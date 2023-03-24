«Бавария» близка к назначению Томаса Тухеля главным тренером. Однажды он уже мог возглавить клуб, но отправился в «ПСЖ». Тогда немцы опоздали, хотя времени хватало.

У «Баварии» было семь месяцев на подписание Тухеля. Когда спохватились – было поздно

В сезоне-2017/18 в «Баварии» работало сразу три тренера – Карло Анчелотти до октября, Вилли Саньоль еще полторы недели, а Юпп Хайнкес – уже до конца сезона. Команда выиграла Бундеслигу с 21-очковым отрывом, добралась до финала Кубка и драматично уступила «Реалу» в полуфинале Лиги чемпионов.

Kicker вспоминает: президент «Баварии» Ули Хенесс хотел оставить Хайнкеса, хотя тот твердо решил завершить карьеру по окончании сезона, в то время как гендиректор Карл-Хайнц Румменигге еще с сентября 2017 года был на связи с Тухелем. Sport Bild в то время писал о том, что Хенессу приглянулся 30-летний Юлиан Нагельсманн, а лучшим выбором для Румменигге был именно Тухель.

Süddeutsche Zeitung добавила: осенью Тухель говорил Румменигге, что ему интересна работа в «Баварии», но он рассматривает и другие варианты. Фактически тогда Тухель был готов на переход, но «Бавария» остановилась на варианте с Хайнкесом. Уже через полгода немецкие медиа были в курсе зарубежных планов Тухеля, пока Хенесс предпринимал еще одну безуспешную попытку убедить Хайнкеса.

Он в итоге согласился на вариант с Тухелем. Süddeutsche Zeitung тогда сообщала, что Хенесс, Румменигге и Салихамиджич на мартовском созвоне с Тухелем все же пытались его убедить – но тренер был непреклонен. Отдохнув после ухода из «Боруссии», он принял предложение «ПСЖ».

Как писал SPORT1, у «Баварии» было целых семь месяцев на подписание Тухеля. Она остановилась лишь на третьей фамилии из списка – клуб возглавил Нико Ковач.

Тухель был нацелен на работу за рубежом

Тухель подтвердил L’Equipe версию о том, что предложение «Баварии» поступило поздно. К тому времени он уже решил перейти в «ПСЖ» и вообще хотел покинуть Германию.

При этом он пояснил – если бы даже «Бавария» обратилась чуть пораньше, он бы все равно отказал, так как именно переезд в зарубежный клуб был приоритетом: «Это сидело глубоко внутри меня: если получится уехать – я должен попробовать. Это было ясно моей семье, моей команде и мне самому. «ПСЖ» в этом смысле был приятным сюрпризом».

Хотя как знать, договорись Хенесс и Румменигге друг с другом хотя бы в середине сезона-2017/18, может, переход Тухеля и состоялся бы.

Kicker утверждал, что Тухель возглавит «Арсенал», Bild писал о «ПСЖ». Мы знаем, кто победил в этом споре. А когда в 2019-м «Бавария» получила 1:5 от «Айнтрахта» и уволила Ковача, в качестве замены тут же всплыло имя Тухеля, но он отверг такой вариант: «Меня это не интересует. У меня есть контракт на этот и на следующий сезон. Я не могу думать о других клубах».

Менее чем через год Тухель пересекся с «Баварией» в финале ЛЧ – и проиграл. Теперь он точно пожелает ей победы.

Фото: globallookpress.com / Peter Schatz / Bernd Feil/M.i.S. via imago / IMAGO/Michael Weber IMAGEPOWER