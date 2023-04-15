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«Нельзя столько времени быть расистом и не говорить про это». Все заступаются за Гальтье

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Кристоф Гальтье Кристоф Гальтье
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ПСЖ ПСЖ
Антуан Комбуаре Антуан Комбуаре
Анди Делор Анди Делор
Брюно Женезьо
Мевлют Эрдинч Мевлют Эрдинч
Бурак Йылмаз Бурак Йылмаз
Жозе Фонте Жозе Фонте
Бенжамен Андре Бенжамен Андре
Исмаэль Диоманде Исмаэль Диоманде
Эрик Руа
Дидье Дигар Дидье Дигар
Футбол Футбол

Не утихает громкая история вокруг главного тренера «ПСЖ» Кристофа Гальтье.

Коротко напомним: в 2022 году спортивный директор «Ниццы» Жюльен Фурнье отправил электронное письмо владельцам клуба, в котором передавал слова Гальтье – тот якобы сказал, что в команде «не может быть так много чернокожих и мусульман». Гальтье ранее возглавлял .

Случай очень громкий. Подробности этой истории – здесь.

А вот, что происходит дальше:

Кто на данный момент поддержал Гальтье: бывшие игроки, нынешние тренеры, даже президент клуба

Тут длинный список:

• Бурак Йылмаз играл под руководством Кристова в «Лилле». «Никогда не чувствовал от него негативного поведения в отношении моей религии или национальности. Он отличный тренер, а также замечательный человек», – написал турок в соцсетях.

• Жозе Фонте тоже выступал за «Лилль» при Гальтье и сказал, что тренер всегда был близок к игрокам и очень уважителен с ними. «Я могу сказать о нем только хорошее», – добавил Фонте.

• Полузащитник «Лилля» Бенжамен Андре считает так: «Нельзя столько времени быть расистом и не говорить про это. Я хорошо его знал, мы пережили несколько замечательных мгновений. Сейчас ему сложно. Желаю ему мужества». Главный тренер Паулу Фонсека добавил: «Здесь все хорошо отзываются о нем – и как о тренере, и как о человеке».

• Мевлют Эрдинч – экс-игрок «Сент-Этьена» – добавляет: «Работал с ним четыре или пять лет. Никакого расизма не было. Он уважал наш выбор. Я соблюдал пост, но хорошо знал свое тело, а он мне доверял. Если будет нужно за него заступиться – я это сделаю».

Там же играл и Исмаэль Диоманде, он тоже не понимает, о чем речь: «Я мусульманин, и у меня никогда не было проблем с Гальтье. Я был не единственным мусульманином в команде. Любой, кто соблюдал Рамадан, мог спокойно это делать. Гальтье действительно хороший человек».

• Анди Делор играл в «Ницце» под руководством Гальтье. Он ничего не говорил, но в соцсетях просто опубликовал фотографию тренера без подписи. Очевидно, что в поддержку.

• Эрик Руа отлично знаком с Гальтье – сейчас тренирует «Брест», вместе они раньше играли за «Марсель». Более того, именно Руа привел в «Ниццу» Фурнье около десяти лет назад, когда был директором клуба: «Знаю его методы, так что не удивлен. Если бы Гальтье был расистом, мы бы давно знали об этом. Невозможно провести 30 лет в раздевалках и не иметь представления о таком».

• Главный тренер «Нанта» Антуан Комбуаре также высказался: «Есть только одно желание – поддержать Кристофа и его семью. То, что происходит, ужасно. Ничего не хочу говорить, просто поддержу. Я с тобой, Кристоф, будь сильным и позволь правосудию сделать свою работу».

• Брюно Женезио сейчас возглавляет «Ренн» и не скрывает удивления: «Я хорошо его знаю. Никогда не слышал про него ничего подобного».

• Президент «Сент-Этьена» Роланд Ромейер, с которым Гальтье работал в клубе, очень удивился: «Что-что? Гальтье – расист? Это что за чушь? Никогда в «Сент-Этьене» от него не было ничего расистского».

И вот что Ромейер рассказал: «Однажды была история с Рамаданом, но ничего общего с дискриминацией она не имела. Тогда было очень жарко, и Гальтье позвонил мне насчет двух игроков, которые соблюдали Рамадан. Он боялся, что у них будут проблемы с сердцем. Так что мы привезли имама, который объяснил игрокам, что при серьезных нагрузках они могут сделать перерыв в голодании. Кристоф же очень беспокоился о здоровье парней».

Le Parisien добавила, что в «Лилле» во время Рамадана Гальтье настаивал на том, чтобы за постящимися игроками наблюдала медицинская бригада, а в «Ницце» иногда позволял игрокам-мусульманам в пятницу уйти пораньше, чтобы те успели на молитву. 

• Le Parisien пишет, что у советника «ПСЖ» Луиша Кампуша непростые отношения с Гальтье, но в этой ситуации Кампуш, как сообщает L’Equipe, поражен не меньше остальных. Он напоминал, что в «Лилле» за четыре года при Гальтье не возникало никаких проблем в Рамадан.

• Дидье Дигар – тренер «Ниццы» – перед игрой в Лиге конференций против «Базеля» отказался отвечать на этот вопрос. При это Nice Matin и Le Parisien писали, что религиозный вопрос был предметом его конфликта с Гальтье. Но перед недавним матчем Дигар и Гальтье пожимали друг другу руки.

Пока не было ни одного комментария против Гальтье: ни один человек публично не выступил против него с обвинениями.

Гальтье полностью отрицает обвинения и собирается судиться

«ПСЖ» сыграет с «Лансом» в субботу, 15 апреля. На предматчевой пресс-конференции Гальтье прокомментировал ситуацию и подтвердил, что будет судиться:

«Как и многие из вас, я глубоко шокирован высказываниями, которые мне приписывают. Их передали безответственным образом. Это ранит меня до глубины души. Я вырос в мультикультурной среде с уважением к другим, независимо от их происхождения, цвета кожи или религии.

Вся моя взрослая жизнь была проникнута чувством сопричастности и заботой о благополучии других. Не могу смириться с тем, что мое имя и моя семья запятнаны таким образом.

В связи с этим я подаю в суд на всех, кто порочит мою честь. Я уверен в системе правосудия моей страны. Чтобы позволить представителям правосудия спокойно работать, я не буду давать никаких дальнейших комментариев по этому поводу».

Ранее PSG Community писал, что жалоба будет подана из-за клеветы и нанесенного ущерба. Адвокат тренера Оливье Мартен рассказал о будущей подаче иска против спортивного директора «Ниццы» Жюльена Фурнье, а также против журналистов Даниэля Риоло и Ромена Молину за клевету.

Риоло судится еще и с Дидье Дешамом. И тоже за клевету: он заявлял, что Дешам лгал о ситуации с отъездом Карима Бензема из сборной Франции перед чемпионатом мира. Адвокат Дешама назвала Риоло манипулятором и лжецом.

* * *

Прокуратура Ниццы уже начала расследование. Департамент уголовного розыска проводит обыски в офисе футбольного клуба. По информации Nice-Matin, цель – обнаружить электронные письма, которые могли бы дать больше подробностей по делу вокруг Гальтье.

Гальтье обвиняют в расизме. Похоже, его злило, что в «Ницце» много чернокожих и мусульман

Фото: globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency, Panoramic/ZUMAPRESS.com

3 комментария

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Вот он вроде и не расист, а тут один человек слышал или видел что-то, и спустя сто лет своими словами пересказал - ну всё, инфа 100%
Прокуратура не нужна, обвинитель сам выступит.
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Almaz KENZHEBEKOV
полностью поддерживаю Гальте
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igls54
Трудно найти черную кошку в темной комнате, но если очень хочется, то можно
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