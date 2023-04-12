12 комментариев

Гальтье обвиняют в расизме. Похоже, его злило, что в «Ницце» много чернокожих и мусульман
Теперь могут уволить из «ПСЖ».
Похоже, у Кристофа Гальтье большие проблемы. Главного тренера «ПСЖ» обвиняют в расизме – все из-за электронного письма времен его работы в «Ницце» (2021-2022).
Гальтье злился на игроков, соблюдающих Рамадан (со слов спортивного директора)
В сентябре 2022-го Гальтье уже был тренером «ПСЖ», а спортивный директор «Ниццы» Жюльен Фурнье бросил странную фразу: «Если я объясню истинные причины, по которым мы поссорились с Гальтье, ему не будет места ни в одной раздевалке в Европе. Это гораздо более серьезные вещи, чем футбол». Гальтье не стал накалять обстановку: «Зная его характер, я не удивлен формой высказывания».
Теперь же вскрылись детали: Фурнье изложил претензии в электронном письме, которое направил компании INEOS (владельцы «Ниццы»). Текст оказался в почте журналиста RMC Sport Даниэля Риоло, он неделю проверял его подлинность, а теперь решился опубликовать. Важно подчеркнуть: это письмо не самого Гальтье, а спортивного директора Жюльена Фурнье.
• Самый яркий фрагмент – о встрече Фурнье с сыном (и по совместительству агентом) Гальтье:
«Он рассказал мне о несостоятельной ситуации своего отца следующими словами: Жюльен, все идет не так хорошо, мой отец вчера был в слезах, ты не понимаешь. Я спросил его, что происходит, и он объяснил, что эта команда ему не подходит, нельзя продолжать в том же духе. Я попросил быть более конкретным, чтобы я мог лучше понять, и он сказал мне: «Ты создал команду отбросов». Я попросил его уточнить, и он добавил: там только чернокожие, а половина вашей команды в пятницу днем в мечети... Я сказал Джону Валовичу-Гальтье, что возмущен его комментариями, и попросил его немедленно покинуть мой кабинет».
• Фрагмент про диалог с самим тренером: «Кристоф Гальтье пришел в мой офис и поздоровался со своим сыном, который сказал мне: «Можешь уточнить у моего отца слова, которые я передал». Как только его сын ушел, я рассказал Кристофу о только что состоявшемся разговоре и спросил его, правда ли все это.
Он ответил, что да. Что я должен был принять во внимание «реалии города» и что у нас правда не может быть так много чернокожих и мусульман в команде.
Он [Гальтье] сказал мне: «Вчера вечером я пришел в ресторан, и все набросились на меня, говоря, что у нас команда чернокожих». Затем он добавил: «Жюльен, ты должен понимать, в каком городе мы находимся, мы в городе Жака Медесена» (бывший мэр Ниццы – Sports.ru). И наша команда не соответствует тому, чего хотят люди, как она не соответствует и мне самому».
[У нас] не было споров на тему спорта, были только споры о религии или цвете кожи», – написал Фурнье руководству «Ниццы».
Гальтье жаловался в том числе на влияние Рамадана – даже исключал из состава 23-летнего полузащитника Билаля Браими. Он пропустил матч с «Ренном», потому что соблюдал пост. Тренер считал, что голод плохо влияет на спортивную форму: по информации Get French Football News, Гальтье даже разбил фитнес-данные по разным группам, но выяснилось, что Рамадан не ухудшил футбольные показатели.
Гальтье все равно попросил игроков «Ниццы» не поститься во время Рамадана: мусульмане отнеслись к просьбе по-разному. Например, алжирский полузащитник Хишам Будауи согласился, а вот Жан-Клер Тодибо разозлился и даже бросил тренировочный конус.
Фурнье не сказал, что письмо – фейк. Гальтье отрицает вину и собирается подать в суд за оскорбления и клевету
• Жюльен Фурнье возмутился временем слива, но про само письмо ничего не сказал.
«В настоящее время я нахожусь в Бразилии, вдали от всей этой полемики, с которой я оказался связан. Я никоим образом не несу ответственности за распространение этой внутренней информации годичной давности, когда я покидал клуб.
Я никогда не бил лежачих, несмотря на все наши разногласия с Кристофом Гальтье, и, прежде всего, я слишком уважаю «Ниццу», клуб, цвета которого я с гордостью защищал больше десяти лет. Они в настоящее время готовятся к одному из важнейших еврокубковых матчей в истории (13 апреля будет четвертьфинал Лиги конференций с «Базелем» – Sports.ru). Время этих откровений возмущает меня не меньше, чем их содержание», – отреагировал Фурнье.
• Адвокат французского тренера Оливье Мартен сообщил, что Гальтье «самым решительным образом» оспаривает обвинения. По информации RMC, Кристоф даже намерен обратиться в суд в связи с «оскорбительными и клеветническими заявлениями». «ПСЖ» поставлен в известность.
• Опытный нападающий Бурак Йылмаз защищает бывшего тренера: «Я работал с Гальтье [в «Лилле»] и никогда не чувствовал от него негативного поведения в отношении моей религии или национальности. Он отличный тренер, а также замечательный человек».
Тренеру угрожали убийством. «ПСЖ» дал охрану и пока не спешит с обвинениями
• Как сообщает RMC, за последние сутки Гальтье получил около 5 тысяч звонков и сообщений, некоторые из них даже содержат угрозы убийством. «ПСЖ» обеспечил тренеру и его семье защиту.
• «ПСЖ» начал собственное расследование. Руководство клуба не хочет спешить с выводами или поддаваться панике, поскольку понимает, что будут версии, противоречащие друг другу.
Парижане не хотят предъявлять тренеру необоснованные обвинения. При этом отмечается, что при приеме Гальтье на работу Аль-Хелайфи ничего не знал о его предполагаемых высказываниях – иначе ни за что бы его не назначил.
Если информация о словах Гальтье подтвердится, тренера, скорее всего, уволят. «ПСЖ» намерен дать Кристофу высказать свою версию событий до пресс-конференции, назначенной на пятницу.
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Фото: Gettyimages.ru/Alex Grimm, Alexander Hassenstein; eastnews.ru/Alexandre Dimou/FEP/Icon Sport
Короче это какое-то гонево. Я не верю, что человек, который всю карьеру работает в таком режиме, внезапно стал ненавидеть всех в Ницце
Когда школьники называют кого-то Н-словом и это попадает в фокус внимания, они всегда вмешиваются🤣🤣🤣
Подскажу, еще можете надавить, что идет священный месяц Рамадан и своими помыслами обвинители будут далеки от проблемы.
Сборная Франции 1998 года. Первое чемпионство мира. В составе сборной из 21 человека было только 8 игроков африканского/мусульманского происхождения. Т.е. вам не хватит пальцев рук, чтобы подсчитать французов, которые помогали выиграть этот трофей.
ПСЖ пошли тренеру на встречу. Пресс конференцию назначили на пятницу, что бы обвинителей не было, они будут в Мечети. А по факту, каким был бы французский футбол без африканцев и мусульман? Всех не вспомнишь, проще по пальцам пересчитать французов кто помогал выигрывать трофеи...