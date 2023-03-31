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Игрок «Борнмута» победил онкологию. Справился с лимфомой и вернулся на поле через полтора года

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Дэвид Брукс выиграл у болезни.

Перед паузой на матчи сборных «Борнмут» крупно проиграл «Астон Вилле», остался в зоне вылета АПЛ, но все равно может запомнить день по положительному событию: 536 дней спустя на поле вернулся Дэвид Брукс, он восстановился после борьбы с онкологией.

25-летний полузащитник вышел на 79-й минуте: в этот момент болельщики обеих команд встали, чтобы поприветствовать валлийца аплодисментами.

У Брукса была лимфома Ходжкина. За полтора года он вылечился 

После матча в Брукс поблагодарил соперника: «Я хотел бы сказать спасибо всем фанатам «Виллы». Они поддерживали меня еще в первом тайме, когда я пошел разминаться. Уверен, это был хороший момент для моей семьи и всех близких, кто был на стадионе».

Главный тренер «Борнмута» Гари О’Нил рассказал о ближайшем будущем Брукса: «Я рад за Дэвида. Он и его семья прошли очень тяжелый период. Очевидно, нам нужно быть разумными с его игровым временем. Он тренируется уже две недели. Надеюсь, после паузы он сможет играть больше».

О диагнозе футболиста стало известно в октябре 2021-го. Тогда Брукс написал в соцсетях:

«Мне очень сложно говорить об этом, но мне диагностировали лимфому Ходжкина на второй стадии. На следующей неделе я начну курс лечения. Это стало шоком для меня и моей семьи, но прогноз положительный. Я уверен, что полностью выздоровею и вернусь на поле как можно скорее. Хотел бы поблагодарить врачей, медсестер и персонал за их профессионализм и теплоту. Еще хочу поблагодарить всю Футбольную ассоциацию Уэльса, потому что без них, возможно, не смогли бы обнаружить болезнь».

Лимфома Ходжкина – это онкологическое заболевание, которое развивается в лимфатической системе. Оно поражает в основном людей в возрасте от 20 до 70 лет. Среди симптомов потеря веса, высокая температура, кашель, одышка, ночная потливость и зуд. 

«Борнмут» продлил контракт Брукса еще по ходу реабилитации – до 2026-го

К счастью, в конце прошлого сезона Дэвид справился с болезнью. Игроку предстояла длительная реабилитация, а летом «Борнмут» поддержал парня, продлив с ним контракт до 2026-го.

Осенью красивым жестом его и Дэна Бардена из «Норвича», которому тоже диагностировали онкологию, подержал «Ливерпуль»: сделали фото с двумя футболками на них фамилии Брукса и Дэна с такой важной подписью «Ты никогда не будешь один».

Именно к игре с «Ливерпулем» (1:0) Брукс впервые вернулся в заявку, но тогда он остался на скамейке. Впрочем, Дэвид был рад просто вновь ощутить атмосферу матча:

«529 дней я ждал этого чувства! Это было долгое ожидание и очень трудный период для меня и семьи, но возможность вернуться на поле и снова почувствовать себя частью команды была особенной! Спасибо всем болельщикам за отличный прием».

Брукс – воспитанник «Ман Сити», но взрослую карьеру начал в «Шеффилд Юнайтед». В 2018-м он перешел в «Борнмут», за который провел уже 92 матча (17 голов и 12 ассистов). За сборную Уэльса Брукс дебютировал в 2017-м и с тех пор провел 21 игру.

Но главная его победа – над болезнью.

Интервью – большое событие для вингера «Уотфорда». Он страдает от заикания, но отлично справляется

Фото: REUTERS/DYLAN MARTINEZ

5 комментариев

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Сергей Дорощенков
Онкология- раздел медицины. Как ее можно победить, а главное зачем?)
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Mbest77
Тут уже писали. Любая онкология на ранней стадии (первая или вторая) достаточно легко лечится или переводится в ремиссию.
А у профессиональных спортсменов с их постоянным медицинским контролем, онкологию безусловно находят на ранней стадии.
Самая большая проблема онкологии не в лечении, а в ранней диагностике.
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Mircantinovic
Лимфома это не так страшно, кста. Если до 3ей стадии вылечить, все будет ок, отец (61 год) болел этим, сейчас обыгрывает меня в пинг-понг. Безусловно здоровья!
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Lina Starkova
Побольше бы таких новостей и побед.
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Сергей Бондаренко
офигенный игрок, очень радостно, что он вернулся
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