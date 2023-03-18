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Гомес использовал черную магию ради места на ЧМ-22! Попросил ведьму замедлить лечение конкурента

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Бедный Ло Чельсо.

Папу Гомес из «Севильи» вляпался в неприятную историю. Бывший журналист ESPN Гонсало Кардосо утверждает, что аргентинец пользовался черной магией ради поездки на ЧМ-2022 в Катаре.

Папу попросил ведьму замедлить восстановление конкурента

Если верить Кардосо, то Гомес обратился за помощью к местной ведьме: попросил, чтобы она замедлила восстановление Джовани Ло Чельсо после мышечной травмы. Хавбек «Вильярреала» сломался прямо перед турниром – и форсировал возвращение ради поездки в Катар.

Но не успел.

Казалось, Аргентине нужен Ло Чельсо: он был лидером команды Скалони, залез в расширенный список, но сыграть так и не смог. Джио страдал из-за пролета мимо турнира всей жизни и закрылся в себе, но когда Аргентинская федерация футбола позвала в расположение сборной к финальной игре, то сразу согласился. Говорит, встреча с партнерами помогла наконец взять себя в руки.

Папу думал, что лишь травма Ло Чельсо поможет получить место в сборной – и оказался прав: после слабого сезона в «Севилье» Гомес попал в итоговую заявку Аргентины и провел две игры в Катаре, за что получил заслуженную медаль чемпиона мира.

Ло Чельсо смотрел с трибун.

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Кардосо добавляет, что в сборной Аргентины все-таки узнали про обращение Гомеса к ведьме – и не очень оценили это решение.

Журналист считает, что именно поэтому Папу вывели из состава на товарищеские игры против Панамы и Кюрасао. Кстати, тот же Ло Чельсо едет, а вместе с ним молодые Валентин Карбони и Максимо Перроне. Сам Гомес заявляет, что его исключили из состава из-за травмы лодыжки – и он правда не играет за «Севилью» аж с января.

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Фото: Gettyimages.ru/Fran Santiago / Stringer, Justin Setterfield, Clive Brunskill; instagram.com/papugomez_official; unsplash.com/Ksenia Yakovleva, Joshua Newton

9 комментариев

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Пётр Смирнов
Зарема подработку нашла?
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Никита Степанов
*уягией
дб бдь
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Spartanec-Kaliningrad
А отпрходе к ведьме он узнал у астролога, которого посоветовал нумеролог, обратиться к которому порекомендовал личный медиум. Шёл 21 век...
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Direct free kick
Ответ timur055
А то, что Гомес возрастной игрок разве не является достаточным чтобы сборная не рассчитывала на него дальше.
Гомес чисто хотелка скалони. Он не лучше даже уехавшего в 2020 в СА Банеги. В Севилье его не смог заменить, после Аталанты в целом ужасен, так с чего его зовут на копу и ЧМ?
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Спартак Уокер
Я уж подумал опять шаман Погба замещан
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Hella black
Сомнительная история
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timur055
А то, что Гомес возрастной игрок разве не является достаточным чтобы сборная не рассчитывала на него дальше.
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Максим Пантелеев
Дзюба тоже с ведьмаком завязался. Душу давно продал, а теперь похоже и дупу.
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Илья Матвеев
Интересно, как это доказывали, раскладами на таро?😁
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