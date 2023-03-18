Бедный Ло Чельсо.

Папу Гомес из «Севильи» вляпался в неприятную историю. Бывший журналист ESPN Гонсало Кардосо утверждает, что аргентинец пользовался черной магией ради поездки на ЧМ-2022 в Катаре.

Папу попросил ведьму замедлить восстановление конкурента

Если верить Кардосо, то Гомес обратился за помощью к местной ведьме: попросил, чтобы она замедлила восстановление Джовани Ло Чельсо после мышечной травмы. Хавбек «Вильярреала» сломался прямо перед турниром – и форсировал возвращение ради поездки в Катар.

Но не успел.

Казалось, Аргентине нужен Ло Чельсо: он был лидером команды Скалони, залез в расширенный список, но сыграть так и не смог. Джио страдал из-за пролета мимо турнира всей жизни и закрылся в себе, но когда Аргентинская федерация футбола позвала в расположение сборной к финальной игре, то сразу согласился. Говорит, встреча с партнерами помогла наконец взять себя в руки.

Папу думал, что лишь травма Ло Чельсо поможет получить место в сборной – и оказался прав: после слабого сезона в «Севилье» Гомес попал в итоговую заявку Аргентины и провел две игры в Катаре, за что получил заслуженную медаль чемпиона мира.

Ло Чельсо смотрел с трибун.

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Кардосо добавляет, что в сборной Аргентины все-таки узнали про обращение Гомеса к ведьме – и не очень оценили это решение.

Журналист считает, что именно поэтому Папу вывели из состава на товарищеские игры против Панамы и Кюрасао. Кстати, тот же Ло Чельсо едет, а вместе с ним молодые Валентин Карбони и Максимо Перроне. Сам Гомес заявляет, что его исключили из состава из-за травмы лодыжки – и он правда не играет за «Севилью» аж с января.

Фото: Gettyimages.ru/Fran Santiago / Stringer, Justin Setterfield, Clive Brunskill; instagram.com/papugomez_official; unsplash.com/Ksenia Yakovleva, Joshua Newton