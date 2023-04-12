12 комментариев

Теперь могут уволить из «ПСЖ».

Похоже, у Кристофа Гальтье большие проблемы. Главного тренера «ПСЖ» обвиняют в расизме – все из-за электронного письма времен его работы в «Ницце» (2021-2022).

Гальтье злился на игроков, соблюдающих Рамадан (со слов спортивного директора)

В сентябре 2022-го Гальтье уже был тренером «ПСЖ», а спортивный директор «Ниццы» Жюльен Фурнье бросил странную фразу: «Если я объясню истинные причины, по которым мы поссорились с Гальтье, ему не будет места ни в одной раздевалке в Европе. Это гораздо более серьезные вещи, чем футбол». Гальтье не стал накалять обстановку: «Зная его характер, я не удивлен формой высказывания».

Теперь же вскрылись детали: Фурнье изложил претензии в электронном письме, которое направил компании INEOS (владельцы «Ниццы»). Текст оказался в почте журналиста RMC Sport Даниэля Риоло, он неделю проверял его подлинность, а теперь решился опубликовать. Важно подчеркнуть: это письмо не самого Гальтье, а спортивного директора Жюльена Фурнье.

• Самый яркий фрагмент – о встрече Фурнье с сыном (и по совместительству агентом) Гальтье:

«Он рассказал мне о несостоятельной ситуации своего отца следующими словами: Жюльен, все идет не так хорошо, мой отец вчера был в слезах, ты не понимаешь. Я спросил его, что происходит, и он объяснил, что эта команда ему не подходит, нельзя продолжать в том же духе. Я попросил быть более конкретным, чтобы я мог лучше понять, и он сказал мне: «Ты создал команду отбросов». Я попросил его уточнить, и он добавил: там только чернокожие, а половина вашей команды в пятницу днем в мечети... Я сказал Джону Валовичу-Гальтье, что возмущен его комментариями, и попросил его немедленно покинуть мой кабинет».

• Фрагмент про диалог с самим тренером: «Кристоф Гальтье пришел в мой офис и поздоровался со своим сыном, который сказал мне: «Можешь уточнить у моего отца слова, которые я передал». Как только его сын ушел, я рассказал Кристофу о только что состоявшемся разговоре и спросил его, правда ли все это.

Он ответил, что да. Что я должен был принять во внимание «реалии города» и что у нас правда не может быть так много чернокожих и мусульман в команде.

Он [Гальтье] сказал мне: «Вчера вечером я пришел в ресторан, и все набросились на меня, говоря, что у нас команда чернокожих». Затем он добавил: «Жюльен, ты должен понимать, в каком городе мы находимся, мы в городе Жака Медесена» (бывший мэр Ниццы – Sports.ru). И наша команда не соответствует тому, чего хотят люди, как она не соответствует и мне самому».

[У нас] не было споров на тему спорта, были только споры о религии или цвете кожи», – написал Фурнье руководству «Ниццы».

Гальтье жаловался в том числе на влияние Рамадана – даже исключал из состава 23-летнего полузащитника Билаля Браими. Он пропустил матч с «Ренном», потому что соблюдал пост. Тренер считал, что голод плохо влияет на спортивную форму: по информации Get French Football News, Гальтье даже разбил фитнес-данные по разным группам, но выяснилось, что Рамадан не ухудшил футбольные показатели.

Гальтье все равно попросил игроков «Ниццы» не поститься во время Рамадана: мусульмане отнеслись к просьбе по-разному. Например, алжирский полузащитник Хишам Будауи согласился, а вот Жан-Клер Тодибо разозлился и даже бросил тренировочный конус.

Фурнье не сказал, что письмо – фейк. Гальтье отрицает вину и собирается подать в суд за оскорбления и клевету

• Жюльен Фурнье возмутился временем слива, но про само письмо ничего не сказал.

«В настоящее время я нахожусь в Бразилии, вдали от всей этой полемики, с которой я оказался связан. Я никоим образом не несу ответственности за распространение этой внутренней информации годичной давности, когда я покидал клуб.

Я никогда не бил лежачих, несмотря на все наши разногласия с Кристофом Гальтье, и, прежде всего, я слишком уважаю «Ниццу», клуб, цвета которого я с гордостью защищал больше десяти лет. Они в настоящее время готовятся к одному из важнейших еврокубковых матчей в истории (13 апреля будет четвертьфинал Лиги конференций с «Базелем» – Sports.ru). Время этих откровений возмущает меня не меньше, чем их содержание», – отреагировал Фурнье.

• Адвокат французского тренера Оливье Мартен сообщил, что Гальтье «самым решительным образом» оспаривает обвинения. По информации RMC, Кристоф даже намерен обратиться в суд в связи с «оскорбительными и клеветническими заявлениями». «ПСЖ» поставлен в известность.

• Опытный нападающий Бурак Йылмаз защищает бывшего тренера: «Я работал с Гальтье [в «Лилле»] и никогда не чувствовал от него негативного поведения в отношении моей религии или национальности. Он отличный тренер, а также замечательный человек».

Тренеру угрожали убийством. «ПСЖ» дал охрану и пока не спешит с обвинениями

• Как сообщает RMC, за последние сутки Гальтье получил около 5 тысяч звонков и сообщений, некоторые из них даже содержат угрозы убийством. «ПСЖ» обеспечил тренеру и его семье защиту.

• «ПСЖ» начал собственное расследование. Руководство клуба не хочет спешить с выводами или поддаваться панике, поскольку понимает, что будут версии, противоречащие друг другу.

Парижане не хотят предъявлять тренеру необоснованные обвинения. При этом отмечается, что при приеме Гальтье на работу Аль-Хелайфи ничего не знал о его предполагаемых высказываниях – иначе ни за что бы его не назначил.

Если информация о словах Гальтье подтвердится, тренера, скорее всего, уволят. «ПСЖ» намерен дать Кристофу высказать свою версию событий до пресс-конференции, назначенной на пятницу.

Фото: Gettyimages.ru/Alex Grimm, Alexander Hassenstein; eastnews.ru/Alexandre Dimou/FEP/Icon Sport