29 комментариев

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Самые высокооплачиваемые спортсмены мира: Роналду – лидер, позади Месси, Мбаппе и Леброн

Лионель Месси Лионель Месси
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
ПСЖ ПСЖ
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Сауль Альварес Сауль Альварес
Дастин Джонсон
Кевин Дюрэнт Кевин Дюрэнт
Стефен Карри Стефен Карри
Леброн Джеймс Леброн Джеймс
Фил Микельсон Фил Микельсон
Футбол Футбол

В топ-10 – два гольфиста.

Forbes выкатил ежегодный список самых богатых спортсменов планеты. В прошлом году на первом месте был Лео Месси, но в этот раз его подвинул Криштиану Роналду.

Криштиану Роналду взобрался на вершину рейтинга впервые с 2017 года. 136 миллионов долларов – рекордный годовой доход для футболиста по версии Forbes.

Своеобразно посчитали зарплату: в «МЮ» учли доходы с 1 мая по 22 ноября 2022 года – то есть до момента ухода, а остальная сумма – зарплата по рекордному контракту с «Аль-Насром». Учли и безработный период с ноября по январь.

Доходы за пределами поля тоже подросли. Например, добавилась криптобиржа Binance – и это добило цифру до 90 млн долларов. Только 4 спортсмена за время составления рейтинга Forbes получали больший годовой доход не за спортивные успехи: Роджер Федерер, Тайгер Вудс и Конор Макгрегор.

Лионель Месси в прошлом году был первым, а сейчас спустился на второе место. Хотя у Лео все схвачено – один только контракт с блокчейн-платформой Socios приносит аргентинцу 20 млн долларов в год. В октябре Месси запустил инвестиционную фирму, а теперь идут слухи, что футболиста переманивают в Саудовскую Аравию на рекордный контракт. Теоретически снова подвинет Роналду.

Килиан Мбаппе ворвался в рейтинг. Килиан больше всех заработал в футболе, а еще он единственный в топ-10, кому не исполнилось 30 лет (ему всего лишь 24 года). Рекламные контракты на фоне лучших пока не впечатляют. В июне нападающий подписал контракт с криптовалютной fantasy-игрой Sorare.

Неймара в этом издании рейтинга Forbes нет – впервые за 5 лет.

Леброн Джеймс упал со второго места на четвертое, но у баскетболиста все очень даже неплохо. В июне 2022-го все тот же Forbes признал Леброна первым действующим спортсменом-миллиардером. Издание отмечает то, как отлично Джеймс инвестирует средства.

Помимо Леброна в топ-10 попали еще два баскетболиста: Стеф Карри и Кевин Дюрэнт. В прошлом году их было четверо – выпал Яннис Адетокумбо.

• Виды спорта в десятке слегка изменились: пропал американский футбол (Том Брэди спустился ближе к концу топ-20), а поднялись сразу два человека из гольфа.

Дастин Джонсон стал главным прорывом года: гольфист в прошлом году не попал даже в топ-50, но прошлым летом первым сменил PGA Tour на только что созданный LIV Golf, спонсируемый суверенным фондом Саудовской Аравии. Американец потерял в спонсорах, но собрал серьезные призовые (и, по слухам, большие деньги за сам переход). Фил Микельсон пошел тем же путем.

За бокс отдувается Канело Альварес, за год подравшийся с Геннадием Головкиным и Дмитрием Биволом. За теннис – Роджер Федерер. Забавно, но 0,1 спортивных миллиона долларов у швейцарца – это гонорар за прощальный Кубок Лэйвера, который сам Федерер и организовал.

Как Forbes считает доходы?

• Итоговые данные каждого игрока в рейтинге включают в себя все призовые, зарплаты и различные бонусы, которые спортсмен заработал с 1 мая 2021-го по 1 мая 2022-го. В случае НБА и европейского футбола Forbes берет зарплату сразу за весь сезон (у Криштиану пришлось складывать зарплаты в «МЮ» и «Аль-Насре»). В итоговые цифры включены все бонусы за плей-офф в НФЛ и НБА.

• Важно, что Forbes оценивает данные о доходах вне поля. Учитываются суммы всех спонсорских сделок, гонораров за выступления, фан-продукции и лицензионного дохода за 12 месяцев. Берутся все денежные поступления от предприятий спортсмена на основе разговоров с инсайдерами из отраслей.

• Forbes не включает инвестиционные доходы (процентные платежи или дивиденды), но при этом учитывает выплаты от пакетов акций, проданных спортсменами.

Месси тоже собрался в Саудовскую Аравию? «ПСЖ» отстранил Лео и не хочет продлевать контракт (и это взаимно)

Фото: instagram.com/cristiano; instagram.com/leomessi; instagram.com/kingjames/; instagram.com/k.mbappe

29 комментариев

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orange4history
"Кнор Макгрегор" - приправа к блюду с курицей?:)

Спасибо за статью, информативно и лаконично.
+27
-2
+25
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Vikeif
Больше всего удивил Федерер.
0,1 - зп, 95 - рекламные контракты))
+24
-2
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Гриззли
Ответ LaffyTaffy
странно, что Forbes в 2022 признал Леброна первым действующим спортсменом-миллиардером. Вроде была же даже тут на спортсе статья, что ещё лет 5 назад Месси и Роналду уже тогда были долларовыми миллиардерами.
Не были. Заработать миллиард за жизнь, не то же самое, что быть миллиардером.
+11
-1
+10
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Barry_Cadny
Роналду на фото в костюме ужасен. Как восковая фигура.
+8
-2
+6
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Bars163
Удивительно, что нет ни одного пилота F1
+6
-1
+5
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Иван_Флягин
Федерер рулит. Тот случай, когда от чистого сердца) рад за спортсмена.
+5
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+5
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KTK
У Федерера 0,1 это пенсия
+4
0
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Кавабунга Шреддоголовый
Роджер уже почти год, как официально закончил, но до сих пор ещё в десятку попадает. Гений
+5
-2
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Иван_Флягин
Ответ LaffyTaffy
Роналду уникален, конечно. Уже лет 5 без серьёзных титулов, без личных достижений, но до сих по топ-1 по популярности, медийке, инстаграму и бабкам. Как он это умудряется делать? Причём в соперниках у него голливудские звёзды, величайшие спортсмены, богатейшие бизнесмены но Криш постоянно на первых местах. Уникум, футболист, который сумел затмить вообще всех.
Это не он, а Его Величество Футбол уникален. А вот кто действительно молодец- так это Федерер.
+3
0
+3
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Stormbringer
"Только 4 спортсмена за время составления рейтинга Forbes получали больший годовой доход не за спортивные успехи: Роджер Федерер, Тайгер Вудс и Конор Макгрегор."

Что-то математика не сходится)
+2
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LaffyTaffy
странно, что Forbes в 2022 признал Леброна первым действующим спортсменом-миллиардером.
Вроде была же даже тут на спортсе статья, что ещё лет 5 назад Месси и Роналду уже тогда были долларовыми миллиардерами.
+1
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pztpzhmx66
И бейсбола тоже нет
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Аслан Олисаев
Роджер топ! откуда у него еще зп, ну а рекламщики его просто лучшие!
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artem ofruss
Ответ orange4history
"Кнор Макгрегор" - приправа к блюду с курицей?:) Спасибо за статью, информативно и лаконично.
Макгрегору за эту рекламу заплатили 8 млн долларов
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Yo Life
Ответ Marky777
Без гражданства Швейцарии никакие менеджеры ему бы не помогли
Не факт, вон Ана Иванович давно на пенсии, но до сих пор Адидас ей платит
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jonnysilverhand01
Федя не играет, а бабки всеравно лопатой гребёт … легенда
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Wayne Gretzky 99
Первые три места это не про бизнес. Их зарплаты это часть бюджета государств.
А вот все кто ниже, справедливые зарплаты получают.
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Big_Ball
Ответ Bars163
Удивительно, что нет ни одного пилота F1
Думаю, что где-то рядом. В топ 20 или топ 30. У Хэмилтона в прошлом году вроде сорок лямов был только зарплатный контракт. Значит на рекламе не так много заработал.
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АРХАТ
Ответ Bars163
Удивительно, что нет ни одного пилота F1
Пилоты Ф1 видать не особо интересны рекламодателям - во время гонок видно только машины)
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KTK
Ответ Vikeif
Больше всего удивил Федерер. 0,1 - зп, 95 - рекламные контракты))
0,1 это пенсия уже
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utsh44psmr
Федерер прекрасен
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Мистер Блин
Федерер красава, на рекламе бабла стока рубить)))) лучший в мире
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Пацанчик реальный
Ответ Wayne Gretzky 99
Первые три места это не про бизнес. Их зарплаты это часть бюджета государств. А вот все кто ниже, справедливые зарплаты получают.
Ага,особенно «зарплаты» гольфистов)
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