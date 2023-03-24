Забил Италии с пенальти.

Харри Кейн вышел на первое место в листе бомбардиров сборной Англии. В конце первого тайма он четко реализовал пенальти в ворота Италии и этим голом обошел Уэйна Руни – в первом же матче года.

11-метровый назначили после ВАР-просмотра, игру рукой Джованни Ди Лоренцо на родном неаполитанском стадионе сначала не разглядели, а вот с помощью видео признали нарушением. Благодаря этому главный форвард сборной Англии увеличил преимущество после гола Деклана Райса и вышел на чистое первое место по забитым мячам в национальной команде.

Кейн забил второй матч подряд, только в предыдущем были совсем другие эмоции: Англия проиграла Франции и вылетела с чемпионата мира в четвертьфинале, а Харри после первого гола в матче упустил идеальный шанс на второй – мог сравнять счет в концовке, но запустил с 11-метрового выше.

Тогда английский капитан точно не радовался рекорду, он плакал после матча – потому что в первую очередь подвел свою сборную, было не до осознания рекорда. Хотя сомнений, что Кейн его побьет и выйдет на единоличное первое место, конечно же, не возникало.

• Харри намного эффективнее: у него на один мяч больше и на 39 матчей меньше, чем у Руни . Кейн забивал в двух матчах из трех (0,66 гола за игру), Уэйн остановился на 0,44 гола.

• Кейн в этом сезоне стал лидером обоих гонок: в начале февраля после победного мяча в ворота «Ман Сити» он первый за всю историю по голам за «Тоттенхэм», там обошел Джимми Гривза (играл за «Шпор» в 60-е), когда забил 267-й мяч во всех турнирах.

• К тому же форвард «Тоттенхэма» – лучший бомбардир АПЛ по голам за одну команду, у него 204 гола за главный клуб карьеры. Например, Руни за «МЮ» забил 183 мяча, а Серхио Агуэро за «Сити» – 184, они в топ-3 этого рейтинга.

Гол Кейна в итоге победный для Англии : команда начала отбор на Евро-2024 с важнейшей победы над самым статусным соперником по группе. Концовка вышла напряженной: аргентинский новичок Италии Матео Ретеги во втором тайме отыграл один мяч, Люк Шоу на последние 15 минут оставил команду в меньшинстве, но англичане сохранили 2:1.

Теперь у Харри Кейна есть все, чтобы порадоваться рекорду.

Фото: REUTERS/Ciro De Luca