Не утихает громкая история вокруг главного тренера «ПСЖ» Кристофа Гальтье.

Коротко напомним: в 2022 году спортивный директор «Ниццы» Жюльен Фурнье отправил электронное письмо владельцам клуба, в котором передавал слова Гальтье – тот якобы сказал, что в команде «не может быть так много чернокожих и мусульман». Гальтье ранее возглавлял .

Случай очень громкий. Подробности этой истории – здесь.

А вот, что происходит дальше:

Кто на данный момент поддержал Гальтье: бывшие игроки, нынешние тренеры, даже президент клуба

Тут длинный список:

• Бурак Йылмаз играл под руководством Кристова в «Лилле». «Никогда не чувствовал от него негативного поведения в отношении моей религии или национальности. Он отличный тренер, а также замечательный человек», – написал турок в соцсетях.

• Жозе Фонте тоже выступал за «Лилль» при Гальтье и сказал, что тренер всегда был близок к игрокам и очень уважителен с ними. «Я могу сказать о нем только хорошее», – добавил Фонте.

• Полузащитник «Лилля» Бенжамен Андре считает так: «Нельзя столько времени быть расистом и не говорить про это. Я хорошо его знал, мы пережили несколько замечательных мгновений. Сейчас ему сложно. Желаю ему мужества». Главный тренер Паулу Фонсека добавил: «Здесь все хорошо отзываются о нем – и как о тренере, и как о человеке».

• Мевлют Эрдинч – экс-игрок «Сент-Этьена» – добавляет: «Работал с ним четыре или пять лет. Никакого расизма не было. Он уважал наш выбор. Я соблюдал пост, но хорошо знал свое тело, а он мне доверял. Если будет нужно за него заступиться – я это сделаю».

Там же играл и Исмаэль Диоманде, он тоже не понимает, о чем речь: «Я мусульманин, и у меня никогда не было проблем с Гальтье. Я был не единственным мусульманином в команде. Любой, кто соблюдал Рамадан, мог спокойно это делать. Гальтье действительно хороший человек».

• Анди Делор играл в «Ницце» под руководством Гальтье. Он ничего не говорил, но в соцсетях просто опубликовал фотографию тренера без подписи. Очевидно, что в поддержку.

• Эрик Руа отлично знаком с Гальтье – сейчас тренирует «Брест», вместе они раньше играли за «Марсель». Более того, именно Руа привел в «Ниццу» Фурнье около десяти лет назад, когда был директором клуба: «Знаю его методы, так что не удивлен. Если бы Гальтье был расистом, мы бы давно знали об этом. Невозможно провести 30 лет в раздевалках и не иметь представления о таком».

• Главный тренер «Нанта» Антуан Комбуаре также высказался: «Есть только одно желание – поддержать Кристофа и его семью. То, что происходит, ужасно. Ничего не хочу говорить, просто поддержу. Я с тобой, Кристоф, будь сильным и позволь правосудию сделать свою работу».

• Брюно Женезио сейчас возглавляет «Ренн» и не скрывает удивления: «Я хорошо его знаю. Никогда не слышал про него ничего подобного».

• Президент «Сент-Этьена» Роланд Ромейер, с которым Гальтье работал в клубе, очень удивился: «Что-что? Гальтье – расист? Это что за чушь? Никогда в «Сент-Этьене» от него не было ничего расистского».

И вот что Ромейер рассказал: «Однажды была история с Рамаданом, но ничего общего с дискриминацией она не имела. Тогда было очень жарко, и Гальтье позвонил мне насчет двух игроков, которые соблюдали Рамадан. Он боялся, что у них будут проблемы с сердцем. Так что мы привезли имама, который объяснил игрокам, что при серьезных нагрузках они могут сделать перерыв в голодании. Кристоф же очень беспокоился о здоровье парней».

Le Parisien добавила, что в «Лилле» во время Рамадана Гальтье настаивал на том, чтобы за постящимися игроками наблюдала медицинская бригада, а в «Ницце» иногда позволял игрокам-мусульманам в пятницу уйти пораньше, чтобы те успели на молитву.

• Le Parisien пишет, что у советника «ПСЖ» Луиша Кампуша непростые отношения с Гальтье, но в этой ситуации Кампуш, как сообщает L’Equipe, поражен не меньше остальных. Он напоминал, что в «Лилле» за четыре года при Гальтье не возникало никаких проблем в Рамадан.

• Дидье Дигар – тренер «Ниццы» – перед игрой в Лиге конференций против «Базеля» отказался отвечать на этот вопрос. При это Nice Matin и Le Parisien писали, что религиозный вопрос был предметом его конфликта с Гальтье. Но перед недавним матчем Дигар и Гальтье пожимали друг другу руки.

Пока не было ни одного комментария против Гальтье: ни один человек публично не выступил против него с обвинениями.

Гальтье полностью отрицает обвинения и собирается судиться

«ПСЖ» сыграет с «Лансом» в субботу, 15 апреля. На предматчевой пресс-конференции Гальтье прокомментировал ситуацию и подтвердил, что будет судиться:

«Как и многие из вас, я глубоко шокирован высказываниями, которые мне приписывают. Их передали безответственным образом. Это ранит меня до глубины души. Я вырос в мультикультурной среде с уважением к другим, независимо от их происхождения, цвета кожи или религии.

Вся моя взрослая жизнь была проникнута чувством сопричастности и заботой о благополучии других. Не могу смириться с тем, что мое имя и моя семья запятнаны таким образом.

В связи с этим я подаю в суд на всех, кто порочит мою честь. Я уверен в системе правосудия моей страны. Чтобы позволить представителям правосудия спокойно работать, я не буду давать никаких дальнейших комментариев по этому поводу».

Ранее PSG Community писал, что жалоба будет подана из-за клеветы и нанесенного ущерба. Адвокат тренера Оливье Мартен рассказал о будущей подаче иска против спортивного директора «Ниццы» Жюльена Фурнье, а также против журналистов Даниэля Риоло и Ромена Молину за клевету.

Риоло судится еще и с Дидье Дешамом. И тоже за клевету: он заявлял, что Дешам лгал о ситуации с отъездом Карима Бензема из сборной Франции перед чемпионатом мира. Адвокат Дешама назвала Риоло манипулятором и лжецом.

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Прокуратура Ниццы уже начала расследование. Департамент уголовного розыска проводит обыски в офисе футбольного клуба. По информации Nice-Matin, цель – обнаружить электронные письма, которые могли бы дать больше подробностей по делу вокруг Гальтье.

Фото: globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency, Panoramic/ZUMAPRESS.com