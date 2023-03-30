13 комментариев

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У Эрве Ренара будет два ЧМ за год: теперь он главный в женской Франции. Пришел на фоне скандала

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Сборная Саудовской Аравии по футболу Сборная Саудовской Аравии по футболу
Эрве Ренар
Футбол Футбол

Тот самый автор главной сенсации в истории ЧМ.

Эрве Ренар – больше не тренер сборной Саудовской Аравии. 54-летний специалист покинул команду и возглавил сборную Франции. Женскую.

Неожиданный выбор.

Ренар объяснил, что исчерпал себя в Саудовской Аравии. Говорит, не смог бы дать больше

Французская Le Parisien еще в середине марта писала, что именно у Ренара наибольшие шансы стать главным тренером женской Франции. Через пару недель источник Dernieres Nouvelles d’Alsace утверждал: «Ренар полон решимости вернуться во Францию, чтобы руководить национальной командой».

Глава Федерации футбола Саудовской Аравии Ясир Аль-Мишаль тоже честно рассказывал: «У него есть предложение от французской федерации, он выразил желание им воспользоваться». И вот в четверг о назначении объявили официально.

Ренар попрощался со сборной Саудовской Аравии на пресс-конференции после товарищеской игры против Боливии:

«Думаю, я отдал команде все, что мог, и не достиг бы уровня выше – должен быть честным. Хочу поблагодарить всех за поддержку на протяжении всех этих четырех лет».

Он добавил в твиттере:

«Быть тренером сборной Саудовской Аравии – большая гордость. С августа 2019-го мне довелось быть неотъемлемой частью этой прекрасной страны. Я видел, как эта команда росла вместе со мной и добилась невероятного результата на чемпионате мира, добыв фантастическую победу в матче со сборной Аргентины».

Ренар припомнил и «фантастический матч» против Польши на ЧМ, который «к сожалению, закончился не так, как ожидалось», и пообещал поболеть за сборную Саудовской Аравии на Кубке Азии – «на трибунах, если удастся».

Саудовцы не будут назначать тренера до июня.

Ренар устроил главную сенсацию в истории ЧМ. Никто дольше и успешнее не тренировал Саудовскую Аравию

Эрве возглавил сборную в 2019-м и вывел ее на ЧМ-2022. По статистике Transfermarkt, именно Ренар – первый по времени во главе команды за ее историю, первый по количеству матчей (41) и числу побед (18).

Одна из них, над Аргентиной в первом матче катарского ЧМ, точно навсегда в истории – в том числе мировой, потому что это главная сенсация всех чемпионатов мира. С учетом аргентинского золота тем более.

Да, саудовцы закончили ЧМ на последнем месте в группе, но все равно запомнились. После внезапной победы проиграли Польше и Мексике: полякам, например, не забили пенальти при счете 0:1.

Ренар ушел за полтора месяца до жеребьевки Кубка Азии, там Саудовская Аравия посеяна в первой корзине. сыграют 24 команды, он пройдет в январе-феврале 2024-го, но уже без Ренара.

Последний матч француз 28 марта проиграл – 1:2 от Боливии. Салем Аль-Досари все-таки забил пенальти, хотя больше бы обрадовал Ренара, если бы сделал это против Польши.

Резюме у Ренара вообще отличное для нетоповых сборных: он успешно тренировал Замбию и Кот-д’Ивуар, с обеими выигрывал Кубок африканских наций – в 2012-м и 2015-м.

Ренар скоро везет женскую Францию на ЧМ. После скандала в сборной

Теперь шикарные рубашки Ренара увидим как фон женского футбола. И сразу на чемпионате мира, втором для тренера в течение года, всего за девять месяцев.

Турнир пройдет с 20 июля по 20 августа в Австралии и Новой Зеландии. Франция в группе с Бразилией, Ямайкой и Панамой. Лучшие достижения француженок – полуфиналы ЧМ-2011 и Евро-2022. Сейчас они пятые в рейтинге ФИФА.

Но за несколько месяцев до начала в сборной не все спокойно.

Капитан сборной Франции Ванди Ренар (похоже, что просто однофамилица) ушла из команды после конфликта с главным тренером сборной Корин Диакр. Вслед за этим приостановили карьеру в команде еще два важных игрока. На пару лет раньше из-за тренера уходили голкипер и опорник. Позже покинули сборную два помощника Диакр.

Национальная федерация поддержала футболисток и уволила тренера: «В ходе расследования удалось установить факт очень серьезного разрыва во взаимоотношениях между руководством женской сборной и игроками команды. FFF признает прошлые заслуги Корин Диакр, но очевидно, что обнаруженные проблемы кажутся необратимыми».

Скандал в женском футболе: тренера сборной Франции уволили из-за претензий от игроков. Так хотят вернуть главных звезд

Главный вопрос, вернется ли Ванди Ренар в сборную, где тренером будет Эрве Ренар? «Если новый тренер захочет меня вызвать, потому что я хорошо выступаю на клубном уровне, то почему бы и нет», – говорила она еще раньше. Возможно, вслед за ней потянутся и остальные уходившие футболистки.

В мужском футболе Ренар работал и в клубах, и в сборных в Африке и Азии. Опыта хватает, но женские команды он еще не тренировал. Агент нескольких футболисток сборной Франции Соня Суид уверена: «У того, кто был лидером среди мужчин, не будет проблем с управлением женской команды. Проблема в том, что от Ренара ждут мгновенных результатов. Это сложно для любого тренера».

Уже на следующей неделе сборной Франции предстоит сыграть против Колумбии и Канады товарищеские матчи. До ЧМ осталось меньше четырех месяцев.

Белая рубашка – главная любовь Ренара. Какой же это стиль

Эрве работал мусорщиком и проваливался в 4-й лиге Англии – как он пришел к успеху?

Фото: Gettyimages.ru/Justin Setterfield, Michael Steele, Julian Finney, Dean Mouhtaropoulos

13 комментариев

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G_Batigol
Ответ John Johnson
Джеймс Бонд или главный злодей в кино будет)
или не молодой рыцарь типа Ланнистера
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Юрий Безуглый
Джейме Ланнистер хорош
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Люблю угарные комменты...
Он красивый
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Владислав Дегтярёв
Ответ AmanEsen
Ему бы в Голливуд с такой-то внешностью
Феминистки: мужики объективируют женщин
Мужики на новостном сайте: вот это красивый мужик, ему бы в Голливуд с такой-то внешностью
забавно )
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YOKODZUMA
А в сборной Франции его сестра не играет случайно?
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siragh@yandex.ru
Крутой чел
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John Johnson
Джеймс Бонд или главный злодей в кино будет)
+3
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Сергей Орлов
Ответ GibsonFlyingV
Помню его тренером какой-то африканской сборной,вроде успехи неплохие были
Сенсационное чемпионство с Замбией и долгожданное с Кот-д’Ивуаром.
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Амбарцум Амбарцумян
Ответ GibsonFlyingV
Помню его тренером какой-то африканской сборной,вроде успехи неплохие были
у него с каждой африканской сборной были успехи
+4
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Hilperico
Потрясающий тренер сборных. С Замбией, Кот-д’Ивуаром и Марокко было здорово, но на ЧМ-22 он по-настоящему зажег. Жалко, что выйти из группы не получилось, экзотичная Саудия интереснее бы смотрелась в 1/8, чем дохлая Польша.
+17
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+17
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Todo
вот у мужика реально внешность кинематографическая!
+24
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AmanEsen
Ему бы в Голливуд с такой-то внешностью
+28
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GibsonFlyingV
Помню его тренером какой-то африканской сборной,вроде успехи неплохие были
+1
-3
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