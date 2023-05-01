Парень с трибун отсудил 70 минут в 3-й лиге Германии. Его, с лицензией, нашли после травмы бокового
Отозвался на объявление диктора.
Редкая история, благодаря которой в выходные появился повод заглянуть в третью немецкую лигу: там во время матча «Веен» – «Меппен» получил травму судья.
Чтобы доиграть, срочно понадобилось найти хоть какого-нибудь арбитра, и это получилось: судья с лицензией оказался на трибунах как болельщик.
В середине первого тайма ассистент главного Мариус Шлюве получил очень неприятное повреждение голеностопа. Смотреть больно.
Неудивительно, что он не смог работать дальше.
Мужчину пришлось вот так унести с поля.
Заменить помощника было некем, резервного на таком уровне нет – и матч оказался под угрозой срыва. После паузы решили действовать. Диктор объявил: «Если на стадионе есть лицензированные судьи – просьба дать об этом знать».
Само собой, шансов в таких случаях мало, но тут все-таки повезло: с трибун на поле спустился Яннис Яшке – начинающий арбитр, который до того работал на матчах любительских и юношеских команд.
Янниса проинструктировал главный арбитр.
Он появился на поле – уже полностью экипированный, даже с микрофоном и наушником для связи.
Конечно, немного взволнованный.
Все прошло хорошо: Яшке отработал без ошибок.
А «Меппен», предпоследняя команда третьей лиги, неожиданно выиграла у одного из лидеров – «Веен» борется за выход выше.
Кстати, победный гол у любопытного героя: это Вилли Евсеев. 31-летний уроженец Казахстана, переехавший в Германию ребенком.
У него в карьере были «Ганновер», «Вольфсбург» и «Нюрнберг» (почти без матчей за основные команды), с 2019-го он в «Меппене».
И вот поучаствовал в самом заметном матче сезона.
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Фото: globallookpress.com/IMAGO/Andreas Volz, IMAGO/Werner Scholz
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