кайл Уокер – если мы говорим об индивидуальных противостояниях – пришел и сказал: «Я буду доминировать над Винисиусом, игроком мирового уровня». Для такого у футболиста должен быть характер».

После первой игры Винисиус и Уокер по-доброму общались

В первом матче Винисиус забил дальним ударом, но в остальное время Уокер качественно защищался против бразильца. После игры игроки дали друг другу пять, мило обнялись и уходили с поля явно в хорошем настроении.

Позже Уокер объяснил, почему подходил к бразильцу: «Я подошел, чтобы обнять его, потому что он попытался обыграть меня «радугой» (финт с перебросом мяча над головой соперника – Sports.ru). Так что я сказал ему что-то вроде: «Пожалуйста, не делай это снова, я не хочу быть мемом».

Боксеры дерутся, проводят хороший бой, а потом пожимают друг другу руки – это то уважение, которое я испытываю к нему. То же самое и с любым другим игроком – после хорошего матча вы выражаете им уважение, потому что они этого заслуживают».

Уокер готовился к игре против Винисиуса с аналитиками

Защитник «Сити» специально готовился к матчу вместе с аналитиками. Даже раскрывал детали: «Аналитики сделали для меня крутые видео, они сохранены у меня на телефоне. Каждый раз, когда у меня выпадала свободная минутка, я включал видео и высматривал все движения Винисиуса до мелочей. Он любит прокидывать мяч между ног.

Он мог бы поймать меня на этом. Получилось бы как с Фернандиньо в прошлом году».

Уокер – трудный оппонент для всех: закрывал Мбаппе, им восхищались Неймар и Азар. Дело в его скорости и физических качествах

Винисиус – не единственный топ-игрок, которого съел Кайл Уокер. Неймар и Эден Азар называли Кайла Уокера самым трудным оппонентом в карьере. Бразилец отмечал скорость, силу и ум защитника, а бельгиец, сравнивая, говорил, что англичанин сильнее и быстрее его.

На ЧМ-2022 в Катаре в капкан угодил Килиан Мбаппе: в четвертьфинальном матче между Англией и Францией Уокер не позволил Мбаппе отличиться результативным действием.

Защитник сборной Польши Мэтти Кэш называл Кайла единственным игроком, способным остановить Килиана на ЧМ-2022: «Кайл Уокер такой же быстрый, как Мбаппе. Если кто-нибудь может его остановить, так это Уокер».

Уокеру сильно помогает скорость, отлично дополняющая его работоспособность. Мбаппе уже делал комплимент англичанину в интервью France Football в 2021-м: когда Килиана попросили назвать быстрых игроков, которые набирают скорость постепенно, француз назвал именно Уокера. Мбаппе сказал: «Он как танк, который начинает набирать скорость сразу после того, как его завели». 

ЧМ-2022 – не единственный крупный международный турнир, на котором Кайл Уокер проявил себя. Например, по данным Opta на Евро-2020 Уокер сыграл 599 минут (практически 7 полных матчей), совершил всего один фол и лишь однажды позволил обойти себя на дриблинге.

Скорость Кайла отмечают не просто так: в матче 1/8 финала ЧМ-2022 против Сенегала Кайл развил скорость 34.4 километра в час – лучший результат в команде (ближайший преследователь – Букайо Сака с 33.2 км/ч). А про дуэль Уокера и Мбаппе мы отдельно писали здесь.

Англичанин встречался с Мбаппе и на клубном уровне: в сезоне-2020/21 «Ман Сити» выбил в полуфинале «ПСЖ» (4:1 по общему счету), в обоих матчах сыграл Кайл Уокер и не позволил Мбаппе отличиться (во второй игре Килиан Мбаппе не принял участия из-за травмы).

В следующий раз Уокер и Мбаппе встретились в групповом этапе ЛЧ-2021/22. В первом матче Килиан Мбаппе поучаствовал в обоих голах команды (2:0), но оба случились, когда француз уходил с фланга Уокера. В ответном матче Килиан забил, но тоже с другого фланга.

«Мы их обыграем». Гвардиола написал это Фердинанду перед разгромом «Реала» 4:0

Тотальное доминирование «Ман Сити» против «Реала». Пеп не перемудрил

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Andrew Yates, Panoramic/Keystone Press Agency; Gettyimages.ru/Paul Ellis – Pool, Michael Regan

61 комментарий

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Кашшай Чакырович
Крутой Уокер )
+139
-4
+135
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Папичслав
Обычно крайние защитники, негабаритные,а он выделяется, с другой стороны у него нет того уровня паса, что у топ крайков, но у Пепа эту задачу выполняют другие
+46
-1
+45
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Zerocool789
Вини как будто испугался Кайла. Да, Уокер хотя уже не тот, но выдает шедевреальные матчи.
+26
-3
+23
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Усатая Козляра
Ответ Carlitos32
А ведь Уокер мог вообще не сыграть с Реалом, если бы не травма Аке
однозначно сыграл бы, даже при здоровом Аке
+17
-2
+15
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Мгер Цолакян
А ведь камбэк Реала в прошлом сезоне случилось сразу после травмы Уокера
+14
0
+14
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гель кристины
Ответ &_Bishep_&
Один случай за весь матч когда Виннисиус возможно не совсем удачно мяч прокинул вперед или может не так ногу подобрал разогнаться ( до просто мог чуть ногу потянуть) ...и раздули этот момент прям до масштабов гола столетия Марадоны, или Ван Бастена Дасаеву.
Так гол Вини в первом матче тоже так раздували
+13
0
+13
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Просто Я
Самое забавное, что за последний сезон Уокер сожрал Мбаппе и Вини, но не справился с Мартинелли, который в 2 из 3 матчей возил его на регулярной основе.
+13
-3
+10
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krokodilych
Грустно.

Я не болею за "Реал" и не имею ничего против "МанСити", но когда одна команда имеет ТАКОЕ преимущество над другой, для меня это сигнал, что что-то глобально не так.

Ладно бы это был матч группового турнира. Но для полуфинала ЛЧ - чересчур. Казалось, что "МанСити" играет с клубом даже не из Чемпионшипа или испанской Сегунды, а из нашей ФНЛ.
+13
-4
+9
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Андрей Кастуев
Ответ &_Bishep_&
Один случай за весь матч когда Виннисиус возможно не совсем удачно мяч прокинул вперед или может не так ногу подобрал разогнаться ( до просто мог чуть ногу потянуть) ...и раздули этот момент прям до масштабов гола столетия Марадоны, или Ван Бастена Дасаеву.
Друг, в следующий раз лучше прочитать статью до комментирования. Текст о том, что Кайл поставил сжирание скоростных топчиков на конвейер.
+9
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Dario Alexys
Элементарно крутые игроки никогда не держат мяч на той стороне , где бежит защитник. Винисиусу нужно поучиться у Месси, Месси держит мяч всегда на дальней ноге от защитника, Винисиус же привык простецки прокидывать мяч и бежать как в лалиге, но в лалиге нет Уокеров , последний похожий игрок был Андер Капа , но я не знаю играет ли он сейчас . А учитывая , что у защитника всегда есть преимущество в виде зацепов руками , то скорость Вини помножили на ноль, потому что пробрасывал не правильно.
+7
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113k
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Вини не топ игрок, а распиаренный дно игрок.
Новый Стерлинг.
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ВладимирНеПутин
Ответ поколение пепси
кажется мбаппе таки проходил уокера на чм, не во всех случаях, но в парочке
Главное, что к результативным действиям это не приводило
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xoms
Ответ krokodilych
Грустно. Я не болею за "Реал" и не имею ничего против "МанСити", но когда одна команда имеет ТАКОЕ преимущество над другой, для меня это сигнал, что что-то глобально не так. Ладно бы это был матч группового турнира. Но для полуфинала ЛЧ - чересчур. Казалось, что "МанСити" играет с клубом даже не из Чемпионшипа или испанской Сегунды, а из нашей ФНЛ.
У нас в ФНЛ играет гроза больших клубов, московские клубы не дадут соврать, так что не факт что Сити бы прошёл так легко
+4
-1
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Deathember
Пошел гуглить его возраст и офигел, 32-летний чел удерживает 20-леток. Вот это у него мощные кондиции!
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Оливер Кан удаляет Роберту
Вот только Уокер не один был, Винисиуса втроем-вчетвером всегда держали.
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Виктор Тимошков
Лучший, Генич же так вчера сказал
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Арсений Чернобаев
стоунз тоже отдельного поста заслуживает)
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поколение пепси
кажется мбаппе таки проходил уокера на чм, не во всех случаях, но в парочке
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Carlitos32
А ведь Уокер мог вообще не сыграть с Реалом, если бы не травма Аке
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alievdauren
Ответ Кашшай Чакырович
Крутой Уокер )
мне нравится его редкие залеты почти во вратарскую на бешенной скорости)
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Ilyas Ahmed
Ответ NikoVinkovic
Как раз Мбаппе с англичанами вообще видно не было, как и Гризманна. Зарешали другие люди.
Килиан в том матче занимался разгоном атаки и очень даже неплохо, хорошие пасы выдавал
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Romans Muhins
Помню как перед игрой писал, что Уокер его может остановить! Как один кадр сказал что не сможет, интересно его послушать по этому поводу :D
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zurik
Уокер похож на начальника стражи из диснеевского Алладина
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Evil Man
Ответ NottinghamForest
Про "лысого шарлатана". Уокер в Тотенхеме был чуваком бей-беги. Без мысли и без цели. А теперь типа "Крутой Уокер". Тот же Стерлинг в Ливерпуле был некоим подобием тотенхемовского Уокера. Потом стал реально звездой в Сити. И стал снова игроком ротации в Челси. Про чуваков, отправленных в Арсенал, можно сказать то же самое. Так что шарлатан ли Пеп?
Про лысого шарлатана это скорее мем уже. Те кто пишет это всерьез, люди не дружащие с рассудком
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Дмитрий Грачев
Ответ Кашшай Чакырович
Крутой Уокер )
Ага....устроил ему "Правосудие по-техасски"!
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