41 комментарий

Придумал, как улучшить футбол.

Тьерри Анри в эфире CBS Sports высказался о футболе будущего – предложил пять мер для встряски игры.

• Дополнительное очко команде, забившей не менее трех голов за матч – независимо от его итога.

• Микрофоны на судьях. «Они должны выходить после игры и говорить с прессой. А еще носить микрофон. Я хочу слышать, что они говорят, потому что они иногда не такие уж вежливые, как и я был иногда. Пожалуйста, объясните свои ошибки или то, насколько вы великолепны. Мы же хотим говорить вам, как хороши или плохи вы были, как люди привыкли говорить футболистам»з.

• Жесткое наказание за затяжку времени. «Когда кто-то отказывается играть, тянет время, выбивает мяч, судья может назначить за это штрафной метрах в 25 от ворот, и выбрать можно любую точку».

• Временные замены, когда врачи оказывают помощь пострадавшему футболисту, чтобы его команде не пришлось временно играть вдесятером.

• Немного странное: спортивные директора должны знакомиться с новичками лично. «Нельзя покупать дом, не посетив его. Я видел множество игроков, о которых никто понятия не имел, адаптируются ли они».

Нужно отметить, что пока это просто предложения. Анри не входит в комитеты ФИФА, принимающие решения. Пока неясно, как он хочет продвигать идеи.

Это не первые вестники футуризма в мировом футболе. Ниже в паре глав перескажем ключевые предложения. Некоторые из них даже потестировали.

Борьба с симуляциями и неуважением к судьям

Немецкий судья Патрик Иттрих в январе 2023-го дал интервью изданию FAZ.net, в котором представил свои правила футбола.

• За тактический фол в центре поля нужно назначать штрафной в 17 метрах от ворот (граница штрафной площади).

• Если игрок катается по газону и просит доктора, то необходимо пригласить врачей и заставить игрока уйти на осмотр за пределами поля на 3 минуты.

• Если игрок оскорбляет судью, то его необходимо отправить за пределы поля остыть на 10 минут.

• Бороться с ситуациями, когда игроки окружают арбитра после его решений, можно с помощью красных карточек: спокойно удалять игроков за лишние разговоры.

А еще в октябре 2016-го в футболе превратили в реальность одно из самых необычных нововведений: в итальянской Серии Б игрок «Виченцы» получил зеленую карточку – сообщил судье, что тот ошибочно назначил угловой у ворот «Виртуса»: никто из соперников мяча не касался.

Правда, на самом деле судья ничего не показывал. Зеленая карточка – это виртуальное вознаграждение за честность, принципиальность и мужество. Ее ввели перед сезоном-2016/17 только в Серии В, так футбольные чиновники хотели реанимировать имидж лиги.

C тех пор про зеленые карточки ничего не слышно.

Идеи Венгера: новый офсайд, ауты ногой и новый календарь

Один из главных реформаторов – глава отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер. От него поступало особенно много предложений.

• В феврале 2020-го Венгер предложил изменить правило фиксирования положения вне игры: «Есть возможность изменить это правило, чтобы не говорить, что часть носа игрока находится в офсайде.

Офсайд не будет фиксироваться, если часть тела футболиста, которой можно забить гол, на одной линии с защитником, даже если другие части тела атакующего игрока находятся впереди.

Это решит проблему, и больше не будет решений о миллиметровых офсайдах».

• Знаете ситуации при подаче угловых, когда мяч в полете выходит за пределы поля? Сейчас судьи назначают удар от ворот, но Арсен предложил оставлять мяч в игре: «Можно разрешить такие угловые. Это создаст новые голевые возможности», – считает Венгер.

• Еще одна инновация от француза – возможность разыграть штрафной одному футболисту. Не бить и не отдавать пас другому игроку, а лично подработать и создавать острый момент для себя в несколько касаний.

• Отдельно Венгер касался аутов. Сейчас у топ-команд уже появляются первые тренеры по вбрасываниям из-за боковой, а Арсен считает, что сама по себе процедура играет на руку защитникам:

«Также я хотел бы изменить правило вбрасывания после аута. За пять минут до конца матча вбрасывание должно давать преимущество, но на самом деле в такой ситуации у вбрасывающей команды в поле 9 игроков, а у соперника 10.

По статистике, в 80% таких ситуаций команда теряет мяч. Нужно дать возможность вводить мяч ногой на своей половине поля».

Изменение системы: меньше окон для сборных

В мае 2020-го, когда в мире бушевала пандемия COVID-19 (помните такую?), тот же Арсен Венгер ответил на 10 вопросов о будущем футбола. Там он предложил отмену зимнего трансферного окна, потолок зарплат, создание общего фонда солидарности и те же пресс-конференции судей.

А еще француз говорил о проведении ЧМ раз в два года и сокращении отборочных матчей чемпионата мира до 7 вместо нынешних 10, при этом количество дней на их проведение сократилось бы с 50 до 28:

«Я выступаю за один перерыв на матчи сборных, максимум за два, вместо нынешних пяти. Пусть сборные собираются в октябре, за месяц проводят 7 отборочных матчей, а потом проводят финальный турнир в июне.

Это приведет к меньшему числу разъездов для игроков, даст больше ясности, снизит количество травм. Мы хотим сократить количество игр, это очень важно, так мы сможем видеть состояние футболистов.

Мы гарантируем период отдыха после каждого турнира. Представьте такое: чемпионат мира 2026 года в США, Мексике и Канаде; 2027 год – чемпионат Европы и другие континентальные турниры; очередной чемпионат мира в 2028 году и так далее.

Больше матчей на выбывание, меньше отборочных игр. Это то, чего хотят болельщики».

Фото: CBS Sports Golazo ; globallookpress.com/IMAGO/Michael Weber IMAGEPOWER, Meng Dingbo/XinHua, Pedro Soares/Keystone Press Agency, Tom Weller/dpa