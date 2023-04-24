8 комментариев

Обвиняемый в изнасиловании Ашраф Хакими – в центре нефутбольных историй. На прошлой неделе по медиа разошлась новость: у Хакими нет ни денег, ни имущества в собственности, поэтому его жена при разводе не получит ничего. Неудивительно, что история завирусилась (пост об этом появился в том числе и на главной Sports.ru), но, вероятно, она не имеет ничего общего с реальностью.

Приносим извинения за публикацию непроверенного инсайда, восстанавливаем цепочку его продвижения и объясняем, почему он похож на фейк.

За махинации с имуществом Хакими мог бы отправиться в тюрьму

Для начала изучим легенду. Она гласит, что все накопления футболиста записаны на его мать, зарплата из «ПСЖ» формально падает именно на ее счет, а Ашраф просто берет у нее деньги на собственные нужды.

Саида Му (так зовут мать Хакими) ничего об этом не знает. «Ашраф не сообщил мне о передаче своего богатства, и если он предпринимает какие-либо действия, то только для того, чтобы защитить себя. Я ничего об этом не знаю, но в чем проблема, если это правда? Если он этого не сделает, он не сможет избавиться от Абук», – говорила Саида в интервью марокканскому изданию Goud.

Согласны, мама Ашрафа еще больше нас запутала – возможно, ее цитата передана не совсем верно, так как из ответа следует, что она не совсем понимает, о чем ее спрашивают.

Куда логичнее доводы Омара Эль-Адлуни, профессора Парижского университета: супруги не могут передавать имущество третьим лицам, чтобы избежать раздела активов в случае развода, поскольку это считается уголовным преступлением. В соответствии с законодательством о браках в большинстве европейских стран, включая Францию, Испанию, Германию и Италию, где Хакими проживает последние 10 лет, все нажитое во время брака одним из супругов в случае развода подлежит разделу.

«Если бы Хакими действительно решил передать активы своей матери до развода, то он был бы обязан уведомить об этом жену. При этом он заплатил бы до 45% налогов – значительную сумму, учитывая его состояние. Если он решил бы перевести средства после подачи заявления о разводе, то он был бы приговорен к пяти годам тюремного заключения и штрафу в размере 75 тысяч евро», – добавляет Эль-Адлуни.

Французский журналист и политик Жиль Вердес тоже не верит: «Это фейк – такое невозможно представить ни в Испании, ни в Марокко, ни во Франции».

Откуда пошла новость?

С не самого надежного ивуарийского источника под названием First Mag. После публикации твита новость моментально разлетелась по соцсетям.

На фейк повелась Marca: испанское издание указало First Mag в качестве источника – причем назвала его французским. После этого новость опубликовали на сайте Fox News – американского телеканала с аудиторией в 94 млн человек. Следом за ними инсайд опубликовали и мы 🤦‍♂️

Сколько зарабатывает Хакими?

По контракту с «ПСЖ» Ашраф зарабатывает 13,7 млн евро ежегодно. Общее же состояние марокканского защитника оценивается в 22,3 млн евро. Но оговоримся, что проверить такую информацию невозможно.

Что известно о родителях Хакими?

Ашраф родился в семье мигрантов из Марокко в Хетафе, пригороде Мадрида. Мать – домработница, отец торговал на улице. Интересно, что маме совсем не нравилось увлечение ребенка футболом: пыталась отдать сына то на дзюдо, то на плавание, но безуспешно. Мальчика интересовал только футбол.

В 2018 году Хакими рассказывал о благодарности к родителям: «Мы из скромной семьи, которая изо всех сил пыталась заработать на жизнь. Сегодня я каждый день борюсь за них. Они пожертвовали собой ради меня. Они лишили моих братьев многих вещей, чтобы я мог добиться успеха».

Во время сказочного для Марокко ЧМ-2022 мать Хакими Саида Му всегда была рядом с сыном.

Фото: AFP/FADEL SENNA; Gettyimages.ru/Octavio Passos