Отозвался на объявление диктора.

Редкая история, благодаря которой в выходные появился повод заглянуть в третью немецкую лигу: там во время матча «Веен» – «Меппен» получил травму судья.

Чтобы доиграть, срочно понадобилось найти хоть какого-нибудь арбитра, и это получилось: судья с лицензией оказался на трибунах как болельщик.

В середине первого тайма ассистент главного Мариус Шлюве получил очень неприятное повреждение голеностопа. Смотреть больно.

Неудивительно, что он не смог работать дальше.

Мужчину пришлось вот так унести с поля.

Заменить помощника было некем, резервного на таком уровне нет – и матч оказался под угрозой срыва. После паузы решили действовать. Диктор объявил: «Если на стадионе есть лицензированные судьи – просьба дать об этом знать».

Само собой, шансов в таких случаях мало, но тут все-таки повезло: с трибун на поле спустился Яннис Яшке – начинающий арбитр, который до того работал на матчах любительских и юношеских команд.

Янниса проинструктировал главный арбитр.

Он появился на поле – уже полностью экипированный, даже с микрофоном и наушником для связи.

Конечно, немного взволнованный.

Все прошло хорошо: Яшке отработал без ошибок.

А «Меппен», предпоследняя команда третьей лиги, неожиданно выиграла у одного из лидеров – «Веен» борется за выход выше.

Кстати, победный гол у любопытного героя: это Вилли Евсеев. 31-летний уроженец Казахстана, переехавший в Германию ребенком.

У него в карьере были «Ганновер», «Вольфсбург» и «Нюрнберг» (почти без матчей за основные команды), с 2019-го он в «Меппене».

И вот поучаствовал в самом заметном матче сезона.

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Andreas Volz, IMAGO/Werner Scholz