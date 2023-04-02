14 комментариев

О духе времени
Блог

«Наполи», «Ман Сити» или «Реал»: где Хвича начнет следующий сезон?

Хвича Кварацхелия Хвича Кварацхелия
возможные трансферы возможные трансферы
Мамука Джугели
Ньюкасл Ньюкасл
Реал Мадрид Реал Мадрид
Манчестер Сити Манчестер Сити
Наполи Наполи
ПСЖ ПСЖ
Аурелио Де Лаурентис Аурелио Де Лаурентис
Кристиано Джунтоли
Футбол Футбол

Интрига.

Еще не закончился первый сезон Хвичи Кварацхелии в топ-чемпионате, а он уже превратился в одну из главных звезд Серии А, да так, что и сейчас есть гигантское число инсайдов о возможном трансфере летом. 

Вот что известно о переговорах с «Наполи» и интересе других топ-клубов.

«Наполи» предлагает контракт до 2028 года с зарплатой 2,5 млн евро

«Наполи» очень хочет сохранить Хвичу. 

•‎ Переговоры о новом контракте с Хвичей начались уже в конце октября 2022 года – всего через четыре месяца после перехода. Как сообщал CalcioNapoli24 со ссылкой на SportMediaset, «Наполи» хотел продлить действующий до лета 2027 года контракт на один сезон и поднять зарплату игрока вдвое – с 1 до 2 миллионов евро.

•‎ В ноябре инсайдер Иван Карпов утверждал, что вингер подпишет новое соглашение сроком до 2028 года с увеличением зарплаты в два раза – будет получать 2 млн евро в год.

•‎ Схожим инсайдом в декабре делились в La Gazzetta dello Sport – писали, что спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли и агент игрока Мамука Джугели планируют провести встречу в январе или немного позже. Тогда неаполитанцы были намерены увеличить вдвое зарплату грузинского футболиста, составляющую 1,2 млн евро в год. 

•‎ В феврале La Gazzetta dello Sport практически один в один дублировал свой декабрьский инсайд.

•‎ В конце марта Foot Mercato поделился свежими инсайдами: зарплата игрока после подписания нового контракта вырастет с 1 миллиона евро до 2,5 миллиона в год. С учетом бонусов ежегодный доход грузинского футболиста может составить 4 миллиона евро.

Что с интересом других клубов?

С осени прошлого года за Кварацхелией следят чуть ли не все европейские топы.

•‎ В октябре Sport Witness со ссылкой на Calciomercato сообщал, что за Хвичу внимательно изучают «Ман Сити» и «Ливерпуль». Но спортивный директор неаполитанцев Кристиано Джунтоли быстро все обрубил: «За этими слухами абсолютно ничего нет. Могу заверить, что Хвича – неприкосновенный на все 100%. Он абсолютно точно не продается».

•‎ Слова Джунтоли никак не повлияли на инсайды – их стало даже больше. The Times в декабре сообщал, что перед чемпионатом мира «Ньюкасл» регулярно просматривал 21-летнего грузинского футболиста. Отчеты были настолько благоприятными, что он стал одной из приоритетных целей «Ньюкасла» на два ближайших трансферных окна.

•‎ В январе агент игрока Джугели говорил: «У меня на столе никаких бумаг от «Ман Сити» нет. Как, полагаю, и в офисе «Наполи» тоже». Однако в начале февраля Daily Mail писал, что Гвардиола летом хочет еще одного игрока в атаку – присматривается к Хвиче и Рафаэлю Леау.

•‎ В середине февраля активизировался «Реал». По данным Cadena SER, мадридцы готовы выложить за Кварацхелию 100 млн евро летом, если не будет другой большой покупки вроде Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии».

•‎ Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис исключил продажу Хвичи летом этого года, но затем все же сказал: «Никогда не говори «никогда», потому что некоторые предложения невозможно отклонить. Так что ничего предсказать нельзя».

•‎ В конце февраля журналист CBS Sports Бен Джейкобс в колонке для Caught Offside закрепил претендентов на Хвичу – это «Ман Сити», «Реал», «ПСЖ» и «Ньюкасл».

«Все просто: «Наполи» не хочет расставаться с Хвичей. И они определенно не хотят отпускать Осимхена и Кварацхелию за одно лето. Кварацхелия пока не рассматривает возможность ухода из «Наполи». Это не тот случай, когда «Наполи» предлагает определенную цену. Они не хотят вступать в эти переговоры», – написал Джейкобс.

Неаполь влюблен в талант и скромность Хвичи. Он жил у базы ради тренировок, а его трансферу содействовал чемпион мира-2006

Хвичу сравнивают с гением из 60-х. Он был королем дриблинга, писал стихи и картины, проектировал одежду – и погиб в 24 года

Фото: Gettyimages.ru/Levan Verdzeuli, Francesco Pecoraro, Alessandro Sabattini

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Romano1985
В рубине )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Никитченков
В Реале он дллжен Винисиуса на скамейку посадить?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Адепт Суперлиги
Ответ Молодой Френки
Лучше всего остаться в Наполи еще на сезон или два. Особенно в таком Наполи. Команда чемпионская, тренер умеет перезагружать и раскрывать игроков. Они еще вполне могут пошуметь после этого сезона. В Реале на его позиции играет Винисиус. В Манчестер Сити Грилиш и Фоден. Ему мало того что нужно будет адаптироваться, так еще и двигать всех этих игроков с насиженных мест основного состава. Нужно оставаться!
Грилиша с трудом можно сравнить с пяткой Хвичи. Да и при всём этом, их можно по всему фронту атаки использовать, оставив левый фланг для грузина. Пепка уж точно найдёт ему применение.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Молодой Френки
Лучше всего остаться в Наполи еще на сезон или два. Особенно в таком Наполи. Команда чемпионская, тренер умеет перезагружать и раскрывать игроков. Они еще вполне могут пошуметь после этого сезона. В Реале на его позиции играет Винисиус. В Манчестер Сити Грилиш и Фоден. Ему мало того что нужно будет адаптироваться, так еще и двигать всех этих игроков с насиженных мест основного состава. Нужно оставаться!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Адепт Суперлиги
Ответ Азрет-Али Айбазов
Останется в Наполи. Что тут гадать. Клаусулы нет. Сумму, от которой Наполи не устоит(100+) никто не даст. Даже если не переподпишет, Наполи будет спокоен. Контракт вроде до 27 года.
С чего бы не дадут? За Энцо отдали, за Хвичу тем более. Может не этим летом, так следующим.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Адепт Суперлиги
Ответ waleri
Это зависит, как Наполи закончит нынешнюю ЛЧ (скудетто уже в кармане!). Не факт, что некст сезон будет столь успешен как для Наполи, так и самого Хвичи. Поэтому сделку надо проводить на пике доходности. Неаполитанцы не та команда, боссы которой ставят задачу побеждать всегда и везде (Реал, МС, ПСЖ, Бавария, Юве) - норма прибыли вот что является важнейшей составляющей бизнеса клуба! - Де Лаурентис ведь ясно дал понять: «Никогда не говори «никогда», потому что некоторые предложения невозможно отклонить. Так что ничего предсказать нельзя».
Чушь не неси, Наполи в текущем составе вполне способен закрепиться среди лидеров еврофутбола. И Хвича, и Осимхен, и Ким будут только расти в цене. Сейчас никого из них не выгодно продавать, если только не поступит реально предложение, от которого не отказаться, вроде 150-200 млн.
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бухгалтер2021
в реале нет места
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Адепт Суперлиги
150 млн - минимальная цена, с которой нужно начинать переговоры с британскими мешками. Наполи все равно не заменит ни Хвичу, ни Осимхена ни за какие деньги и сдуется с их уходом, но мешки нужно выдаивать по полной. Если за Энцо 120 выдоили, а за Мудрика 90, то за Хвичу уж можно за 180-200 спокойно выжимать.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владислав Бондарчук
Идеальное продолжение - собрать требл, побегать на ещё сезон в наполи а через год не только хвича уйдёт но и и Ким и осимхен и тд, кто тогда будет там играть не понятно, миранчук и дивеев?) Кварадонна игрок вспышки а не системы, ему надо уходить однозначно в Реал нет, барса нет, Бавария более удобна
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
lokomotion
надеюсь вернётся в Локо)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
waleri
Это зависит, как Наполи закончит нынешнюю ЛЧ (скудетто уже в кармане!). Не факт, что некст сезон будет столь успешен как для Наполи, так и самого Хвичи. Поэтому сделку надо проводить на пике доходности. Неаполитанцы не та команда, боссы которой ставят задачу побеждать всегда и везде (Реал, МС, ПСЖ, Бавария, Юве) - норма прибыли вот что является важнейшей составляющей бизнеса клуба! - Де Лаурентис ведь ясно дал понять: «Никогда не говори «никогда», потому что некоторые предложения невозможно отклонить. Так что ничего предсказать нельзя».
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Азрет-Али Айбазов
Останется в Наполи. Что тут гадать. Клаусулы нет. Сумму, от которой Наполи не устоит(100+) никто не даст. Даже если не переподпишет, Наполи будет спокоен. Контракт вроде до 27 года.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Машина Мощная
пора бы уже посиять против лучших команд мира.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BET3P
Текущая зарплата 1 миллион евро.
Очень лакомый кусок, в том числе и для Наполи.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий