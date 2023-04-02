14 комментариев

«Наполи», «Ман Сити» или «Реал»: где Хвича начнет следующий сезон?
Интрига.
Еще не закончился первый сезон Хвичи Кварацхелии в топ-чемпионате, а он уже превратился в одну из главных звезд Серии А, да так, что и сейчас есть гигантское число инсайдов о возможном трансфере летом.
Вот что известно о переговорах с «Наполи» и интересе других топ-клубов.
«Наполи» предлагает контракт до 2028 года с зарплатой 2,5 млн евро
«Наполи» очень хочет сохранить Хвичу.
• Переговоры о новом контракте с Хвичей начались уже в конце октября 2022 года – всего через четыре месяца после перехода. Как сообщал CalcioNapoli24 со ссылкой на SportMediaset, «Наполи» хотел продлить действующий до лета 2027 года контракт на один сезон и поднять зарплату игрока вдвое – с 1 до 2 миллионов евро.
• В ноябре инсайдер Иван Карпов утверждал, что вингер подпишет новое соглашение сроком до 2028 года с увеличением зарплаты в два раза – будет получать 2 млн евро в год.
• Схожим инсайдом в декабре делились в La Gazzetta dello Sport – писали, что спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли и агент игрока Мамука Джугели планируют провести встречу в январе или немного позже. Тогда неаполитанцы были намерены увеличить вдвое зарплату грузинского футболиста, составляющую 1,2 млн евро в год.
• В феврале La Gazzetta dello Sport практически один в один дублировал свой декабрьский инсайд.
• В конце марта Foot Mercato поделился свежими инсайдами: зарплата игрока после подписания нового контракта вырастет с 1 миллиона евро до 2,5 миллиона в год. С учетом бонусов ежегодный доход грузинского футболиста может составить 4 миллиона евро.
Что с интересом других клубов?
С осени прошлого года за Кварацхелией следят чуть ли не все европейские топы.
• В октябре Sport Witness со ссылкой на Calciomercato сообщал, что за Хвичу внимательно изучают «Ман Сити» и «Ливерпуль». Но спортивный директор неаполитанцев Кристиано Джунтоли быстро все обрубил: «За этими слухами абсолютно ничего нет. Могу заверить, что Хвича – неприкосновенный на все 100%. Он абсолютно точно не продается».
• Слова Джунтоли никак не повлияли на инсайды – их стало даже больше. The Times в декабре сообщал, что перед чемпионатом мира «Ньюкасл» регулярно просматривал 21-летнего грузинского футболиста. Отчеты были настолько благоприятными, что он стал одной из приоритетных целей «Ньюкасла» на два ближайших трансферных окна.
• В январе агент игрока Джугели говорил: «У меня на столе никаких бумаг от «Ман Сити» нет. Как, полагаю, и в офисе «Наполи» тоже». Однако в начале февраля Daily Mail писал, что Гвардиола летом хочет еще одного игрока в атаку – присматривается к Хвиче и Рафаэлю Леау.
• В середине февраля активизировался «Реал». По данным Cadena SER, мадридцы готовы выложить за Кварацхелию 100 млн евро летом, если не будет другой большой покупки вроде Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии».
• Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис исключил продажу Хвичи летом этого года, но затем все же сказал: «Никогда не говори «никогда», потому что некоторые предложения невозможно отклонить. Так что ничего предсказать нельзя».
• В конце февраля журналист CBS Sports Бен Джейкобс в колонке для Caught Offside закрепил претендентов на Хвичу – это «Ман Сити», «Реал», «ПСЖ» и «Ньюкасл».
«Все просто: «Наполи» не хочет расставаться с Хвичей. И они определенно не хотят отпускать Осимхена и Кварацхелию за одно лето. Кварацхелия пока не рассматривает возможность ухода из «Наполи». Это не тот случай, когда «Наполи» предлагает определенную цену. Они не хотят вступать в эти переговоры», – написал Джейкобс.
Неаполь влюблен в талант и скромность Хвичи. Он жил у базы ради тренировок, а его трансферу содействовал чемпион мира-2006
Хвичу сравнивают с гением из 60-х. Он был королем дриблинга, писал стихи и картины, проектировал одежду – и погиб в 24 года
Фото: Gettyimages.ru/Levan Verdzeuli, Francesco Pecoraro, Alessandro Sabattini
Очень лакомый кусок, в том числе и для Наполи.