29 комментариев

В топ-10 – два гольфиста.

Forbes выкатил ежегодный список самых богатых спортсменов планеты. В прошлом году на первом месте был Лео Месси, но в этот раз его подвинул Криштиану Роналду.

• Криштиану Роналду взобрался на вершину рейтинга впервые с 2017 года. 136 миллионов долларов – рекордный годовой доход для футболиста по версии Forbes.

Своеобразно посчитали зарплату: в «МЮ» учли доходы с 1 мая по 22 ноября 2022 года – то есть до момента ухода, а остальная сумма – зарплата по рекордному контракту с «Аль-Насром». Учли и безработный период с ноября по январь.

Доходы за пределами поля тоже подросли. Например, добавилась криптобиржа Binance – и это добило цифру до 90 млн долларов. Только 4 спортсмена за время составления рейтинга Forbes получали больший годовой доход не за спортивные успехи: Роджер Федерер, Тайгер Вудс и Конор Макгрегор.

• Лионель Месси в прошлом году был первым, а сейчас спустился на второе место. Хотя у Лео все схвачено – один только контракт с блокчейн-платформой Socios приносит аргентинцу 20 млн долларов в год. В октябре Месси запустил инвестиционную фирму, а теперь идут слухи, что футболиста переманивают в Саудовскую Аравию на рекордный контракт. Теоретически снова подвинет Роналду.

• Килиан Мбаппе ворвался в рейтинг. Килиан больше всех заработал в футболе, а еще он единственный в топ-10, кому не исполнилось 30 лет (ему всего лишь 24 года). Рекламные контракты на фоне лучших пока не впечатляют. В июне нападающий подписал контракт с криптовалютной fantasy-игрой Sorare.

Неймара в этом издании рейтинга Forbes нет – впервые за 5 лет.

• Леброн Джеймс упал со второго места на четвертое, но у баскетболиста все очень даже неплохо. В июне 2022-го все тот же Forbes признал Леброна первым действующим спортсменом-миллиардером. Издание отмечает то, как отлично Джеймс инвестирует средства.

Помимо Леброна в топ-10 попали еще два баскетболиста: Стеф Карри и Кевин Дюрэнт. В прошлом году их было четверо – выпал Яннис Адетокумбо.

• Виды спорта в десятке слегка изменились: пропал американский футбол (Том Брэди спустился ближе к концу топ-20), а поднялись сразу два человека из гольфа.

Дастин Джонсон стал главным прорывом года: гольфист в прошлом году не попал даже в топ-50, но прошлым летом первым сменил PGA Tour на только что созданный LIV Golf, спонсируемый суверенным фондом Саудовской Аравии. Американец потерял в спонсорах, но собрал серьезные призовые (и, по слухам, большие деньги за сам переход). Фил Микельсон пошел тем же путем.

За бокс отдувается Канело Альварес, за год подравшийся с Геннадием Головкиным и Дмитрием Биволом. За теннис – Роджер Федерер. Забавно, но 0,1 спортивных миллиона долларов у швейцарца – это гонорар за прощальный Кубок Лэйвера, который сам Федерер и организовал.

Как Forbes считает доходы?

• Итоговые данные каждого игрока в рейтинге включают в себя все призовые, зарплаты и различные бонусы, которые спортсмен заработал с 1 мая 2021-го по 1 мая 2022-го. В случае НБА и европейского футбола Forbes берет зарплату сразу за весь сезон (у Криштиану пришлось складывать зарплаты в «МЮ» и «Аль-Насре»). В итоговые цифры включены все бонусы за плей-офф в НФЛ и НБА.

• Важно, что Forbes оценивает данные о доходах вне поля. Учитываются суммы всех спонсорских сделок, гонораров за выступления, фан-продукции и лицензионного дохода за 12 месяцев. Берутся все денежные поступления от предприятий спортсмена на основе разговоров с инсайдерами из отраслей.

• Forbes не включает инвестиционные доходы (процентные платежи или дивиденды), но при этом учитывает выплаты от пакетов акций, проданных спортсменами.

Фото: instagram.com/cristiano; instagram.com/leomessi; instagram.com/kingjames/; instagram.com/k.mbappe