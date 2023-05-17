61 комментарий

0 созданных шансов у Вини.

Возможно, главная дуэль как минимум ответного матча «Ман Сити» и «Реала» – Кайл Уокер против Винисиуса.

Один из ярчайших эпизодов – погоня Уокера за Винисиусом в первом тайме. Мало того, что настиг его, проигрывая на старте, так и чисто отобрал мяч без помощи партнеров.

Винисиус не создал ни одного (!) момента в игре с «Ман Сити». Впечатляет. Многие после матча отмечали именно Уокера.

Например, Тьерри Анри: «Кайл Уокер – зверь. Его не остановить, когда Кайлу нужно пробежать. В ситуации с Винисиусом он просто догнал его, забрал мяч, посмотрел на него, попрощался и убежал в другую сторону. А ведь Винисиус переигрывал множество действительно исключительных футболистов. С ним непросто справиться, поэтому Уокеру нужно отдать должное».

Рио Фердинанд дал еще более внушительный комплимент: «Кайл Уокер – если мы говорим об индивидуальных противостояниях – пришел и сказал: «Я буду доминировать над Винисиусом, игроком мирового уровня». Для такого у футболиста должен быть характер».

После первой игры Винисиус и Уокер по-доброму общались

В первом матче Винисиус забил дальним ударом, но в остальное время Уокер качественно защищался против бразильца. После игры игроки дали друг другу пять, мило обнялись и уходили с поля явно в хорошем настроении.

Позже Уокер объяснил, почему подходил к бразильцу: «Я подошел, чтобы обнять его, потому что он попытался обыграть меня «радугой» (финт с перебросом мяча над головой соперника – Sports.ru). Так что я сказал ему что-то вроде: «Пожалуйста, не делай это снова, я не хочу быть мемом».

Боксеры дерутся, проводят хороший бой, а потом пожимают друг другу руки – это то уважение, которое я испытываю к нему. То же самое и с любым другим игроком – после хорошего матча вы выражаете им уважение, потому что они этого заслуживают».

Уокер готовился к игре против Винисиуса с аналитиками

Защитник «Сити» специально готовился к матчу вместе с аналитиками. Даже раскрывал детали: «Аналитики сделали для меня крутые видео, они сохранены у меня на телефоне. Каждый раз, когда у меня выпадала свободная минутка, я включал видео и высматривал все движения Винисиуса до мелочей. Он любит прокидывать мяч между ног.

Он мог бы поймать меня на этом. Получилось бы как с Фернандиньо в прошлом году».

Уокер – трудный оппонент для всех: закрывал Мбаппе, им восхищались Неймар и Азар. Дело в его скорости и физических качествах

Винисиус – не единственный топ-игрок, которого съел Кайл Уокер. Неймар и Эден Азар называли Кайла Уокера самым трудным оппонентом в карьере. Бразилец отмечал скорость, силу и ум защитника, а бельгиец, сравнивая, говорил, что англичанин сильнее и быстрее его.

На ЧМ-2022 в Катаре в капкан угодил Килиан Мбаппе: в четвертьфинальном матче между Англией и Францией Уокер не позволил Мбаппе отличиться результативным действием.

Защитник сборной Польши Мэтти Кэш называл Кайла единственным игроком, способным остановить Килиана на ЧМ-2022: «Кайл Уокер такой же быстрый, как Мбаппе. Если кто-нибудь может его остановить, так это Уокер».

Уокеру сильно помогает скорость, отлично дополняющая его работоспособность. Мбаппе уже делал комплимент англичанину в интервью France Football в 2021-м: когда Килиана попросили назвать быстрых игроков, которые набирают скорость постепенно, француз назвал именно Уокера. Мбаппе сказал: «Он как танк, который начинает набирать скорость сразу после того, как его завели».

ЧМ-2022 – не единственный крупный международный турнир, на котором Кайл Уокер проявил себя. Например, по данным Opta на Евро-2020 Уокер сыграл 599 минут (практически 7 полных матчей), совершил всего один фол и лишь однажды позволил обойти себя на дриблинге.

Скорость Кайла отмечают не просто так: в матче 1/8 финала ЧМ-2022 против Сенегала Кайл развил скорость 34.4 километра в час – лучший результат в команде (ближайший преследователь – Букайо Сака с 33.2 км/ч). А про дуэль Уокера и Мбаппе мы отдельно писали здесь.

Англичанин встречался с Мбаппе и на клубном уровне: в сезоне-2020/21 «Ман Сити» выбил в полуфинале «ПСЖ» (4:1 по общему счету), в обоих матчах сыграл Кайл Уокер и не позволил Мбаппе отличиться (во второй игре Килиан Мбаппе не принял участия из-за травмы).

В следующий раз Уокер и Мбаппе встретились в групповом этапе ЛЧ-2021/22. В первом матче Килиан Мбаппе поучаствовал в обоих голах команды (2:0), но оба случились, когда француз уходил с фланга Уокера. В ответном матче Килиан забил, но тоже с другого фланга.

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Andrew Yates, Panoramic/Keystone Press Agency; Gettyimages.ru/Paul Ellis – Pool, Michael Regan